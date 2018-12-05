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Индексная книга CNews*
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Фотокамеры Selfie Селфи-модуль Селфи-съемка

Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка


05.12.2018 7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM
01.06.2017 Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи
24.05.2017 Лучшие смартфоны для селфи. Выбор ZOOM
14.03.2016 7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM
12.09.2014 Nikon выпустил новую полнокадровую зеркалку и камеру для селфи

Публикаций - 186, упоминаний - 194

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9758 42
Huawei 3525 41
Google LLC 10985 39
Xiaomi 1316 32
Apple Inc 11245 30
4A Games 745 22
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6292 22
LG Electronics 3543 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5595 21
Lenovo Group 2178 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 17
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 243 15
Sony 6485 14
HMD Global - Nokia 130 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1333 11
BBK OPPO Electronics 331 11
MediaTek 450 11
Qualcomm Technologies 1706 11
Панорама КБ - Конструкторское бюро 137 10
ZTE Corporation 724 10
HTC Corporation 1493 10
BQ - Bright & Quick - Новая линия 350 9
Leica Camera 249 8
Meizu Technology 157 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 8
Lenovo Motorola 3505 8
Yandex - Яндекс 5740 8
BBK OnePlus 177 7
Microsoft Corporation 23556 6
TP-Link 190 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 224 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9550 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 380 6
Intel Corporation 11688 5
ДОК 771 5
LeEco - LeTV 60 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8087 4
ASBIS Prestigio Solutions 223 4
Meta Platforms - Facebook 4346 4
Transsion Holdings 35 3
Carl Zeiss 299 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1852 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6219 7
AliExpress 384 7
Связной ГК 1340 5
Геометрия НПО 127 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
Градиент 82 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5872 3
Россети Ленэнерго 2356 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Porsche - Порше Руссланд 96 2
Альфа-Банк 1605 2
Совкомбанк Совесть 266 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 2
Возрождение - Коммерческий банк 327 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 894 2
Яндекс.Такси 328 2
Евросеть 1401 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 340 2
Asahi Glass 42 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 896 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Hyundai Motor 341 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 103 1
TÜV Rheinland Group 97 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 111 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 34 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 13 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 204 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 61 1
LEGO 219 1
TripAdvisor 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3731 9
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 292 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18115 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2415 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4488 1
4CIO 712 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 6
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 3
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21506 174
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8704 127
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1766 114
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19299 114
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8481 109
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11879 105
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12644 89
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5667 86
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22083 84
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5748 76
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4132 72
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6686 65
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2742 64
Автофокус - Автофокусировка 2233 64
5G - пятое поколение мобильной связи 3465 63
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6404 62
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6753 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11554 58
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2960 57
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 731 57
USB Type-C - USB-C - USB 3 1435 56
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17395 56
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1850 55
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2425 55
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1077 47
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9366 45
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2582 44
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9863 43
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79529 43
Наушники - Headphones 3524 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8280 39
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1762 38
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4287 34
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 516 33
Карты памяти - Запоминающее устройство 2196 32
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6080 31
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2861 31
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 824 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25215 30
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2624 30
Google Android 12623 95
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1443 55
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 36
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 34
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 31
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 473 26
Apple iPhone 6 6195 26
Apple iPhone - серия смартфонов 6647 23
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 559 22
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 696 22
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 21
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 175 18
Apple iOS 6846 18
Samsung Galaxy 1062 17
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 281 16
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 219 16
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 400 15
Google Play - Google Store - Android Market 2957 15
Google Android 7 - Android Nougat 210 15
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 202 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 733 14
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 379 13
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 144 13
LG G - серия смартфонов 139 13
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 231 13
Huawei Mate - серия смартфонов 298 12
Samsung Galaxy Note 684 12
Google Android 9 - Android Pie 216 11
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 116 11
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 313 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 224 10
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 167 10
Google Android 8 - Android Oreo 191 10
Google Android 5 - Android Lollipop 183 9
Microsoft Windows 2000 12707 9
Google Android 12 - Android Snow Cone 89 9
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 213 9
Samsung S-Pen - Стилус 129 8
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 117 8
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
Арлазаров Владимир 163 2
Robert Hu - Ху Роберт 2 2
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Lau Pete - Лау Пит 10 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 1
Шитова Татьяна 6 1
Платонов Алексей 22 1
Wong Jack - Вонг Джек 7 1
Тихвинский Никита 18 1
Jiang Benjamin - Цзян Бенджамин 1 1
Катаев Александр 40 1
Gruber John - Грубер Джон 17 1
Иванов Владислав 8 1
Трифонов Виталий 1 1
Величко Степан 1 1
Лазарев Константин 1 1
Варварин Роман 1 1
Доля Сергей 2 1
Анашкевич Сергей 1 1
Варламов Илья 5 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Соловенчук Александр 72 1
Zhao George - Чжао Джордж 13 1
Измайлов Дмитрий 7 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 1
Северюхин Андрей 6 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
Оганесян Ашот 104 1
Хренов Сергей 30 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 16 1
Пузанов Владимир 10 1
Беленький Александр 36 1
Lau Pete - Ло Пит 14 1
Гуров Алексей 8 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
Wang Kevin - Ван Кевин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 123735 117
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15173 60
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50301 21
Южная Корея - Республика 6301 17
Азия - Азиатский регион 4830 12
Китай - Тайвань 3763 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17175 11
Европа 21350 10
США - Калифорния - Купертино 252 7
Испания - Каталония - Барселона 718 6
Япония 12948 5
Финляндия - Финляндская Республика 3479 5
Индия - Республика 5091 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12958 4
Китай - Пекин - Beijing 920 4
Германия - Берлин 702 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13219 4
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 138 3
Солнечная система - Solar system 2455 3
Казахстан - Республика 4872 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 993 3
Ближний Восток 2660 2
Перу - Республика 258 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
Германия - Федеративная Республика 12034 2
Америка Латинская 1695 2
Беларусь - Белоруссия 4320 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39566 2
Китай - Шанхай 741 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 209 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 45 1
Сербия - Республика 305 1
Австрия - Австрийская Республика 1116 1
Китай - Шэньси - Сиань 26 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 300 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 235 1
Луна - спутник Земли 1399 1
Мьянма - Республика Союз 88 1
США - Вашингтон - Редмонд 220 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20522 43
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4068 32
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4586 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10470 12
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42252 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15179 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4863 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4540 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5266 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 7
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 817 7
Паспорт - Паспортные данные 2109 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10003 6
Металлы - Золото - Gold 1021 6
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2841 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 765 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4958 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1985 5
Ergonomics - Эргономика 1498 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2466 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2103 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6132 3
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1152 3
Философия - Philosophy 403 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1617 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24124 3
Здравоохранение - Донорство - донор 235 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 636 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1528 2
Кредитование - Сrediting - Заём 5661 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8903 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2152 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5198 2
Азартные игры - казино 310 2
Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 496 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1177 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4279 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1765 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7564 2
CNews - ZOOM.CNews 1758 39
91Mobiles 1702 6
DxOMark - Издание 36 3
GSM Arena 66 3
GizChina - Издание 54 2
GizmoChina 99 2
Sports.ru 25 1
NDTV.com 3 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
9to5Mac 149 1
OnLeaks 17 1
Jiemian 4 1
National Geographic 84 1
Vc.ru - Виси.ру 29 1
FT - Financial Times 1168 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 23 1
TENAA 18 1
9to5Google 85 1
PhoneArena 73 1
Ведомости 570 1
Gartner - Гартнер 3483 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2165 1
Strategy Analytics 283 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 190 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 785 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11685 5
День молодёжи - 27 июня 692 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 2
Международный женский день - 8 марта 282 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
CeBIT 461 1
Samsung Unpacked 26 1
iF Design Awards 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222651, в очереди разбора - 874994.
Создано именных указателей - 113050.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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