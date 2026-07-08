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Россия ПФО Саратовская область Саратов

Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов

Руслан Лавриненко "Зимний Саратов" (1990) Руслан Лавриненко "Зимний Саратов" (1990)
Руслан Лавриненко "Зимний Саратов" (1990)

СОБЫТИЯ


08.07.2026 В дачных поселках Саратова и Энгельса улучшили мобильную сеть

С началом дачного сезона интернет-активность жителей Саратовской области сместилась за город. В садовых товариществах в пригороде Саратова и Энгельса только в июне 2026 г. объем мобильного трафика вырос на 26% по сравнению с маем 2026 г. Чтобы обеспечить стабильный сигнал при повышенной нагрузке, технические специалисты «
03.06.2026 «Школа 21» появится в Саратове

медицинских решений. Сегодня мы начинаем масштабировать в России наш образовательный опыт. Кампус в Саратове станет первым цифровым кампусом на базе медицинского вуза, созданным на основе экспе
20.05.2026 Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

CNews: С чего началась цифровая трансформация в «Газпром Трансгаз Саратов»? Кирилл Веселый: Перед нами встала задача — перевести делопроизводство и документооборот на полностью отечественное ПО. Но помимо импортонезависимости, был ряд принципиальных требовани
14.04.2026 Компания «Термотрон» разработала и внедрила в Саратове систему управления движением трамваев на RFID-считывателях SAUK

Компания «Термотрон», российский производитель железнодорожной техники, разработала и внедрила в Саратове автоматизированную систему управления движением трамваев АСУ СПТ на UHF RFID SAUK. В
05.02.2026 РВБ готовится к открытию логистического комплекса в Саратове

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится к открытию первой очереди нового логистического комплекса в Саратове. Уже получено разрешение на ее ввод в эксплуатацию. В ближайшее время объект начнет работу. Об этом CNews сообщили представители РВБ. Логистический комплекс находится в Саратове
25.12.2025 «Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов

Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводились на DWDM-платформе нового поколения «Ангара» российского вендора «Т8». Длительный тест прошел без ошибок, что подтверждает готовность решени
21.11.2025 В густонаселенных районах Саратова и Энгельса улучшили связь

показатель позволяет общаться по видеосвязи, смотреть кино и сериалы в высоком качестве и играть в онлайн-игры без подключения в квартире фиксированного интернета. «Активное развитие городской среды Саратова и Энгельса и рост плотности застройки приводят к увеличению нагрузки на мобильную сеть. За последние два года объем голосового общения абонентов вырос в полтора раза, а интернет-трафик
22.05.2025 Постановки саратовских театров вызвали интерес жителей 80 регионов страны

тах проведения мероприятий. Только за последний месяц интернет-трафик, проходящий через нашу сеть в Саратове, вырос на 13%», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.
06.02.2025 На территории крупных автоцентров Саратова разогнали мобильный интернет

отрудникам группы компаний «Лидер» стали доступны цифровые сервисы на скорости до 75 Мбит/с. «МегаФон» запустил дополнительное телекоммуникационное оборудование на территории автоцентров на выезде из Саратова в поселке Зоринский. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В пределах областной столицы находятся несколько промышленных зон, куда из-за расположения затруднено проникновени
16.01.2025 «МегаФон»: в зимние каникулы саратовцы предпочитали отдых на природе

е» и в Telegram. Эти платформы заняли лидирующие позиции по числу пользователей и объему трафика — на них пришлась треть всех интернет-данных, передаваемых через сеть оператора в прогулочных локациях Саратова. Инженеры оператора заранее подготовил сеть к новогодним праздникам, установив дополнительное оборудование в популярных туристических местах и территориях массового отдыха горожан. Тел
12.12.2024 В пяти районах Саратова повысили качество мобильной сети

ры связи», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. В целом с 2024 г. в Саратове построили свыше 20 объектов связи. Оценить новое качество связи и мгновенную загрузк
15.05.2024 «Газпром трансгаз Саратов» управляет проектами в Directum Projects

Компания «Газпром трансгаз Саратов» работает с документами в Directum RX. Продуктом пользуется больше 2,5 тыс. сотрудников. В 2023 г. подразделения компании перевели работу с проектами в систему Directum Projects. Служба
06.05.2024 К финалу Всероссийской студенческой весны в Саратове улучшили инфраструктуру связи

олосы в LTE за счет активации дополнительных диапазонов задействовали порядка 300 базовых станций в Саратове. Это позволило увеличить емкость сети до 30%, в том числе на набережной, где планиру
18.01.2024 Семьи нового микрорайона Саратова обеспечили быстрым интернетом

живания растущего трафика в течение 2023 г. инженеры модернизировали всю инфраструктуру оператора в Саратове, развернув дополнительный среднечастотный слой LTE. «Мы отслеживаем возрастающую наг
26.12.2023 МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова

азывает анализ наших больших данных, многие владельцы участков предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы за городом. Поэтому к праздникам мы усилили сеть 4G в популярных дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова, чтобы наши абоненты в самую волшебную ночь года смогли поздравить всех близких и оставаться на связи на длинных выходных», — отметил директор МТС в Саратовской об
22.12.2023 МТС улучила мобильную связь в крупных жилых комплексах Саратова и Энгельса

позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшее качество звука, чем в 3G. «В Саратове и Энгельсе мы фиксируем ежегодный рост трафика в сети 4G. И там, где нагрузка на сет
01.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет в популярном дачном пригороде Саратова и Энгельса

линию связи и установила новое оборудование 4G. В результате скорость мобильного интернета в селе выросла в среднем на 50%. Шумейка находится на берегу Волгоградского водохранилища в 26 километрах от Саратова и в 15 – от Энгельса. В селе постоянно проживают около 1,5 тыс. человек, здесь работают амбулатория, почта, школа. В живописном месте расположены СНТ, коттеджные посёлки, загородные кл
05.07.2022 «Газпром трансгаз Саратов» ведет договорную работу в Directum RX

ание, подписание, контроль, исполнение обязательств. Всего в системе работает 2000 пользователей компании. Об этом CNews сообщили представители Directum. Ранее весь документопоток в «Газпром трансгаз Саратов» велся в нескольких локальных СЭД, которые престали отвечать потребностям пользователей и руководителей. Система нового поколения Directum RX объединила все филиалы компании в единую ба
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка

ой реализации проектов, направленных на цифровизацию инфраструктуры Саратовской области и повышение безопасности городской среды. Соглашение предусматривает строительство на территории создаваемого в Саратове технопарка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, способствующей инновационной деятельности в сфере информационных технологий. «Новый технопарк станет ключевым элементом пр
12.03.2021 В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк

В Саратове на базе предприятий холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») планируется создание технопарка под названием «Полигон». Особенности проекта обсудили в ходе рабочего со
28.01.2021 «Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове

орпорации «Ростех» реализовал первый этап по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Саратове. Техническое решение, внедренное специалистами «Швабе», обеспечит комплексное управл
06.02.2020 «Яндекс.еда» инвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов

в «Яндекс.еда» начал набирать сотрудников для своего нового центра управления клиентским сервисом в Саратове. Всего на площади более 1 тыс. метров разместятся порядка 400 молодых специалистов и
22.08.2019 ТрансТелеКом стал основным оператором связи Международного аэропорта Саратова

Оператор связи ТрансТелеКом предоставил доступ в интернет, телефонную связь и другие телекоммуникационные услуги Международному аэропорту «Гагарин» города Саратова. В рамках партнерства Макрорегион Верхневолжский компании ТрансТелеКом предоставил аэропорту доступ в интернет, каналы связи, услуги внутризоновой, междугородной и международной связи.
15.02.2018 «Базальт СПО» открыла подразделения в Санкт-Петербурге и Саратове

, чтобы именно эти требования были безусловным приоритетом в работе «Базальт СПО».  Подразделение в Саратове займется разработкой корпоративного инфраструктурного ПО, средств управления и упрощ
31.05.2017 МТС повысит качество голосовой связи в Саратовской области

вской области. В ходе работ оператор заменит устаревшее оборудование базовых станций стандарта 2G в Саратове и Энгельсе, что повысит стабильность и повысит качество голосовых вызовов внутри пом
28.10.2016 В Саратове пойман на взятке глава филиала международной ИТ-компании

Взятка компьютерамиВ Саратове затевается уголовное дело о взятке должностному лицу, которую попытался дать 62-летн
24.10.2016 «Транстелеком» обеспечил интернет-каналами ГТРК «Саратов»

Компания «Транстелеком», оператор связи в России, предоставила ГТРК «Саратов» дополнительный канал интернет-доступа со скоростью 30 Мбит/с для обеспечения телевещания, в том числе в интернете, и передачи видеоматериалов. Как CNews сообщили в «Транстелекоме», в р
11.10.2016 «Транстелеком» обеспечил интернетом офис банка «Югра» в Саратове

«Транстелеком» объявил о начале предоставления услуги доступа в интернет офису банка «Югра» в Саратове. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора макрорегиональный филиал «Верхне
06.10.2016 В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее»

В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это образовательный проект для учеников 8-9 классов, которые хотят получить навыки программирования. В общей сложности к обу
09.06.2016 «Билайн Бизнес» обеспечил мобильной связью автопарк службы такси «Метро» в Саратове

«Билайн Бизнес» обеспечил мобильной связью автопарк новой службы такси «Метро» в Саратове. Сервисы на базе современных беспроводных технологий позволят водителю оперативно получить заказ, проложить оптимальный маршрут поездки, а пассажиру, в случае необходимости, оплатить у
04.04.2016 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию сервис автоматического сбора показаний индивидуальных приборов учета услуг ЖКХ в Саратове

ними диалог и предоставлять потребителям информацию посредством голосового сервиса (без участия оператора). Телефонные звонки будут поступать на специальный номер представительства «Глобус-Телеком» в Саратове. Программное обеспечение для распознавания речи помогает идентифицировать абонента по лицевому счету. Показания счетчиков, принятые от абонентов расчетного центра, обрабатываются систе
25.12.2015 Комитет социальной поддержки населения Саратова продлил лицензии на Eset NOD32

Международная антивирусная компания Eset продолжает защищать информационную сеть Комитета социальной поддержки населения г. Саратова. Организация продлила лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в Eset. Комитет социальной поддержки населения г. Саратова предостав
23.12.2015 ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Тау Галерея» в Саратове

пания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Тау Галерея» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, ор
02.10.2015 ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Синий кит» в Саратове

Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Синий кит» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовал в центре узел связи пропускной способностью 100 Мбит/с. Созданная инфраструктура позволит

01.10.2015 Bell Integrator открыл филиал в Саратове

— заявил Юрий Латин, исполнительный директор Bell Integrator. — Создание нового центра разработки в Саратове пополнит наши ряды техническими специалистами для реализации сложных бизнес-критичны
14.07.2015 ТТК подключил к сети связи деловой центр «Международный» в Саратове

Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи делового центра «Международный» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовала в бизнес-центре узел связи пропускной способностью 100 Мбит/с. Созданная инфраструктура п
07.07.2015 ТТК организовал бесплатный Wi-Fi в торговом центре «Мой новый» в Саратове

а об организации бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в торговом центре «Мой новый» в Саратове. Доступ в интернет по технологии Wi-Fi на скорости 1 Мбит/с организован специалистам
18.03.2015 ИТ-компания из Саратова заявила о готовности госорганов к миграции с Oracle на PostgreSQL

Группа компаний RBS (НПО «РэйнбовСофт») с центрами разработки в городах Волгограде и Саратове получила ряд предложений от региональных органов исполнительной власти, таких как уп
05.02.2015 ТТК подключил к интернету 850 жилых домов Саратова

Компания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Саратове на 5,3 тыс. домохозяйств. В результате домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям еще 47 многоквартирных домов по улицам Мысникова,
25.07.2014 МТС включила 4G в Саратовской области

ередачи данных в сети «четвертого поколения» могут воспользоваться абоненты МТС в городе Энгельс. В Саратове мобильный 4G-интернет доступен в районе таких значимых социальных и образовательных


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Samsung Electronics 11064 24
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HP Inc. 5883 11
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
ВОИР - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 2 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 150
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 134
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 115
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 100
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 95
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 88
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 67
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 67
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 57
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 53
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 48
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 46
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 40
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 37
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 36
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 34
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 33
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 28
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 27
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
Google Android 15243 21
Microsoft Windows 2000 8678 17
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 14
Linux OS 11533 14
Apple iOS 8583 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Microsoft Windows 16882 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Apple - App Store 3109 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
МТС Big Data 324 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Apple iPad 4011 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Apple iPhone 6 4861 7
Apple iPhone 5 783 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Microsoft Dynamics 1197 7
Microsoft Office 4170 7
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
МТС 3G-сеть 121 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 5
Яндекс.Лицей 31 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 5
Microsoft Kinect 201 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 5
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 5
МТС Коннект - MTS Connect 49 5
Nokia Symbian OS 1411 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Башкевич Андрей 46 19
Кореш Виктор 83 11
Путин Владимир 3454 9
Горбачев Олег 17 8
Клишин Виталий 16 6
Гаврилецкий Иван 6 6
Егоров Александр 88 5
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 5
Синельников Евгений 10 5
Козлов Игорь 47 5
Курова Мария 6 5
Корольков Олег 5 5
Рейман Леонид 1065 5
Мишустин Михаил 787 5
Сахненко Сергей 91 4
Слизень Виталий 244 4
Зверев Андрей 59 4
Рабовский Семен 33 4
Гордеев Олег 7 4
Шадаев Максут 1210 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Молодцов Александр 20 3
Станкевич Андрей 17 3
Анкилов Константин 121 3
Зимин Дмитрий 42 3
Митричев Петр 14 3
Егошин Сергей 117 3
Тюрина Мария 59 3
Приданцев Сергей 149 3
Солонин Виталий 90 3
Хавторин Антон 25 3
Шелекасов Борис 11 3
Сахарова Наталья 99 3
Кузнецова Лариса 13 3
Аляутдинов Тимур 22 3
Шекшня Станислав 6 3
Емельянов Олег 5 3
Симшин Денис 5 3
Морозов Савва 5 3
Берлиоз Михаил 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 612
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 459
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 179
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 168
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 158
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 154
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 90
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 85
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Европа 24964 64
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 61
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 140
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 117
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 15
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The Washington Post 350 3
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РИА Новости 1033 3
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Fortune 211 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Известия ИД 770 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
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National Geographic 95 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Fastcompany 4 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 1
РосПравосудие 11 1
Росбалт ИА 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ABI Research 236 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Microsoft Research 144 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Research and Markets 26 1
Forrester Research 834 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 24
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
РАН - Российская академия наук 2122 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 5
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
ММУ - Московский международный университет 12 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 3
РГУ - Ростовский государственный университет 8 3
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 3
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 3
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 3
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 11 3
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 8 3
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
Microsoft Imagine Cup 60 7
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Венчурная ярмарка 25 3
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 2 2
Связь-Экспокомм 276 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
Земля из космоса 51 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 3 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Russian Code Cup 12 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 8 1
Global mobileGov Awards 5 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Национальная банковская премия 2 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
Карнавал цифровых технологий 1 1
МегаФон - MegafonLive фестиваль 1 1
Infosecurity - выставка 63 1
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