Создатель первого в истории Android-смартфона вернулся и выпустил супердешевый мобильник с камерой лучше, чем у iPhone Возвращение творца истории Android Компания HTC провела презентацию смартфона Wildfire E5 Plus из бюджетного сегмента. Новинка стоит около $93 (8050 руб. по курсу ЦБ на 13

Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android компания HTC, с которой 14 лет назад началась эпоха Android-смартфонов, привезла в Россию моноблок Wildfire E plus. Это смартфон базового уровня, оцененный в 8000 руб. Как пишет портал Gizmoch

Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России Эксклюзив для России В России начались продажи смартфона Wildfire E2 Plus компании HTC. Об этом CNews сообщили представители Merlion, официального оте

HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания официального дистрибьютора HTC привез в Россию ограниченную партию эксклюзивных моделей смартфонов HTC Wildfire E2 Plus. Двухсимочные устройства (нано-SIM) имеют дисплей диагональю 6,82 дюйма

HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео Доступная новинка HTC Компания HTC анонсировала новый смартфон R70, отнесенный к классической серии Wildfire, впервые запущенной в 2010 г., но потом заброшенной почти на 10 лет. В отличие от пе

HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire Назад в прошлое Компания HTC планирует в ближайшем будущем вернуть к жизни серию смартфонов Wildfire. Об этом сообщает ресурс Mobiltelefon со ссылкой на неназванный российский телемагаз

Вместе с сервисом Wildfire Google получил младшую сестру Цукерберга Компания Google объявила о приобретении разработчика ПО для социального маркетинга фирмы Wildfire Interactive. Финансовые условия сделки не раскрываются. Как сообщает издание TechCrunch со ссылкой на осведомленные источники, сумма приобретения составила около $250 млн. Программное

HTC Wildfire: первый взгляд на конкурента Acer beTouch той причине при прочих равных условиях очень недорогих "гуглофонов" быть, в принципе, не может. HTC Wildfire продолжает серию бюджетных "гуглофонов" Достаточно долгое время психологически важн

HTC уменьшил размеры и стоимость Google Nexus One Компания HTC уменьшила и удешевила Google Nexus One, в итоге получился HTC Wildfire – новый смартфон, анонсированный сегодня. Устройство обладает точно таким же интерфе

Школьники и студенты получат коммуникатор HTC с Android 2.1 Компания HTC анонсировала "гуглофон" Wildfire. Коммуникатор, как заявляет компания, ориентирован на более юную аудиторию, чем HTC

HTC Tattoo поступает в российскую розницу С сегодняшнего дня, 30 октября 2009 г., на российский рынок выходит в продажу смартфон HTC Tattoo на платформе Google Android. Стоимость устройства составит 16990 руб. Смартфон базируется на процессоре с тактовой частотой 528 МГц, обладает 256 МБ оперативной и 512 МБ постоянной памят

Доступный «гуглофон» HTC Tattoo: российский анонс Компания HTC представляет на российском рынке новый коммуникатор HTC Tattoo – устройство на платформе Google Android, предоставляющее широкие возможности персонализации. HTC Tattoo — это второй телефон с мобильным интерфейсом HTC Sense, в рамках которого

HTC представил смартфон Tattoo на базе Google Android Компания HTC представила новый компактный смартфон на базе операционной системы Google Android. Новинка получила имя HTC Tattoo (кодовое название - Click). Tattoo – второй смартфон HTC с фирменным интерфейсом Sense, специально разработанным для устройств на Android. Смартфон предлагает встроенную поддержку

Компания «Ирисофт» начала продажи Pro/Engineer Wildfire 4.0 разработки компании PTC Инженерно-консалтинговая компания «Ирисофт» начала реализацию решений на базе САПР Pro/Engineer Wildfire 4.0, разработанного компанией Parametric Technology Corporation (PTC). В Pro/Engineer Wildfire 4.0 расширены функциональные возможности, при этом большинство изменений направлен