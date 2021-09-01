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WEF
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01.09.2021 BI.ZONE организовала киберучения для сотрудников «Северстали» 1
12.07.2021 «Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза 1
21.06.2021 ИТ лишает людей зарплаты и работы. За 40 лет рабочим стали платить меньше на 15% 1
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer 1
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
29.03.2021 Acronis объединяется с лидерами отрасли для подготовки руководства по кибербезопасности для глав компаний 2
19.03.2021 Весь мир переходит на гибридный формат работы: какие ИТ-решения нужны российскому бизнесу 1
03.02.2021 Poly представила линейку персональных видеоустройств для удаленной работы Studio P Series 1
01.02.2021 Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития 1
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
08.12.2020 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый сотрудник на удаленке предпочитает работать без одежды 1
30.10.2020 Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 1
22.10.2020 Рынок труда на историческом переломе: К 2025 г. роботы выгонят на улицу 85 млн людей 2
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать 1
12.10.2020 Dassault Systèmes представила 3DEXPERIENCE Edu 1
24.09.2020 В большинстве компаний мира не верят в возможность успешного противостояния хакерам 1
22.09.2020 Microsoft к 2030 году будет восполнять пресной воды больше, чем потребляет 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 2
21.05.2020 Почему проблему безопасности интернета вещей оказалось так трудно решить? 1
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд 1
03.03.2020 Сколько данных воруют в облаках и как их потом используют 1
28.01.2020 В Китае остановлены заводы Apple и Samsung. Производство новых iPhone под угрозой 1
27.01.2020 OneWeb и МЦФА займутся обеспечением связи в Казахстане 1
24.01.2020 Фонд «Сколково» стал партнером Центра четвертой промышленной революции ВЭФ 1
23.01.2020 Сбербанк провел дискуссию на тему искусственного интеллекта в рамках форума в Давосе 2
23.01.2020 SAP присоединилась к инициативе, которая к 2030 году поможет сделать океан чище 4
21.01.2020 Сбербанк провел воркшоп по обеспечению киберустойчивости на ВЭФ 2
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
29.11.2019 «Билайн» первым из российских брендов присоединился к инициативе The Valuable 500 1
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
20.06.2019 Сбербанк представил исследование Bi.zone о современных киберугрозах 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 1
06.03.2019 Huawei создала центр информационной безопасности и открытости в Брюсселе 1
30.01.2019 Fortinet вошла в число партнеров-основателей центра кибербезопасности ВЭФ 3
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
24.09.2018 России повезло в рейтинге открытости данных 1

Публикаций - 115, упоминаний - 153

WEF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 11
Google LLC 7154 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 7
IBM 3544 7
Huawei 2730 6
Samsung Electronics 5677 5
Cisco Systems 2040 5
Apple Inc - Эппл Рус 7707 5
BI.Zone 44 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
Facebook 3766 4
Accenture - Аксенчер 532 4
Fortinet 286 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Intel Corporation 4180 3
HP Inc. 2914 3
Ericsson 860 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 3
Deloitte - Делойт 186 3
LG Electronics 1853 2
Nokia Corporation 2439 2
ZTE Corporation 550 2
Fujitsu 741 2
Крок 1220 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 2
AT&T Inc 557 2
Salesforce.com 273 2
Poly - Plantronics 42 2
Biocad - Биокад 38 2
IBM Security 16 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
SAP SE 3215 1
Dell EMC 2405 1
Veeam Software 250 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 1
Vivo 125 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 13
Barclays 50 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 57 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 2
Credit Suisse 68 2
Visa International 1346 2
Coca-Cola Company 112 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Bank of America - Банк Америки 101 2
Wells Fargo 28 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 2
Volvo Cars 155 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Сбербанк страхование 47 1
Whirlpool 47 1
Мосводоканал 44 1
Deutsche Bank 126 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Societe Generale Group 42 1
Сбербанк Факторинг 18 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
СберАвто 18 1
Liebherr 34 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
BorgWarner 2 1
CME Group 8 1
TD Bank 8 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Audi 129 1
Citigroup 114 1
Valeo 7 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 7
World Bank Group - Всемирный банк 129 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 2
NCIA - NCI Agency - NATO Communications and Information Agency - Агентство НАТО по обслуживанию коммуникационных и информационных систем 1 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
Совет Европы 28 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 4 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 3
World Wide Web Foundation 6 1
Руссофт - Russoft 250 1
Linux Foundation 157 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 35 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 51 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 70 1
Amazon Alexa 138 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Speedtest by Ookla 32 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Microsoft Teams 214 2
SQL - Язык программирования 434 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
Microsoft Office 1942 2
Apple Mac 1458 2
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
PTC Creo 30 1
Amazon Echo 49 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Statista 81 1
Autodesk Revit 68 1
HP LaserJet Color Pro M - МФУ 12 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 52 1
HP Smart App 23 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
HP LaserJet - Серия лазерных принтеров 42 1
Veeam Availability Suite 46 1
Superjob 172 1
Dassault Systemes - SolidWorks 59 1
Autodesk AutoCAD 177 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Google Sheets 18 1
Teradata Listener 4 1
Amazon Go 7 1
Citrix GoToMeeting 19 1
Microsoft AI for Earth - искусственный интеллект для Земли 3 1
Dassault Systemes - 3DExperience Edu 1 1
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 6 1
Autodesk Inventor 42 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 6 1
Никифоров Николай 1126 5
Кузнецов Станислав 64 4
Путин Владимир 1826 4
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 2
Греф Герман 205 2
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
Пак Олег 90 2
Борисов Сергей 17 2
Натрусов Артем 121 2
Акимов Максим 167 2
Brende Borge - Бренде Берге 2 2
Sweet Julie - Свит Джули 13 2
Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
Тарасенко Оксана 10 1
Келимбетов Кайрат 1 1
Мизун Даниил 9 1
Polman Paul - Полманоф Пол 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Hughes Kristin - Хьюз Кристин 1 1
Еловиков Игорь 2 1
Молчанова Елена 6 1
Алексеева Марина 11 1
Largent Bill - Ларджент Билл 7 1
Тихомиров Сергей 8 1
Гусев Сергей 22 1
Волошин Евгений 16 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Кандыбович Дмитрий 8 1
Никифоров Михаил 12 1
Коротнев Константин 31 1
Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
Долмацкий Яков 4 1
Левиков Антон 68 1
Hu Ken - Ху Кэнь 12 1
Verzelen Florence - Верзелен Флоренс 2 1
Coelho Osvaldo - Коэльо Освальдо 1 1
Drimmer Jennie - Дриммер Дженни 1 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Tao Tian - Тао Тянь 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 19
Казахстан - Республика 2632 17
Германия - Федеративная Республика 3643 15
Индия - Республика 2173 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 12
Франция - Французская Республика 2126 11
Япония 2788 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 10
Швейцария - Давос 35 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 10
Украина 3372 9
Нидерланды 975 7
Швеция - Королевство 754 6
Финляндия - Финляндская Республика 817 6
Южная Корея - Республика 1461 6
Европа 3759 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Специальный административный район Гонконг 550 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Сингапур - Республика 808 5
Бразилия - Федеративная Республика 1127 4
Дания - Королевство 371 4
Канада 1304 4
Эстония - Эстонская Республика 416 4
Норвегия - Королевство 429 3
Восточная Европа 1679 3
Малайзия 341 3
Италия - Итальянская Республика 1388 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 3
Африка 1489 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Австралия - Австралийский Союз 1126 3
Грузия 691 3
Испания - Королевство 1255 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ООН - Конвенция о правах инвалидов 1 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
Экономический эффект 20 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Космодром Байконур 97 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Bloomberg 785 5
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Business Insider 182 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
AppleInsider 366 1
CNews Analytics 1990 7
IDC - International Data Corporation 2720 6
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 4
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 3
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 2
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 2
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 2
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 2
Gartner 2192 2
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
B2B International 48 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
Cybersecurity Ventures 4 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
Microsoft IoT Signals 2 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
Fortune Global 500 161 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Markets&Markets Research 78 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 5
Cornell University - Корнеллский университет 11 3
Пекинский университет - БэйДа 5 2
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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