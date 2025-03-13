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HTC Wildfire серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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13.03.2025 Создатель первого в истории Android-смартфона вернулся и выпустил супердешевый мобильник с камерой лучше, чем у iPhone

Возвращение творца истории Android Компания HTC провела презентацию смартфона Wildfire E5 Plus из бюджетного сегмента. Новинка стоит около $93 (8050 руб. по курсу ЦБ на 13
26.10.2022 Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android

компания HTC, с которой 14 лет назад началась эпоха Android-смартфонов, привезла в Россию моноблок Wildfire E plus. Это смартфон базового уровня, оцененный в 8000 руб. Как пишет портал Gizmoch
21.12.2021 Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России

Эксклюзив для России В России начались продажи смартфона Wildfire E2 Plus компании HTC. Об этом CNews сообщили представители Merlion, официального оте
21.12.2021 HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания

официального дистрибьютора HTC привез в Россию ограниченную партию эксклюзивных моделей смартфонов HTC Wildfire E2 Plus. Двухсимочные устройства (нано-SIM) имеют дисплей диагональю 6,82 дюйма

28.02.2020 HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео

Доступная новинка HTC Компания HTC анонсировала новый смартфон R70, отнесенный к классической серии Wildfire, впервые запущенной в 2010 г., но потом заброшенной почти на 10 лет. В отличие от пе
15.07.2019 HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire

Назад в прошлое Компания HTC планирует в ближайшем будущем вернуть к жизни серию смартфонов Wildfire. Об этом сообщает ресурс Mobiltelefon со ссылкой на неназванный российский телемагаз
01.08.2012 Вместе с сервисом Wildfire Google получил младшую сестру Цукерберга

Компания Google объявила о приобретении разработчика ПО для социального маркетинга фирмы Wildfire Interactive. Финансовые условия сделки не раскрываются. Как сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники, сумма приобретения составила около $250 млн. Программное

21.05.2010 HTC Wildfire: первый взгляд на конкурента Acer beTouch

той причине при прочих равных условиях очень недорогих "гуглофонов" быть, в принципе, не может. HTC Wildfire продолжает серию бюджетных "гуглофонов"  Достаточно долгое время психологически важн
18.05.2010 HTC уменьшил размеры и стоимость Google Nexus One

Компания HTC уменьшила и удешевила Google Nexus One, в итоге получился HTC Wildfire – новый смартфон, анонсированный сегодня. Устройство обладает точно таким же интерфе
17.05.2010 Школьники и студенты получат коммуникатор HTC с Android 2.1

Компания HTC анонсировала "гуглофон" Wildfire. Коммуникатор, как заявляет компания, ориентирован на более юную аудиторию, чем HTC

30.10.2009 HTC Tattoo поступает в российскую розницу

С сегодняшнего дня, 30 октября 2009 г., на российский рынок выходит в продажу смартфон HTC Tattoo на платформе Google Android. Стоимость устройства составит 16990 руб. Смартфон базируется на процессоре с тактовой частотой 528 МГц, обладает 256 МБ оперативной и 512 МБ постоянной памят
11.09.2009 Доступный «гуглофон» HTC Tattoo: российский анонс

Компания HTC представляет на российском рынке новый коммуникатор HTC Tattoo – устройство на платформе Google Android, предоставляющее широкие возможности персонализации. HTC Tattoo — это второй телефон с мобильным интерфейсом HTC Sense, в рамках которого

08.09.2009 HTC представил смартфон Tattoo на базе Google Android

Компания HTC представила новый компактный смартфон на базе операционной системы Google Android. Новинка получила имя HTC Tattoo (кодовое название - Click). Tattoo – второй смартфон HTC с фирменным интерфейсом Sense, специально разработанным для устройств на Android. Смартфон предлагает встроенную поддержку
16.05.2008 Компания «Ирисофт» начала продажи Pro/Engineer Wildfire 4.0 разработки компании PTC

Инженерно-консалтинговая компания «Ирисофт» начала реализацию решений на базе САПР Pro/Engineer Wildfire 4.0, разработанного компанией Parametric Technology Corporation (PTC). В Pro/Engineer Wildfire 4.0 расширены функциональные возможности, при этом большинство изменений направлен
15.03.2000 Compaq объявила о готовящемся 16 мая выходе high-end Unix-сервера Wildfire

Компания Compaq объявила точную дату выхода своего high-end сервера Wildfire. Сервер поддерживает до 16 процессоров EV67 Alpha, и на его основе Compaq планирует разрабатывать 32-х и 64-х процессорные системы. В качестве претендентов на ОС для нового сервера рас

Публикаций - 62, упоминаний - 109

HTC Wildfire и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1512 33
Google LLC 12690 14
Samsung Electronics 11065 10
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Apple Inc 13156 7
Microsoft Corporation 25775 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
X Corp - Twitter 2938 5
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
LG Electronics 3735 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
MediaTek - Ralink 595 4
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 4
Intel Corporation 12811 3
BBK OPPO Electronics 484 3
Oracle Corporation 7074 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Palo Alto Networks 209 3
Top Systems - Топ Системы 88 2
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Huawei 4677 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
Autodesk 639 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Lenovo Motorola 3566 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Евросеть 1421 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
Рубцовский завод запасных частей 1 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Warburg Pincus - Warburg Pincus Private Equity Group 14 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Carl Zeiss AG 307 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Bentley Motors 74 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 18
Наушники - Headphones 4479 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 12
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 8
Моноблок - Monoblock PC 1115 8
USB micro 974 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 7
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 5
Google Android 15244 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
HTC Desire - серия смартфонов 153 13
HTC Sense 188 11
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HTC Tattoo 10 8
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 8
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HTC Legend 17 7
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 6
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 77 5
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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