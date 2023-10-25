Odyssey Consulting Group предложит продукты Dassault Systemes клиентам из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии Международная ИТ-консалтинговая компания Odyssey Consulting Group и Dassault Systemes заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Odyssey расширяет

Alstom выбирает Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной PLM-платформы Alstom выбрала Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной платформы для управления жизненным циклом про

Dassault Systèmes представила новые решения 3DExperience Solidworks оими личными проектами с глобальным сообществом Madein3D, которое существует при поддержке компании Dassault Systèmes. Его членами являются известные разработчики, авторитетные эксперты и новат

Dassault Systèmes представила новую инициативу «Water for Life» й в мире ресурс, которому угрожает чрезмерное потребление. Данная инициатива является частью усилий Dassault Systèmes по реализации Целей устойчивого развития ООН. В частности, речь идёт о Цели

Ball Aerospace и Dassault Systemes заключили многолетний контракт по внедрению решений для цифрового проектирования Компания Ball Aerospace выбрала в качестве цифрового инженерного решения платформу 3DEXPERIENCE от Dassault Systemes. Благодаря этому сотрудничеству Ball Aerospace сможет использовать интегрир

Dassault Systèmes представила 3DEXPERIENCE Edu сегодня в промышленности для развития устойчивых инноваций. С запуском инициативы 3DEXPERIENCE Edu Dassault Systèmes будет играть ключевую роль в формировании кадров будущего. Открывая новые в

Migal Galilee использует ПО Dassault Systèmes для разработки вакцины против COVID-19 е научно-исследовательского института Migal Galilee в Израиле используют приложения Biovia компании Dassault Systèmes для ускорения разработки потенциальной вакцины против SARS-CoV-2. Специалис

Dassault Systèmes представила пакетные предложения 3DExperience Works 3DExperience Works, – отметил Жан Паоло Басси (Gian Paolo Bassi), генеральный директор Solidworks, Dassault Systèmes. – Благодаря нашим новым коммерческим предложениям пользователи Solidworks

Dassault Systèmes представила Solidworks 2020 продукции – и получить добавленную стоимость для своих предприятий. Научно-исследовательская группа Dassault Systèmes разработала Solidworks 2020 в качестве ответа на запросы об усовершенствова

Dassault Systèmes проведет SOLIDWORKS SUMMIT 2019 16 октября в Москве Компания Dassault Systèmes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3

Groupe PSA займется цифровой трансформацией с Dassault Systèmes Dassault Systèmes сообщила, что была выбрана Groupe PSA. Новый статус делает Dassault Systèmes первым и единственным в настоящее время поставщиком программного обеспечени

Dassault Systèmes приобрела компанию-партнера No Magic фисы в Литве и Таиланде. Приобретение No Magic способствует укреплению портфолио отраслевых решений Dassault Systèmes на базе платформы 3DEXPERIENCE, за счет объединения процессов проектировани

Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud Huawei и Dassault Systèmes подписали протокол о намерениях, чтобы запустить платформу Dassault

Dassault Systèmes приобретает контрольный пакет акций Outscale utscale, специализирующейся в области корпоративных облачных сервисов. Благодаря этому приобретению Dassault Systèmes укрепляет свои позиции в качестве одной из наиболее быстро растущих облачны

Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности вместно выстраивать стратегическую работу по продвижению в России решения ORTEMS и других продуктов Dassault Systèmes. Компании объединят усилия для развития российского рынка высокотехнологичн

Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience ящее время Rockwell Collins внедряет программные приложения ENOVIA и EXALEAD из отраслевого решения Dassault Systèmes Co-Design to Target с целью создания PLM-среды для своих инженерных и техно

Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan Ford Motor Company использовала приложения Dassault Systèmes 3DExcite на базе платформы 3DExperience для создания виртуального опыта, сп

Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience для цифровой трансформации судостроительных операций морского строительства для цифровой трансформации своих операций. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и

Dassault Systèmes предоставила DS Automobiles технологии виртуальной реальности для автосалонов иртуальный тур по новой модели DS 7 Crossback и всей коллекции бренда.Построенное на базе платформы Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, отраслевое решение Virtual Garage обеспечивает вспомогательны

Dassault Systèmes выпустила новые решения для индустрии товаров широкого потребления и розничной торговли Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-ма

Doosan Infracore внедрила платформу 3DExperience для ускорения стратегии глобального роста e для ускорения реализации своей стратегии трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике платформы и поставщике решений для 3D-проектирования, создани

Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и

Dassault Systèmes купила разработчика технологии XFlow Компания Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DExperience и решений для 3D-проектирования, создан

Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6 отке Ariane 6 в различных европейских офисах, в том числе в компаниях-партнёрах, используют решения Dassault Systèmes для проектирования реактивных двигателей и космических аппаратов на этапах

«Интерпроком» подписал партнерское соглашение с Dassault Systemes «Интерпроком» и Dassault Systemes объявили о подписании бизнес-партнерского соглашения о сотрудничестве на те

Dassault Systèmes представила Solidworks 2017 Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и

ASE расширит возможности решения Multi-D с помощью платформы 3DExperience Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и

В Renault платформой Dassault Systèmes 3Dexperience пользуются 10 тыс. человек , Dacia и Renault Samsung Motors. Программа Groupe Renault NewPDM, в основе которой лежит платформа Dassault Systèmes 3Dexperience, призвана трансформировать инженерное подразделение группы и п

Новое решение Dassault Systèmes позволит горнодобывающим компаниям оптимизировать цепочки поставок Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и

Bureau Veritas выбрал решение Dassault Systèmes для оптимизации расчетов конструкции кораблей том числе для судостроения и морского строительства, выбрала отраслевое решение Designed for Sea от Dassault Systèmes для ускорения процессов моделирования и расчетов конструкции кораблей. Ожид

Платформа 3DExperience получила расширенную поддержку технологии XMpLant Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-ма

Dassault Systèmes и Assystem расширяют сотрудничество для цифровой трансформации ядерной инженерии Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и

Osstem Implant выбрала отраслевое решение Dassault Systèmes для расширения бизнеса на международном рынке Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и

Новое решение Dassault Systèmes для автопроизводителей ускорит бизнес-процессы Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и

Dassault Systèmes купила Ortems — поставщика облачного ПО для оптимизации производственного расписания Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-ма