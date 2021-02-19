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Dassault Systemes 3DExperience

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.02.2021 Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks

ила два решения, которые открывают новые способы проектирования, совместной работы и обмена идеями: 3DExperience Solidworks for Makers и 3DExperience Solidworks for Students. Они предост
29.10.2020 Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021

ия данными и их валидации. Кроме того, пользователи SOLIDWORKS 2021 смогут подключиться к платформе 3DEXPERIENCE WORKS. Это позволяет решать еще более широкий спектр задач - от проектирования д
12.10.2020 Dassault Systèmes представила 3DEXPERIENCE Edu

Dassault Systèmes представила свою новую инициативу 3DEXPERIENCE Edu, призванную помочь студентам и специалистам в достижении успехов в работе и позволяющую им получить новые профессиональные навыки, востребованные сегодня в промышленности для р
21.04.2020 Inali и Dassault Systèmes разработали интеллектуальный аппарат ИВЛ

В рамках инициатив, направленных на оперативное решение экстренных запросов в условиях пандемии COVID-19, лаборатория Dassault Systèmes 3DExperience Lab оказала поддержку индийскому стартапу Inali и помогла в сжатые сроки разработать безопасный и доступный интеллектуальный аппарат искусственной вентиляции легких. Аппарат быстро
13.02.2020 Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works

Dassault Systèmes выпустила новые коммерческие пакетные предложения 3DExperience Works, которые предоставляют пользователям Solidworks интегрированные и автоматизированные инструменты коллективной работы, позволяющие упростить креативный процесс и сэкономить вр
07.09.2017 Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud

ei и Dassault Systèmes подписали протокол о намерениях, чтобы запустить платформу Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE в облаке Huawei Cloud. Партнерство позволит клиентам из различных отраслей получ
24.04.2017 Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan

Ford Motor Company использовала приложения Dassault Systèmes 3DExcite на базе платформы 3DExperience для создания виртуального опыта, способного вызывать у людей выброс адреналина и
29.03.2017 Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience для цифровой трансформации судостроительных операций

Международная судостроительная группа Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience и отраслевые решения для судостроения и морского строительства для цифровой тран
24.03.2017 Dassault Systèmes предоставила DS Automobiles технологии виртуальной реальности для автосалонов

Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DEXPERIENCE, объявила о том, что DS Automobiles, премиум-бренд автомобильного концерна PSA G
02.03.2017 Doosan Infracore внедрила платформу 3DExperience для ускорения стратегии глобального роста

Компания Doosan Infracore, мировой производитель строительной техники, внедрила платформу 3DExperience для ускорения реализации своей стратегии трансформации бизнеса. Об этом CNews со
17.01.2017 Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о том, что пользователи платформы 3DExperience могут просматривать, изучать и осуществлять проверку создаваемых продуктов с помощью виртуальной реальности с эффектом погружения на любом этапе процесса, используя для этого систе
11.11.2016 ASE расширит возможности решения Multi-D с помощью платформы 3DExperience

бщили CNews в Dassault Systèmes. Группа компаний ASE будет использовать платформу Dassault Systèmes 3DExperience в качестве составляющего элемента своего решения Multi-D для управления процесса
12.10.2016 В Renault платформой Dassault Systèmes 3Dexperience пользуются 10 тыс. человек

Dassault Systèmes сообщила о том, что количество зарегистрированных пользователей платформы 3Dexperience в Groupe Renault достигло 10 тыс. человек. Как рассказали CNews в компании, в Re
16.09.2016 NAOS Ship and Boat Design внедрила платформу 3DExperience для виртуального проектирования сложных конструкций суперяхт

Design — итальянское бюро, специализирующееся на проектировании морских судов — внедрило платформу 3DExperience от компании Dassault Systèmes для создания мастер-моделей суперяхт и их комплекс
18.07.2016 Платформа 3DExperience получила расширенную поддержку технологии XMpLant

ания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о том, что платформа 3DExperience теперь обеспечивает расширенную поддержку технологии XMpLant за счет интегрирова
14.06.2016 Airbus Group намерен использовать платформу 3DExperience в своих программах аддитивного производства

вания доступных решений холдинг Airbus Group расширяет сферу применения платформы Dassault Systèmes 3DExperience на своих предприятиях. В частности, холдинг намерен использовать её в своих прог
27.04.2016 Ipsen внедрит платформу 3DExperience с целью разработки новых лекарственных решений

вления жизненным циклом изделий (PLM) — и глобальная фармацевтическая группа Ipsen объявили о начале сотрудничества, целью которого является развитие инновационных программ с использованием платформы 3DExperience. Об этом говорится в заявлении Dassault Systèmes, поступившем в редакцию CNews. Компания Ipsen выбрала отраслевое решение Designed to Cure для ускорения трансформации своего научно
23.11.2015 Dassault Systèmes предоставит Posco решения платформы 3DExperience

ровой производитель стали, южнокорейская компания Posco, воспользуется платформой Dassault Systèmes 3DExperience для своих виртуальных систем пусконаладочной подготовки и обучения с целью оцифр
18.11.2015 Dassault Systèmes запустила лабораторию открытых инноваций 3DExperience Lab

Компания Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DExperience и решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизне
13.03.2015 Dassault Systèmes обновила платформу 3DExperience

макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), представила обновленную версию своей платформы 3DExperience — Release 2015x, которая предлагает более простой и удобный опыт взаимодействия

10.10.2014 AKKA Technologies будет использовать 3Dexperience для создания беспилотного концепт-кара Link&Go

зработку беспилотного сетевого концепт-кара Link&Go, интеллектуального беспилотного автомобиля. Для Dassault Systèmes это означает предоставление своей облачной бизнес-платформы для совместной работы 3Dexperience для специалистов AKKA и для всей отрасли автомобилестроения и транспорта в целом». Инженеры AKKA будут работать с платформой 3Dexperience для создания нового поколения своег
18.06.2013 Платформа 3DExperience пополнится средствами управления глобальными производственными операциями от Apriso

sault Systèmes. По ожиданиям компании, приобретение Apriso позволит расширить возможности платформы 3DExperience по управлению производственными операциями на глобальном уровне. Как пояснили в


Публикаций - 76, упоминаний - 119

Dassault Systemes и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 235 74
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Bentley Motors 74 1
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ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
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Markets&Markets Research 113 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
Arts et Métiers ParisTech 1 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 1
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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