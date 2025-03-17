«МегаФон» прокачал LTE в одном из крупнейших городов Дагестана

Более 50 тыс. жителей Кизляра стала доступна скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты оператора установили новое и модернизировали существующее телеком-оборудование во всем городе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» запустили и «прокачали» оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 1800 и 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета.

Расширение инфраструктуры связано с повышенным спросом в Кизляре на веб-ресурсы, особенно на киноплатформы, посещаемость которых выросла на 16%, по сравнению с 2024 г. Новые скорости мобильного интернета позволяют обладателям зеленой SIM-карты скачать за час около 20 фильмов в формате Full HD.

«Помимо растущего населения, в городе с каждым годом увеличивается и турпоток. Сюда едут прогуляться по древнему Кобанскому ущелью или приобрести известные на весь мир кинжалы местного производства. Чтобы пребывание здесь было комфортным, мы применяем новейшие технологии и инструменты. Инженеры уже провели работы на 40% от общей телеком-инфраструктуры в Кизляре», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.