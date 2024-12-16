Насруллаев Магомед
Насруллаев Магомед и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 26
|Telegram Group 1983 5
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
|Цифра ГК 2426 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
|РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 6 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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