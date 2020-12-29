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Россия
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Минераловодский городской округ
Минеральные Воды

Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды


29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 1
02.10.2020 Tele2 проанализировала пассажиропоток в московских аэропортах 1
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
28.01.2020 Российские аэропорты переходят на цифровое наблюдение за полетами 2
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов 1
11.09.2018 S7 Technics усовершенствовала процессы управления кадрами с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 1
26.02.2018 «Связной Трэвел» удержал показатели выручки и EBITDA по итогам 2017 года 1
18.12.2017 PepsiCo использует решения Samsung для организации электронных касс 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 1
04.04.2017 «Мегафон» готовит сеть в Ставропольском крае к новым технологиям 1
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 3
23.08.2016 «ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom 1
06.07.2016 ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном 3
20.04.2016 «МегаФон» ускорил 4G на Ставрополье 1
06.10.2015 МТС запустила 3G на Кубе 1
19.01.2015 Решение «Астерос Контакт Авиа» сертифицировано по стандартам SITA 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 1
30.10.2013 МТС увеличила охват сети ШПД в городах Кавказских Минеральных Вод 2
17.10.2013 Кавказский филиал «МегаФона» предоставит услуги связи шести подразделениям ФТС 1
08.07.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Ставропольском крае 1
22.04.2013 «ВымпелКом» расширил транспортную магистральную сеть 1
04.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1,5 тыс. домохозяйств в Ставропольском крае 1
07.12.2012 «Почта России» подписала с Siemens акт окончательной приемки Санкт-Петербургского АСЦ 1
23.04.2012 «ВымпелКом» расширил сеть в Южном регионе и городе Сочи 1
10.08.2011 Selex Elsag построит новый АСЦ для «Почты России» в Ростове-на-Дону 1
13.05.2011 Акционирование «Почты России» может быть проведено в течение 2013 г. 1
20.04.2011 3G-сеть «Билайн» появилась в новых населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод 2
22.07.2010 «МегаФон» расширяет тестовые зоны 3G в Ставропольском крае 1
12.04.2010 «Почта России» доверила сортировку писем компьютерам 1
02.04.2010 МЧС готовит систему оповещения: 10 гигантских экранов и 432 телевизора 1
10.02.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: январь 2010 1
27.01.2010 «Синтерра-Юг» обеспечит работу VPN Южного регионального центра МЧС России 1
02.09.2009 «Синтерра» построила резервную магистраль Краснодар – Ростов-на-Дону 1
10.07.2009 «Синтерра» приобрела магистральную линию Ростов-на-Дону – Краснодар – Садовый 1
28.05.2009 «Синтерра» развивает инфраструктуру на Кавказе 1
14.05.2009 «Синтерра» запустила новый участок магистральной сети в ЮФО 1

Публикаций - 46, упоминаний - 53

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 695 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 4
МегаФон Кавказский филиал 192 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 3
Samsung Electronics 6500 2
Шахты 42 2
Siemens AG - Сименс Россия 870 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 2
4295 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 177 1
Астерос Консалтинг 63 1
Астерос Лабс 21 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
Ростелеком - Ставропольский филиал 4 1
VMware 1871 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 1
ALP Group 37 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 544 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 98 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 178 1
Huawei 2828 1
Xiaomi 907 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
Facebook 3954 1
Veeam Software 251 1
Астерос - Asteros 531 1
Ростех Азимут 16 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Selectel - Селектел 137 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 653 1
Naumen - Наумен 374 1
Почта России ПАО 1655 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 193 2
Связной ГК 969 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 728 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 55 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 93 1
S7 Technics 2 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
PepsiCo - Пепсико 102 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 28 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 47 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 971 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 665 1
Правительство РФ 2279 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 785 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 490 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 622 1
Совет депутатов Минераловодского городского округа - Минераловодский совет 2 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 47 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 7
3G - Стандарт мобильной связи 4037 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 2
ИТ-аудит 79 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 327 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 1
Безопасный город 355 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 1
Умные платформы 507 1
ИТ-аутсорсинг 721 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 598 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 731 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 57 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1921 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3174 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 238 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 408 1
AWS - Amazon Web Services 570 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 350 1
Naumen Service Desk 113 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
Астерос Контакт Авиа 14 1
Астерос Бизнес Контакт 10 1
Высочина Людмила 22 4
Сивакозов Александр 7 2
Слизень Виталий 183 2
Киселев Александр 76 2
Владимиров Владимир 7 1
Валяева Елизавета 72 1
Демидов Алексей 18 1
Капойко Юрий 2 1
Орлов Виталий 18 1
Завязкин Роман 12 1
Пехтерев Сергей 41 1
Рубин Дмитрий 39 1
Шойгу Сергей 60 1
Аксельрод Илья 15 1
Кравцов Роман 77 1
Бадретдинов Тимур 4 1
Дорош Алексей 1 1
Ефимова Ольга 2 1
Чкареули Елена 1 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 297 23
Россия - СКФО - Ставропольский край 504 19
Россия - Российская федерация - РФ 63740 19
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 81 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 979 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 11
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 259 11
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 524 10
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 142 9
Россия - Ессентуки 17 9
Россия - СФО - Новосибирск 2230 9
Россия - Кисловодск 30 9
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) - Нальчик 71 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 8
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 106 8
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 50 7
Россия - Михайловск 21 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 548 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1001 5
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 122 5
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 70 4
Россия - Железноводск 10 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 29 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 920 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 548 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 3
Кавказ 60 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 345 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 10 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 203 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 284 3
Россия - ПФО - Казань 1634 3
Россия - Невинномысск 21 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 768 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
Образование в России 481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 231 1
Олимпийские игры - Olympic Games 331 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858329, в очереди разбора - 761508.
Создано именных указателей - 46783.
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