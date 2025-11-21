Аналитика МТС: iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС проанализировала смартфоны, зарегистрированные в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, несмотря на ежегодный выход новых моделей iPhone, россияне не спешат расставаться со старыми устройствами – iPhone 11 пятый год подряд возглавляет рейтинг самых популярных устройств. В пятерку лидеров также вошли Realme Note 50 и iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone XR. Об этом CNews сообщили пр

Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone ие смартфоны линейки Samsung Galaxy S22 в комплектации с фирменным процессором Exynos 2200 уступили Apple iPhone 11 в тесте на производительность, пишет портал Computer Base. Между смартфонами

Названы самые популярные смартфоны у женщин и мужчин «билайн», является Samsung, смартфонами компании из Купертино чаще пользуются женщины до 25 лет, а Apple iPhone 11 — самый популярный девайс среди всех пользователей в России. Такие данные ко

iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple ений (2G и 3G) пользуются до сих пор, но таких клиентов менее 1% от общего числа владельцев iPhone. Apple iPhone 11 является самым популярным практически во всех регионах России, кроме юга — та

Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб Победа в суде над Apple Россиянин С.И. Шалин утопил свой Apple iPhone 11 Pro Max в бассейне и выиграл дело в судах двух инстанций с иском к ООО «Эппл

Спрос на дорогие смартфоны в I квартале 2021 года вырос на 70% на фоне интереса к iPhone 11 рд руб. относительно I квартала 2020 г. Впервые флагманские модели заняли около 50% продаж российского рынка смартфонов в денежном выражении, бестселлером по итогам января-марта 2021 г. стала линейка iPhone 11. Рынок смартфонов в России в I квартале 2021 г. прибавил более 20%, достигнув около 155 млрд руб. Всего в январе-марте было продано более 6,5 млн девайсов. «М.Видео-Эльдорадо» продолж

Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone ре mini-ITX. Всего представлено две новых модели, и каждая стоит существенно дороже смартфона Apple iPhone 11 Pro. Младшая модель в серии носит название E1С-mITX (модельный номер ТВГИ.469555.41

Apple готовит iPhone-кроху и iPhone-гиганта компактным iPhone среди современных моделей с безрамочными экранами и будет меньше чем 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro. В последний раз Apple выпускала еще более компактный смартфон в 2017 г. – это

Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео все же крупнее в сравнении с сенсором в камере Galaxy S20 Ultra, равным 1/1,33, и он как минимум на треть больше главной матрицы в прошлогодних флагманах Huawei P30 и вдвое больше базового сенсора в iPhone 11 Pro. Для мировой розницы смартфоны P40 и P40 Pro заявлены в пяти цветах корпуса, но в России первое время будут доступны только черный и серебристый варианты, а немного позже к ним пр

Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы по заказу производителя защитных чехлов Penumbra Brands, радиочастотное излучение смартфонов Apple iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает порог безопасной нормы, установленной Федеральной ком

Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео Неотключаемый Большой брат Смартфон Apple iPhone 11 Pro следит за своими пользователями, фиксируя их местоположение против их воли. Фла

Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях Призраки и НЛО Владельцы новых iPhone, в том числе продвинутых iPhone 11 Pro, отмечают странные эффекты, возникающие на фотоснимках, сделанных на камеру эти

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее! давать при слабом освещении черный прямоугольник с пятнистыми проплешинами света уже не комильфо. И iPhone 11 Pro Max берет эту планку на солидном уровне. Ниже — несколько примеров.

В России вышли iPhone 11 Pro с кусочками «Титаника» и ракеты Гагарина. Цены ийская компания Caviar, которая превращает iPhone в предметы роскоши, выпустила на рынок две версии iPhone 11 Pro. Модели, получившие названия Titanic и Vostok-1, стали частью коллекции Discove

В России упали цены на iPhone ены на смартфоны iPhone, вышедшие в 2018, 2017 и 2016 гг. Причиной демпинга послужил дебют гаджетов iPhone 11 состоявшийся 10 сентября 2019 г. Все новинки поступят в продажу на территории Росси

Apple выпустила идеальные часы, дешевый iPad, унылые iPhone и киносервис для России ряд гаджетов и сервисов. Она выпустила обновленные часы Watch пятого поколения, линейку смартфонов iPhone 11, седьмое поколение доступного планшета iPad, а также игровой сервис Arcade и телеви

Цены на все новые iPhone рассекречены за сутки до анонса иальной сети Weibo появилось фото с закрытой презентации, на котором видны цены на все модели новых iPhone 11. Презентация была проведена тайваньским сотовым оператором для его партнеров. Офици

Впервые рассекречены цены новых iPhone 11 E на ближайшей презентации Apple показан не будет. Самый доступный из новых iPhone получил название iPhone 11, и это, по данным источника, преемник iPhone XR, хотя изначально он назывался iPhon

В России начали продавать iPhone 11 по «космическим» ценам й заказ Российская компания Caviar продемонстрировала сразу шесть собственных модификаций смартфона Apple iPhone 11 практически за месяц до его официального анонса. Каждый из вариантов доступен