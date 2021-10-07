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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
05.10.2021 Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 2
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 2
25.06.2021 «Сбер» предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 2
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
12.03.2021 В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
28.01.2021 «Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове 1
26.01.2021 «Сател» приобрела крупный пакет акций разработчика диалоговых платформ «Зиакс» 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 2
11.11.2020 СДЭК запустила новый сервис по возврату товаров в интернет-магазин Asos 1
22.10.2020 «Яндекс.Еда» поможет курьерам бесплатно освоить ИТ-профессии 1
21.09.2020 Аналитика AliExpress: спрос на ПК вырос почти в четыре раза 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
28.07.2020 «Эдит Про» займется разработкой «1С» для «Сбербанк-Сервиса» 1
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 1
15.06.2020 «М.Видео» запустила персональные видеоконсультации онлайн 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1

Публикаций - 423, упоминаний - 530

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 33
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 16
Yandex - Яндекс 4129 16
Microsoft Corporation 11628 15
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 15
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 11
Комстар Регионы 89 11
Скай Линк - Skylink 548 11
3934 11
Cisco Systems 2158 10
SAP SE 3272 10
IBM 3677 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
Samsung Electronics 5878 9
Синтерра - Synterra 602 9
HP Inc. 3043 8
ЛайфТелеком - Телфин 97 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 8
Nokia Corporation 2546 7
Intel Corporation 4335 6
VK - Mail.ru Group 2508 6
Apple Inc - Эппл Рус 7861 6
Oracle Corporation 3466 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 6
Softline - Софтлайн 1507 5
Google LLC 7439 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 5
Abbyy 815 5
Huawei 2750 5
Ланит ГК 1185 5
LG Electronics 1942 5
СМАРТС Компания 236 4
Yota - Скартел 623 4
Центел - Центральный телеграф 179 4
Bosch - БСХ бытовые приборы 249 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 15
Почта России ПАО 1586 11
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Visa International 1358 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 5
Яндекс.Такси 271 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
Связной ГК 897 4
ТНК-ВР Холдинг 155 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Аэрофлот 496 4
Яндекс.Еда 93 4
Uber 257 3
Qiwi 783 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 3
Liebherr 38 3
Евросеть 939 3
Газпром ПАО 538 3
Uber Technologies 258 3
Открытие ФК 542 3
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 3
Сетелем Банк 25 3
Уралсиб Банк 391 2
Ингосстрах СПАО 210 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
DHL Express 83 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Альфа-Банк 1135 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
Gorenje 54 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Coca-Cola Company 117 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 99 2
HeadHunter Group - HH Group 339 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
Русский стандарт Банк 307 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Правительство РФ 2226 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 5
Правительство Москвы 660 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 4
World Bank Group - Всемирный банк 137 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Федеральное казначейство России 766 2
Роснано 456 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
Фонд президентских грантов 11 2
Президент Российской Федерации 1447 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
ТФОМС Республики Адыгея - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Адыгея 1 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Саратовской области 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
Руссофт - Russoft 269 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 26
3G - Стандарт мобильной связи 3835 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 5
ИТ-аутсорсинг 685 4
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 4
Родительский контроль 156 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 3
Big Data - Большие данные 1136 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 3
Google Android 10752 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 6
Apple iPad 3263 6
Apple iOS 5744 6
Apple iPhone 5 710 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 5
Java - Язык программирования 1221 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Microsoft Windows 8 1228 5
МТС Коннект 32 5
Linux OS 4386 5
МТС 3G-сеть 86 4
Яндекс.Лицей 17 4
Symbian OS 803 4
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 4
Apple - App Store 2199 4
Microsoft Windows 10 6810 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft Dynamics CRM 407 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Apple Pay 385 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Skype 1501 2
Apple iPad mini 375 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
SQL - Язык программирования 439 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 2
Яндекс.Лавка 68 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Kaspersky Internet Security 293 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 111 2
Кореш Виктор 73 8
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 21 5
Егоров Александр 48 4
Мишустин Михаил 302 4
Сахненко Сергей 71 4
Курова Мария 6 4
Путин Владимир 1840 3
Шадаев Максут 384 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Тиньков Олег 38 3
Тюрина Мария 39 3
Рылов Дмитрий 45 2
Станкевич Андрей 6 2
Малышев Сергей 46 2
Пучков Антон 32 2
Шамолин Михаил 104 2
Прянишников Николай 217 2
Сошников Дмитрий 11 2
Радаев Валерий 3 2
Анкилов Константин 62 2
Яловенко Илларион 14 2
Адылин Павел 16 2
Мельников Александр 63 2
Приданцев Сергей 84 2
Кузяев Андрей 59 2
Сысоев Александр 18 2
Козлов Игорь 36 2
Школьников Николай 26 2
Слизень Виталий 154 2
Андреева Екатерина 40 2
Багдасарян Дмитрий 22 2
Строкович Антон 45 2
Кичко Дмитрий 18 2
Щеголев Игорь 676 2
Зверев Андрей 52 2
Алексеев Олег 17 2
Цыганов Вячеслав 54 1
Орловский Виктор 229 1
Печатников Анатолий 24 1
Ефимов Владимир 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 240
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 199
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 157
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 133
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 126
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 120
Россия - СФО - Новосибирск 2037 105
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 104
Россия - ПФО - Казань 1548 98
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 96
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 86
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 82
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 81
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 80
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 80
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 77
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 69
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 64
Россия - ПФО - Саратовская область 364 60
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 56
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 52
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 52
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 51
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 49
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 48
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 47
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 47
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 46
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 45
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 43
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 42
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 41
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 40
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 39
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 38
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 36
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 35
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 34
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 530 31
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
Космодром Байконур 99 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 2
Русский язык 1028 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
НПА - Нормативный правовой акт 50 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
Федеральное законодательство 254 1
POI - points of interest 60 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Человеческий фактор 130 1
Конституция Российской Федерации 31 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 73 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Частный сектор 7 1
Ордена РПЦ - Общецерковная награда Русской православной церкви 1 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 5
CNews - ZOOM.CNews 1114 3
Thomson Reuters - Рейтер 1942 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
The Guardian - Британская газета 193 1
РосПравосудие 10 1
Fastcompany 3 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Fortune 98 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
ТНТ - Телеканал 95 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 138 1
РосКомСвобода 75 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
НТВ - Телекомпания 170 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
РИА Новости 657 1
Ведомости 260 1
Bloomberg 789 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews Analytics 2006 8
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
Gartner 2230 1
ABI Research 187 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Microsoft Research 96 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 3
ТГУ - Томский государственный университет 67 3
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 2
ТПУ - Томский политехнический университет 48 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 2
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 7 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 25 1
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Ростех Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 6 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 232 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 4 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 33 1
ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
НИИ Рубин 7 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 108 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 1
Microsoft Imagine Cup 48 6
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
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Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Национальная банковская премия 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Global mobileGov Awards 5 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 6 1
Russian Code Cup 12 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 1
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Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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