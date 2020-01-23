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WEF The World Economic Forum Всемирный экономический форум

СОБЫТИЯ


23.01.2020 SAP присоединилась к инициативе, которая к 2030 году поможет сделать океан чище

ого фонда дикой природы уже обсуждали инициативу по очистке океана от пластика на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Кристин Хьюз, глава Global Plastic Acti
17.09.2018 Исследование ВЭФ и партнеров: технологии станут причиной исчезновения 75 миллионов рабочих мест

ure of Jobs 2018 («Будущее рабочих мест 2018»), выпущенный сегодня Всемирным экономическим форумом (WEF) и партнерами исследования — Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтингово
26.01.2009 Глава РОСНАНО примет участие во Всемирном экономическом форуме

Генеральный директор Российской корпорации нанотехнологий (РОСНАНО) Анатолий Чубайс примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в г. Давос, Швейцария, с 28 января по 1 февраля, сообщает пресс-служба корпорации. В этом году он впервые выступит на этой площадке в качестве ге
27.02.2007 «Казахтелеком» станет партнером Всемирного экономического форума

В Астане состоялась встреча руководства компании «Казахтелеком» с передовой группой секретариата Всемирного экономического форума по подготовке и проведению регионального заседания ВЭФ, кото
06.02.2002 Accenture, Compaq и Microsoft создали усовершенствованное беспроводное сетевое решение для участников Всемирного экономического форума

2 тыс. руководителей компаний, представителей некоммерческих организаций и государственных деятелей, принимающих участие во Всемирном экономическом форуме в Нью-Йорке, получили в свое распоряжение новаторские средства беспроводных коммуникаций, разработанные компаниями Accenture, Compaq и Microsoft. В ходе пятидневн
05.02.2001 Хакеры "ограбили" участников Форума в Давосе

Хакерам удалось внедриться в компьютерную систему Всемирного Экономического Форума, проходившего в Давосе на прошлой неделе, сообщает Yahoo! Ac
05.02.2001 Хакеры взломали компьютерную систему Экономического Форума в Давосе

Хакерам удалось внедриться в компьютерную систему Всемирного Экономического Форума (WEF), проходившего в Давосе на прошлой неделе, сообщает Yah
29.01.2001 Проблемы Napster обсуждались на Всемирном Экономическом Форуме

Выступая на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе глава Microsoft Билл Гейтс отметил быстрый рост рынка peer-to-peer систем, подобных Napster. Мнения представителей IT-индустрии относительно данного бизн
01.02.2000 Билл Гейтс высказал свое видение Интернет на Всемирном Экономическом Форуме

Несмотря на то, что Билл Гейтс ушел в отставку, он совсем не собирается отходить от дел корпорации. В понедельник "главный архитектор программ" и председатель Microsoft выступил на ежегодном Всемирном Экономическом Форуме - шестидневном собрании в швейцарских Альпах, на котором присутствовали порядка 2.000 бизнесменов, правительственных лидеров и ученых. Гейтс рассказал всем о свое

Публикаций - 195, упоминаний - 243

WEF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 36
Google LLC 12690 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Cisco Systems 5372 11
Intel Corporation 12811 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Apple Inc 13156 8
Accenture plc 719 8
Yahoo! 3726 7
Samsung Electronics 11065 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 6
AT&T Inc 1726 6
Huawei 4677 6
HP Inc. 5883 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Dell EMC 5180 5
9594 5
Salesforce 498 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
SAP SE 5601 4
X Corp - Twitter 2938 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
McKinsey & Company Int 293 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Poly - Plantronics 144 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
OpenAI 542 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Volvo Cars 262 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
Barclays 122 3
Bertelsmann 195 3
Резонанс НПП 407 3
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Boeing 1031 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Walt Disney Company 647 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Coca-Cola Company 261 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Arthur D. Little 14 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
BMW Group 482 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Visa International 1993 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Русагро Группа Компаний 379 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 6
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 4 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
World Wide Web Foundation 6 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 44
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Microsoft Windows 16882 6
Apple iPhone 6 4861 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
OpenAI - ChatGPT 720 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Linux OS 11533 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
SAP Ariba 309 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Poly Studio - серия видеобаров 10 3
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iPad 4012 3
Microsoft Office 4170 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 2
Autodesk AutoCAD 376 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Autodesk Revit 125 2
Red Hat Linux 205 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Microsoft DirectX 723 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Apple iPhone 9 20 2
Poly NoiseBlock AI 4 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 17
Путин Владимир 3454 9
Никифоров Николай 1138 6
Кузнецов Станислав 162 4
Праздничных Алексей 4 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 4
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 4
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Шалманов Сергей 202 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Middelhoff Thomas - Миддельхофф Томас 11 3
Lanvin Bruno - Лэнвин Бруно 3 3
Рейман Леонид 1065 3
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Паршин Максим 323 2
Аитов Тимур 197 2
Ведяхин Александр 180 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 2
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Альтовский Евгений 42 2
Батарова Татьяна 14 2
Парамонова Татьяна 6 2
Hurley Chad - Херли Чад 17 2
Lauhde Mika - Лауде Мика 2 2
Barry Hank - Бэрри Хэнк 14 2
Sweet Julie - Свит Джули 16 2
Акимов Максим 192 2
Демидов Сергей 129 2
Родионов Михаил 47 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Натрусов Артем 313 2
Пак Олег 112 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 72
Швейцария - Давос 74 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 45
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Европа 24964 28
Сингапур - Республика 1953 27
Индия - Bharat 5870 27
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Финляндия - Финляндская Республика 3697 24
Швеция - Королевство 3782 22
Бразилия - Федеративная Республика 2520 22
Нидерланды 3746 19
Южная Корея - Республика 7052 19
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
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Arts et Métiers ParisTech 1 1
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U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
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LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
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