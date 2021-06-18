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Alstom выбирает Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной PLM-платформы

Alstom выбрала Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной платформы для управления жизненным циклом продукта (PLM). Это решение связано с желанием повысить конкурентоспособность компании и поддержать ее рост.

Новая облачная PLM-платформа позволит оптимизировать взаимодействие между конструкторскими бюро Alstom. Кроме того, она улучшит интеграцию и стандартизацию процессов проектирования, производства и обслуживания. Для разработки новинки Accenture задействует весь свой богатый опыт в развертывании крупных PLM-систем и облачных решений, используя платформу 3DEXPERIENCE от Dassault Systèmes в качестве базы. Alstom намерена внедрить новое решение на отдельных площадках в 2021 году, а в 2022 использовать его на своих предприятиях по всему миру.

Александр Домингес (Alexandre Domingues), директор по цифровой трансформации в Alstom, сообщил: «Управление жизненным циклом продукции лежит в основе нашей цифровой трансформации и имеет важное значение для роста компании на сверхконкурентном мировом рынке. Новая облачная система позволит нам эффективней работать в команде, что идеально соответствует целям нашего развития».

Флавьен Паррель (Flavien Parrel), управляющий директор Accenture по решениям Industry X во Франции, заявил: «Мы используем ведущие облачные и PLM-технологии, чтобы Alstom и ее партнеры по экосистеме могли осуществлять совместную деятельность на протяжении всего жизненного цикла проектов, от разработки до производства и обслуживания. Новая система будет полезна Alstom в целом ряде направлений и позволит продемонстрировать во Франции возможности наших решений Industry X, а также облачных технологий, призванных ускорить инновации и повысить конкурентоспособность отраслевых лидеров».

Флоранс Верзелен (Florence Verzelen), исполнительный вице-президент Dassault Systèmes по вопросам устойчивого развития, отраслевым решениям и маркетингу, добавила: «Автоматизация и внедрение цифровых технологий трансформируют все аспекты работы промышленных предприятий, в том числе способы создания добавленной стоимости. Платформа 3DEXPERIENCE позволяет Alstom оставаться в авангарде Индустриального Ренессанса благодаря мощным цифровым технологиям, которые объединяют все дисциплины в единую сеть создания ценности. Таким образом, Alstom сможет улучшить свои бизнес-процессы и еще сильнее упрочить свои позиции в качестве лидера европейского транспортного сектора».

Владимир Бахур

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