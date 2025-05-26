Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СКФО Ставропольский край Минераловодский городской округ Минеральные Воды
СОБЫТИЯ
|26.05.2025
|
Новый терминал аэропорта Минеральные Воды работает на ОС «Альт»
Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова внедрил российские операционные системы (ОС) «Альт». Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО», разработчика ОС. Ранее премьер-министр Михаил Мишу
|24.03.2025
|
«МегаФон» разогнал 4G в Минеральных Водах
йственные постройки, а также выставочный центр «МинводыЭкспо». По информации аналитиков «МегаФона», Минеральные Воды — один из самых «качающих» населенных пунктов региона. В первую очередь, это
|20.05.2024
|
На Кавказских Минеральных Водах с началом курортного сезона ускорился мобильный интернет
бое внимание специалисты уделили локациям с повышенным туристическим потоком. Средняя скорость LTE увеличилась на 10% в районе гор Бештау, Машук, парка Долина Роз, Пятигорского Провала и аэропорта г. Минеральные Воды. Big data «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов указывает, что больше всего гостей в КМВ этой весной приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. В топ по количеству отд
|04.04.2024
|
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Минеральных Водах
ьный интернет стал быстрее в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, а также в туристическом Предгорном районе и поселке Иноземцево», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Минеральные Воды — один из старейших курортов Ставрополья, место притяжения туристов со всей страны и важный транспортный узел для ближайших регионов. Через город пролегает трасса федерального
|25.05.2022
|
«Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды»
«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, приняла участие в проекте переустройства и технического переоснащения павильона вылета аэропорта «Минеральные Воды». «Рексофт» в партнерстве с компанией «Конветроник» выполнил проект по модернизации существующей системы обработки багажа. В этом тандеме «Рексофт» отвечала за разработку прогр
|20.12.2016
|
«Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах
Компания «Мегафон» начала предоставлять услуги скоростного интернет-доступа в сетях 4G (LTE) в городе Минеральные Воды. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». Как отметила Людмила Высочина, директор Ставропольского отделения Кавказского филиала «Мегафона», сигнал базовых станций нового поколения
|14.01.2016
|
«Международный аэропорт Минеральные воды» ускорил согласование договоров с помощью «1С:Документооборота»
Специалисты компании «Макрософт» завершили создание системы электронного документооборота в «Международном аэропорту Минеральные воды». Система «1С:Документооборот 8 Корп» объединила работу более 50 структурных подразделений предприятия, сообщили CNews в фирме «1С». По итогам проекта унифицированы формы докум
|05.10.2006
|
"Цифроград" открыл 4 салона в Минеральных водах
В течение августа и сентября 2006 года сеть центров мобильной электроники «Цифроград» открыла 4 салона в городе Минеральные воды. Вместе с открытыми ранее салонами в Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках «Цифроград» занял около 15% рынка четырех курортных городов. Средняя площадь новых центров составляет
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Самойленко Игорь 68 6
|Высочина Людмила 22 5
|Лермонтов Михаил 8 3
|Стак Александр 34 2
|Сивакозов Александр 7 2
|Чувичкина Марина 16 2
|Житник Роман 9 2
|Слизень Виталий 244 2
|Киселев Александр 115 2
|Капойко Юрий 2 1
|Демидов Алексей 24 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Ожаровский Александр 5 1
|Колесов Константин 15 1
|Калашников Михаил 8 1
|Щукин Борис 5 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 8 1
|Перроте Сергей 5 1
|Вишневская Галина 4 1
|Измайлова Катерина 2 1
|Гусева Марина 1 1
|Велиев Рамазан 1 1
|Котов Геннадий 1 1
|Залиханов Эльдар 14 1
|Моисеев Евгений 7 1
|Вахтангов Евгений 2 1
|Вильк Святослав 3 1
|Филиппи Антон 1 1
|Гончаренко Марина 35 1
|Ройтблат Александр 2 1
|Шмалев Андрей 41 1
|Мазаева Алеся 1 1
|Прокопенко Антон 16 1
|Крылова Мария 34 1
|Маркарян Феликс 1 1
|Мелехин Евгений 1 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Солонин Сергей 110 1
|Кравцов Роман 89 1
|Рубин Дмитрий 54 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.