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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Ставропольский край Минераловодский городской округ Минеральные Воды

Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды

СОБЫТИЯ


26.05.2025 Новый терминал аэропорта Минеральные Воды работает на ОС «Альт»

Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова внедрил российские операционные системы (ОС) «Альт». Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО», разработчика ОС. Ранее премьер-министр Михаил Мишу
24.03.2025 «МегаФон» разогнал 4G в Минеральных Водах

йственные постройки, а также выставочный центр «МинводыЭкспо». По информации аналитиков «МегаФона», Минеральные Воды — один из самых «качающих» населенных пунктов региона. В первую очередь, это
20.05.2024 На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет

бое внимание специалисты уделили локациям с повышенным туристическим потоком. Средняя скорость LTE увеличилась на 10% в районе гор Бештау, Машук, парка Долина Роз, Пятигорского Провала и аэропорта г. Минеральные Воды. Big data «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов указывает, что больше всего гостей в КМВ этой весной приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. В топ по количеству отд
04.04.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Минеральных Водах

ьный интернет стал быстрее в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, а также в туристическом Предгорном районе и поселке Иноземцево», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Минеральные Воды — один из старейших курортов Ставрополья, место притяжения туристов со всей страны и важный транспортный узел для ближайших регионов. Через город пролегает трасса федерального

25.05.2022 «Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды»

«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, приняла участие в проекте переустройства и технического переоснащения павильона вылета аэропорта «Минеральные Воды». «Рексофт» в партнерстве с компанией «Конветроник» выполнил проект по модернизации существующей системы обработки багажа. В этом тандеме «Рексофт» отвечала за разработку прогр
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах

Компания «Мегафон» начала предоставлять услуги скоростного интернет-доступа в сетях 4G (LTE) в городе Минеральные Воды. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». Как отметила Людмила Высочина, директор Ставропольского отделения Кавказского филиала «Мегафона», сигнал базовых станций нового поколения

14.01.2016 «Международный аэропорт Минеральные воды» ускорил согласование договоров с помощью «1С:Документооборота»

Специалисты компании «Макрософт» завершили создание системы электронного документооборота в «Международном аэропорту Минеральные воды». Система «1С:Документооборот 8 Корп» объединила работу более 50 структурных подразделений предприятия, сообщили CNews в фирме «1С». По итогам проекта унифицированы формы докум
05.10.2006 "Цифроград" открыл 4 салона в Минеральных водах

В течение августа и сентября 2006 года сеть центров мобильной электроники «Цифроград» открыла 4 салона в городе Минеральные воды. Вместе с открытыми ранее салонами в Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках «Цифроград» занял около 15% рынка четырех курортных городов. Средняя площадь новых центров составляет


Публикаций - 99, упоминаний - 107

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
Ростелеком 10948 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
9594 4
АСВТ 96 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 2
AEON Corporation - АЕОН ИК - АЕОН Инфраструктурная корпорация - AEON Development - АЕОН Девелопмент - Новапорт - Аэропортовая сеть 11 2
Samsung Electronics 11065 2
LG Electronics 3735 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Шахты 0 2
Электросвязь 268 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 1
Астерос Лабс 26 1
Астерос Консалтинг 65 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Формоза - Formoza 179 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 1
Panasonic - Technics 70 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Макрософт 3 1
Optima Integration - Оптима-интеграция 23 1
Инфософт ВЦ 26 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 55 1
Convetronic - Конветроник 5 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 1
Алтегро Груп - Altegro - AltegroFON - NextTell - НекстТелл 6 1
Портал-Юг 11 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 1
МегаФон - Синтерра - Мир ФМ 5 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 5
Почта России ПАО 2370 4
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 6 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Цифроград 171 1
Чеченские минеральные воды 3 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Янган-Тау Санаторий 2 1
Сергиевские минеральные воды - санаторий 1 1
Почты Канады - Canada Post 2 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 6 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Центр лазерной эпиляции и косметологии 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Холдинг Аква 11 1
Музей Мирового океана 9 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Связной ГК 1401 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Евросеть 1421 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Администрация Минераловодского городского округа - Совет депутатов Минераловодского городского округа - Минераловодский совет 5 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
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