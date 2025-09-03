Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Западные границы Дагестана получили новые скорости мобильного интернета

Сразу в нескольких населенных пунктах Цумадинского района «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета здесь теперь достигает 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил частотный спектр в селах Хушет, Хонох, Кванада, Агвали, Тинди. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это обновление позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать большие объемы трафика даже в горной местности.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Контент теперь может одновременно использовать большее число абонентов. За 2025 г. потребление трафика здесь увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это связано в том числе с тем, что в приграничном Хушете «МегаФон» стал первым оператором связи.

«Наши клиенты в данном районе ежемесячно используют в среднем около 20 ГБ мобильного интернета. Этот показатель уже приближает местность к рекордсменам региона по потреблению трафика. Мы были готовы к высокому туристическому сезону и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры по всей республике. Сейчас мы готовимся к увеличенной нагрузке на сеть, так как многие жители осенью будут чаще проводить время дома и пользоваться веб-сервисами. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на западе, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

Управление проектами

Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: