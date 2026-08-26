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Россия СКФО Дагестан Республика Буйнакск

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск

СОБЫТИЯ


26.08.2026 На выезде из Гимринского тоннеля дагестанцев будет встречать связь МТС 1
03.02.2025 «МегаФон»: жители Дагестана проводят вечера в онлайн-кинотеатрах 1
05.03.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Буйнакске 2
05.02.2024 Мобильный интернет «МегаФона» в Каспийске стал быстрее 1
29.01.2024 Российским геодезистам представили новое программное обеспечение 1
18.01.2024 «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета в Махачкале 1
12.10.2023 «Ростелеком» в Дагестане внедрил решения для безопасности дорожного движения 1
16.06.2022 «Мегафон» создаст цифровую инфраструктуру в Курской области 1
09.12.2021 «Билайн» увеличил инвестиции и расширил сеть в Дагестане 1
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане 1
24.08.2016 МТС открыла новые салоны связи в Дагестане 1
22.07.2016 «Мегафон» удвоил скорости 4G на махачкалинских пляжах 1
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана 1
05.09.2014 МТС расширила сеть 4G в республике Дагестан 1
24.05.2013 В Дагестане дан старт цифровому вещанию 1
19.11.2008 «МегаФон» обеспечил 3G-связью все крупные города Дагестана 1
10.07.2008 «МегаФон» осенью запустит сеть 3G в Дагестане 1
23.07.2002 "МегаФон" начал работу в Дагестане 1
09.08.2000 Путин не исключил криминальный характер теракта 1
09.08.2000 Путин не исключил криминальный характер теракта 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10802 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 3
Ростелеком 10977 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 2
МегаФон - Мобиком 230 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1582 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 235 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
МПЗ - Махачкалинский приборостроительный завод 1 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Россети Ленэнерго 1699 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 184 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2870 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5984 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10223 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9568 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29755 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18104 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9809 5
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1766 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23002 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3730 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7551 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26393 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 3
Механический редуктор - Mechanical gearbox 44 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1591 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9338 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9433 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11860 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4469 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16356 2
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7916 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9329 1
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