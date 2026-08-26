Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Дагестан Республика Буйнакск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 21
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 1
|Насруллаев Магомед 57 4
|Путин Владимир 3462 2
|Патрушев Николай 30 2
|Ярахмедов Руслан 17 2
|Лужков Юрий 113 2
|Изиева Карем 46 2
|Шамиль Имам 6 2
|Бено Шамиль 2 2
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
|Шоржин Валерий 67 1
|Старовойт Роман 22 1
|Помбухчан Хачатур 44 1
|Гамзатов Гамзат 15 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Харченко Сергей 5 1
|Асваров Олег 5 1
|Ибрагимов Танка 1 1
|Разумовский Алексей 4 1
|Салавов Джамбулат 1 1
|Магомедов Авусалитдин 3 1
|Куренщиков Алексей 1 1
|Стальский Сулейман 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 3
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
|ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 6 1
|ДГИ - Дагестанский гуманитарный институт 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.