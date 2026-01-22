Umidigi - UMI

Компания UMIDIGI – китайская компания по производству смартфонов, наушников, смарт-часов, основанная в 2012 году. С 2014 года бренд вышел на мировой рынок, и занимается экспортом своей продукции в множество стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.