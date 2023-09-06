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В старинном городе Саратовской области улучшили качество мобильных услуг

В смартфонах вольчан выросла скорость загрузки цифровых сервисов. С начала 2023 г. инженеры «Мегафона» модернизировали телеком-инфраструктуру, обеспечивающую мобильной связью жителей и гостей города. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» ускорил мобильный интернет во всех районах Вольска, а также в пригороде. В периметр улучшений попали объекты социальной инфраструктуры, образовательные, культурные учреждения, прогулочные зоны, жилые кварталы, а также производственные комплексы, среди которых градообразующее предприятие — один из крупнейших заводов российской цементной промышленности.

Благодаря новым телеком-решениям емкость сети в городе увеличилась до 30%. В результате большее количество людей пользуется мобильным интернетом на высоких скоростях даже в период повышенной нагрузки на сеть — в вечернее время или в праздники.

Базовые станции в Вольске одновременно обслуживают не только местных жителей, но и путешественников, которые интересуются историей региона. Город удален от областного центра на 150 км к северо-востоку. Купеческие постройки, живописные холмы, набережная Волги, фонтаны, разнообразные скверы и парки притягивают гостей с разных уголков страны. По обезличенной статистике оператора этим летом достопримечательности Вольска были особенно интересны абонентам, приезжающим из Краснодарского края, а также гостям из Самарской, Свердловской областей и Москвы.

«Улучшить качество услуг связи удалось благодаря расширению частотной полосы в сетях LTE. Инженеры перенастроили оборудование таким образом, что диапазон 1800 МГц стал максимально использоваться для 4G, обеспечивая абонентов не только голосовой связью, но и скоростным мобильным интернетом. Модернизация стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности абонентов — на сегодня уже более 91% всего объема передачи данных в Вольске приходится на технологию LTE», — отметил директор «Мегафона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

В среднем местные абоненты в совокупности используют за месяц порядка 400 тыс. ГБ. 78% вольчан пользуются современными смартфонами. Чаще жители города выходят в интернет с устройств Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A12.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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