Разработка «Ростеха» для дальнего радиомониторинга способна игнорировать РЭБ противника воляет использовать комплекс на стационарных и мобильных носителях», – сказал генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых. Разработка «Ростеха» для дальнего радиомониторинга способна игнорировать РЭБ противника Оборудование может работать в частотах от 300 МГц до 18 ГГц с полосой одновременного обзора в 500 МГц. Подвижная антенна позволяет вести наблюдение в секторе 360 градусов. *** «Р

«Росэлектроника» продемонстрирует «Росгвардии» возможности новой техники связи и РЭБ равоохранительных органов РФ» новые разработки в области связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Впервые руководству «Росгвардии» будут продемонстрированы комплекс автоматизированной ци

ОПК впервые покажет комплекс РЭБ нового поколения на форуме «Армия -2016» я приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о том, что планирует впервые продемонстрировать высокомобильный многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения «Палантин» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2016». Комплекс обеспечивает радиоразведку и радиоподавление перспективных систем радиосвязи противник

Разработка ОПК проверит боеготовность комплексов РЭБ за 10 минут Госкорпорацию Ростех) запускает серийное производство аппаратных технического обеспечения РБ-805А «Лесостепь». Разработка предназначена для оперативной диагностики и восстановления работы комплексов РЭБ «Борисоглебск-2» в полевых условиях. «Лесостепь» базируется на шасси КамАЗ высокой проходимости, снабжена аппаратурой технической диагностики. На ее борту размещаются специальные средства,

ОПК выводит на экспорт комплекс РЭБ «Инфауна» й техники, - комментирует заместитель генерального директора «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергей Скоков. – Мы видим растущий интерес со стороны иностранных заказчиков к нашей технике РЭБ, в том числе к комплексу «Инфауна», который производится на мощностях предприятий нашего концерна «Созвездие» в Тамбове. Изделие значительно расширяет радиус защиты прикрываемых мобильных о

ОПК начинает серийное производство комплекса связи Р-430, «невидимого» для РЭБ противника ет серийное производство современных радиорелейных комплексов Р-430, предназначенных для построения защищенных цифровых линий связи на расстоянии до 1500 км. Комплекс практически неуязвим для средств РЭБ, способен работать скрытно от радиоэлектронной разведки противника и хорошо защищен от высокоточного оружия. Р-430 надежно работает в сложной помеховой обстановке, в том числе в условиях си

КРЭТ поставил уникальный комплекс РЭБ «Гималаи» для ПАК ФА Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех поставил первую партию инновационных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гималаи» для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50. Уникальная система активных и пассивных радиолокационных и оптиколокационных станций интегрирована в ко

КРЭТ рассказал о перспективных направлениях в области разработки систем РЭБ адом «Инновационные технологии в области разработки и производства техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ)». В число основных направлений деятельности КРЭТ входят создание радиоэлектронного обору

Raytheon разрабатывает единый комплекс РЭБ для ВМС Компания Raytheon объявила об успешном переходе на очередной этап в конкурсе на перспективную единую систему РЭБ для ВМС США. Предполагается, что новая система должна обеспечивать борьбу со всеми видами современных и перспективных средств РЭБ по крайней мере на ближайшие 30 лет. Она должна прий

Raytheon усовершенствует систему управления РЭБ ВВС США ных сценариев, которые позволят разработать наиболее эффективные рекомендации по применению средств РЭБ. Более подробная информация о современных средствах РЭБ и идеологии их боевого при

Boeing разработает ударный комплекс РЭБ для В-52 Компания В-52 получила контракт исследовательской лаборатории ВВС США стоимостью $14,9 млн., предусматривающий разработку и отработку ударных средств электронного нападения и РЭБ дальнего действия, позволяющих применять электронные вооружения без входа в зону поражения противника (концепция stand-off electronic attack). Работы в рамках контракта будут проводиться в