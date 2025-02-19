Россия ДФО Амурская область Селемджинский район Февральск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
|1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
|Двинина Олеся 56 3
|Седов Владимир 12 2
|Ушацкий Андрей 105 2
|Пахомов Александр 64 1
|Балаценко Алексей 1 1
|Дудкин Максим 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.