Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android

В России вышел смартфон Wildfire E plus компании HTC – некогда легендарного передового бренда Android-смартфонов. Это бюджетный моноблок стоимостью 8000 руб. Вероятно, HTC пытается занять часть российского рынка, высвобожденного после ухода Apple, Samsung и Nokia.

HTC снова в России

Тайваньская компания HTC, с которой 14 лет назад началась эпоха Android-смартфонов, привезла в Россию моноблок Wildfire E plus. Это смартфон базового уровня, оцененный в 8000 руб.

Как пишет портал Gizmochina, Россия – это пока единственная страна, не считая Китая, где HTC продает Wildfire E plus. С чем связана такая избирательность, остается загадкой. Не исключено, что HTC, переживающая далеко не самый легкий период в своей истории, пытается занять высвободившуюся после ухода других вендоров часть российского рынка. В декабре 2021 г. HTC выпустила в России схожую по названию модель Wildfire E2 Plus, которая тоже продавалась только в этой стране.

Основные преимущества новинки HTC - это большой аккумулятор и некогда известный логотип на корпусе

Из России за последние восемь месяцев ушли многие производители смартфонов. Для примера, это американская Apple и корейская Samsung, а также финская Nokia. Однако HTC немного опоздала со своими попытками занять их место – еще летом 2022 г. CNews писал, что более расторопными оказались китайские производители. В настоящее время российский рынок смартфонов поделен между Xiaomi, Realme, Redmi, Tecno и рядом менее крупных брендов.

На что способен смартфон

Чудес от телефона за 8000 руб., даже с учетом актуального курса доллара, ждать все-таки не стоит. Wildfire E plus – это смартфон самого базового уровня, наделенный лишь 2 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ.

За счет крошечного по нынешним меркам объема ОЗУ в Wildfire E plus нет полноценной ОС Andoid – с 2020 г. Google запрещает устанавливать ее на устройства с объемом RAM до 2 ГБ включительно. В результате новинка HTC работает на упрощенной версии данной платформы – Android 12 Go.

Экран смартфона при разрешении 1600х720 пикселей (формат HD+) располагает диагональю 6,52 дюйма и вырезом под фронтальную камеру с разрешением 5 МП. Тыльный блок состоит из сенсоров на 13 и 5 МП.

Выдающимися способностями камера смартфона похвастаться не может

К особенностям Wildfire E plus, выделяющим его на фоне большей части смартфонов в ценовой категории до 10 тыс. руб., следует отнести наличие интерфейса зарядки USB-C. Как правило, недорогие смартфоны поставляются со старым microUSB 2.0.

Впрочем, в данном случае у USB-C есть лишь одно преимущество – удобство подключения кабеля за счет симметричной формы разъема. Быстрая зарядка отсутствует – телефон рассчитан максимум на 10 Вт. С другой стороны, батарея в нем стоит немаленькая – 5150 мАч. Такая есть не во всех флагманах, не говоря уже о супербюджетных моделях.

К дополнительным характеристикам Wildfire E plus относятся слот microSD, поддержка сетей LTE, два SIM-слота и отдельный вход под проводные наушники. Телефон дополнен модулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Весит Wildfire E plus 190 граммов при толщине корпуса около 9 мм.

Самое слабое место

Снизить цену Wildfire E plus до минимума HTC смогла не только установкой двухгигабайтного модуля ОЗУ. Она сэкономила еще и на процессоре, собрав смартфон на древнем чипе MediaTek MT6739.

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Премьера этого CPU состоялась более пяти лет назад – в сентябре 2017 г. Он выпускается по 28-нанометровому техпроцессу и содержит в себе лишь четыре ядра Cortex A53 на 1,5 ГГц каждое.

Способностей у MediaTek MT6739 в пане производительности совсем немного. В бенчмарке AnTuTu 9 его результат не дотягивает и до 40 тыс. баллов. В GeekBench 5 процессор выдает всего лишь около 350 баллов в многоядерном режиме. Результат в одноядерном еще более низкий – в пределах 110 баллов.

Потерять все полимеры

Компания HTC стала пионером рынка Android-смартфонов. Первым в мире мобильником на этой платформе стал горизонтальный слайдер HTC Dream, также известный как T-Mobile G1.

Первый Android-смартфон в истории

HTC на протяжении нескольких лет была лидером мирового рынка смартфонов, диктуя тренды и вводя инновации. Однако по целому ряду причин ее влияние ослабло, после чего ее тут же обошли все основные на тот момент конкуренты, включая Apple, Huawei и Samsung.

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За последние пять лет HTC выпустила несколько смартфонов, в том числе топовых и почти топовых. Однако ни один из них не вернул компании прежний уровень популярности и не привел к массовому отказу от устройств Xiaomi, Apple и Samsung. По итогам II квартала 2022 г. она делила 31% мирового мобильного рынка с десятками малоизвестных брендов со всего света. Оставшиеся 69% были распределены между Samsung (21%), Apple (16%), Xiaomi (13%), Oppo (10%) и Vivo (9%) – статистика Counterpoint Research.

Также следует отметить, что привезенный в Россию смартфон Wildfire E plus компания HTC не разрабатывала. Это чистокровный «китаец» Umidigi G1, анонсированный в июне 2022 г. в КНР, на который просто нанесли более узнаваемый в России логотип, по всей видимости, чтобы повысить продажи.

Wildfire E plus отличается от Umidigi G1 лишь названием. Дизайн и спецификации смартфонов идентичны.