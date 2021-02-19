Dassault Systemes

Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks ила два решения, которые открывают новые способы проектирования, совместной работы и обмена идеями: 3DExperience Solidworks for Makers и 3DExperience Solidworks for Students. Они предост

Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021 ия данными и их валидации. Кроме того, пользователи SOLIDWORKS 2021 смогут подключиться к платформе 3DEXPERIENCE WORKS. Это позволяет решать еще более широкий спектр задач - от проектирования д

Dassault Systèmes представила 3DEXPERIENCE Edu Dassault Systèmes представила свою новую инициативу 3DEXPERIENCE Edu, призванную помочь студентам и специалистам в достижении успехов в работе и позволяющую им получить новые профессиональные навыки, востребованные сегодня в промышленности для р

Inali и Dassault Systèmes разработали интеллектуальный аппарат ИВЛ В рамках инициатив, направленных на оперативное решение экстренных запросов в условиях пандемии COVID-19, лаборатория Dassault Systèmes 3DExperience Lab оказала поддержку индийскому стартапу Inali и помогла в сжатые сроки разработать безопасный и доступный интеллектуальный аппарат искусственной вентиляции легких. Аппарат быстро

Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works Dassault Systèmes выпустила новые коммерческие пакетные предложения 3DExperience Works, которые предоставляют пользователям Solidworks интегрированные и автоматизированные инструменты коллективной работы, позволяющие упростить креативный процесс и сэкономить вр

Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud ei и Dassault Systèmes подписали протокол о намерениях, чтобы запустить платформу Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE в облаке Huawei Cloud. Партнерство позволит клиентам из различных отраслей получ

Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan Ford Motor Company использовала приложения Dassault Systèmes 3DExcite на базе платформы 3DExperience для создания виртуального опыта, способного вызывать у людей выброс адреналина и

Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience для цифровой трансформации судостроительных операций Международная судостроительная группа Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience и отраслевые решения для судостроения и морского строительства для цифровой тран

Dassault Systèmes предоставила DS Automobiles технологии виртуальной реальности для автосалонов Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DEXPERIENCE, объявила о том, что DS Automobiles, премиум-бренд автомобильного концерна PSA G

Doosan Infracore внедрила платформу 3DExperience для ускорения стратегии глобального роста Компания Doosan Infracore, мировой производитель строительной техники, внедрила платформу 3DExperience для ускорения реализации своей стратегии трансформации бизнеса. Об этом CNews со

Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о том, что пользователи платформы 3DExperience могут просматривать, изучать и осуществлять проверку создаваемых продуктов с помощью виртуальной реальности с эффектом погружения на любом этапе процесса, используя для этого систе

ASE расширит возможности решения Multi-D с помощью платформы 3DExperience бщили CNews в Dassault Systèmes. Группа компаний ASE будет использовать платформу Dassault Systèmes 3DExperience в качестве составляющего элемента своего решения Multi-D для управления процесса

В Renault платформой Dassault Systèmes 3Dexperience пользуются 10 тыс. человек Dassault Systèmes сообщила о том, что количество зарегистрированных пользователей платформы 3Dexperience в Groupe Renault достигло 10 тыс. человек. Как рассказали CNews в компании, в Re

NAOS Ship and Boat Design внедрила платформу 3DExperience для виртуального проектирования сложных конструкций суперяхт Design — итальянское бюро, специализирующееся на проектировании морских судов — внедрило платформу 3DExperience от компании Dassault Systèmes для создания мастер-моделей суперяхт и их комплекс

Платформа 3DExperience получила расширенную поддержку технологии XMpLant ания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о том, что платформа 3DExperience теперь обеспечивает расширенную поддержку технологии XMpLant за счет интегрирова

Airbus Group намерен использовать платформу 3DExperience в своих программах аддитивного производства вания доступных решений холдинг Airbus Group расширяет сферу применения платформы Dassault Systèmes 3DExperience на своих предприятиях. В частности, холдинг намерен использовать её в своих прог

Ipsen внедрит платформу 3DExperience с целью разработки новых лекарственных решений вления жизненным циклом изделий (PLM) — и глобальная фармацевтическая группа Ipsen объявили о начале сотрудничества, целью которого является развитие инновационных программ с использованием платформы 3DExperience. Об этом говорится в заявлении Dassault Systèmes, поступившем в редакцию CNews. Компания Ipsen выбрала отраслевое решение Designed to Cure для ускорения трансформации своего научно

Dassault Systèmes предоставит Posco решения платформы 3DExperience ровой производитель стали, южнокорейская компания Posco, воспользуется платформой Dassault Systèmes 3DExperience для своих виртуальных систем пусконаладочной подготовки и обучения с целью оцифр

Dassault Systèmes запустила лабораторию открытых инноваций 3DExperience Lab Компания Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DExperience и решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизне

Dassault Systèmes обновила платформу 3DExperience макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), представила обновленную версию своей платформы 3DExperience — Release 2015x, которая предлагает более простой и удобный опыт взаимодействия

AKKA Technologies будет использовать 3Dexperience для создания беспилотного концепт-кара Link&Go зработку беспилотного сетевого концепт-кара Link&Go, интеллектуального беспилотного автомобиля. Для Dassault Systèmes это означает предоставление своей облачной бизнес-платформы для совместной работы 3Dexperience для специалистов AKKA и для всей отрасли автомобилестроения и транспорта в целом». Инженеры AKKA будут работать с платформой 3Dexperience для создания нового поколения своег