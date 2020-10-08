Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Ростелеком НОП Национальная облачная платформа o7.com


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


08.10.2020 «Ростелеком» запустил новый модуль национальной облачной платформы в Москве

«Ростелеком-ЦОД» запустил новый модуль Национальной облачной платформы (НОП) в Москве на площадке М9-2. В состав модуля входит высоконагруженный кластер, позволяющий заказчикам размещать в НОП информационные системы, которые требуют
04.06.2013 «Ростелеком» информатизирует все детские сады Московской области

«Ростелеком» внедряет облачный сервис «О7.Образование» во всех детских садах Московской области. Об этом представитель компании сообщил на презентации сервиса «О7.Образование». Сегодня Московская область занимает первое место
26.04.2013 «Ростелеком» расширил функционал сервисов О7.ЖКХ

«Ростелеком» представил результаты внедрения облачных сервисов О7.ЖКХ, предназначенных для информатизации сферы жилищно-коммунального хозяйства в России. Сервисы О7.ЖКХ предназначены для региональных и муниципальных органов власти, управляющих и рес
21.02.2013 Раскрыта тайна «облачного» бренда «Ростелекома»

звание и айдентика для национальной облачной платформы, запущенной "Ростелекомом" на сайте o7.com в марте 2012 г., были разработаны брендинговым агентством BrandLab, говорится в сообщении агентства. «О7» – это формула, которая складывается из двух компонентов: «О» – облака и «7» – код России», - объяснили в BrandLab. Название буквально «насыщено кислородом – «О7» пронизано легкостью,
14.01.2013 «Ростелеком» провёл в Курской области испытания «Системы-112»

«Ростелеком» провел в Курской области успешные испытания опытной зоны центра обработки вызовов экстренных оперативных служб «Системы 112», созданной на базе национальной облачной платформы О7. Испытания проводились на базе Центра гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (ЦОД ГОЧС) Курской области. Опытной комиссией, во главе с заместителем губер
29.06.2012 "O7.ДОК": национальная облачная идея близка к осуществлению

лачная инициатива "Ростелекома" обрастает прикладными решениями. Теперь в бета-версии пользователям Национальной облачной платформы доступен сервис "О7.ДОК", разработчики которого обещают подде
15.05.2012 Запущена первая услуга национальной облачной платформы

календаря, задач, синхронизацией контактов и возможностью организации совместной работы на базе Microsoft Exchange; корпоративный портал для совместной работы на базе Microsoft SharePoint. В рамках «О7.Бизнес» возможен доступ к прикладным решениям сервиса «1С:Предприятие 8 через интернет»: «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»; «1С:Бухгалтерия 8»; «1С:Управление небольшой фирмой 8
07.03.2012 Национальная облачная платформа России почти готова. СКРИНШОТЫ

«Ростелеком» завершает разработку национальной облачной платформы. Проект, получивший название О7, будет запущен в марте 2012 г. на домене o7.com, рассказал CNews вице-президент «Ростелекома» Алексей Нащекин. В настоящее время сайт закрыт паролем, но корреспонденту CNews был предоставлен
24.03.2011 Национальная облачная платформа досталась “Ростелекому”

равочников и классификаторов для использования в государственных и муниципальных системах, развитием информационных систем в сфере госзакупок и рядом других задач (всего 17 пунктов). Напомним, что на Национальную облачную платформу, согласно ФЦП “Информационное общество (2011-2020 годы)”, на ближайшие три года выделено 476 млн руб. или чуть более 150 млн руб. в среднем ежегодно. Таким образ

Публикаций - 79, упоминаний - 92

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10320 74
NVision Group - Энвижн Груп 685 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 243 6
Softline - Софтлайн 3275 5
Крок - Croc 1815 5
Microsoft Corporation 25249 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 5
МегаФон 9929 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 4
Broadcom - VMware 2495 4
Ростелеком - РТЛабс 182 4
Прогресс софт 9 3
Телематические системы 56 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 3
АйТи 1440 3
Amazon Inc - Amazon.com 3139 3
Oracle Corporation 6873 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 3
HTC Corporation 1505 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 3
Ростех - РТ-Инвест 57 3
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 2
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 127 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 2
Google LLC 12274 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 2
Восход ФГБУ НИИ 685 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 2
БАРС Груп 560 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 99 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 2
9014 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1150 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 3
Царицын капитал 23 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Aldo Coppola 2 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 4
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3531 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2930 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 64
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3062 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8925 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6701 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1165 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3960 5
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 361 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2475 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 7
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 4
Microsoft Windows 16345 4
Apple iOS 8258 3
Google Android 14710 3
Microsoft Azure 1462 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 3
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 3
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 3
Seldon.Basis 8 3
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 2
BeCloud G-Cloud 16 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1530 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1780 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 2
Барс.Образование 33 2
ФНС РФ ЦОД 29 2
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 66 1
ЭОС АРМ руководителя 77 1
ЭОС iEOS 21 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 21 1
МегаФон Наши люди 48 1
Нащекин Алексей 118 14
Бондаренко Михаил 57 4
Никифоров Николай 1136 4
Обухов Александр 39 3
Ермаков Валерий 136 3
Путин Владимир 3354 3
Василенко Александр 93 3
Медведев Дмитрий 1662 3
Ротенберг Игорь 38 3
Ротенберг Аркадий 52 3
Шилов Сергей 96 3
Шипелов Андрей 23 3
Нечаев Андрей 27 3
Абрамченко Виктория 18 3
Агафонов Вадим 13 3
Румянцева Ольга 62 2
Макаров Вадим 28 2
Дорохина Юлия 44 2
Елагин Вячеслав 14 2
Синяченко Андрей 10 2
Диркс Яков 14 2
Зайцев Павел 46 2
Айбашева Анна 98 2
Опенышева Светлана 64 2
Захаренко Максим 56 2
Массух Илья 235 2
Провоторов Александр 157 2
Марголин Михаил 17 2
Басов Алексей 115 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Гаттаров Руслан 144 1
Бартенева Мария 32 1
Гамзатов Гамзат 15 1
Кадыков Роман 15 1
Чистякова Анастасия 3 1
Севастьянов Алексей 25 1
Бессарабский Алексей 29 1
Садонов Алексей 4 1
Балаценко Алексей 1 1
Еременко Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157146 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45782 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4282 4
Россия - СФО - Новосибирск 4664 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2913 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2678 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 4
Москва - ЦАО - Лужнецкая набережная 7 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 3
Европа 24649 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 2
Россия - УФО - Свердловская область 1751 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1652 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 2
Россия - Средний Урал 91 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1244 2
Россия - ПФО - Пензенская область 623 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1247 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 686 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 85 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1672 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3270 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 27 1
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 66 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 18 1
Россия - ДФО - Амурская область - Селемджинский район - Февральск 14 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 23 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 4
Аренда 2584 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 117 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 3
TAdviser - Центр выбора технологий 427 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 1
РИА Новости 985 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 5
Gartner - Гартнер 3612 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Gartner Pace-Layered Application Strategy 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Juniper Research 551 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ЧГМА - Читинская государственная медицинская академия 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Международный женский день - 8 марта 372 1
Black Hat - Конференция 117 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще