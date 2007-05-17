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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ИКТ 5276
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ИАА 436
НИИ, ВУЗы и библиотеки 799
Мероприятия 625

Credit Suisse
Кредит Свисс

Credit Suisse - Кредит Свисс


17.05.2007 Altimo привлекла у Credit Suisse кредит на $750 млн.
04.08.2006 ЮТК заключил кредитный договор с Credit Suisse
14.11.2000 Информация о банковских счетах знаменитостей была общедоступна на сайте Credit Suisse
31.08.2000 Credit Suisse покупает Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc. за $11,5 млрд.
15.03.2000 Банк Credit Suisse намерен потратить более $500 млн на развитие онлайновых банковских услуг в Европе
24.01.2000 Швейцарский банк Credit Suisse открыл онлайновое отделение по торговле недвижимостью

Публикаций - 105, упоминаний - 128

Credit Suisse упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20983 14
Google LLC 9409 12
АФК Система ПАО 1617 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7468 8
IBM 8668 7
Ситроникс - Sitronics 832 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8516 7
Cisco Systems 4628 6
Oracle Corporation 5805 6
Meta - Facebook 4118 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6192 6
Dell EMC 4466 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 631 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 5
VK - Mail.ru Group 2809 5
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 4
РДТЕХ 207 4
HP - Hewlett-Packard 3423 4
Amazon Inc - Amazon.com 2519 4
Intel Corporation 10784 4
Apple Inc - Эппл Рус 10097 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 406 4
Verizon 827 4
Ростелеком ЦентрТелеком 503 3
SEC Consult Services 1271 3
Citrix Systems 722 3
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 3
Yahoo! 3468 3
Dell Technologies - Dell Computer 807 3
Ростелеком ВолгаТелеком 509 3
Киевстар 435 3
Nokia Corporation 5234 3
Verizon - WorldCom 416 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 3
Lenovo Motorola 3318 3
Luxoft - Люксофт 261 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7764 3
HP Inc. 5098 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 3
Rambler Group - Рамблер ГК 757 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 22
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 21
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 17
Deutsche Bank 288 17
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 13
Citigroup 270 13
UBS AG 288 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1763 11
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 110 11
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 10
Bank of America - Банк Америки 208 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 841 8
РТС - Фондовая биржа 317 7
Barclays 81 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4822 5
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 5
BMW 372 4
Qiwi 789 4
DST Global 169 4
Merrill Lynch 427 4
HeadHunter Group - HH Group 382 3
Евросеть 1342 3
Альфа-Групп 581 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 26 3
Silver Lake Partners 75 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 2
Уралсиб Банк 426 2
Daimler AG 171 2
LinkedIn 547 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 2
Walt Disney Company 490 2
BP - British Petroleum 105 2
Golden Gate Capital 17 2
Societe Generale Group 65 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 210 2
ВТБ Банк Москвы 432 2
DuPont 87 2
TPG - инвестиционная компания 17 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2738 4
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
Роснано 619 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1238 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 822 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 15
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 1
Linux Foundation 163 1
OIN - Open Invention Network 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12270 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12116 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1782 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
Big Data - Большие данные 1237 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 156 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1453 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 59 1
ODF - ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 173 1
NoSQL - not only SQL СУБД 94 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 434 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 28 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 285 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 607 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 306 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 739 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 677 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 217 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
ИТ-аутсорсинг 844 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 44 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 634 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 212 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3169 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 238 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 1
Виртуализация 78 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
Microsoft Windows 10 10095 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 3
Microsoft Office 2992 2
Google Gmail 776 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 2
Microsoft Office 365 790 2
Apple iPhone 6 578 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 231 2
Java - Язык программирования 2389 2
Software AG - ARIS Platform 158 2
Google YouTube - Видеохостинг 2171 2
Corning Gorilla Glass 559 2
Google Android 11642 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1360 2
Yahoo Overture - Overture Services 71 2
VK - Mail.ru Одноклассники 972 2
Microsoft Azure 1212 2
Microsoft ODBC - Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 68 1
Red Hat Linux 172 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Google AdWords - Google Ads 113 1
Microsoft ActiveX 139 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 196 1
Samba 108 1
Apple 3D Touch 58 1
Google Maps - Карты Google 579 1
SUSE openSUSE 65 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 155 1
Яндекс.Шеф 11 1
Oracle СУБД 47 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 135 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 1
Diasoft Flextera 47 1
Моторика ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 2 1
InterSystems Cache 76 1
MP3.com 115 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 1
SCO UnixWare 38 1
SugarCRM 31 1
Мильнер Юрий 128 4
Мамут Александр 126 3
Сайгин Юрий 6 2
Делицын Леонид 108 2
Анкилов Константин 94 2
Мартынов Владислав 110 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 2
Усманов Алишер 253 2
Таврин Иван 84 2
Фролкин Михаил 13 2
Чубайс Анатолий 193 2
Вировиц Юрий 6 2
Гончарук Александр 88 2
Солонин Сергей 84 2
Ерохин Вячеслав 6 2
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 1
Красников Геннадий 66 1
Hannan Jim - Ханнан Джим 2 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 11 1
Dominik David - Доминик Дэвид 1 1
Савельев Алексей 5 1
Samuelson Kevin - Семюэльсон Кевин 1 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 34 1
Rudnick Allan - Рудник Алан 1 1
Anderson John - Андерсон Джон 10 1
Kayne Anderson Rudnick 3 1
Kayne Richard - Кайне Ричард 1 1
Евдаков Кирилл 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 336 1
Абрамов Борис 2 1
Собчак Ксения 16 1
Saleh Paul - Салех Пол 2 1
Клягин Максим 27 1
Галстян Эрик 6 1
Зубков Павел 12 1
Горшков Александр 12 1
Рамендик Михаил 19 1
Бецков Григорий 20 1
Новицкий Сергей 19 1
Березин Сергей 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 82209 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33956 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11592 13
Великобритания - Лондон 1840 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26606 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10862 6
США - Нью-Йорк 2587 4
Европа 7250 4
Сингапур - Республика 1516 3
Германия - Федеративная Республика 7778 3
Индия - Республика 4074 3
Европа Восточная 2809 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9496 3
Казахстан - Республика 4127 3
Великобритания - Кембридж 244 2
США - Вашингтон - Сиэтл 386 2
Греция - Греческая Республика 631 2
Германия - Берлин 570 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12040 2
США - Массачусетс 409 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 2
Америка 1187 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1229 2
Южная Корея - Республика 3251 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 2
Канада 3050 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1567 2
Россия - ПФО - Казань 1884 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 39 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
Швейцария - Женева 315 1
США - Лос-Анджелес 675 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 1
США - Аризона 402 1
Нидерланды 1988 1
США - Вашингтон - Редмонд 190 1
США - Пенсильвания 278 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 11
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5024 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3646 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
ISDEX интернет-индекс 196 1
Мертвые души 30 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4081 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1203 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 181 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 141 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 620 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 10
Thomson Reuters - Рейтер 5678 7
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 5
CNET - Издание 1557 5
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 4
Bloomberg 935 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 3
CBS MarketWatch 269 2
Associated Press 1965 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
WSJ - The Wall Street Journal 1193 2
Forbes - Форбс 559 2
Mercury Center 309 1
RCR News 107 1
InformationWeek 175 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 1
The Verge - Издание 458 1
GeekWire 12 1
NBC News 165 1
ComputerWorld 136 1
CrunchBase 63 1
Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
NYT - The New York Times 943 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 1
Business Insider 183 1
ZDnet 556 1
Internet Stock Report 992 5
Gartner 3179 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2650 3
S&P - Standard and Poor’s 449 2
IDC - International Data Corporation 4518 1
Juniper Research 419 1
Forrester Research 783 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 361 1
McGill University - Университет Макгилла 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 2
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