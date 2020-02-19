Сорван выпуск дешевого iPhone 9

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Apple может перенести сроки выпуска бюджетного смартфона iPhone 9 из-за эпидемии коронавируса в Китае. Фабрики по производству ее техники работают на 40% от своих возможностей и не успевают собирать достаточное количество устройств, что также может привести к росту цен на все актуальные модели iPhone.

Дешевый iPhone откладывается

Компания Apple может перенести выпуск доступного смартфона iPhone 9 на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса в КНР. Она напрямую влияет на производство техники компании, поскольку собирается она в Китае.

По данным ресурса Nikkei, партнеры Apple планировали начать сборку iPhone 9 в феврале 2020 г. но, с высокой степенью вероятности, сроки запуска конвейера будут смещены на несколько месяцев вперед. На момент публикации материала Nikkei сообщала, что производство может стартовать в марте 2020 г., однако эта дата тоже была под вопросом.

Смартфон iPhone 9 – это потомок модели iPhone SE образца 2016 г. CNews писал, что это будет самый доступный смартфон Apple в новой линейке – его цена составит от $350-$400 за минимальную комплектацию.

Как пишет Nikkei, в настоящее время производство смартфонов iPhone в Китае идет с существенным отставанием от графика. Связано это в первую очередь с тем, что из-за коронавируса фабрики работают на 30-40% от своих возможностей и не могут обеспечить сборку нужного количества устройств в требуемые сроки. На данный момент известно, что Apple заказала первую партию iPhone 9, состоящую из 15 млн устройств.

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Напомним также, что в январе 2020 г. правительство Китая распорядилось временно закрыть ряд заводов, расположенных в относительной близости от города Ухань, с которого и началось распространение коронавируса. В список попали фабрики Samsung и китайской Foxconn – основного партнера Apple по производству ее техники.

В то же время информации о переносе премьеры новинок Apple пока нет. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), практически всегда предоставляющий достоверные сведения об Apple, утверждает, что мероприятие состоится в марте 2020 г.

Рост стоимости техники

Партнеры Apple из цепочки поставок, как пишет портал MyDrivers, сообщили о возможном росте стоимости смартфонов iPhone. Причины удорожания гаджетов они не раскрыли, как не предоставили и список моделей, которые это может затронуть.

Сама Apple пока не делает никаких заявлений о возможном повышении цен на свою продукцию. По состоянию на февраль 2020 г. в российской рознице были доступны смартфоны iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, а также iPhone XR iPhone 8 и 8 Plus.

Финансовые трудности Apple

Проблемы с поставками iPhone могут отразиться на финансовых показателях Apple. 17 февраля 2020 г. компания уведомила инвесторов, что на фоне сложившейся в Китае обстановки она ожидает снижения выручки по итогам II квартала 2020 г. По оценке ее аналитиков, за данный период выручка Apple составит в пределах от $63 млрд до $67 млрд. Новые прогнозы относительно I квартала 2020 г. Apple пока не озвучивает.

В начале февраля 2020 г. Apple сообщила о временном закрытии всех своих офисов и магазинов на территории Китая, что может к уменьшению ее выручки за I квартал 2020 г. Китай для Apple – один из ключевых рынков реализации ее продукции, и в последнее время компания испытывает определенные трудности в этой стране. Как сообщал CNews, в ноябре 2019 г. продажи ее смартфонов рухнули на 35%.

Кто еще пострадал от коронавируса

Январское закрытие заводов в окрестностях Уханя отразилось не только на Apple и Samsung. В число пострадавших от приостановки китайских фабрик, вошли фармацевтический гигант Johnson & Johnson, BorgWarner, Bosch, Valeo и ряд других компаний.

В конце января 2020 г. стало известно, что Xiaomi, Apple, Huawei, ZTE, а также Lenovo, Vivo и ZTE перенесли сроки поставки гаджетов в Россию на несколько недель вперед из-за вспышки коронавируса в Китае. Дефицит смартфонов на российском рынке пока не ожидается, однако возможен рост их стоимости в пределах 15%.

В дополнение к этому коронавирус стал причиной отмены крупнейшей во всем мире выставки мобильной электроники Mobile World Congress 2020. Она должна была пройти в конце февраля 2020 г. в Барселоне (Испания), но организаторы отменили ее, сославшись на возможность распространения вируса в Испании.

За несколько дней до отмены выставки от участия в ней отказалось более 30 компаний со всего мира. В список вошли в первую очередь производители мобильных гаджетов – Nokia, ZTE, Vivo, LG, Sony, Ulefone, Umidigi и другие. К ним присоединились телеком-гиганты Ericsson, AT&T, Deutsche Telekom, Sprint, NTT DoCoMo и др. Американские технокомпании тоже изъявили желание пропустить выставку – от участия в ней отказались Amazon, Facebook, Intel и Cisco. Аналогичное решение приняли Nvidia, Volvo, McAfee, MediaTek и др.

Карта распространения коронавируса

По состоянию на 18 февраля 2020 г. в мире было зафиксировано свыше 75 тыс. заболевших коронавирусом, из них более 2000 человек погибли, не справившись с болезнью.