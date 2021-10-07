Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Саратовская область
Саратов
Публикаций - 423, упоминаний - 530
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кореш Виктор 73 8
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 21 5
|Егоров Александр 48 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Сахненко Сергей 71 4
|Курова Мария 6 4
|Путин Владимир 1840 3
|Шадаев Максут 384 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Тиньков Олег 38 3
|Тюрина Мария 39 3
|Рылов Дмитрий 45 2
|Станкевич Андрей 6 2
|Малышев Сергей 46 2
|Пучков Антон 32 2
|Шамолин Михаил 104 2
|Прянишников Николай 217 2
|Сошников Дмитрий 11 2
|Радаев Валерий 3 2
|Анкилов Константин 62 2
|Яловенко Илларион 14 2
|Адылин Павел 16 2
|Мельников Александр 63 2
|Приданцев Сергей 84 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Сысоев Александр 18 2
|Козлов Игорь 36 2
|Школьников Николай 26 2
|Слизень Виталий 154 2
|Андреева Екатерина 40 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Строкович Антон 45 2
|Кичко Дмитрий 18 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Зверев Андрей 52 2
|Алексеев Олег 17 2
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Орловский Виктор 229 1
|Печатников Анатолий 24 1
|Ефимов Владимир 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru