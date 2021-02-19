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Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks

ПО Софт Облака

Dassault Systèmes представила два решения, которые открывают новые способы проектирования, совместной работы и обмена идеями: 3DExperience Solidworks for Makers и 3DExperience Solidworks for Students. Они предоставляют сообществам изобретателей и студентов облачный доступ к цифровой среде для проектирования, разработки и совместного создания инноваций.

3DExperience Solidworks for Makers поможет объединить идеи изобретателей и наставников для повышения эффективности творческого процесса, взаимодействия и совместной работы. Энтузиасты, активно использующие в своей деятельности цифровые технологии, смогут заниматься разработкой с помощью приложений 3DExperience Solidworks Professional, 3D Creator и 3D Sculptor. Кроме того, у них будет возможность делиться своими личными проектами с глобальным сообществом Madein3D, которое существует при поддержке компании Dassault Systèmes. Его членами являются известные разработчики, авторитетные эксперты и новаторы. Участники смогут получить помощь от членов сообщества и вдохновиться общением с единомышленниками.

3DExperience Solidworks for Students поможет студентам подготовиться к поиску работы на высококонкурентном рынке. Решение поспособствует развитию навыков проектирования, совместной работы, управления проектами и анализа данных, которые сегодня чрезвычайно востребованы в отрасли. Решение включает возможность работы с приложениями 3DExperience Solidworks Student, 3D Designer Student и Collaborative Business and Industry Innovator из любой точки мира, а также доступ к глобальному онлайн-сообществу единомышленников и экспертов на платформе 33DExperience. Помимо этого, студенты смогут получить два признанных в отрасли сертификата.

«3DExperience Solidworks меняет для студентов и изобретателей процессы обучения, работы над совместными проектами и внедрения инновации, – сказал Жан Паоло Басси (Gian Paolo Bassi), главный исполнительный директор Solidworks, Dassault Systèmes. – Студенты заблаговременно получат доступ к необходимым инструментам, что позволит им развивать навыки, востребованные в отрасли, и добиваться успеха на работе. Изобретатели смогут влиться в сообщество единомышленников, которые разделяют их страсть к творчеству и готовы помочь своим опытом и желанием сотрудничать. И те, и другие приобретут знания и ноу-хау, которые необходимы для создания новых успешных продуктов и пользовательского опыта. Таким образом, они смогут изменить правила игры на рынке. Это новый революционный подход к использованию портфолио приложений Solidworks, подключенных к платформе 33DExperience и управляемых ею».

Предложение 3DExperience Solidworks for Students станет доступно в мае 2021 г., а 3DExperience Solidworks for Makers – во второй половине 2021 г., с возможностью онлайн-покупки на платформе 33DExperience.



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