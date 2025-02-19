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Россия ДФО Амурская область Селемджинский район Февральск



19.02.2025 МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области 1
16.07.2024 МТС увеличила на треть скорости мобильного интернета в Февральске и Соловьевске 1
03.07.2024 МТС добавила скоростей 4G-интернета самому северному поселку Приамурья 1
19.06.2024 МТС подключила Чигиринскую усадьбу к скоростному мобильному интернету 1
16.04.2024 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма 1
14.12.2016 МТС расширил границы 4G в Амурской области 1
29.01.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в 12 районах Амурской области в 2015 г. 1
08.09.2015 МТС построила новую оптическую линию связи на Дальний Восток 1
14.08.2015 «МегаФон» улучшил качество связи в семи районах Амурской области 1
25.03.2015 «Ростелеком» и МТС подключили к «оптике» крайний северо-восточный населенный пункт Приамурья 2
19.03.2014 МТС построила новую линию связи между Сибирью и Дальним Востоком 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 2
МегаФон 8940 2
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 1
Ростех - Автоматика Концерн 1644 1
Ростелеком 9742 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7773 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6466 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10807 3
Пропускная способность - Bandwidth 1754 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 3
HSDPA Dual Carrier 84 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6981 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2727 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1630 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3766 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5746 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3997 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2129 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3458 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 79 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1342 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
МТС ВОЛС 18 1
Двинина Олеся 56 3
Седов Владимир 12 2
Ушацкий Андрей 105 2
Пахомов Александр 64 1
Балаценко Алексей 1 1
Дудкин Максим 27 1
Россия - ДФО - Амурская область 741 8
Россия - ДФО - Амурская область - Екатеринославка 6 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 3
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 54 3
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2681 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 353 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1668 2
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 93 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск 14 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 722 2
Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск 22 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 248 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 2
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 2
Россия - ДФО - Амурская область - Новобурейск 5 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 575 1
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 11 1
Россия - Восточная Сибирь 265 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2404 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2669 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6288 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5418 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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