Башкевич Андрей
Башкевич Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8803 29
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 14
|Telegram Group 1983 6
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
|Цифра ГК 2426 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
|Диалл Альянс 2 1
|Ситиматик 5 1
|Старков Владимир 10 2
|Мериин Дмитрий 1 1
|Трошин Денис 1 1
|Плешкова Кристина 1 1
|Елшина Алина 1 1
|Устинов Михаил 6 1
|Карманова Мария 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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