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Россия ДФО Бурятия Республика Северобайкальск

Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск

«Северобайкальск. Порт», 1980 год Подляский Юрий Станиславович «Северобайкальск. Порт», 1980 год Подляский Юрий Станиславович
«Северобайкальск. Порт», 1980 год Подляский Юрий Станиславович

СОБЫТИЯ


27.07.2026 МТС добавила скоростей в воротах к дикому Байкалу 2
01.10.2025 «МегаФон» улучшил сеть на севере Бурятии 1
29.09.2022 Wildberries выплатил предпринимателям 5,4 млн руб. субсидий за открытие новых самовывозов 1
26.08.2022 Wildberries запустил программу субсидирования партнерских ПВЗ 1
08.09.2015 МТС построила новую оптическую линию связи на Дальний Восток 1
02.02.2015 «ЛанКей» модернизировал АТС и системы связи в «БайкалБанке» 1
19.03.2014 МТС построила новую линию связи между Сибирью и Дальним Востоком 1
25.12.2013 Абонентская база «ТТК-Байкал» достигла 100 тыс. человек 1
01.07.2013 МТС подготовила сеть к туристическому сезону на основных курортах Байкала 1
24.11.2009 В Бурятии произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,2 1
07.08.2009 Экспедиция "Миры" на Байкале" прибыла на север Байкала 1
23.07.2007 В «Улан-Удэнской сотовой сети» назначен новый директор 1
16.07.2007 "Байкал-Транстелеком" строит виртуальную сеть для Братской таможни 2
22.05.2007 "Байкал-Транстелеком" строит корпоративную сеть для ИрГУПС 1
16.11.2004 МТС открыли филиал в Бурятии 1
24.03.2004 Улан-Удэнская сотовая сеть вышла в населенные пункты Бурятии 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15691 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 3
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 2
МегаФон 10699 1
Huawei 4656 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 60 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1291 2
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 6 1
БайкалБанк 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29644 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22875 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11506 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10107 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17959 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7539 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9456 2
Пропускная способность - Bandwidth 1903 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4172 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6653 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26707 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4418 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4177 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13922 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9239 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9784 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13586 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1151 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9306 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33393 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 545 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3175 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 848 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4487 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4399 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1614 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3427 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16139 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4028 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1875 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Avaya Aura 124 1
МТС 3G-сеть 121 1
МТС ВОЛС 19 1
Barsum Pro - Барсум Про 9 1
Ушацкий Андрей 105 2
Подвербный Вячеслав 1 1
Попов Андрей 116 1
Калугин Николай 14 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 737 11
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 282 7
Россия - РФ - Российская федерация 165663 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1917 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1348 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 17 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2823 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1024 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 414 3
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 3
Россия - ДФО - Амурская область - Селемджинский район - Февральск 15 2
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 2
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 54 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1215 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1794 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3172 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1300 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 773 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 224 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Селенгинский район - Гусиноозёрск 18 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Заиграевский район - Заиграево 6 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 16 2
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 65 2
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 48 1
Россия - СФО - Иркутская область - Нижнеилимский район - Железногорск-Илимский 3 1
Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 24 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово - Паратунка 64 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 26 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский государственный природный биосферный заповедник 7 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Вилючинск 24 1
Россия - ДФО - Приморский край - Партизанск 18 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19494 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8545 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1432 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1085 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1700 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21570 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7007 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 435 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57514 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53316 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33637 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2706 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 345 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27210 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 790 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7477 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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