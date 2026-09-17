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Россия ДФО Камчатский край Вилючинск

Россия - ДФО - Камчатский край - Вилючинск

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Основной туристический поток этим летом на Камчатке составили москвичи 1
25.07.2025 Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет 2
25.09.2024 Вилючинск «погрузился» в LTE-связь «МегаФона» 2
23.11.2023 В камчатских городах «Мегафон» улучшает зону покрытия 1
26.08.2022 Wildberries запустил программу субсидирования партнерских ПВЗ 1
07.06.2018 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE на Камчатке 1
17.04.2018 «Мегафон» заявил о доступности 4G для 80% камчатцев 1
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
20.03.2015 «Ростелеком» обеспечит видеотрансляцию процедур проведении ЕГЭ на Камчатке в 2015 г. 1
27.11.2014 Более 65 тыс. домохозяйств на Камчатке охвачены оптическими сетями «Ростелекома» 1
15.11.2012 МТС модернизировала сеть передачи данных на Камчатке 1
30.01.2012 На Камчатке установлены первые программно-аппаратные комплексы для видеотрансляции с избирательных участков 1
07.04.2011 «Билайн» запустил услугу «Видеозвонок» в Камчатском крае 1
13.11.2009 "Концерн Энергоатом" ведет строительство ПАТЭС 2
09.10.2009 В Камчатском крае произошло землетрясение 1
30.09.2008 АПЛ "Рязань" прошла подо льдами Арктики 1
25.04.2008 Модернизированный аппарат "АС-28" вернулся на Тихоокеанский флот 1
09.07.2007 Россия построит на Камчатке новую военно-морскую базу 1
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка 1
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка 1
16.12.2003 "Дальсвязь" завершает реконструкцию GSM-сети на Камчатке 1
05.03.2003 "Дальсвязь" увеличит инвестиции в инфраструктуру Дальнего Востока 1
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции 1
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции 1
17.02.2000 Омнибэнд Групп совместно с Камчаттелеком развернула на Камчатке сеть беспроводного абонентского IP-доступа 1

Публикаций - 25, упоминаний - 28

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11079 4
МегаФон 11031 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 2
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 25 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Huawei 4733 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 1
БУХта - Buhta 105 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Камчаттелеком 2 1
Italtel 25 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 3
Торий НПП 47 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1412 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Омнибэнд Групп 22 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Росатом - Росэнергоатом - Академик Ломоносов ПЭБ - плавучий энергоблок 5 1
ОСК - Балтийский завод 29 1
Айсберг ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 5 1
КТЗ - Калужский турбинный завод 11 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомэнерго 4 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 4
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 224 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2388 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 189 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 234 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 92 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9766 6
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