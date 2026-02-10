Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника Импортонезависимость
|

В России начинается «замедление» Telegram. Опрос

Российские власти приняли решение начать новую волну замедления Telegram в России, пишет РБК. Мессенджер «убивают» с августа 2025 г. когда россиянам ограничили аудио- и видеозвонки в нем. При этом о полной блокировке речи все еще нет – тысячи чиновников и заодно госведомства до сих пор ведут Telegram свои официальные публичные каналы.

Отрицательное ускорение Telegram

Российские власти решили перейти к новому этапу замедления Telegram на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

Заниматься ограничением любимого миллионами россиян мессенджера будет Роскомнадзор, уточняет РБК. По плану, ведомство «закрутит гайки» 10 февраля 2026 г., то есть сегодня.

К моменту выхода материала не было точно известно, как именно проявится очередная волна замедления Telegram. Напомним, C августа 2025 г. по решению Роскомнадзора в России невозможно использовать аудио- и видеозвонков в этом мессенджере.

tel66.jpg

t.me/
Публикация РБК

В конце 2025 г. стало очевидно, что была замедлена и скорость передачи контента через Telegram. Даже текстовые документы весом в несколько десятков килобайт у большинства пользователей передаются в этом мессенджере крайне медленно, если не применять специальные технические средства, знакомые большинству россиян.

Все уже началось

На момент публикации материала Роскомнадзор не комментировал информацию о новой волне замедления Telegram. Однако пользователи почувствовали, что мессенджер стал работать заметно хуже.

tel61.jpg

Недовольство пользователей Telegram растет

Согласно сайту DownDetector.su, массовые жалобы на сбои в работе Telegram в России начали поступать примерно с полудня 9 февраля 2026 г. по Москве. Рост жалоб с этого дня фиксирует и другой профильный портал – «Сбой.РФ».

tel62.jpg

Жалоб становится все больше

Притом на обоих графиках видно, что 10 февраля 2026 г. ситуация в значительной степени усугубилась. Пользователи жалуются на то, что не приходят оповещения, а также на плохую работу мобильного приложения. Многие не могут отправить и получить контент, а кто-то лишился возможности получать и отправлять сообщения.

Больше всего нареканий поступают из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской, Тюменской и Самарской областей, а также из Москвы.

Притом проблема явно общая и не связана с регулярными отключениями мобильного интернета, которыми россиян мучают с весны 2025 г., объясняя это защитой от беспилотников. По данным DownDetector.su, 38,9% жалоб поступило от пользователей Windows, то есть сбоят как настольное приложение Telegram, так и мобильная версия мессенджера, открывающаяся в браузере.

tel63.jpg

Подключение с домашнего интернета не поможет

35,2% жалоб оставили пользователи Android, 19,7% – пользователи iOS. Доля macOS – 4,3%, Linux – 1,6%.

Почему не полная блокировка

Российские власти не уточняют, почему выбрали путь замедления Telegram, а не блокировки, хотя они уже пытались блокировать его в 2018 г., но вместо него поломали половину Рунета.

tel64.jpg

Российские чиновники так и не ушли из Telegram

Важно подчеркнуть, что у Роскомнадзора есть внушительный опыт внесения популярных в России и мире мессенджеров в «черный список». За последние два года в стране были заблокированы Discord, Viber и Signal. Альтернативой российским мессенджерам мог бы стать появившийся в 2003 г. американский Microsoft Skype, но он больше не работает. Его не заблокировали – Microsoft больше не развивает его, проект закрыт.

tel65.jpg

Российские министерства тоже активно публикуются в Telegram

Отметим также, что в Telegram до сих пор полно публичных каналов, которые ведут как региональные, так и федеральные чиновники, а также различные министерства. Например, канал председателя Госдумы Вячеслава Володина на момент выпуска материала в последний раз обновлялся 10 февраля 2026 г., равно как и канал Минстроя России.

Telegram очень нужен россиянам

Telegram – это один из самых популярных и востребованных в России мессенджеров. Согласно статистике MediaScope, в декабре 2025 г. он занимал втрое место с 93,6 млн активных пользователей в месяц.

Telegram почти добрался до первого места, которое сейчас у WhatsApp* с 94,5 млн активных пользователей в месяц. К декабрю 2025 г. WhatsApp* был замедлен в России на 80%, по данным РБК.

telegram_700.jpg

© diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика
Telegram пользуются десятки миллионов россиян. И все они, вероятно, не очень рады происходящему с мессенджером

За WhatsApp* следуют российские Max с 70 млн и «VK Мессенджер» с 15,7 млн. Пятое место занимает американский мессенджер imo.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

Как сообщал CNews, популярность imo в России растет очень быстро. К концу 2025 г. у него было почти 10 млн пользователей в России – всего за год их количество выросло в 24 раза.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Дополнение

После публикации материала Роскомнадзор выпустил заявление, в котором объяснил происходящее с Telegram в России. Представители регулятора заявили, что мессенджер по-прежнему не исполняет требования российского законодательства.

«По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», – говорится в сообщении Роскомнадзора (цитата по «Известиям»).

Представители регулятора подчеркнули, что с августа 2025 г. в России предусмотрены «постепенные ограничения» – они распространяются на все сервисы, «которые систематически игнорируют российское законодательство».

В Роскомнадзоре добавили, что эти ограничения снимаются с сервисов, которые выполнили все требования законодательства России. Однако Telegram этого пока не сделал, отметили в Роскомнадзоре.

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

Ведомство продолжит вводить последовательные ограничительные меры против Telegram, пишут «Известия» со ссылкой на представителей регулятора.


Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Петухов, Directum: Рынок завис в переходном моменте от ИИ-ассистентов к ИИ-агентам

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Рынок облачных сервисов в России вырос за год на треть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще