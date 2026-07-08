Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов

В дачных поселках Саратова и Энгельса улучшили мобильную сеть С началом дачного сезона интернет-активность жителей Саратовской области сместилась за город. В садовых товариществах в пригороде Саратова и Энгельса только в июне 2026 г. объем мобильного трафика вырос на 26% по сравнению с маем 2026 г. Чтобы обеспечить стабильный сигнал при повышенной нагрузке, технические специалисты «

«Школа 21» появится в Саратове медицинских решений. Сегодня мы начинаем масштабировать в России наш образовательный опыт. Кампус в Саратове станет первым цифровым кампусом на базе медицинского вуза, созданным на основе экспе

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов CNews: С чего началась цифровая трансформация в «Газпром Трансгаз Саратов»? Кирилл Веселый: Перед нами встала задача — перевести делопроизводство и документооборот на полностью отечественное ПО. Но помимо импортонезависимости, был ряд принципиальных требовани

Компания «Термотрон» разработала и внедрила в Саратове систему управления движением трамваев на RFID-считывателях SAUK Компания «Термотрон», российский производитель железнодорожной техники, разработала и внедрила в Саратове автоматизированную систему управления движением трамваев АСУ СПТ на UHF RFID SAUK. В

РВБ готовится к открытию логистического комплекса в Саратове РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится к открытию первой очереди нового логистического комплекса в Саратове. Уже получено разрешение на ее ввод в эксплуатацию. В ближайшее время объект начнет работу. Об этом CNews сообщили представители РВБ. Логистический комплекс находится в Саратове

«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов Компании «Т8» и «ТрансТелеКом» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводились на DWDM-платформе нового поколения «Ангара» российского вендора «Т8». Длительный тест прошел без ошибок, что подтверждает готовность решени

В густонаселенных районах Саратова и Энгельса улучшили связь показатель позволяет общаться по видеосвязи, смотреть кино и сериалы в высоком качестве и играть в онлайн-игры без подключения в квартире фиксированного интернета. «Активное развитие городской среды Саратова и Энгельса и рост плотности застройки приводят к увеличению нагрузки на мобильную сеть. За последние два года объем голосового общения абонентов вырос в полтора раза, а интернет-трафик

Постановки саратовских театров вызвали интерес жителей 80 регионов страны тах проведения мероприятий. Только за последний месяц интернет-трафик, проходящий через нашу сеть в Саратове, вырос на 13%», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

На территории крупных автоцентров Саратова разогнали мобильный интернет отрудникам группы компаний «Лидер» стали доступны цифровые сервисы на скорости до 75 Мбит/с. «МегаФон» запустил дополнительное телекоммуникационное оборудование на территории автоцентров на выезде из Саратова в поселке Зоринский. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В пределах областной столицы находятся несколько промышленных зон, куда из-за расположения затруднено проникновени

«МегаФон»: в зимние каникулы саратовцы предпочитали отдых на природе е» и в Telegram. Эти платформы заняли лидирующие позиции по числу пользователей и объему трафика — на них пришлась треть всех интернет-данных, передаваемых через сеть оператора в прогулочных локациях Саратова. Инженеры оператора заранее подготовил сеть к новогодним праздникам, установив дополнительное оборудование в популярных туристических местах и территориях массового отдыха горожан. Тел

В пяти районах Саратова повысили качество мобильной сети ры связи», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области. В целом с 2024 г. в Саратове построили свыше 20 объектов связи. Оценить новое качество связи и мгновенную загрузк

«Газпром трансгаз Саратов» управляет проектами в Directum Projects Компания «Газпром трансгаз Саратов» работает с документами в Directum RX. Продуктом пользуется больше 2,5 тыс. сотрудников. В 2023 г. подразделения компании перевели работу с проектами в систему Directum Projects. Служба

К финалу Всероссийской студенческой весны в Саратове улучшили инфраструктуру связи олосы в LTE за счет активации дополнительных диапазонов задействовали порядка 300 базовых станций в Саратове. Это позволило увеличить емкость сети до 30%, в том числе на набережной, где планиру

Семьи нового микрорайона Саратова обеспечили быстрым интернетом живания растущего трафика в течение 2023 г. инженеры модернизировали всю инфраструктуру оператора в Саратове, развернув дополнительный среднечастотный слой LTE. «Мы отслеживаем возрастающую наг

МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова азывает анализ наших больших данных, многие владельцы участков предпочитают встречать Новый год и проводить каникулы за городом. Поэтому к праздникам мы усилили сеть 4G в популярных дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова, чтобы наши абоненты в самую волшебную ночь года смогли поздравить всех близких и оставаться на связи на длинных выходных», — отметил директор МТС в Саратовской об

МТС улучила мобильную связь в крупных жилых комплексах Саратова и Энгельса позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшее качество звука, чем в 3G. «В Саратове и Энгельсе мы фиксируем ежегодный рост трафика в сети 4G. И там, где нагрузка на сет

МТС разогнала мобильный интернет в популярном дачном пригороде Саратова и Энгельса линию связи и установила новое оборудование 4G. В результате скорость мобильного интернета в селе выросла в среднем на 50%. Шумейка находится на берегу Волгоградского водохранилища в 26 километрах от Саратова и в 15 – от Энгельса. В селе постоянно проживают около 1,5 тыс. человек, здесь работают амбулатория, почта, школа. В живописном месте расположены СНТ, коттеджные посёлки, загородные кл

«Газпром трансгаз Саратов» ведет договорную работу в Directum RX ание, подписание, контроль, исполнение обязательств. Всего в системе работает 2000 пользователей компании. Об этом CNews сообщили представители Directum. Ранее весь документопоток в «Газпром трансгаз Саратов» велся в нескольких локальных СЭД, которые престали отвечать потребностям пользователей и руководителей. Система нового поколения Directum RX объединила все филиалы компании в единую ба

Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка ой реализации проектов, направленных на цифровизацию инфраструктуры Саратовской области и повышение безопасности городской среды. Соглашение предусматривает строительство на территории создаваемого в Саратове технопарка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, способствующей инновационной деятельности в сфере информационных технологий. «Новый технопарк станет ключевым элементом пр

В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк В Саратове на базе предприятий холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») планируется создание технопарка под названием «Полигон». Особенности проекта обсудили в ходе рабочего со

«Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове орпорации «Ростех» реализовал первый этап по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Саратове. Техническое решение, внедренное специалистами «Швабе», обеспечит комплексное управл

«Яндекс.еда» инвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов в «Яндекс.еда» начал набирать сотрудников для своего нового центра управления клиентским сервисом в Саратове. Всего на площади более 1 тыс. метров разместятся порядка 400 молодых специалистов и

ТрансТелеКом стал основным оператором связи Международного аэропорта Саратова Оператор связи ТрансТелеКом предоставил доступ в интернет, телефонную связь и другие телекоммуникационные услуги Международному аэропорту «Гагарин» города Саратова. В рамках партнерства Макрорегион Верхневолжский компании ТрансТелеКом предоставил аэропорту доступ в интернет, каналы связи, услуги внутризоновой, междугородной и международной связи.

«Базальт СПО» открыла подразделения в Санкт-Петербурге и Саратове , чтобы именно эти требования были безусловным приоритетом в работе «Базальт СПО». Подразделение в Саратове займется разработкой корпоративного инфраструктурного ПО, средств управления и упрощ

МТС повысит качество голосовой связи в Саратовской области вской области. В ходе работ оператор заменит устаревшее оборудование базовых станций стандарта 2G в Саратове и Энгельсе, что повысит стабильность и повысит качество голосовых вызовов внутри пом

В Саратове пойман на взятке глава филиала международной ИТ-компании Взятка компьютерамиВ Саратове затевается уголовное дело о взятке должностному лицу, которую попытался дать 62-летн

«Транстелеком» обеспечил интернет-каналами ГТРК «Саратов» Компания «Транстелеком», оператор связи в России, предоставила ГТРК «Саратов» дополнительный канал интернет-доступа со скоростью 30 Мбит/с для обеспечения телевещания, в том числе в интернете, и передачи видеоматериалов. Как CNews сообщили в «Транстелекоме», в р

«Транстелеком» обеспечил интернетом офис банка «Югра» в Саратове «Транстелеком» объявил о начале предоставления услуги доступа в интернет офису банка «Югра» в Саратове. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора макрорегиональный филиал «Верхне

В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее» В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это образовательный проект для учеников 8-9 классов, которые хотят получить навыки программирования. В общей сложности к обу

«Билайн Бизнес» обеспечил мобильной связью автопарк службы такси «Метро» в Саратове «Билайн Бизнес» обеспечил мобильной связью автопарк новой службы такси «Метро» в Саратове. Сервисы на базе современных беспроводных технологий позволят водителю оперативно получить заказ, проложить оптимальный маршрут поездки, а пассажиру, в случае необходимости, оплатить у

«Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию сервис автоматического сбора показаний индивидуальных приборов учета услуг ЖКХ в Саратове ними диалог и предоставлять потребителям информацию посредством голосового сервиса (без участия оператора). Телефонные звонки будут поступать на специальный номер представительства «Глобус-Телеком» в Саратове. Программное обеспечение для распознавания речи помогает идентифицировать абонента по лицевому счету. Показания счетчиков, принятые от абонентов расчетного центра, обрабатываются систе

Комитет социальной поддержки населения Саратова продлил лицензии на Eset NOD32 Международная антивирусная компания Eset продолжает защищать информационную сеть Комитета социальной поддержки населения г. Саратова. Организация продлила лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition, сообщили CNews в Eset. Комитет социальной поддержки населения г. Саратова предостав

ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Тау Галерея» в Саратове пания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Тау Галерея» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, ор

ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Синий кит» в Саратове Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Синий кит» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовал в центре узел связи пропускной способностью 100 Мбит/с. Созданная инфраструктура позволит

Bell Integrator открыл филиал в Саратове — заявил Юрий Латин, исполнительный директор Bell Integrator. — Создание нового центра разработки в Саратове пополнит наши ряды техническими специалистами для реализации сложных бизнес-критичны

ТТК подключил к сети связи деловой центр «Международный» в Саратове Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи делового центра «Международный» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовала в бизнес-центре узел связи пропускной способностью 100 Мбит/с. Созданная инфраструктура п

ТТК организовал бесплатный Wi-Fi в торговом центре «Мой новый» в Саратове а об организации бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi в торговом центре «Мой новый» в Саратове. Доступ в интернет по технологии Wi-Fi на скорости 1 Мбит/с организован специалистам

ИТ-компания из Саратова заявила о готовности госорганов к миграции с Oracle на PostgreSQL Группа компаний RBS (НПО «РэйнбовСофт») с центрами разработки в городах Волгограде и Саратове получила ряд предложений от региональных органов исполнительной власти, таких как уп

ТТК подключил к интернету 850 жилых домов Саратова Компания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Саратове на 5,3 тыс. домохозяйств. В результате домашний интернет от «ТТК-Волга», регионального предприятия компании ТТК, стал доступен жителям еще 47 многоквартирных домов по улицам Мысникова,