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Dassault Systemes

Dassault Systemes

СОБЫТИЯ

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25.10.2023 Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии

Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Odyssey расширяет
07.02.2022 Dassault Systèmes опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2021 года
18.06.2021 Alstom выбирает Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной PLM-платформы

Alstom выбрала Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной платформы для управления жизненным циклом про
19.02.2021 Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks

оими личными проектами с глобальным сообществом Madein3D, которое существует при поддержке компании Dassault Systèmes. Его членами являются известные разработчики, авторитетные эксперты и новат
17.12.2020 Dassault Systèmes представила новую инициативу «Water for Life»

й в мире ресурс, которому угрожает чрезмерное потребление. Данная инициатива является частью усилий Dassault Systèmes по реализации Целей устойчивого развития ООН. В частности, речь идёт о Цели
29.10.2020 Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021
26.10.2020 Ball Aerospace и Dassault Systemes заключили многолетний контракт по внедрению решений для цифрового проектирования

Компания Ball Aerospace выбрала в качестве цифрового инженерного решения платформу 3DEXPERIENCE от Dassault Systemes. Благодаря этому сотрудничеству Ball Aerospace сможет использовать интегрир
12.10.2020 Dassault Systèmes представила 3DEXPERIENCE Edu

сегодня в промышленности для развития устойчивых инноваций. С запуском инициативы 3DEXPERIENCE Edu Dassault Systèmes будет играть ключевую роль в формировании кадров будущего. Открывая новые в
27.07.2020 Выручка Dassault Systèmes за II квартал 2020 года выросла на 10%
07.07.2020 Migal Galilee использует ПО Dassault Systèmes для разработки вакцины против COVID-19

е научно-исследовательского института Migal Galilee в Израиле используют приложения Biovia компании Dassault Systèmes для ускорения разработки потенциальной вакцины против SARS-CoV-2. Специалис
13.02.2020 Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works

3DExperience Works, – отметил Жан Паоло Басси (Gian Paolo Bassi), генеральный директор Solidworks, Dassault Systèmes. – Благодаря нашим новым коммерческим предложениям пользователи Solidworks

16.10.2019 Dassault Systèmes представила Solidworks 2020

продукции – и получить добавленную стоимость для своих предприятий. Научно-исследовательская группа Dassault Systèmes разработала Solidworks 2020 в качестве ответа на запросы об усовершенствова
09.10.2019 Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве

Компания Dassault Systèmes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3
09.07.2019 Groupe PSA займется цифровой трансформацией с Dassault Systèmes

Dassault Systèmes сообщила, что была выбрана Groupe PSA. Новый статус делает Dassault Systèmes первым и единственным в настоящее время поставщиком программного обеспечени
06.06.2019 Dassault Systèmes: потребители не верят в исчезновение офлайн-торговли
05.12.2017 Dassault Systèmes приобрела компанию-партнера No Magic

фисы в Литве и Таиланде. Приобретение No Magic способствует укреплению портфолио отраслевых решений Dassault Systèmes на базе платформы 3DEXPERIENCE, за счет объединения процессов проектировани
07.09.2017 Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud

Huawei и Dassault Systèmes подписали протокол о намерениях, чтобы запустить платформу Dassault

14.07.2017 Dassault Systèmes приобретает контрольный пакет акций Outscale

utscale, специализирующейся в области корпоративных облачных сервисов. Благодаря этому приобретению Dassault Systèmes укрепляет свои позиции в качестве одной из наиболее быстро растущих облачны
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности

вместно выстраивать стратегическую работу по продвижению в России решения ORTEMS и других продуктов Dassault Systèmes. Компании объединят усилия для развития российского рынка высокотехнологичн
27.06.2017 Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience

ящее время Rockwell Collins внедряет программные приложения ENOVIA и EXALEAD из отраслевого решения Dassault Systèmes Co-Design to Target с целью создания PLM-среды для своих инженерных и техно
24.04.2017 Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan

Ford Motor Company использовала приложения Dassault Systèmes 3DExcite на базе платформы 3DExperience для создания виртуального опыта, сп
29.03.2017 Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience для цифровой трансформации судостроительных операций

морского строительства для цифровой трансформации своих операций. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и
24.03.2017 Dassault Systèmes предоставила DS Automobiles технологии виртуальной реальности для автосалонов

иртуальный тур по новой модели DS 7 Crossback и всей коллекции бренда.Построенное на базе платформы Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, отраслевое решение Virtual Garage обеспечивает вспомогательны
20.03.2017 Dassault Systèmes выпустила новые решения для индустрии товаров широкого потребления и розничной торговли

Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-ма
02.03.2017 Doosan Infracore внедрила платформу 3DExperience для ускорения стратегии глобального роста

e для ускорения реализации своей стратегии трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике платформы и поставщике решений для 3D-проектирования, создани
17.01.2017 Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и

26.12.2016 Dassault Systèmes купила разработчика технологии XFlow

Компания Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DExperience и решений для 3D-проектирования, создан
22.12.2016 Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6

отке Ariane 6 в различных европейских офисах, в том числе в компаниях-партнёрах, используют решения Dassault Systèmes для проектирования реактивных двигателей и космических аппаратов на этапах

28.11.2016 «Интерпроком» подписал партнерское соглашение с Dassault Systemes

«Интерпроком» и Dassault Systemes объявили о подписании бизнес-партнерского соглашения о сотрудничестве на те
16.11.2016 Dassault Systèmes представила Solidworks 2017

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и 
11.11.2016 ASE расширит возможности решения Multi-D с помощью платформы 3DExperience

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и 
12.10.2016 В Renault платформой Dassault Systèmes 3Dexperience пользуются 10 тыс. человек

, Dacia и Renault Samsung Motors. Программа Groupe Renault NewPDM, в основе которой лежит платформа Dassault Systèmes 3Dexperience, призвана трансформировать инженерное подразделение группы и п
29.09.2016 Новое решение Dassault Systèmes позволит горнодобывающим компаниям оптимизировать цепочки поставок

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и 
13.09.2016 Bureau Veritas выбрал решение Dassault Systèmes для оптимизации расчетов конструкции кораблей

том числе для судостроения и морского строительства, выбрала отраслевое решение Designed for Sea от Dassault Systèmes для ускорения процессов моделирования и расчетов конструкции кораблей. Ожид
18.07.2016 Платформа 3DExperience получила расширенную поддержку технологии XMpLant

Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-ма
07.07.2016 Dassault Systèmes и Assystem расширяют сотрудничество для цифровой трансформации ядерной инженерии

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и 
04.07.2016 Osstem Implant выбрала отраслевое решение Dassault Systèmes для расширения бизнеса на международном рынке

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и 
01.07.2016 Новое решение Dassault Systèmes для автопроизводителей ускорит бизнес-процессы

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и 
16.06.2016 Dassault Systèmes купила Ortems — поставщика облачного ПО для оптимизации производственного расписания

Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-ма
14.06.2016 Airbus Group намерен использовать платформу 3DExperience в своих программах аддитивного производства

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и 

Публикаций - 235, упоминаний - 545

Dassault Systemes и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 38
Siemens AG - Siemens Group 2673 36
SAP SE 5601 28
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Microsoft Corporation 25775 24
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 23
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 22
Oracle Corporation 7074 16
Intel Corporation 12811 11
HP Inc. 5883 11
ANSYS 94 10
Dell EMC 5180 9
Softline - Софтлайн 3743 9
9594 9
Accenture plc 719 8
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 7
Top Systems - Топ Системы 88 7
Nvidia Corp 4002 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Bentley Systems 63 6
Adobe Systems 1597 6
Ростелеком 10948 5
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 5
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 4
Google LLC 12688 4
CIMdata 8 4
Thales Group 143 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Рексофт - Reksoft 488 4
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 3
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 3
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 3
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 3
Baltimore Technologies 38 3
Boeing 1031 12
BMW Group 482 10
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 7
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 6
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
Bentley Motors 74 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Lockheed Martin 777 5
Renault Groupe 166 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Ford 434 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 3
Bombardier Inc 27 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 3
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 3
Dassault Systemes - La Fondation Dassault Systèmes 3 3
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 2
Nike 195 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
AkzoNobel - АкзоНобель 9 2
Valeo 9 2
L’Oreal 58 2
Merrill Lynch 454 2
Honda Motor Company - HND 240 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 12
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
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