Индексная книга CNews*
Фотокамеры Selfie Селфи-модуль Селфи-съемка
Публикаций - 186, упоминаний - 194
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1758 39
|91Mobiles 1702 6
|DxOMark - Издание 36 3
|GSM Arena 66 3
|GizChina - Издание 54 2
|GizmoChina 99 2
|Sports.ru 25 1
|NDTV.com 3 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|9to5Mac 149 1
|OnLeaks 17 1
|Jiemian 4 1
|National Geographic 84 1
|Vc.ru - Виси.ру 29 1
|FT - Financial Times 1168 1
|Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 23 1
|TENAA 18 1
|9to5Google 85 1
|PhoneArena 73 1
|Ведомости 570 1
|Gartner - Гартнер 3483 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2165 1
|Strategy Analytics 283 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222651, в очереди разбора - 874994.
Создано именных указателей - 113050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222651, в очереди разбора - 874994.
Создано именных указателей - 113050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.