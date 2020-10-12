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Спецпроекты

Dassault Systèmes представила 3DEXPERIENCE Edu

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Dassault Systèmes представила свою новую инициативу 3DEXPERIENCE Edu, призванную помочь студентам и специалистам в достижении успехов в работе и позволяющую им получить новые профессиональные навыки, востребованные сегодня в промышленности для развития устойчивых инноваций. С запуском инициативы 3DEXPERIENCE Edu Dassault Systèmes будет играть ключевую роль в формировании кадров будущего. Открывая новые возможности для обучения на протяжении всей жизни и соединяя образовательные учреждения с промышленными предприятиями на базе платформы 3DEXPERIENCE, компания будет способствовать трудоустройству специалистов.

В рамках инициативы 3DEXPERIENCE Edu компания Dassault Systèmes будет публиковать обучающие материалы, развивать глобальные партнерские отношения, создавать образовательные центры, привлекать студентов к участию в конкурсах и соревнованиях в области устойчивого развития, а также создаст на базе платформы 3DEXPERIENCE комплекс обучающих курсов и программ сертификации для профессиональных пользователей. Эти программы и ресурсы нацелены на развитие коллективного интеллектуального потенциала, раскрывающего новые ключевые роли и навыки. Кроме того, они обеспечат формирование новых способов сотрудничества учебных учреждений с предприятиями, что позволит ускорить внедрение новых методов в промышленности и трансформации образовательного процесса за счет обучения на основе практического опыта (experience-based learning).

Хотя исследования и ранее показывали определенный разрыв между теми навыками, которые необходимы в индустрии сегодня, и теми, что дают учебные программы, пандемия COVID-19 продемонстрировала потребность в переподготовке, повышении квалификации и обучении специалистов, чтобы компании и образовательные учреждения могли ускорить свою трансформацию. Гибридное обучение становится новой нормой в образовании. Обучение в любом случае подразумевает вовлечение людей, будь то онлайн-курс или очная программа. Предложенная компанией концепция обучения на основе практического опыта – это решение, которое позволяет учащимся активно развивать свои навыки, создавая проекты и сотрудничая со своими коллегами, экспертами и наставниками.

«Чтобы стимулировать промышленный рост в эпоху COVID-19, люди должны уметь адаптироваться к новым условиям работы, компании должны оснащать работников необходимыми инструментами для быстро меняющихся ролей и находить сотрудников с нужными навыками, а промышленность должна работать с учебными заведениями, чтобы сократить разрыв между своими потребностями в специалистах и тем, что преподается на занятиях, – сказала Флоренс Верзелен (Florence Verzelen), исполнительный вице-президент по отраслевым решениям, маркетингу, глобальным вопросам и кадрам будущего, Dassault Systèmes. – Мы давно являемся стратегическим партнером для промышленных предприятий, поэтому мы хорошо знаем, какие навыки сегодня требуются для работы, и мы знаем, как подготовить таких специалистов. Инициатива 3DEXPERIENCE Edu предлагает целый новый мир, который дает сотрудникам будущего необходимые знания и ноу-хау. С ее помощью мы можем вовлекать людей в учебный процесс, меняя то, как они учатся, преподают, работают над своими проектами и делятся своими идеями, чтобы создавать устойчивые инновации».

Инициатива 3DEXPERIENCE Edu опирается на десятилетний опыт Dassault Systèmes в 11 отраслях, обеспечивая поддержку для пяти миллионов студентов всех возрастов, а также для академических учреждений, компаний и специалистов, стремящихся улучшить свои знания, нарастить свой экспертный потенциал или расширить возможности трудоустройства. Инициатива включает в себя предоставление образовательных пакетов организациям по всему миру во время карантина COVID-19, а также партнерство с Австралийским фондом реинжиниринга (Re-Engineering Australia Foundation), школой Arts et Métiers ParisTech, Иллинойским технологическим институтом – в области медико-биологических наук и Всемирным экономическим форумом – в области развития передовых производственных навыков.

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