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Convetronic Конветроник

Convetronic - Конветроник

«Конветроник» (Convetronic) - производитель автоматизированных комплексов для транспортной и логистической отраслей: аэропорты, грузовые терминалы, логистические и фулфилмент центры. Компания производит и запускает системы обработки багажа, системы автоматизации предполетного досмотра, технологические решения сортировочных центров.

СОБЫТИЯ

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13.12.2023 Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна 1
23.03.2023 «Рексофт» приняла участие в автоматизации нового терминала аэропорта «Владикавказ» 1
12.10.2022 «Рексофт» и «Конветроник» расширяют партнерство в транспортной и логистической отраслях 2
25.05.2022 «Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Convetronic и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 480 4
Ростех - Автоматика Концерн 1814 3
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 52 1
Адакта 2 1
SAP SE 5564 1
Accenture plc 713 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
9444 1
Oracle Corporation 7043 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 1
Schneider Electric 607 1
Navicon - Навикон 336 1
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EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 427 1
Luxms 115 1
Siemens AG - Siemens Group 2662 1
Международный аэропорт Владикавказ - Беслан 2 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 504 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 251 1
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 6 1
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