UK Government Ministry of Defence Министерство обороны Великобритании Вооруженные силы Великобритании UK British Armed Forces Her Majesty's Armed Forces Her Majesty's Naval Service UK Royal Air Force, RAF Королевские военно-воздушные силы
|13.05.2024
|
Хакеры взломали платёжный портал минобороны Великобритании
Кто это сделал? Министерство обороны Великобритании подверглось кибератаке, в результате которой ее операторы
|11.11.2014
|
Министерство обороны Великобритании впервые опубликовало код своих разработок
аботой, чтобы затем, возможно, улучшить и свои, и наши продукты», — пояснил технический директор лаборатории Энди Белл (Andy Bell). Лаборатория оборонных исследований и технологий — коммерческий фонд Министерства обороны Великобритании, ответственный за разработку технологий для обороны и безопасности страны. Его офисы располагаются в Оксфорде, Госпорте, Севеноксе, Фэреме и Солсбери. Ранее
|20.08.2010
|
Arma 2: British Armed Forces. Видео
Компания Bohemia Interactive опубликовала видеоролик загружаемого дополнения British Armed Forces DLC, которое добавит в ArmA II: Operation Arrowhead британские вооруженные силы. В игре появятся дополнительно шесть видов оружия, два новых транспортных средства и два вер
|09.12.2009
|
ВМС Великобритании: утечка информации о военных маневрах
Как стало известно компании InfoWatch, на прошлой неделе следственная группа ВМС Великобритании прибыла в Белфаст после поступившего сообщения о пропаже карты памяти, на
|28.07.2008
|
ВМФ Великобритании заинтересовался высокоточными 70 мм ракетами APKWS
Как сообщает Space War, компания BAE Systems на выставке в Фарнборо планирует получить заказ ВМФ Великобритании в размере $45,7 млн. на завершение разработки высокоточных 70 мм ракет APKWS и их испытания. Более подробная информация о ракетах APKWS будет представлена на портале Исследов
|17.06.2008
|
В Великобритании разбился самолет Королевских ВВС
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в центральной Англии произошло крушение самолета Королевских ВВС Harrier. Пилот успел катапультироваться. Инцидент произошел в 160 км к северу от Лондона. По данным Министерства обороны, самолет упал на фермерское поле. Сведений о разрушениях
|19.11.2007
|
Снайперы британской армии переходят на новый калибр
Как сообщает Defence Talk, Сухопутные части, ВВС, и части морской пехоты Британской армии получат на вооружение новую снайперскую винтовку калибра 8,59 мм производства компании Accuracy International. Винтовка L115F3 при весе 6,8 кг и длине 1300 мм обеспечивает нача
|31.10.2006
|
ВМФ Великобритании получили штурмовые катера-автоматы
ан опыт применения автоматических кораблей при разминировании судоходных маршрутов и акваторий в Ираке. Корабли и установленное на них артиллерийское вооружение управляются дистанционно оператором. В Королевских ВМФ корабли используются в настоящее время для реалистичного моделирования реальных целей (FIAC RT, Fast Inshore Attack Craft Realistic Target).
|31.10.2006
|
|24.10.2003
|
EADS построит для Минобороны Великобритании 2 спутника за €3,6 млрд.
Дочерняя компания европейского оборонного концерна EADS - Paradigm Secure Communication Ltd. - подписала контракт с Минобороны Великобритании на сумму €3,6 млрд. с оплатой по схеме PFI, сообщает пресс-служба EADS. Согласно контракту, Paradigm и EADS Astrium разработают и произведут два спутника Skynet 5, пус
|26.04.2002
|
Министерство обороны Великобритании начало войну с ветроэлектростанциями
- в Северном море, у города Кромер в графстве Норфолк. Все пять районов находятся неподалеку от баз королевских ВВС, и Министерство обороны пришло к заключению, что ветроэлектростанции помешают
|26.04.2002
|
|20.07.2001
|
CDC выиграла $2,4 млрд. контракт на поставку радиооборудования для британской армии
Канадская компания Computing Devices of Canada (CDC), отделение американской General Dynamics, получила заказ на поставку нового радиооборудования для британской армии, сообщила Financial Times. Cтоимость заказа $2,4 млрд. CDC cмогла победить других претендентов на этот заказ - французскую Thales, акции которой в результате упали на 8%, и аме
