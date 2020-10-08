Получите все материалы CNews по ключевому слову
|08.10.2020
|
«Ростелеком» запустил новый модуль национальной облачной платформы в Москве
«Ростелеком-ЦОД» запустил новый модуль Национальной облачной платформы (НОП) в Москве на площадке М9-2. В состав модуля входит высоконагруженный кластер, позволяющий заказчикам размещать в НОП информационные системы, которые требуют
|04.06.2013
|
«Ростелеком» информатизирует все детские сады Московской области
«Ростелеком» внедряет облачный сервис «О7.Образование» во всех детских садах Московской области. Об этом представитель компании сообщил на презентации сервиса «О7.Образование». Сегодня Московская область занимает первое место
|26.04.2013
|
«Ростелеком» расширил функционал сервисов О7.ЖКХ
«Ростелеком» представил результаты внедрения облачных сервисов О7.ЖКХ, предназначенных для информатизации сферы жилищно-коммунального хозяйства в России. Сервисы О7.ЖКХ предназначены для региональных и муниципальных органов власти, управляющих и рес
|21.02.2013
|
Раскрыта тайна «облачного» бренда «Ростелекома»
звание и айдентика для национальной облачной платформы, запущенной "Ростелекомом" на сайте o7.com в марте 2012 г., были разработаны брендинговым агентством BrandLab, говорится в сообщении агентства. «О7» – это формула, которая складывается из двух компонентов: «О» – облака и «7» – код России», - объяснили в BrandLab. Название буквально «насыщено кислородом – «О7» пронизано легкостью,
|14.01.2013
|
«Ростелеком» провёл в Курской области испытания «Системы-112»
«Ростелеком» провел в Курской области успешные испытания опытной зоны центра обработки вызовов экстренных оперативных служб «Системы 112», созданной на базе национальной облачной платформы О7. Испытания проводились на базе Центра гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (ЦОД ГОЧС) Курской области. Опытной комиссией, во главе с заместителем губер
|29.06.2012
|
"O7.ДОК": национальная облачная идея близка к осуществлению
лачная инициатива "Ростелекома" обрастает прикладными решениями. Теперь в бета-версии пользователям Национальной облачной платформы доступен сервис "О7.ДОК", разработчики которого обещают подде
|15.05.2012
|
Запущена первая услуга национальной облачной платформы
календаря, задач, синхронизацией контактов и возможностью организации совместной работы на базе Microsoft Exchange; корпоративный портал для совместной работы на базе Microsoft SharePoint. В рамках «О7.Бизнес» возможен доступ к прикладным решениям сервиса «1С:Предприятие 8 через интернет»: «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»; «1С:Бухгалтерия 8»; «1С:Управление небольшой фирмой 8
|07.03.2012
|
Национальная облачная платформа России почти готова. СКРИНШОТЫ
«Ростелеком» завершает разработку национальной облачной платформы. Проект, получивший название О7, будет запущен в марте 2012 г. на домене o7.com, рассказал CNews вице-президент «Ростелекома» Алексей Нащекин. В настоящее время сайт закрыт паролем, но корреспонденту CNews был предоставлен
|24.03.2011
|
Национальная облачная платформа досталась “Ростелекому”
равочников и классификаторов для использования в государственных и муниципальных системах, развитием информационных систем в сфере госзакупок и рядом других задач (всего 17 пунктов). Напомним, что на Национальную облачную платформу, согласно ФЦП “Информационное общество (2011-2020 годы)”, на ближайшие три года выделено 476 млн руб. или чуть более 150 млн руб. в среднем ежегодно. Таким образ
