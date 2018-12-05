Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка

7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM известного фотобренда Leica, что наилучшим образом сказывается на качестве итогового изображения. Селфи-модуль поддерживает запись видео в разрешении 1080p (30 fps), а основной — 2160p (30 fp

Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи окус лишь на топовые решения, учитывая скромные потребности большинства покупателей. При этом, у многих есть конкретные предпочтения и в части Strike 2 акцент сделан на фронтальную камеру со вспышкой для селфи, что по достоинству оценят любители данного жанра фотосъемки.Внешний вид Внешний вид BQ Strike 2 можно охарактеризовать как стандартный: судите сами - это моноблок средних размеров с

Лучшие смартфоны для селфи. Выбор ZOOM то разрешение фронтального модуля составляет 13 Мп, есть ряд интересных функций, экранная вспышка. «Автоселфи» построена на алгоритме распознавания лица и при попадании в кадр человека автомати

7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM MediaTek MT6753, 2 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт встроенного хранилища (слот есть), 13-мегапиксельной основной камерой, ОС Android 5.1, емкой батареей (на 3000 мАч) и двойным SIM-слотом. Камера для селфи имеет разрешение пять мегапикселей, диафрагму f/2,2 и собственную вспышку. Стоит добавить, что смартфон изготовлен таким образом, чтобы его было удобно держать — корпус слегка изогнут