Apple готовит iPhone-кроху и iPhone-гиганта

Apple расширит линейку смартфонов iPhone 12 до четырех устройств, добавив в нее смартфон с экраном на 5,4 дюйма, который станет самым маленьким в серии. Место 6,5-дюймового iPhone 11 Pro Max займет более крупный смартфон с экраном на 6,7 дюйма и встроенным лидаром, доставшимся ему от iPad Pro 2020.

Квартет новых iPhone

Компания Apple собирается добавить в линейку iPhone 12 смартфон с диагональю экрана 5,4 дюйма. Он станет самым компактным iPhone среди современных моделей с безрамочными экранами и будет меньше чем 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro. В последний раз Apple выпускала еще более компактный смартфон в 2017 г. – это был 4,7-дюймовый iPhone 8.

Всего в новой серии iPhone 12 впервые в истории Apple окажется сразу четыре смартфона, по информации Forbes. Старшая модель будет крупнее актуального 6,5-дюймового iPhone 11 Pro Max, хотя и ненамного – диагональ его дисплея составит 6,7 дюйма.

С высокой степенью вероятности Apple не станет менять дизайн новых смартфонов

Согласно доступной информации, Apple не станет кардинально менять облик iPhone 12 и продолжит эксплуатировать известную всем концепцию дизайна, введенную с релизом iPhone X в 2017 г. В первую очередь это коснется оформления лицевой панели – несмотря на существование в современных Android-флагманах выдвижных и встроенных прямо в дисплей фронтальных камер, Apple в четвертый раз подряд отдаст предпочтение вырезу, известному как «монобровь». Впрочем, существует вероятность уменьшения его габаритов в сравнении с предыдущими тремя поколениями

Основные нюансы новинок

Новая серия iPhone 12 будет условно разделена на две «бюджетные» и две флагманские модели, но их итоговые названия пока засекречены. Откроет линейку 5,4-дюймовая модель с алюминиевым корпусом и двумя фотокамерами, как у iPhone 11. Индекс смартфона – D52G. Оболочку из алюминия получит и более крупная модель D53G с экраном на 6,1 дюйма. Этот аппарат больше похож на iPhone 11 – у него идентичные габариты и такое же количество камер на тыльной панели.

Apple предложит покупателям четыре модели линейки iPhone 12

Третий смартфон, D53P, располагает экраном таких же размеров, но вместо алюминия для изготовления его корпуса Apple использует нержавеющую сталь. Этому смартфону приписывают наличие модуля основной камеры, состоящего из трех базовых сенсоров и дополненного лидаром, который, как сообщал CNews, Apple впервые внедрила в свою технику в марте 2020 г. Первым его получил планшет iPad Pro 2020, и он нужен для корректной работы современных AR-решений.

Топовый 6,7-дюймовый iPhone с индексом D54P отличается от D53P пока лишь только более крупным дисплеем. Модуль основной камеры в старших моделях внешне будет практически идентичен используемому в iPhone 11 Pro и Pro Max – его дизайн не изменится, Apple лишь пересмотрит расположение входящих в его состав элементов, чтобы уместить в нем лидар.

Поддержка 5G и сроки релиза

Все четыре смартфона будут основаны на 5-нанометровом процессоре A14 и получат доступ к сотовым сетям пятого поколения (5G) – для этого летом 2019 г. Apple выкупила у Intel часть ее модемного бизнеса. Свои новые смартфоны Apple выпускает каждый год в сентябре, но в случае iPhone 12 ситуация может измениться.

Из-за пандемии коронавируса Apple испытывает трудности с производством своих гаджетов, в том числе и потомка дешевого iPhone SE – iPhone 9. Кроме того, компания перевела своих сотрудников, ответственных за разработку новых устройств, на удаленную работу, что тоже может сказаться на сроках подготовки iPhone 12. По данным ресурса MyDrivers, определенные трудности возникают и у инженеров компании, временно лишенных доступа к фрезерным станкам и 3D-принтерам для создания и тестирования прототипов.

Новым смартфонам – новые аксессуары

Все или некоторые смартфоны серии iPhone 12 могут быть оснащены чипом U1, впервые появившимся в устройствах актуальной линейки iPhone 11. Он обеспечивает поддержку технологии UltraWideBand и может использоваться для сопряжения с еще одной грядущей новинкой Apple – поисковыми метками AirTag.

Эти метки представляют собой небольшое устройство, вероятно, круглой формы, предназначенное для поиска утерянных или утрачены вещей в приложении «Локатор» на карте. Они получат достаточно компактные размеры и позволят отслеживать местоположение любой вещи, будь то кошелек, рюкзак, ноутбук и т. д.

Apple пока не подтверждает (но и не опровергает) факт существования меток AirTag, однако, как сообщал CNews, в начале апреля 2020 г. она случайно опубликовала видеоинструкцию для iPhone, в котором они были упомянуты, что может свидетельствовать о скором их выходе. Премьера меток может состояться одновременно с анонсом iPhone 12.