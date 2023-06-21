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РЭБ Радиоэлектронная борьба Electronic warfare радиопомехи глушилки блокиратор сигнала помехопостановщик radio interference jammers signal blocker jamming device



21.06.2023 Разработка «Ростеха» для дальнего радиомониторинга способна игнорировать РЭБ противника

воляет использовать комплекс на стационарных и мобильных носителях», – сказал генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых. Разработка «Ростеха» для дальнего радиомониторинга способна игнорировать РЭБ противника Оборудование может работать в частотах от 300 МГц до 18 ГГц с полосой одновременного обзора в 500 МГц. Подвижная антенна позволяет вести наблюдение в секторе 360 градусов. *** «Р
22.05.2017 «Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ

равоохранительных органов РФ» новые разработки в области связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Впервые руководству «Росгвардии» будут продемонстрированы комплекс автоматизированной ци
06.09.2016 ОПК впервые покажет комплекс РЭБ нового поколения на форуме «Армия -2016»

я приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о том, что планирует впервые продемонстрировать высокомобильный многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения «Палантин» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2016». Комплекс обеспечивает радиоразведку и радиоподавление перспективных систем радиосвязи противник
11.08.2016 Разработка ОПК проверит боеготовность комплексов РЭБ за 10 минут

 Госкорпорацию Ростех) запускает серийное производство аппаратных технического обеспечения РБ-805А «Лесостепь». Разработка предназначена для оперативной диагностики и восстановления работы комплексов РЭБ «Борисоглебск-2» в полевых условиях. «Лесостепь» базируется на шасси КамАЗ высокой проходимости, снабжена аппаратурой технической диагностики. На ее борту размещаются специальные средства,

01.06.2016 ОПК выводит на экспорт комплекс РЭБ «Инфауна»

й техники, - комментирует заместитель генерального директора «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергей Скоков. – Мы видим растущий интерес со стороны иностранных заказчиков к нашей технике РЭБ, в том числе к комплексу «Инфауна», который производится на мощностях предприятий нашего концерна «Созвездие» в Тамбове. Изделие значительно расширяет радиус защиты прикрываемых мобильных о
18.02.2016 ОПК начинает серийное производство комплекса связи Р-430, «невидимого» для РЭБ противника

ет серийное производство современных радиорелейных комплексов Р-430, предназначенных для построения защищенных цифровых линий связи на расстоянии до 1500 км. Комплекс практически неуязвим для средств РЭБ, способен работать скрытно от радиоэлектронной разведки противника и хорошо защищен от высокоточного оружия. Р-430 надежно работает в сложной помеховой обстановке, в том числе в условиях си
20.10.2014 КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК ФА

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил первую партию инновационных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гималаи» для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50. Уникальная система активных и пассивных радиолокационных и оптиколокационных станций интегрирована в ко
06.10.2014 КРЭТ рассказал о перспективных направлениях в области разработки систем РЭБ

адом «Инновационные технологии в области разработки и производства техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ)». В число основных направлений деятельности КРЭТ входят создание радиоэлектронного обору
28.10.2009 Raytheon разрабатывает единый комплекс РЭБ для ВМС

Компания Raytheon объявила об успешном переходе на очередной этап в конкурсе на перспективную единую систему РЭБ для ВМС США. Предполагается, что новая система должна обеспечивать борьбу со всеми видами современных и перспективных средств РЭБ по крайней мере на ближайшие 30 лет. Она должна прий
13.04.2009 Raytheon усовершенствует систему управления РЭБ ВВС США

ных сценариев, которые позволят разработать наиболее эффективные рекомендации по применению средств РЭБ. Более подробная информация о современных средствах РЭБ и идеологии их боевого при
01.07.2008 Boeing разработает ударный комплекс РЭБ для В-52

Компания В-52 получила контракт исследовательской лаборатории ВВС США стоимостью $14,9 млн., предусматривающий разработку и отработку ударных средств электронного нападения и РЭБ дальнего действия, позволяющих применять электронные вооружения без входа в зону поражения противника (концепция stand-off electronic attack). Работы в рамках контракта будут проводиться в

28.09.2007 Завершена приемка комплекта РЭБ "Спираль" истребителя F-35

Как сообщает F-16.net, компания BAE Systems успешно завершила испытания комплекта средств РЭБ истребителя F-35 "Спираль-2" (spiral release 2). Система предназначена для поиска, анализа, оценки фактора опасности и подавления электромагнитных угроз. Сообщается, что ПО системы "спираль

Публикаций - 221, упоминаний - 247

РЭБ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 47
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 321 17
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 89 11
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 385 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1138 8
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 7
Ростелеком 9354 7
Ростех - Автоматика Концерн 1605 5
BAE Systems 171 5
МегаФон 8198 4
Ростех - Радиозавод 68 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 68 3
Telia Company - TeliaSonera 1036 3
Honeywell 277 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Telegram Group 1641 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1451 2
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 2
Microsoft Corporation 24289 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 446 2
Ростех - КРЭТ Фазотрон-НИИР - Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения 6 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 39 2
Ростех - КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 21 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 88 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 262 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2785 2
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 12 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 7 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 13 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 216 1
КЗРТА - Калужский завод радиотехнической аппаратуры 1 1
1С-Битрикс - Bitrix 555 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 105 1
Орбита 290 1
Elbit Systems 23 1
Thales Group 122 1
Pioneer Corporation 422 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 23 1
Aeromax - Аэромакс 30 1
Boeing 1005 11
Lockheed Martin 753 10
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 96 8
Northrop Grumman 202 6
Почта России ПАО 2053 3
Airbus Group - Airbus Industries 222 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 209 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 2
Volvo Aero 5 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 170 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 417 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6871 2
Unsplash 438 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6850 2
РЖД - Российские железные дороги 1832 2
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 148 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
American Dynamics 14 1
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 52 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 345 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 22 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 116 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Курганмашзавод - Курганский машиностроительный завод 6 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Boeing Phantom Works 4 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 39 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Стратим КБ 1 1
ПСБ - Промсвязьбанк 815 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
МКБ - Московский кредитный банк 546 1
Ростех - Вертолеты России 164 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 853 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2885 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1745 16
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 885 16
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5250 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2468 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3004 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 397 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10932 6
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4281 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 147 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2608 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1323 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 3
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 112 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 242 3
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 115 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 114 2
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 602 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 663 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 613 2
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 38 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4819 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 64 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 602 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5661 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 183 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 241 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 304 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 58 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2728 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3186 1
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Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 143 7
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Acer Predator 192 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Борисоглебск РЭП - комплекс радиоэлектронного подавления 4 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 182 4
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 3
Microsoft Windows 15278 3
Ростех - КРЭТ - Градиент ВНИИ - Красуха РЭБ - российское семейство комплексов радиоэлектронной борьбы 4 3
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Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Powercom Raptor - Серия ИБП 65 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 2
Stafory - робот Вера 322 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 43 2
Ростех - КРЭТ Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 2
Spectec TRIM 127 2
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Ростех - КРЭТ - Гималаи РЭБ - комплекс радиоэлектронной борьбы 2 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Солярис-Н 3 2
ReviVR - нейротренажер 8 2
Apple Локатор 79 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 489 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 874 2
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 20 2
Ростех - Автоматика - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 14 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 55 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 10 1
McDonnell Douglas - AH-64 Apache 20 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 91 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 164 1
Yota Бизнес 61 1
Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 1
Ковчег - система резервного копирования 43 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 39 1
Lockheed Martin - RQ Sentinel - БПЛА 6 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1275 1
Якунин Александр 49 7
Скоков Сергей 26 6
Колесов Николай 21 5
Шадаев Максут 895 4
Путин Владимир 3040 3
Иванов Олег 141 3
Шойтов Александр 71 2
Медведев Дмитрий 1646 2
Камнев Павел 4 2
Калинин Александр 149 2
Расулалла Мухаммад 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 392 1
Никитин Александр 18 1
Филимонов Дмитрий 2 1
Левкевич Михаил 60 1
Шульман Александр 8 1
Поляков Иван 7 1
Ананьев Алексей 110 1
Рогозин Дмитрий 98 1
Ананьев Дмитрий 78 1
Комяков Алексей 6 1
Зайцев Дмитрий 11 1
Зверев Андрей 59 1
Zarghami Ezzatollah - Заргами Эзатолла 2 1
Скорых Сергей 7 1
Собянин Сергей 338 1
Носков Константин 232 1
Щеголев Игорь 696 1
Белоусов Андрей 131 1
Чемезов Сергей 142 1
Маевский Юрий 1 1
Шеремет Игорь 3 1
Соколов Валерий 2 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Сухов Андрей 3 1
Сагатов Евгений 1 1
Новиков Ян 1 1
Кондратьев Максим 1 1
Ряшин Николай 8 1
Евтушенко Олег 143 1
Россия - РФ - Российская федерация 137432 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51366 34
Земля - планета Солнечной системы 10245 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41715 7
Украина 7499 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16730 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 613 5
Швеция - Королевство 3593 5
Израиль 2693 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1419 5
Канада 4815 4
Ирак - Республика 693 4
Америка Латинская 1780 3
Саудовская Аравия - Королевство 559 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 294 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14016 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13183 3
Африка - Африканский регион 3411 3
Франция - Французская Республика 7735 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 557 3
США - Нью-Йорк 3078 3
Азия - Азиатский регион 5366 3
Турция - Турецкая республика 2280 3
Россия - ЮФО - Севастополь 521 3
Иран - Исламская Республика Иран 1057 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13922 2
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 32 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 621 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3489 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 371 2
Дания - Королевство 1282 2
Россия - СФО - Новосибирск 4108 2
Венгрия 695 2
Ливия 148 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1340 2
Норвегия - Королевство 1794 2
Индия - Bharat 5318 2
Ближний Восток 2881 2
Польша - Республика 1922 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2994 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8471 86
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5493 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48834 38
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9629 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27501 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5445 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17443 9
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 827 6
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 501 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12592 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3252 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46263 5
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 337 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 568 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9314 4
Информатика - computer science - informatique 1006 4
Ирак - Война в Персидском заливе 223 4
Число Маха - скорость 55 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1561 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2373 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2987 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6443 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2219 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2629 3
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4772 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1998 3
Здравоохранение - Реабилитация 357 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2596 2
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 163 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2342 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6619 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1472 2
ОПК - ПВО - Противовоздушная оборона - Air Defense - ПРО - Противоракетная оборона - Missile Defense 32 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 436 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1137 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2284 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2062 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1134 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4844 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 19
CNews RND - R&D.CNews 2273 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 854 4
Flight International 64 4
Ведомости 861 4
Space Daily 528 4
Forbes - Форбс 741 2
F-16.net 126 2
Известия ИД 583 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1667 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5856 2
AP - Associated Press 1995 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 36 1
Phys.org 972 1
The Washington Post 325 1
РИА Новости 867 1
РБК Daily 91 1
Defense Talk 40 1
Defensetech 47 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7864 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 965 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 766 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 838 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 54 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 53 2
РАН - Российская академия наук 1801 2
Ростех - КРЭТ КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 5 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 43 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 60 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова 3 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 45 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 31 1
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ЦНИРТИ - Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга 6 1
НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 26 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 18 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 147 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 12 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 226 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 187 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 34 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 8 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 550 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
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