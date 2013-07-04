Индексная книга CNews*
NASA MER NASA Mars Exploration Rover NASA Opportunity Оппортьюнити NASA Spirit марсоход
Ровер прибыл на Марс 25 января 2004 года. Тогда Opportunity и Spirit, два марсохода проекта Mars Exploration Rover, начали свои научные программы, рассчитанные на 90 дней и 1000 метров пути. Spirit проработал до 2010 года и погиб зимой, так и не выбравшись из песков с двумя сломанными колесами.
Размеры марсоходов наглядно. Слева направо: Sojurner, Spirit / Opportunity, Steve и Curiosity.
Ровер прибыл на Марс 25 января 2004 года. Тогда Opportunity и Spirit, два марсохода проекта Mars Exploration Rover, начали свои научные программы, рассчитанные на 90 дней и 1000 метров пути. Spirit проработал до 2010 года и погиб зимой, так и не выбравшись из песков с двумя сломанными колесами.
Публикаций - 149, упоминаний - 245
NASA MER упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Gartner - Гартнер 3301 1
|ABI Research 230 1
|500 Startups 4742 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.