HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео

HTC пополнила серию смартфонов Wildfire, возрожденную в 2019 г., новой моделью R70. Моноблок относится к классу смартфонов самого начального уровня и работает на процессоре MediaTek, но при этом в его арсенале есть четыре фотокамеры и батарея немалой емкости 4000 мАч.



Доступная новинка HTC

Компания HTC анонсировала новый смартфон R70, отнесенный к классической серии Wildfire, впервые запущенной в 2010 г., но потом заброшенной почти на 10 лет. В отличие от первых представителей серии, позиционировавшихся в качестве молодежных имиджевых устройств, R70 – это крайне бюджетный смартфон начального уровня.

HTC не раскрыла стоимость своей новинки, но поделилась детальной информацией о ее спецификациях, на основе которых можно сделать вывод, что это будет очень дешевый смартфон. Среди «одноклассников» он выделяется повышенной емкостью батареи и наличием четырех фотокамер, три из которых объединены в основном блоке на тыльной панели. Вместе с этим он характеризуется достаточно крупным вытянутым дисплеем с тонкими рамками по бокам и сверху.

HTC пока не радует анонсами полноценных флагманских смартфонов

В розницу WildFire R70 поступит в двух цветах пластикового корпуса – синем и черном. Дата начала продаж не установлена, но, по данным ресурса Gsmarena, релиз состоится до конца марта 2020 г.

Мощный аккумулятор для дешевого смартфона

HTC WildFire R70 укомплектован литий-полимерной батареей емкостью 4000 мАч, наличие которой увеличило его суммарный вес до 189 граммов и не позволило сделать корпус более тонким. Толщина смартфона составила 8,9 миллиметра при ширине 78 мм и высоте 163 мм.

Аккумулятор смартфона не поддерживает быструю зарядку – не более 10 Вт (5 вольт, 2 ампера). Порт USB-C тоже отсутствует – вместо него используется устаревший разъем microUSB 2.0.

Новинка HTC сочетает дешевые комплектующие с аккумулятором уровня флагманских смартфонов

Большие габариты WildFire R70 обусловлены еще и наличием IPS-дисплея с диагональю 6,35 дюйма, и это больше, чем у анонсированного несколько дней назад флагманского 6,35-дюймового смартфона Huawei P40 Lite. Матрица имеет разрешающую способность 1560х720 пикселей (формат HD+) и соотношение сторон 19,5:9. Снизу экран «украшает» крупный «подбородок» без логотипа компании-разработчика и сенсорных кнопок управления, а сверху есть небольшой вырез каплевидной формы. В общей сложности экран занимает около 82,4% лицевой панели корпуса.

Фотокамеры

В экранном вырезе WildFire R70 разместилась 8-мегапиксельная фотокамера для селфи с диафрагмой f/2,0. Дополнительный фронтальный сенсор в данном смартфоне не предусмотрен, как и вспышка.

Сэкономив на памяти, HTC не поскупилась на хорошие (для бюджетного смартфона) камеры

Модуль основной камеры в новинке HTC расположен в левом верхнем углу тыльной панели и имеет вертикальную ориентацию, как у большинства смартфонов 2019 и 2020 гг. Базовый сенсор получил разрешение 16 Мп, диафрагму f/1,75, и пиксели размером 1,4 мкм), и его дополняют два сенсора по 2 мегапикселя со светосилой f/2,4, где первый нужен для макросъемки, а второй используется для измерения глубины кадра при размытии фона.

Фронтальная и основная камеры умеют записывать Full HD-ролики на 30 кадрах в секунду, но только у основной есть режимы HDR и панорамы. Также она располагает светодиодной вспышкой.

Процессор, память и программное обеспечение

Основа HTC WildFire R70 – это 16-нанометровый процессор MT6763 тайваньской компании MediaTek, известный под названием Helio P23. В составе этого чипа есть двухъядерная видеокарта Mali G71 MP2 и восемь вычислительных ядер Cortex A53 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Частота видеокарты – 770 МГц. В процессоре присутствуют ресиверы Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS, модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n и LTE-модем Cat 13.

Объем оперативной памяти смартфона составляет 2 ГБ, но HTC не указывает ее тип (процессор поддерживает как LPDDR3, так и более современный LPDDR4X). В качестве встроенного накопителя используется модуль eMMC 5.1 объемом 32 ГБ.

WildFire R70 поддерживает установку карт microSD, однако лоток под SIM-карты у него гибридный – либо две nanoSIM, либо одна SIM-карта и одна карта памяти.

Новый смартфон HTC получил прошивку не первой свежести – Android 9 Pie, хотя Android 10 вышла еще в августе 2019 г. Также в его распоряжении имеются сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и отдельный вход под наушники.

История линейки WildFire

Линейка Wildfire стала продолжением серии Tattoo, а первый смартфон HTC Wildfire, поступивший в продажу в июне 2010 г, был окрещен мини-версией смартфонов Desire (серия недорогих полноразмерных гаджетов HTC). Моноблок характеризовался немалым по меркам 2010 г. объемом оперативной памяти, 384 МБ, и батареей 1300 мАч, что вкупе с небольшим экраном, потреблявшим сравнительно мало энергии, обеспечивало ему длительное время работы без подзарядки. Размеры оригинального HTC Wildfire составляли 107х60х12 мм при весе 118 граммов.

Windfire S, последний классический представитель серии

Потомок Wildfire, получивший название Wildfire S, был анонсирован в феврале 2011 г. и поступил в продажу три месяца спустя, в мае 2011 г. В сравнении с предшественником он стал еще более компактным и легким (101х59х12 мм, 105 граммов), но немного потерял в емкости аккумулятора (1230 мАч).

WIldFire E дебютировал спустя более восьми лет с момента выхода Wildfire S

Wildfire S в течение многих лет был последним представителем серии Wildfire. HTC, как сообщал CNews, приняла решение повторно запустить ее в июле 2019 г., и в сентябре 2019 г. в продажу поступил моноблок Wildfire E. В сравнении с WildFire R70 это был еще более бюджетный аппарат: экран 5,45 дюйма с разрешением 1440x720 точек и широчайшими рамками, 28-нанометровый процессор Unisoc SC9863A с частотой до 1.6 ГГц (Cortex-A55), батарея 3000 мАч, 5-мегапиксельная фронтальная камера и двойной основной модуль 13+2 МП.