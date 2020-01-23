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WEF The World Economic Forum Всемирный экономический форум
СОБЫТИЯ
|23.01.2020
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SAP присоединилась к инициативе, которая к 2030 году поможет сделать океан чище
ого фонда дикой природы уже обсуждали инициативу по очистке океана от пластика на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Кристин Хьюз, глава Global Plastic Acti
|17.09.2018
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Исследование ВЭФ и партнеров: технологии станут причиной исчезновения 75 миллионов рабочих мест
ure of Jobs 2018 («Будущее рабочих мест 2018»), выпущенный сегодня Всемирным экономическим форумом (WEF) и партнерами исследования — Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтингово
|26.01.2009
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Глава РОСНАНО примет участие во Всемирном экономическом форуме
Генеральный директор Российской корпорации нанотехнологий (РОСНАНО) Анатолий Чубайс примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в г. Давос, Швейцария, с 28 января по 1 февраля, сообщает пресс-служба корпорации. В этом году он впервые выступит на этой площадке в качестве ге
|27.02.2007
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«Казахтелеком» станет партнером Всемирного экономического форума
В Астане состоялась встреча руководства компании «Казахтелеком» с передовой группой секретариата Всемирного экономического форума по подготовке и проведению регионального заседания ВЭФ, кото
|06.02.2002
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Accenture, Compaq и Microsoft создали усовершенствованное беспроводное сетевое решение для участников Всемирного экономического форума
2 тыс. руководителей компаний, представителей некоммерческих организаций и государственных деятелей, принимающих участие во Всемирном экономическом форуме в Нью-Йорке, получили в свое распоряжение новаторские средства беспроводных коммуникаций, разработанные компаниями Accenture, Compaq и Microsoft. В ходе пятидневн
|05.02.2001
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Хакеры "ограбили" участников Форума в Давосе
Хакерам удалось внедриться в компьютерную систему Всемирного Экономического Форума, проходившего в Давосе на прошлой неделе, сообщает Yahoo! Ac
|05.02.2001
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Хакеры взломали компьютерную систему Экономического Форума в Давосе
Хакерам удалось внедриться в компьютерную систему Всемирного Экономического Форума (WEF), проходившего в Давосе на прошлой неделе, сообщает Yah
|29.01.2001
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Проблемы Napster обсуждались на Всемирном Экономическом Форуме
Выступая на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе глава Microsoft Билл Гейтс отметил быстрый рост рынка peer-to-peer систем, подобных Napster. Мнения представителей IT-индустрии относительно данного бизн
|01.02.2000
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Билл Гейтс высказал свое видение Интернет на Всемирном Экономическом Форуме
Несмотря на то, что Билл Гейтс ушел в отставку, он совсем не собирается отходить от дел корпорации. В понедельник "главный архитектор программ" и председатель Microsoft выступил на ежегодном Всемирном Экономическом Форуме - шестидневном собрании в швейцарских Альпах, на котором присутствовали порядка 2.000 бизнесменов, правительственных лидеров и ученых. Гейтс рассказал всем о свое
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