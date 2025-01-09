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Россия СКФО Дагестан Республика Кизляр

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр


09.01.2025 «Ростелеком» организовал доступ в интернет для Кизлярского коньячного завода 1
26.12.2024 МТС усилила покрытие LTE еще в 23 селах Дагестана 1
19.04.2024 МТС пришла еще в 35 малых населенных пунктов Дагестана 1
09.12.2021 «Билайн» увеличил инвестиции и расширил сеть в Дагестане 2
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане 1
28.11.2016 МТС обеспечила половину жителей Дагестане 4G-интернетом 1
10.11.2016 «Ростелеком» завершил модернизацию стационарной сети связи в Дагестане 1
24.08.2016 МТС открыла новые салоны связи в Дагестане 1
17.08.2016 «Ростелеком» переключил абонентов стационарной связи в Дагестане на новое оборудование 1
15.08.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть в Дагестане 1
24.05.2013 В Дагестане дан старт цифровому вещанию 1
22.04.2013 «ВымпелКом» расширил транспортную магистральную сеть 1
06.09.2012 РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале 1
19.11.2008 «МегаФон» обеспечил 3G-связью все крупные города Дагестана 1
10.07.2008 «МегаФон» осенью запустит сеть 3G в Дагестане 1
31.01.2003 "Би Лайн GSM" начал работать в Дагестане 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 2
МегаФон 8805 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
МегаФон - Мобиком 225 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 2
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 2
Softswitch - программный коммутатор 105 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Пропускная способность - Bandwidth 1744 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
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VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 976 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Гамзатов Гамзат 15 3
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Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 23 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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