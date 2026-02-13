Абонент недоступен. За год в России заблокированы десятки миллионов SIM-карт

По итогам 2025 г. в России было заблокировано свыше 18 млн SIM-карт. Часть из них россияне лишились из-за неправильного указания своих данных в базе данных оператора, что нередко является следствием ошибок, допущенных при оформлении SIM-карты сотрудником салона связи. Также часть карт ушла в офлайн из-за нового закона, согласно которому россиянам нельзя оформлять больше 20 SIM-карт на один паспорт.

Сотовая связь с ограничениями

В России идут крупномасштабные отключения SIM-карт россиян от сотовой связи. Как пишет «Коммерсант», за 2025 г. Роскомнадзор, в феврале 2026 г. начавший ограничивать Telegram, заблокировал 18,45 млн SIM-карт.

Это огромный прирост по сравнению с 2024 г. – тогда заблокированных SIM-карт было на 76%, согласно официальной статистике Роскомнадзора. «Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование недостоверных данных абонентов, отсутствие сведений в Единой биометрической системе у иностранцев и превышение лимита сим-карт на одного абонента», – сказали изданию представители Роскомнадзора.

При этом важно подчеркнуть, что сотрудники операторов связи часто сами допускают ошибки при внесении данных абонента в базу, особенно если у него сложные в написании ФИО. В результате абоненты вынуждены тратить свое время на корректировку информации – как сообщал CNews, в 2023 г. россиян пугали массовыми блокировками SIM-карт, если те не пойдут в салон связи и не подтвердят свои данные.

Фото: © AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика Оставаться на связи в России становится все труднее

Напомним, к SIM-картам привязаны почти все сервисы, которыми пользуются россияне – маркетплейсы, банки, классифайды, социальные сети и пр. Блокировка номера, который используется в них, является большой проблемой.

SIM-карты не всем

Лимит SIM-карт, о котором говорили представители Роскомнадзора – это следствие нового закона, действующего с 2025 г. Россиянам отныне запрещено оформлять на свой паспорт более 20 SIM-карт.

Для иностранцев лимит сокращен до 10 SIM-карт. Если их больше, то «лишние» номера будут заблокированы, и неважно, сколько сервисов к ним привязано.

Все это – методы борьбы властей с «серыми» SIM-картами, то есть теми, что оформлены на неправильные паспортные данные. К таковым, к слову, относятся и карты, которые оформлены вроде бы правильно, но с небольшими ошибками, например. Сотруднику редакции CNews в 2025 г. едва не остался без номера в сети одного из четырех крупнейших операторов связи всего из-за одной опечатки в фамилии – ее допустил сотрудник салона связи, оформлявший номер. Все прочие данные были корректными.

Операторы не возражают

Блокировка SIM-карты – это не только проблемы для ее владельца, но и потеря абонентов для операторов связи. Однако возражений от них не поступает.

«Блокировки сим-карт являются следствием появления новых законодательных норм», – сказали «Коммерсанту» представители «Билайна».

«Обелить рынок сим-карт удастся при исполнении требований закона всеми участниками и контролю со стороны государства. Такой подход осложнит работу мошенникам и сократит объем спама», – сказали представители «Мегафона».

«Увеличение числа заблокированных карт связано с изменением законодательства, которое потребовало проверять действующую базу иностранцев через ЕБС и блокировать неверифицированных пользователей», – заявили представители Т2.

Не все так просто

Сокращение абонентской базы приводит к тому, что операторы вынуждены наращивать доходы, получаемые с оставшихся клиентов. Российский телеком-рынок насыщен: экстенсивный рост за счет новых подключений абонентов затруднителен. Последние годы операторы и так были вынуждены смещать фокус с количества абонентов на их качество и рост ARPU за счет конвергентных пакетов услуг (связь, домашний интернет, подписки на серверы)», – сказали «Коммерсанту» представители компании «ТеДо»

Также борьба с серыми SIM-картами негативно отражается на добросовестных абонентах, сказал изданию руководитель департамента киберразведки «Бастион» Константин Ларин. «Процедуры подтверждения личности, переоформления и актуализации данных могут сопровождаться техническими сбоями или ошибками в автоматизированных системах, что потенциально приведет к временным ограничениям связи или необоснованным частным блокировкам», – добавил он.