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Alstom GEC-Alsthom Alstom Grid Alstom Transporte Alstom Energie Alstom Industrie

Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie

СОБЫТИЯ

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20.08.2024 Лишится полномочий еврокомиссар, 10 лет подряд ставившая на колени Google, Apple, Microsoft 1
10.04.2024 Импортозамещение ПО на ТЭС с импортными турбинами грозит авариями 1
18.06.2021 Alstom выбирает Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной PLM-платформы 1
27.08.2018 Мировой рынок «умного» транспорта в 2018-2023 гг. будет расти на 9% в год 1
20.03.2017 Alstom реализовала первый проект по сигнализации в Сербии 2
17.03.2016 Huawei открыла научно-исследовательскую лабораторию в Мюнхене 1
26.08.2014 «Профотек» и ЛИСИС представили совместное решение для интеллектуальных электрических сетей 1
31.07.2014 Dassault Systèmes купила разработчика решений для многочастичного моделирования 1
31.03.2014 Внешнеторговый товарооборот «Росэлектроники» в 2013 г. составил 4,55 млрд руб. 1
15.01.2014 Schneider Electric купил завод в Екатеринбурге 2
23.10.2013 Luxoft продает банкам долги IBM, Dell и Samsung 1
04.07.2013 Dassault Systèmes завершила сделку по приобретению Apriso 1
25.06.2013 Volvo запитывает электромобили от дороги 1
18.06.2013 Платформа 3DExperience пополнится средствами управления глобальными производственными операциями от Apriso 1
14.06.2011 Alstom объединяет свои бизнес-процессы на основе платформы ENOVIA V6 2
13.07.2010 Чистая прибыль индийского ИТ-аутсорсера Infosys Technologies в первом квартале 2010-2011 финансового года сократилась на 2,6% 1
25.06.2010 Dassault Systèmes купила поставщика решений для разработки встраиваемых систем Geensoft 1
23.06.2010 РЖД начали испытания высокоскоростного поезда Allegro 1
24.03.2010 Высокоскоростные поезда до Хельсинки запустят в декабре 1
12.03.2010 Свободный денежный поток Schneider Electric в 2009 г. достиг ?2 млрд 1
14.08.2009 Ан-225 "Мрия" совершил рекордный перелёт 1
04.06.2009 Глава РОСНАНО примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2009 1
26.05.2009 "Росатом" планирует реализовывать за рубежом проекты по обогащению урана 1
06.02.2008 Во Франции прошла презентация нового скоростного поезда 1
14.06.2007 В Европе появилась новая высокоскоростная железнодорожная линия 1
11.02.2005 Alcatel стала координатором проекта "Маугли" 1
11.02.2005 Alcatel стала координатором проекта "Маугли" 1
30.12.2004 Мобильникам CDMA-450 нашли новую нишу 1
28.05.2004 Офисы Siemens обыскивает прокуратура 1
29.01.2003 В 2002 г. SPIRIT покорил Европу вслед за Японией и Америкой 1
29.01.2003 В 2002 г. SPIRIT покорил Европу вслед за Японией и Америкой 1
02.04.2002 LUXOFT сертифицирована на соответствие требованиям CMM 4 уровня 2
16.02.2001 Nortel Networks поставит оборудование для кабельной сети Callahan Associates 1
08.04.1999 Назначен новый президент подразделения телекоммуникационной продукции Alcatel 1
12.03.1999 Alcatel объявила финансовые результаты прошедшего года и планы значительного сокращения штатов 1

Публикаций - 37, упоминаний - 41

Alstom и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Dassault Systemes 235 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Toshiba Corporation 2980 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Samsung Electronics 11065 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Schneider Electric 614 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 2
Atmel 49 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 2
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 2
Excelsa 2 2
Furuno Electric - Фуруно Еврус 17 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
SAP SE 5601 2
Accenture plc 719 2
Intel Corporation 12811 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Leica Camera 282 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Nokia Alcatel-Lucent RT 13 1
Qualcomm Atheros 59 1
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 1
Meta Platforms 180 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
LG CNS 2 1
Потенциал 3 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 52 1
Bombardier Inc 27 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 2
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 2
Textron - Textron Defense Systems 10 2
Hyundai Motor Company 436 2
Boeing 1031 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 2
Valeo 9 2
L’Oreal 58 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Lockheed Martin 777 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 2
РЖД Интернешнл 2 1
Enel Group 40 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Volvo Group 15 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Credit Suisse Securities - Credit Suisse Asset Management 15 1
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 10 1
Укроборонпром - ГП Антонов - Авиалинии Антонова - Antonov Airlines 2 1
Vestas Wind Systems 3 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
Росатом - Атомэкспо 12 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
Orano - Areva 24 1
Ansaldo Energia 4 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Ассоциация-800 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
США - Калифорния 4829 4
Германия - Бавария - Мюнхен 485 4
Ирландия - Республика 1051 3
Индия - Bharat 5870 3
Канада 5082 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 157 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Армения - Республика 2449 2
Дания - Королевство 1337 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Европа Восточная 3138 2
Израиль 2856 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Тайвань 4245 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Япония - Токио 1020 2
Финляндия - Хельсинки 253 2
Южная Корея - Сеул 375 2
Великобритания - Бирмингем 101 2
Армения - Ереван 223 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Total Telecom 613 1
Süddeutsche Zeitung- Южногерманская газета 16 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Gartner Global Smart Transportation Market 1 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
Институт Михајло Пупин - Институт Михаила Пупина - Institut Mihajlo Pupin 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CeBIT 614 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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