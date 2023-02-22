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Eutelsat European Telecommunications Satellite Organization Европейская организация спутниковой связи

Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи


22.02.2023 В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против 1

05.04.2022 Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний 1

14.12.2021 «Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет 2

21.09.2021 РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов 2

01.07.2021 Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер 2

22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 3

27.04.2017 «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет 4

06.04.2017 Глава Amazon продаст ее акции на $2,5 млрд, чтобы построить ракету 1

27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. 4

08.09.2016 «Триколор ТВ» и Eutelsat представили двусторонний спутниковый интернет-доступ 3

18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается 1

15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи» 1

21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 3

10.11.2015 «Народного спутникового интернета» не будет. Деньги отправлены в Татарстан 1

30.01.2015 Центру космической связи «Дубна» исполняется 35 лет 1

23.10.2014 В России появился первый телеканал Ultra HD 1

16.07.2014 Николай Никифоров был переизбран председателем совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи 1

09.08.2013 Топ-10 ключевых событий в российском телекоме 2

08.07.2013 В России показали телепередачу с качеством Ultra HD 1

02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи 3

02.07.2013 «Триколор ТВ» приобрел спутниковые емкости для вещания в Сибири и на Дальнем Востоке 4

15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium 2

09.04.2013 Sony назвала цены новых телевизоров формата 4K 1

27.02.2013 SES Аstra начнет вещание в Ultra HD не раньше 2015 г. 1

20.02.2013 Eutelsat предоставит абонентам интерактивные сервисы 1

29.01.2013 Япония перейдет на Ultra HD вещание в 2014 г. 1

14.01.2013 В Европе запущен первый канал в формате Ultra HD 2

14.01.2013 Украинский рынок спутникового телевидения: все только начинается 1

14.01.2013 Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K) 1

20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1

06.12.2012 Турция будет вещать на Африку в нового спутника SES 1

27.11.2012 Спутник Astra 2F введен в эксплуатацию 1

23.11.2012 Количество случаев спутникового глушения утроилось за последний год 1

02.11.2012 Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг 2

01.11.2012 AltegroSky подвел первые итоги работы с Ка-диапазоном 1

31.10.2012 Евросоюз запретил Ирану вещать на своей территории 1

30.10.2012 «Немецкая волна» переносит вещание со спутника Eutelsat на SES 1

19.10.2012 Иранские спутниковые телеканалы стали недоступны в Европе 1

12.10.2012 Начались технические тесты нового спутника Astra 2F 1

08.10.2012 Армения запустит первый вещательный спутник 1


Публикаций - 171, упоминаний - 213

Eutelsat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11368 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9856 5
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз 38 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 56 1
Singapore Telecommunications - Singtel 139 1
Bezeq Israel Telecom - Безек 10 1
Hughes 113 1
EchoStar Communications 84 1
GM - Hughes - DirecTV 118 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 1
EchoStar - Hughes Network Systems 63 1
PanAmSat Holding 33 1
Космос ТВ 44 1
Orange France Télécom 654 1
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 1
Inmarsat - Московский телепорт 20 1
Hispasat 14 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
SES Networks - SES Americom 22 1
Пентаком 7 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
Windstream - McLeodUSA 27 1
Webmoney 524 1
Cisco Systems 4932 1
Intel Corporation 11741 1
Toshiba Corporation 2902 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 1
Mitsubishi Electric 357 1
Orange S.A. - Orange Group 1031 1
Vodafone Group 1343 1
Lenovo Motorola 3506 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7203 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 540 1
Сонет 167 1
Прайм Груп - Prime Group 69 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 69 1
Globalstar - Глобалстар 176 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 325 1
Boeing 989 1
Walt Disney Company 575 1
GM - General Motors 448 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 1
Lockheed Martin 751 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Автокард холдинг 21 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9551 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 484 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18453 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10605 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4657 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1348 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55263 22
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6150 1
Radio broadcasting - Радиовещание 407 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3531 1
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5478 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5920 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3555 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 77 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11197 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17817 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3241 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6588 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8807 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9182 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40771 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11825 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20868 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25804 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15401 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13140 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2646 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22696 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7613 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18260 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3354 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 345 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3553 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 428 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2544 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4393 1
Microsoft Windows 2000 12826 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Chambers John - Чемберс Джон 118 1
Ковалев Андрей 19 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17255 62
Япония 13028 1
Нидерланды 3336 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1000 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 699 1
Россия - Крайний Север 193 1
Россия - ЦФО - Костромская область 354 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 609 1
Бельгия - Брюссель 191 1
США - Делавэр 171 1
Индийский океан 155 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 34 1
Россия - Сибирь 2172 1
Италия - Итальянская Республика 4247 1
Испания - Королевство 3625 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1658 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6530 1
Франция - Французская Республика 7621 1
Индонезия - Республика 865 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 126 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 350 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1752 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15589 1
Луна - спутник Земли 1437 1
Россия - РФ - Российская федерация 126378 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15420 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50648 1
Европа 21505 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 837 1
Азия - Азиатский регион 5162 1
Земля - планета Солнечной системы 9988 1
Индия - Республика 5141 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3446 1
Израиль 2628 1
Германия - Федеративная Республика 12185 1
Африка - Африканский регион 3311 1
Ближний Восток 2697 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 356 1
Финансовые показатели 2131 1
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 390 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1774 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8574 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5865 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 920 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2638 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9494 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6030 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4808 1
Энергетика - Energy - Energetically 4525 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5100 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8106 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 97 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9014 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14411 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5553 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4156 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43007 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет 507 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6977 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43123 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1256 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25003 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15598 1
Абонентская база - Абонентская плата 5339 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1344 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
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