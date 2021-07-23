Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square 2

Horizon Therapeutics объявила о расширении сотрудничества с Medidata 1

Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks 2

Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021 1

Ball Aerospace и Dassault Systemes заключили многолетний контракт по внедрению решений для цифрового проектирования 3

Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 1

Dassault Systèmes представила 3DEXPERIENCE Edu 4

Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works 2

Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1

Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 1

Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1

Dassault Systèmes представила Solidworks 2020 3

России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников 1

Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве 1

Groupe PSA займется цифровой трансформацией с Dassault Systèmes 3

Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud 1

Dassault Systèmes приобретает контрольный пакет акций Outscale 7

Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности 3

Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience 2

В России создана установка для визуализации данных САПР 1

Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience для цифровой трансформации судостроительных операций 2

Dassault Systèmes предоставила DS Automobiles технологии виртуальной реальности для автосалонов 2

Dassault Systèmes выпустила новые решения для индустрии товаров широкого потребления и розничной торговли 2