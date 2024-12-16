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Насруллаев Магомед



16.12.2024 «МегаФон» стал первым оператором связи в высокогорном дагестанском селе 1
11.12.2024 «МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Дагестана 1
20.11.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Казбековском районе Дагестана 1
05.11.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на окраине Махачкалы 1
21.10.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей Дагестана 1
07.10.2024 В Махачкале выросла скорость мобильного интернета 1
11.09.2024 «МегаФон» придал ускорение мобильному интернету на Сулакском каньоне 1
05.09.2024 Малые населенные пункты Дагестана получили новые скорости мобильного интернета 1
19.08.2024 Сельские жители в Дагестане стали чаще пользоваться мобильным интернетом 1
12.08.2024 «МегаФон» прокачал сеть в горах Дагестана 1
24.07.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на побережье Каспийского моря 1
10.07.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в предгорье Дагестана 1
27.06.2024 В горном районе Дагестана улучшили мобильную связь 1
10.06.2024 Жители Хунзахского района Дагестана получили новые скорости мобильного интернета 1
16.05.2024 Аналитика «МегаФона»: у жителей Дагестана вырос интерес к творчеству Сулеймана Стальского 1
06.05.2024 Жители высокогорного района Дагестана получили новые скорости мобильного интернета 1
09.04.2024 В «дагестанской Швейцарии» увеличили территорию 4G-покрытия 1
02.04.2024 В Махачкале ускорили мобильный интернет 1
18.03.2024 В Дахадаевском районе Дагестана выросла скорость мобильного интернета «МегаФона» 1
05.03.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Буйнакске 1
20.02.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее в Избербаше 1
05.02.2024 Мобильный интернет «МегаФона» в Каспийске стал быстрее 1
30.01.2024 По следам «Бременских музыкантов»: туристические маршруты привлекают гостей в Дагестан 1
25.01.2024 В Табасаранском районе Дагестана интернет «МегаФона» стал быстрее 1
18.01.2024 «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета в Махачкале 1
06.09.2023 «Мегафон» расширил возможности пользователей интернета в Махачкале 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Насруллаев Магомед и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 26
Telegram Group 1983 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Цифра ГК 2426 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 6 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 7 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 24
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 19
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 14 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 318 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 6
Google YouTube - Видеохостинг 2747 4
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VK Видео - Mail.Ru Видео 159 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 2
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