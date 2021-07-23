Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Dassault Systemes


23.07.2021 Medidata стала первой компанией, предложившей сквозную унифицированную безопасную платформу для децентрализации клинических исследований 1
14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square 2
28.06.2021 Medidata представляет новые функциональные возможности myMedidata Registries, призванные улучшить осведомленность участников, оптимизировать взаимодействие с пациентами и повысить доступность клинических исследований 1
18.06.2021 Alstom выбирает Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной PLM-платформы 1
19.02.2021 Horizon Therapeutics объявила о расширении сотрудничества с Medidata 1
19.02.2021 Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks 2
04.02.2021 «Московский акселератор» продолжает поиск стартапов в сфере инжиниринга 1
17.12.2020 Dassault Systèmes представила новую инициативу «Water for Life» 2
29.10.2020 Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021 1
26.10.2020 Ball Aerospace и Dassault Systemes заключили многолетний контракт по внедрению решений для цифрового проектирования 3
21.10.2020 Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 1
12.10.2020 Dassault Systèmes представила 3DEXPERIENCE Edu 4
27.07.2020 Выручка Dassault Systèmes за II квартал 2020 года выросла на 10% 1
07.07.2020 Migal Galilee использует ПО Dassault Systèmes для разработки вакцины против COVID-19 1
05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 1
13.02.2020 Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works 2
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1
16.10.2019 Dassault Systèmes представила Solidworks 2020 3
14.10.2019 России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников 1
09.10.2019 Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве 1
09.07.2019 Groupe PSA займется цифровой трансформацией с Dassault Systèmes 3
06.06.2019 Dassault Systèmes: потребители не верят в исчезновение офлайн-торговли 2
28.03.2019 «Системный софт» обеспечил средствами проектирования российского производителя дизельных станций 1
05.12.2017 Dassault Systèmes приобрела компанию-партнера No Magic 5
07.09.2017 Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud 1
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии 1
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство 1
14.07.2017 Dassault Systèmes приобретает контрольный пакет акций Outscale 7
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 3
27.06.2017 Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience 2
24.04.2017 Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan 2
11.04.2017 В России создана установка для визуализации данных САПР 1
11.04.2017 «Крок» создал профессиональную VR-систему для строителей и проектировщиков зданий 1
29.03.2017 Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience для цифровой трансформации судостроительных операций 2
24.03.2017 Dassault Systèmes предоставила DS Automobiles технологии виртуальной реальности для автосалонов 2
20.03.2017 Dassault Systèmes выпустила новые решения для индустрии товаров широкого потребления и розничной торговли 2
02.03.2017 Doosan Infracore внедрила платформу 3DExperience для ускорения стратегии глобального роста 1

Публикаций - 146, упоминаний - 314

Dassault Systemes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 8
SAP SE 3211 7
Siemens AG - Сименс Россия 648 6
Nvidia Corp 2015 3
Microsoft Corporation 11060 3
Accenture - Аксенчер 531 3
ANSYS 35 2
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 2
Google LLC 7144 2
Digital Brainware 2 2
Крок 1219 2
Ortems 11 2
Системный софт - SysSoft 124 2
РТ-Информ 112 1
Captoglove 1 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Bentley Systems 43 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Базис-центр 4 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Merlion Бюрократ 21 1
Oculus VR 48 1
SWR ГК - SolidWorks Russia - Солидворкс Россия 3 1
Tobii Technology 14 1
Dassault Systemes - 3DExperience Lab 3 1
Pimax 4 1
ZSpace 2 1
PTC Vuforia 5 1
Orange S.A. 449 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Alibaba Group 298 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
IBM 3537 1
Softline - Софтлайн 1474 1
HP Inc. 2905 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
Deutsche Telekom 218 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
PSA Groupe 2 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
Северсталь ПАО 204 1
Вертолеты России 114 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 14 1
Ball Aerospace & Technologies 2 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 1
AECOM 9 1
PSA Opel 17 1
Русская механика 2 1
Airbus Safran Launchers 1 1
John Deere - Джон Дир 16 1
Alstom - GEC-Alsthom 14 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
3D-печать 135 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
On-demand - "по требованию" 28 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
Субтехнологии 8 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 61 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 10 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 2 1
ILS - Integrated Logistics Support - Интегрированная логистическая поддержка 1 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 29 1
Kubernetes 307 1
2D - 2-Dimensional 296 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Оцифровка - Digitization 49 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
Dassault Systemes - 3DExperience 62 42
Nvidia GeForce GTX 2058 7
Dassault Systemes - SolidWorks 59 6
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 5
AWS - Amazon Web Services 568 3
Linux OS 4253 3
Dassault Systemes - 3D Sculptor 3 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Dassault Systemes - 3DExperience Works 2 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
Dassault Systemes - 3D Creator 3 2
Microsoft Windows 852 2
NetApp AltaVault 9 1
Siemens NX Advanced Sheet Metal 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
GAiA-X - европейская облачная система 15 1
Sony Playstation VR - PS VR 12 1
Dassault Systemes - Catia 30 1
Dassault Systemes - 3D Component Designer 1 1
Dassault Systemes Water for Life 1 1
Genesys Engage 10 1
Autodesk 3ds Max 53 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Dassault Systemes - 3DExperience Edu 1 1
Yandex Translate 4 1
Yandex Managed Databases 3 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
AWS Glacier Deep Archive 15 1
Murison 1 1
Dassault Systemes - Biovia 2 1
Amazon Sumerian 1 1
Pico G2 2 1
МИК - Московский акселератор 28 1
Autodesk Forge 4 1
HP Z Turbo Drive SSD 10 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
Cisco CMSP - Cisco Cloud and Managed Services Program 1 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Леус Александр 7 2
Bassi Gian Paolo - Басси Жан Паоло 4 2
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Чимиричкина Мария 30 1
Домингес Александр 1 1
Горянский Павел 15 1
Verzelen Florence - Верзелен Флоренс 2 1
Платонов Владимир 1 1
Трошин Алексей 4 1
Gazarik Mike - Газарик Майк 1 1
Bonnamour Stephane - Бонамур Стефан 1 1
Сергунина Наталья 163 1
Можейко Леонид 2 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
Фурсин Алексей 100 1
Рыжов Алексей 18 1
Булдыменко Павел 3 1
Sappin Olivier - Саппен Оливье 6 1
Козлов Александр 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Франция - Французская Республика 2120 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 12
Германия - Федеративная Республика 3624 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 9
Европа 3745 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Индия - Республика 2169 5
Япония 2778 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Восточная Европа 1676 3
Украина 3361 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Европа Западная 612 2
Швеция - Стокгольм 160 1
США - Бостон 98 1
Бельгия - Антверпен 4 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Нидерланды - Роттердам 9 1
Франция - Рен (Ренн) 3 1
Германия - Ротвайль 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Америка 457 1
Россия - Саров 92 1
Ближний Восток 1471 1
Африка 1487 1
Южная Корея - Республика 1456 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Финляндия - Хельсинки 137 1
Северная Америка 1409 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Россия - Иннополис 292 1
Сингапур - Республика 808 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 1
Израиль 719 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
SBTi - Science Based Target initiative - Инициатива: Цели, установленные наукой - Международная инициатива научно-обоснованных целевых показателей 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
The Wall Street Journal 709 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
CNews Analytics 1988 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
Markets&Markets Research 78 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Cambridge Healthtech Institute SCOPE Participant Engagement Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще