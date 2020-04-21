Inali и Dassault Systèmes разработали интеллектуальный аппарат ИВЛ

В рамках инициатив, направленных на оперативное решение экстренных запросов в условиях пандемии COVID-19, лаборатория Dassault Systèmes 3DExperience Lab оказала поддержку индийскому стартапу Inali и помогла в сжатые сроки разработать безопасный и доступный интеллектуальный аппарат искусственной вентиляции легких. Аппарат быстро производится и подходит для применения в условиях чрезвычайных ситуаций. Проектирование заняло менее восьми дней.

Некоммерческая организация Inali, занимающаяся созданием вспомогательных медицинских изделий, разработала и сконструировала интеллектуальный аппарат на базе платформы 3DExperience. Аппарат стал продуктом совместных усилий инженеров и медицинских специалистов, состоящих в открытом сообществе 3DExperience Lab Open COVID-19, а также инженеров из лаборатории 3DExperience Lab в Индии.

Благодаря цифровым облачным приложениям специалисты Inali получили возможность взаимодействовать с сообществом экспертов и инноваторов в режиме реального времени вне зависимости от их местонахождения. Благодаря коллективной работе удалось в краткий срок создать 3D-модель интеллектуального аппарата ИВЛ, оперативно спроектировать, смоделировать его работу, изготовить и протестировать прототип. Интеллектуальный аппарат ИВЛ умеет определять параметры эффективного функционирования, такие как требуемая скорость движения воздуха, его давление, и соответствующим образом оптимизировать их показатели. Также ИВЛ может устанавливать необходимый уровень кислорода для каждого конкретного пациента и другие характеристики для обеспечения безопасности.

Аппараты ИВЛ играют ключевую роль в лечении пациентов, страдающих от COVID-19. По мере роста случаев заболевания Индия может столкнуться с нехваткой ИВЛ и импортируемых деталей, необходимых для их производства. Представленный Inali интеллектуальный аппарат ИВЛ спроектирован таким образом, что изготовить его можно локально и в короткий срок, используя имеющиеся детали. Это позволит с минимальными затратами удовлетворить потребности больниц и государственных учреждений. Inali опубликует проектно-конструкторскую документацию, необходимую для производства таких аппаратов, в открытом доступе для всех желающих начать их выпуск в своем регионе.