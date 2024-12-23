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Eurofighter GmbH Eurofighter Typhoon Еврофайтер Тайфун

СОБЫТИЯ

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23.12.2024 Фанат знаменитой российской игры War Thunder слил на ее форум секретные военные документы, чтобы выиграть в бесполезном интернет-споре 4
30.09.2011 Что может норвежская стелс-ракета? ВИДЕО 1
22.11.2010 Британский болид разгонится до 1600 км/ч 1
27.04.2010 Компания "Сухой" на мировом рынке истребителей вышла на 4-е место 1
02.12.2009 Люфтваффе получило двухсотый Eurofighter 3
16.02.2009 AERO INDIA 2009: индийская журналистка совершила полет на МиГ-35 1
10.09.2008 В Турции начинаются многонациональные учения ВВС 2
07.11.2007 Eurofighter Typhoon IPA6 совершил первый полет 3
25.07.2007 Индия может закупить новейшие американские истребители 1
25.05.2007 Lockheed Martin отстоял свои права на авиабомбу 1
26.03.2007 Поднялся в воздух первый экспортный Typhoon 2
26.03.2007 F-16I Sufa вступает в борьбу с МиГ-35 1
13.02.2007 Военно-транспортный А400М оснастят генератором карт 1
06.12.2006 Турции предложено принять участие в производстве истребителей Eurofighter Typhoon 2
06.12.2006 Турции предложено принять участие в производстве истребителей Eurofighter Typhoon 2
24.11.2006 Дания: вертолеты могут победить новейшие истребители 1
24.11.2006 Дания: вертолеты могут победить новейшие истребители 1
30.10.2006 Турция предпочитает F-35 "Еврофайтеру" 1
30.10.2006 Турция предпочитает F-35 "Еврофайтеру" 1
18.10.2006 Индийские "Сухие" одержали очередную победу 1
18.10.2006 Индийские "Сухие" одержали очередную победу 1
27.02.2006 BAE Systems: рост прибыли на 16% 1
27.02.2006 BAE Systems: рост прибыли на 16% 1
26.02.2006 "Еврофайтер" осваивает тяжелое вооружение 1
26.02.2006 "Еврофайтер" осваивает тяжелое вооружение 1
15.10.2003 EADS открыл отделение в Москве 2
15.10.2002 Новый изоляционный материал защитит электронику самолетов от электромагнитных помех 1
15.10.2002 Новый изоляционный материал защитит электронику самолетов от электромагнитных помех 1

Публикаций - 29, упоминаний - 41

Eurofighter GmbH и организации, системы, технологии, персоны:

BAE Systems 179 5
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
Gaijin Entertainment 89 1
Thales Group 143 1
Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 1
Каскол 2 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
Lockheed Martin 777 9
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 6
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 4
Boeing 1031 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 1
CAIG - Chengdu Aircraft Industry Group - Chengdu Aircraft Design Institute 3 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 4
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 4
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 3
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
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Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 5
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
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Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 37 1
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