Umidigi - UMI

Компания UMIDIGI – китайская компания по производству смартфонов, наушников, смарт-часов, основанная в 2012 году. С 2014 года бренд вышел на мировой рынок, и  занимается экспортом своей продукции в множество стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки

22.01.2026 Россиянам подарят смартфон на современном Android и дадут бесплатную связь. Что попросят взамен 1
17.10.2023 Россиян разлучают с Android. Страну ждет засилье китайских смартфонов с предустановленными российскими ОС 1
04.10.2023 Новые модели смартфонов Umidigi на российском рынке 4
13.04.2023 Защищенный смартфон Umidigi G3 Max Mecha едет в Россию 3
08.02.2023 diHouse представляет новые смартфоны от Umidigi 5
14.11.2022 DiHouse начинает поставки смартфонов UMIDIGI 1
26.10.2022 Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android 3
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование 1
19.02.2020 Сорван выпуск дешевого iPhone 9 1
13.02.2020 Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года 1
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем? 1
06.09.2017 Китайцы сделали смартфон-флагман с огромной батареей и экраном больше, чем у Samsung и LG. Цена 5
10.03.2017 Umidigi открыла предзаказ на камерофон Z Pro с двойной камерой 2
29.12.2016 Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото 2

