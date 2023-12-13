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Convetronic Конветроник
«Конветроник» (Convetronic) - производитель автоматизированных комплексов для транспортной и логистической отраслей: аэропорты, грузовые терминалы, логистические и фулфилмент центры. Компания производит и запускает системы обработки багажа, системы автоматизации предполетного досмотра, технологические решения сортировочных центров.
СОБЫТИЯ
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Convetronic и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 1
|Семенов Александр 166 3
|Прохоров Михаил 41 2
|Торосян Артем 2 1
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