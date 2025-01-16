Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Башкевич Андрей



16.01.2025 «МегаФон»: в зимние каникулы саратовцы предпочитали отдых на природе 1
17.12.2024 «МегаФон»: сельчане Саратовской области стали чаще пользоваться интернет-сервисами 1
12.12.2024 В пяти районах Саратова повысили качество мобильной сети 1
27.09.2024 «МегаФон»: в Саратовской области выросла популярность автотуризма 1
21.08.2024 «МегаФон»: необычный комплекс связи «раздал» более 2000 ГБ на чемпионате по пахоте 1
02.08.2024 «МегаФон» подключил к LTE 116 населенных пунктов Саратовской области 1
03.07.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет на пляжах Саратовской области 1
24.06.2024 Россияне стали чаще отдыхать на курорте в Саратовской области 1
18.06.2024 «МегаФон» запустил сеть LTE в селе Старая Жуковка Саратовской области 1
17.05.2024 В Саратовской области ускорили интернет к лету 1
08.05.2024 В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет 1
06.05.2024 К финалу Всероссийской студенческой весны в Саратове улучшили инфраструктуру связи 1
19.04.2024 В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер 1
04.04.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи в спальных районах Саратова 1
13.03.2024 Саратовским дачникам добавили скоростей 1
06.03.2024 В спальных районах Энгельса выросла скорость мобильного интернета «МегаФона» 1
01.03.2024 В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE 1
15.02.2024 Мусороперегрузочную станцию в Саратовской области подключили к интернету 1
13.02.2024 Будущим летчикам ускорили доступ в интернет 1
05.02.2024 На саратовских нефтегазовых месторождениях впервые стал доступен мобильный интернет 1
18.01.2024 Семьи нового микрорайона Саратова обеспечили быстрым интернетом 1
19.10.2023 Цифровые технологии помогут сохранить тепло в домах россиян 1
04.10.2023 Театралам Саратовской области добавили скоростей 1
06.09.2023 В старинном городе Саратовской области улучшили качество мобильных услуг 1
25.07.2023 Жителям сел Саратовской области улучшили онлайн-общение 1
05.07.2023 В крупнейших городах Саратовской области ускорили мобильный интернет 1
08.06.2023 В Аткарске увеличили скорость мобильного интернета 1
25.05.2023 На Хвалынском курорте ускорили мобильный интернет 1
07.04.2023 «Мегафон» помог оцифровать процессы в Гостехнадзоре Саратовской области 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Башкевич Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 29
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 14
Telegram Group 1983 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Цифра ГК 2426 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Диалл Альянс 2 1
Ситиматик 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 20
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 18
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 990 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Apple iPhone 11 253 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
Старков Владимир 10 2
Мериин Дмитрий 1 1
Трошин Денис 1 1
Плешкова Кристина 1 1
Елшина Алина 1 1
Устинов Михаил 6 1
Карманова Мария 1 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 28
Россия - РФ - Российская федерация 144186 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 114 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 844 4
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 28 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Аркадак 8 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Базарно-Карабулакский район 4 4
Россия - Саратовская область - Петровск 13 4
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 84 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Аткарский район - Аткарск 9 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 2
Россия - ПФО - Пензенская область 589 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Татищевский район - Татищево 7 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Ртищевский район - Ртищево 15 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балашов 17 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Александрово-Гайский район - Александров Гай 1 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Дача - дачники 814 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 43 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Образование в России 2190 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 415 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще