Семьи нового микрорайона Саратова обеспечили быстрым интернетом

Тысячи жителей 11-го микрорайона в поселке Солнечный-2 получили ускоренный доступ к онлайн-сервисам. «МегаФон» построил и запустил дополнительную телеком‑инфраструктуру в Кировском районе города. В результате улучшилось покрытие мобильной сети в уже сданных и строящихся домах жилого комплекса «Лето», а также в торговых, лечебных, спортивных и образовательных учреждениях поблизости. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование ускорило передачу данных в смартфонах абонентов оператора на одной из самых быстроразвивающихся территорий областного центра. Здесь же находится излюбленное место прогулок горожан — парк «Семхоз». По замерам инженеров оператора, максимальная скорость в LTE теперь достигает 140 Мбит/с, а средние показатели в часы наибольшей активности составляют 70 Мбит/с. Такие значения позволяют играть в «тяжелые» онлайн-игры без задержек, запускать стримы, а также видео на телевизоре или мониторе с большой диагональю.

«Современный жилой комплекс должен отвечать требованиям времени. И это не только свежие архитектурные решения, красивые подъезды, большие детские площадки, но и доступность мобильной связи, скорость и качество интернета. ЖК "Лето" выбирают преимущественно молодые семьи с детьми, которые на постоянной основе используют мобильную связь: для общения в мессенджерах, онлайн-покупок, для сервисов госуслуг и ЖКХ», — сказала Кристина Плешкова, коммерческий директор ГК «Кронверк».

За последние три месяца потребление трафика в новых жилых комплексах Саратова увеличилось на 30%. Ежедневно клиенты оператора в столице региона скачивают объем данных, сопоставимый с миллионом фильмов в HD-качестве. Для обеспечения емкости и обслуживания растущего трафика в течение 2023 г. инженеры модернизировали всю инфраструктуру оператора в Саратове, развернув дополнительный среднечастотный слой LTE.

«Мы отслеживаем возрастающую нагрузку на объектах связи, параллельно работая над улучшением качества услуг. В новых районах стремимся действовать на опережение, чтобы при заселении новоселы могли не дожидаться появления проводного доступа, а сразу пользоваться мобильным интернетом», — отметил директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.