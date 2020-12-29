Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Ставропольский край
Минераловодский городской округ
Минеральные Воды
Публикаций - 46, упоминаний - 53
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 47 1
|Высочина Людмила 22 4
|Сивакозов Александр 7 2
|Слизень Виталий 183 2
|Киселев Александр 76 2
|Владимиров Владимир 7 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Демидов Алексей 18 1
|Капойко Юрий 2 1
|Орлов Виталий 18 1
|Завязкин Роман 12 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Шойгу Сергей 60 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Кравцов Роман 77 1
|Бадретдинов Тимур 4 1
|Дорош Алексей 1 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Чкареули Елена 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858329, в очереди разбора - 761508.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858329, в очереди разбора - 761508.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru