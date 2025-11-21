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Apple iPhone 11

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21.11.2025 Аналитика МТС: iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС

проанализировала смартфоны, зарегистрированные в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, несмотря на ежегодный выход новых моделей iPhone, россияне не спешат расставаться со старыми устройствами – iPhone 11 пятый год подряд возглавляет рейтинг самых популярных устройств. В пятерку лидеров также вошли Realme Note 50 и iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone XR. Об этом CNews сообщили пр
17.02.2022 Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone

ие смартфоны линейки Samsung Galaxy S22 в комплектации с фирменным процессором Exynos 2200 уступили Apple iPhone 11 в тесте на производительность, пишет портал Computer Base. Между смартфонами

14.02.2022 Названы самые популярные смартфоны у женщин и мужчин

«билайн», является Samsung, смартфонами компании из Купертино чаще пользуются женщины до 25 лет, а Apple iPhone 11 — самый популярный девайс среди всех пользователей в России. Такие данные ко

14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple

ений (2G и 3G) пользуются до сих пор, но таких клиентов менее 1% от общего числа владельцев iPhone. Apple iPhone 11 является самым популярным практически во всех регионах России, кроме юга — та
27.08.2021 Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб

Победа в суде над Apple Россиянин С.И. Шалин утопил свой Apple iPhone 11 Pro Max в бассейне и выиграл дело в судах двух инстанций с иском к ООО «Эппл

01.04.2021 Спрос на дорогие смартфоны в I квартале 2021 года вырос на 70% на фоне интереса к iPhone 11

рд руб. относительно I квартала 2020 г. Впервые флагманские модели заняли около 50% продаж российского рынка смартфонов в денежном выражении, бестселлером по итогам января-марта 2021 г. стала линейка iPhone 11. Рынок смартфонов в России в I квартале 2021 г. прибавил более 20%, достигнув около 155 млрд руб. Всего в январе-марте было продано более 6,5 млн девайсов. «М.Видео-Эльдорадо» продолж
06.05.2020 Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone

ре mini-ITX. Всего представлено две новых модели, и каждая стоит существенно дороже смартфона Apple iPhone 11 Pro. Младшая модель в серии носит название E1С-mITX (модельный номер ТВГИ.469555.41
08.04.2020 Apple готовит iPhone-кроху и iPhone-гиганта

компактным iPhone среди современных моделей с безрамочными экранами и будет меньше чем 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro. В последний раз Apple выпускала еще более компактный смартфон в 2017 г. – это

27.03.2020 Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео

все же крупнее в сравнении с сенсором в камере Galaxy S20 Ultra, равным 1/1,33, и он как минимум на треть больше главной матрицы в прошлогодних флагманах Huawei P30 и вдвое больше базового сенсора в iPhone 11 Pro. Для мировой розницы смартфоны P40 и P40 Pro заявлены в пяти цветах корпуса, но в России первое время будут доступны только черный и серебристый варианты, а немного позже к ним пр
05.02.2020 Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы

по заказу производителя защитных чехлов Penumbra Brands, радиочастотное излучение смартфонов Apple iPhone 11 Pro более чем вдвое превышает порог безопасной нормы, установленной Федеральной ком
04.12.2019 Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео

Неотключаемый Большой брат Смартфон Apple iPhone 11 Pro следит за своими пользователями, фиксируя их местоположение против их воли. Фла
07.10.2019 Владельцы новых iPhone жалуются на «призраки и НЛО» на фотографиях

Призраки и НЛО Владельцы новых iPhone, в том числе продвинутых iPhone 11 Pro, отмечают странные эффекты, возникающие на фотоснимках, сделанных на камеру эти
02.10.2019 Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!

давать при слабом освещении черный прямоугольник с пятнистыми проплешинами света уже не комильфо. И iPhone 11 Pro Max берет эту планку на солидном уровне. Ниже — несколько примеров.           

23.09.2019 В России вышли iPhone 11 Pro с кусочками «Титаника» и ракеты Гагарина. Цены

ийская компания Caviar, которая превращает iPhone в предметы роскоши, выпустила на рынок две версии iPhone 11 Pro. Модели, получившие названия Titanic и Vostok-1, стали частью коллекции Discove
12.09.2019 В России упали цены на iPhone

ены на смартфоны iPhone, вышедшие в 2018, 2017 и 2016 гг. Причиной демпинга послужил дебют гаджетов iPhone 11 состоявшийся 10 сентября 2019 г. Все новинки поступят в продажу на территории Росси
11.09.2019 Apple выпустила идеальные часы, дешевый iPad, унылые iPhone и киносервис для России

ряд гаджетов и сервисов. Она выпустила обновленные часы Watch пятого поколения, линейку смартфонов iPhone 11, седьмое поколение доступного планшета iPad, а также игровой сервис Arcade и телеви
10.09.2019 Цены на все новые iPhone рассекречены за сутки до анонса

иальной сети Weibo появилось фото с закрытой презентации, на котором видны цены на все модели новых iPhone 11. Презентация была проведена тайваньским сотовым оператором для его партнеров. Офици
02.09.2019 Впервые рассекречены цены новых iPhone 11

E на ближайшей презентации Apple показан не будет. Самый доступный из новых iPhone получил название iPhone 11, и это, по данным источника, преемник iPhone XR, хотя изначально он назывался iPhon
19.08.2019 В России начали продавать iPhone 11 по «космическим» ценам

й заказ Российская компания Caviar продемонстрировала сразу шесть собственных модификаций смартфона Apple iPhone 11 практически за месяц до его официального анонса. Каждый из вариантов доступен
05.07.2019 Новый iPhone 11 станет самым скучным и уродливым в истории

по сравнению с iPhone 2018, недостаточное для пробуждения к нему интереса со стороны владельцев существующих iPhone и тех, кто рассматривает возможность перехода на iOS с Android. Дата премьеры новых iPhone 11 (рабочее название) на 5 июля 2019 г. объявлена не была, но, по традиции, Apple выпускает свои новые смартфоны ежегодно в начале осени. Определенные сведения о новых гаджетах, в том чи

Публикаций - 290, упоминаний - 449

Apple iPhone 11 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 226
Samsung Electronics 11064 142
Xiaomi - Сяоми 2231 121
Huawei 4676 78
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 47
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
МегаФон 10742 32
Google LLC 12688 29
BBK OPPO Electronics 484 29
Intel Corporation 12811 20
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 18
BBK OnePlus 298 17
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 16
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 15
Telegram Group 2940 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Qualcomm Technologies 1974 11
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 10
ZTE Corporation 800 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
Sony 6739 8
X Corp - Twitter 2938 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 6
Microsoft Corporation 25775 6
Lenovo Group 2446 6
MediaTek - Ralink 595 6
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 5
BBK Electronics Corp 332 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 5
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 4
МегаФон Ритейл 85 4
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 39
Связной ГК 1401 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 9
Россети Ленэнерго 1699 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
LEGO 260 2
Nike 195 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Perla Penna 6 2
GF Securities 4 2
Corporation Trust Company 2 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Expedia Group 136 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 275
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 132
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 84
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 76
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 67
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 66
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 49
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 47
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 42
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 41
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 41
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 36
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 35
Наушники - Headphones 4478 35
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 34
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 33
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 32
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 31
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 30
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 30
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 29
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 29
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 28
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 26
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 26
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 25
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 25
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 22
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 22
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 202
Apple iPhone 12 243 92
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 71
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 62
Apple iPhone 13 193 56
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 48
Google Android 15243 45
Apple iOS 8583 45
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 45
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 40
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 39
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 38
Samsung Galaxy 1035 38
Apple iPad 4011 36
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 35
Apple iPhone 14 157 30
Apple iPhone 7 289 29
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 29
Apple iPhone 8 189 28
Apple iPad Pro 320 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 26
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 24
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 24
Apple iPhone 6 4861 22
Apple iPhone 15 187 21
Samsung Galaxy Note 702 21
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 51 20
Apple iPhone 5 783 18
Honor - серия смартфонов 246 18
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 18
Apple Face ID 258 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 17
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 17
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 16
Apple iPad mini 430 14
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 14
Apple iPhone 16 219 14
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 13
Чайка Владимир 29 11
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 9
Борзилов Давид 77 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Агапов Андрей 22 4
Путин Владимир 3454 4
Губанов Андрей 117 3
Догадин Михаил 18 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Галактионова Инесса 120 2
Гуцериев Михаил 114 2
Гуров Алексей 11 2
Комаров Павел 32 2
Pu Jeff - Пу Джефф 5 2
Beer Ian - Бир Иен 4 2
Lee Chung-Hoon - Ли Чон Хун 2 2
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 2
Икономов Арташес 6 2
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 2
Patel Nilay - Патель Нилай 10 2
Скурихин Владимир 17 2
Работенко Павел 6 2
Теремецкая Алена 2 2
Водясов Алексей 222 2
Иванов Олег 153 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Силуанов Антон 84 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 1
Кулин Филипп 53 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Акиншина Алина 11 1
Кусков Денис 221 1
Балашов Игорь 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 203
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Южная Корея - Республика 7052 22
Европа 24964 16
Индия - Bharat 5869 15
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
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