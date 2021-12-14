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«Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет

Федеральный спутниковый оператор «Орион» и дочерняя компания Eutelsat S.A. - оператор спутниковой связи Konnect, Россия - запустили совместное предоставление услуг высокоскоростного спутникового интернета для частных пользователей, которые не могут получить качественное широкополосное соединение. Услуга будет предложена существующим абонентам «Телекарты» (бренд ГК «Орион»), проживающим в зоне покрытия спутникового оператора Konnect, Россия: на европейской части России до областей, граничащих с Дальневосточным федеральным округом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион».

В рамках достигнутых договоренностей ГК «Орион» предоставляет свою агентскую сеть для реализации спутникового оборудования, необходимого для подключения услуг спутникового интернета. Также компания обеспечивает первую линию технической поддержки абонентов и установщиков на базе контактного центра «Орион Коннект». Услуги спутникового интернета и тарификацию реализует спутниковый оператор Konnect, Россия.

Оборудование будет продаваться по субсидированной цене на комплект за 9990 руб. Для абонентов будут предложены безлимитные и пакетные тарифы со скоростью до 100 Мбит/с и стоимостью от 1990 руб. в месяц. Для абонентов, имеющих действующий договор с ГК «Орион» и впервые подключающих услугу спутникового интернета, предусмотрены специальные условия: кэшбек в размере 30% в течение первых шести месяцев.

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