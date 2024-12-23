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Eurofighter GmbH Eurofighter Typhoon Еврофайтер Тайфун
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 29, упоминаний - 41
Eurofighter GmbH и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaalund Per - Каалунд Пер 2 2
|Волынсков Алексей 2 1
|Беляев Михаил 13 1
|Wünsche Berndt - Вюнше Берндт 1 1
|Юдинцев Кирилл 5 1
|Green Andy - Грин Энди 6 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
|F-16.net 126 7
|Flight International 64 4
|Times of India 40 2
|Times 661 2
|TechSpot 188 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|CNews Мишень 186 1
|Forecast International 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.