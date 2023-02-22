Индексная книга CNews*
Eutelsat European Telecommunications Satellite Organization Европейская организация спутниковой связи
Публикаций - 171, упоминаний - 213
Eutelsat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
|Chambers John - Чемберс Джон 118 1
|Ковалев Андрей 19 1
|Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1344 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1237055, в очереди разбора - 855464.
Создано именных указателей - 120090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1237055, в очереди разбора - 855464.
Создано именных указателей - 120090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.