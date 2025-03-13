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HTC Wildfire серия смартфонов
СОБЫТИЯ
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|13.03.2025
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Создатель первого в истории Android-смартфона вернулся и выпустил супердешевый мобильник с камерой лучше, чем у iPhone
Возвращение творца истории Android Компания HTC провела презентацию смартфона Wildfire E5 Plus из бюджетного сегмента. Новинка стоит около $93 (8050 руб. по курсу ЦБ на 13
|26.10.2022
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Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android
компания HTC, с которой 14 лет назад началась эпоха Android-смартфонов, привезла в Россию моноблок Wildfire E plus. Это смартфон базового уровня, оцененный в 8000 руб. Как пишет портал Gizmoch
|21.12.2021
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Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России
Эксклюзив для России В России начались продажи смартфона Wildfire E2 Plus компании HTC. Об этом CNews сообщили представители Merlion, официального оте
|21.12.2021
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HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания
официального дистрибьютора HTC привез в Россию ограниченную партию эксклюзивных моделей смартфонов HTC Wildfire E2 Plus. Двухсимочные устройства (нано-SIM) имеют дисплей диагональю 6,82 дюйма
|28.02.2020
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HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео
Доступная новинка HTC Компания HTC анонсировала новый смартфон R70, отнесенный к классической серии Wildfire, впервые запущенной в 2010 г., но потом заброшенной почти на 10 лет. В отличие от пе
|15.07.2019
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HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire
Назад в прошлое Компания HTC планирует в ближайшем будущем вернуть к жизни серию смартфонов Wildfire. Об этом сообщает ресурс Mobiltelefon со ссылкой на неназванный российский телемагаз
|01.08.2012
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Вместе с сервисом Wildfire Google получил младшую сестру Цукерберга
Компания Google объявила о приобретении разработчика ПО для социального маркетинга фирмы Wildfire Interactive. Финансовые условия сделки не раскрываются. Как сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники, сумма приобретения составила около $250 млн. Программное
|21.05.2010
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HTC Wildfire: первый взгляд на конкурента Acer beTouch
той причине при прочих равных условиях очень недорогих "гуглофонов" быть, в принципе, не может. HTC Wildfire продолжает серию бюджетных "гуглофонов" Достаточно долгое время психологически важн
|18.05.2010
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HTC уменьшил размеры и стоимость Google Nexus One
Компания HTC уменьшила и удешевила Google Nexus One, в итоге получился HTC Wildfire – новый смартфон, анонсированный сегодня. Устройство обладает точно таким же интерфе
|17.05.2010
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Школьники и студенты получат коммуникатор HTC с Android 2.1
Компания HTC анонсировала "гуглофон" Wildfire. Коммуникатор, как заявляет компания, ориентирован на более юную аудиторию, чем HTC
|30.10.2009
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HTC Tattoo поступает в российскую розницу
С сегодняшнего дня, 30 октября 2009 г., на российский рынок выходит в продажу смартфон HTC Tattoo на платформе Google Android. Стоимость устройства составит 16990 руб. Смартфон базируется на процессоре с тактовой частотой 528 МГц, обладает 256 МБ оперативной и 512 МБ постоянной памят
|11.09.2009
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Доступный «гуглофон» HTC Tattoo: российский анонс
Компания HTC представляет на российском рынке новый коммуникатор HTC Tattoo – устройство на платформе Google Android, предоставляющее широкие возможности персонализации. HTC Tattoo — это второй телефон с мобильным интерфейсом HTC Sense, в рамках которого
|08.09.2009
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HTC представил смартфон Tattoo на базе Google Android
Компания HTC представила новый компактный смартфон на базе операционной системы Google Android. Новинка получила имя HTC Tattoo (кодовое название - Click). Tattoo – второй смартфон HTC с фирменным интерфейсом Sense, специально разработанным для устройств на Android. Смартфон предлагает встроенную поддержку
|16.05.2008
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Компания «Ирисофт» начала продажи Pro/Engineer Wildfire 4.0 разработки компании PTC
Инженерно-консалтинговая компания «Ирисофт» начала реализацию решений на базе САПР Pro/Engineer Wildfire 4.0, разработанного компанией Parametric Technology Corporation (PTC). В Pro/Engineer Wildfire 4.0 расширены функциональные возможности, при этом большинство изменений направлен
|15.03.2000
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Compaq объявила о готовящемся 16 мая выходе high-end Unix-сервера Wildfire
Компания Compaq объявила точную дату выхода своего high-end сервера Wildfire. Сервер поддерживает до 16 процессоров EV67 Alpha, и на его основе Compaq планирует разрабатывать 32-х и 64-х процессорные системы. В качестве претендентов на ОС для нового сервера рас
HTC Wildfire и организации, системы, технологии, персоны:
|LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
|NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
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