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Dassault Systemes
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.10.2023
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Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии
Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Odyssey расширяет
|07.02.2022
|Dassault Systèmes опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2021 года
|18.06.2021
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Alstom выбирает Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной PLM-платформы
Alstom выбрала Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной платформы для управления жизненным циклом про
|19.02.2021
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Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks
оими личными проектами с глобальным сообществом Madein3D, которое существует при поддержке компании Dassault Systèmes. Его членами являются известные разработчики, авторитетные эксперты и новат
|17.12.2020
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Dassault Systèmes представила новую инициативу «Water for Life»
й в мире ресурс, которому угрожает чрезмерное потребление. Данная инициатива является частью усилий Dassault Systèmes по реализации Целей устойчивого развития ООН. В частности, речь идёт о Цели
|29.10.2020
|Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021
|26.10.2020
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Ball Aerospace и Dassault Systemes заключили многолетний контракт по внедрению решений для цифрового проектирования
Компания Ball Aerospace выбрала в качестве цифрового инженерного решения платформу 3DEXPERIENCE от Dassault Systemes. Благодаря этому сотрудничеству Ball Aerospace сможет использовать интегрир
|12.10.2020
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Dassault Systèmes представила 3DEXPERIENCE Edu
сегодня в промышленности для развития устойчивых инноваций. С запуском инициативы 3DEXPERIENCE Edu Dassault Systèmes будет играть ключевую роль в формировании кадров будущего. Открывая новые в
|27.07.2020
|Выручка Dassault Systèmes за II квартал 2020 года выросла на 10%
|07.07.2020
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Migal Galilee использует ПО Dassault Systèmes для разработки вакцины против COVID-19
е научно-исследовательского института Migal Galilee в Израиле используют приложения Biovia компании Dassault Systèmes для ускорения разработки потенциальной вакцины против SARS-CoV-2. Специалис
|13.02.2020
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Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works
3DExperience Works, – отметил Жан Паоло Басси (Gian Paolo Bassi), генеральный директор Solidworks, Dassault Systèmes. – Благодаря нашим новым коммерческим предложениям пользователи Solidworks
|16.10.2019
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Dassault Systèmes представила Solidworks 2020
продукции – и получить добавленную стоимость для своих предприятий. Научно-исследовательская группа Dassault Systèmes разработала Solidworks 2020 в качестве ответа на запросы об усовершенствова
|09.10.2019
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Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве
Компания Dassault Systèmes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3
|09.07.2019
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Groupe PSA займется цифровой трансформацией с Dassault Systèmes
Dassault Systèmes сообщила, что была выбрана Groupe PSA. Новый статус делает Dassault Systèmes первым и единственным в настоящее время поставщиком программного обеспечени
|06.06.2019
|Dassault Systèmes: потребители не верят в исчезновение офлайн-торговли
|05.12.2017
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Dassault Systèmes приобрела компанию-партнера No Magic
фисы в Литве и Таиланде. Приобретение No Magic способствует укреплению портфолио отраслевых решений Dassault Systèmes на базе платформы 3DEXPERIENCE, за счет объединения процессов проектировани
|07.09.2017
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Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud
Huawei и Dassault Systèmes подписали протокол о намерениях, чтобы запустить платформу Dassault
|14.07.2017
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Dassault Systèmes приобретает контрольный пакет акций Outscale
utscale, специализирующейся в области корпоративных облачных сервисов. Благодаря этому приобретению Dassault Systèmes укрепляет свои позиции в качестве одной из наиболее быстро растущих облачны
|05.07.2017
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Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности
вместно выстраивать стратегическую работу по продвижению в России решения ORTEMS и других продуктов Dassault Systèmes. Компании объединят усилия для развития российского рынка высокотехнологичн
|27.06.2017
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Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience
ящее время Rockwell Collins внедряет программные приложения ENOVIA и EXALEAD из отраслевого решения Dassault Systèmes Co-Design to Target с целью создания PLM-среды для своих инженерных и техно
|24.04.2017
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Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan
Ford Motor Company использовала приложения Dassault Systèmes 3DExcite на базе платформы 3DExperience для создания виртуального опыта, сп
|29.03.2017
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Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience для цифровой трансформации судостроительных операций
морского строительства для цифровой трансформации своих операций. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
|24.03.2017
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Dassault Systèmes предоставила DS Automobiles технологии виртуальной реальности для автосалонов
иртуальный тур по новой модели DS 7 Crossback и всей коллекции бренда.Построенное на базе платформы Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, отраслевое решение Virtual Garage обеспечивает вспомогательны
|20.03.2017
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Dassault Systèmes выпустила новые решения для индустрии товаров широкого потребления и розничной торговли
Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-ма
|02.03.2017
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Doosan Infracore внедрила платформу 3DExperience для ускорения стратегии глобального роста
e для ускорения реализации своей стратегии трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике платформы и поставщике решений для 3D-проектирования, создани
|17.01.2017
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Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition
Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
|26.12.2016
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Dassault Systèmes купила разработчика технологии XFlow
Компания Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DExperience и решений для 3D-проектирования, создан
|22.12.2016
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Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6
отке Ariane 6 в различных европейских офисах, в том числе в компаниях-партнёрах, используют решения Dassault Systèmes для проектирования реактивных двигателей и космических аппаратов на этапах
|28.11.2016
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«Интерпроком» подписал партнерское соглашение с Dassault Systemes
«Интерпроком» и Dassault Systemes объявили о подписании бизнес-партнерского соглашения о сотрудничестве на те
|16.11.2016
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Dassault Systèmes представила Solidworks 2017
Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
|11.11.2016
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ASE расширит возможности решения Multi-D с помощью платформы 3DExperience
Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
|12.10.2016
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В Renault платформой Dassault Systèmes 3Dexperience пользуются 10 тыс. человек
, Dacia и Renault Samsung Motors. Программа Groupe Renault NewPDM, в основе которой лежит платформа Dassault Systèmes 3Dexperience, призвана трансформировать инженерное подразделение группы и п
|29.09.2016
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Новое решение Dassault Systèmes позволит горнодобывающим компаниям оптимизировать цепочки поставок
Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
|13.09.2016
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Bureau Veritas выбрал решение Dassault Systèmes для оптимизации расчетов конструкции кораблей
том числе для судостроения и морского строительства, выбрала отраслевое решение Designed for Sea от Dassault Systèmes для ускорения процессов моделирования и расчетов конструкции кораблей. Ожид
|18.07.2016
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Платформа 3DExperience получила расширенную поддержку технологии XMpLant
Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-ма
|07.07.2016
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Dassault Systèmes и Assystem расширяют сотрудничество для цифровой трансформации ядерной инженерии
Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
|04.07.2016
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Osstem Implant выбрала отраслевое решение Dassault Systèmes для расширения бизнеса на международном рынке
Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
|01.07.2016
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Новое решение Dassault Systèmes для автопроизводителей ускорит бизнес-процессы
Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
|16.06.2016
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Dassault Systèmes купила Ortems — поставщика облачного ПО для оптимизации производственного расписания
Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-ма
|14.06.2016
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Airbus Group намерен использовать платформу 3DExperience в своих программах аддитивного производства
Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
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