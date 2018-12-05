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Фотокамеры Selfie Селфи-модуль Селфи-съемка

Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка

СОБЫТИЯ


05.12.2018 7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM

известного фотобренда Leica, что наилучшим образом сказывается на качестве итогового изображения.  Селфи-модуль поддерживает запись видео в разрешении 1080p (30 fps), а основной — 2160p (30 fp
01.06.2017 Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи

окус лишь на топовые решения, учитывая скромные потребности большинства покупателей. При этом, у многих есть конкретные предпочтения и в части Strike 2 акцент сделан на фронтальную камеру со вспышкой для селфи, что по достоинству оценят любители данного жанра фотосъемки.Внешний вид Внешний вид BQ Strike 2 можно охарактеризовать как стандартный: судите сами - это моноблок средних размеров с

24.05.2017 Лучшие смартфоны для селфи. Выбор ZOOM

то разрешение фронтального модуля составляет 13 Мп, есть ряд интересных функций, экранная вспышка. «Автоселфи» построена на алгоритме распознавания лица и при попадании в кадр человека автомати
14.03.2016 7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM

MediaTek MT6753, 2 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт встроенного хранилища (слот есть), 13-мегапиксельной основной камерой, ОС Android 5.1, емкой батареей (на 3000 мАч) и двойным SIM-слотом. Камера для селфи имеет разрешение пять мегапикселей, диафрагму f/2,2 и собственную вспышку. Стоит добавить, что смартфон изготовлен таким образом, чтобы его было удобно держать — корпус слегка изогнут
12.09.2014 Nikon выпустил новую полнокадровую зеркалку и камеру для селфи

ой для освещения во время видеосъемки), батарейный блок MB-D16 и еще одну камеру Nikon Coolpix S6900. Стоимость камеры составит 2150 евро, без объектива Nikon Coolpix S6900 позиционируется как камера для селфи: чтобы было легко создавать автопортреты, компания оснастила ее откидывающимся на 180 градусов дисплеем. Nikon Coolpix S6900 Новый объектив поступит в продажу в сентябре по цене 809 е

Публикаций - 265, упоминаний - 278

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 46
Huawei 4676 45
Xiaomi - Сяоми 2231 45
Apple Inc 13154 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
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LG Electronics 3735 23
Lenovo Group 2446 21
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MediaTek - Ralink 595 18
Sony 6739 17
BBK OPPO Electronics 484 15
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 15
HMD Global - Nokia 144 15
Qualcomm Technologies 1974 13
HTC Corporation 1512 11
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 11
Yandex - Яндекс 9216 10
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 10
Lenovo Motorola 3566 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
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Microsoft Corporation 25775 7
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 20
Carl Zeiss AG 307 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
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Евросеть 1421 2
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ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
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