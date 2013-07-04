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NASA MER NASA Mars Exploration Rover NASA Opportunity Оппортьюнити NASA Spirit марсоход

NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход

Ровер прибыл на Марс 25 января 2004 года. Тогда Opportunity и Spirit, два марсохода проекта Mars Exploration Rover, начали свои научные программы, рассчитанные на 90 дней и 1000 метров пути. Spirit проработал до 2010 года и погиб зимой, так и не выбравшись из песков с двумя сломанными колесами. Ровер прибыл на Марс 25 января 2004 года. Тогда Opportunity и Spirit, два марсохода проекта Mars Exploration Rover, начали свои научные программы, рассчитанные на 90 дней и 1000 метров пути. Spirit проработал до 2010 года и погиб зимой, так и не выбравшись из песков с двумя сломанными колесами.
Размеры марсоходов наглядно. Слева направо: Sojurner, Spirit / Opportunity, Steve и Curiosity. Размеры марсоходов наглядно. Слева направо: Sojurner, Spirit / Opportunity, Steve и Curiosity.
Ровер прибыл на Марс 25 января 2004 года. Тогда Opportunity и Spirit, два марсохода проекта Mars Exploration Rover, начали свои научные программы, рассчитанные на 90 дней и 1000 метров пути. Spirit проработал до 2010 года и погиб зимой, так и не выбравшись из песков с двумя сломанными колесами.


04.07.2013 Марсоход Opportunity движется сквозь россыпи «черники»
15.11.2012 Марсоход нашел загадочные "пупырышки". ФОТО
14.05.2012 Марсоход вышел из спячки
12.01.2012 Марсоход припарковали на зиму
12.12.2011 Вести с Марса: вездеход наткнулся на гипс
06.09.2011 Марсоход добрался до древнейшего кратера: неожиданные находки
25.07.2011 7 лет на Марсе: Opportunity приближается к древнейшему кратеру
15.03.2011 Opportunity исследует следы воды на Марсе
24.12.2010 Opportunity заснял солнечное затмение на Марсе
14.09.2010 До древних загадок Марса Opportunity осталось полпути
02.07.2007 Марсианский зонд готов к спуску в кратер
11.05.2007 16 мая пройдет конференция "The Russian Telecom Opportunity"
27.04.2007 16 мая состоится конференция The Russian Telecom Opportunity
31.01.2007 Spirit и Opportunity: третий год на Марсе
28.09.2006 Марсоход Opportunity добрался до кульминационного пункта
28.09.2006 Марсоход Opportunity добрался до кульминационного пункта
08.06.2005 Opportunity выбрался на свободу
08.06.2005 Opportunity выбрался на свободу
18.04.2005 Opportunity добрался до марсианской тундры?
18.04.2005 Opportunity добрался до марсианской тундры?
10.03.2005 Марсоход Opportunity поставил рекорд пробега
10.03.2005 Марсоход Opportunity поставил рекорд пробега
05.03.2005 В NASA перепутали марсоходы
24.03.2004 Зонд Opportunity добрался до берега высохшего океана
24.03.2004 Зонд Opportunity добрался до берега высохшего океана
12.02.2004 Интернет помогает искать жизнь на Марсе
12.02.2004 Интернет помогает искать жизнь на Марсе
02.02.2004 Марсоход Opportunity начал путешествие по Марсу
02.02.2004 Марсоход Opportunity начал путешествие по Марсу
28.01.2004 Марсоход Opportunity впустую тратит энергию
28.01.2004 Марсоход Opportunity впустую тратит энергию
26.01.2004 Вторая миссия достигла Марса
26.01.2004 Вторая миссия достигла Марса
09.07.2003 В подготовке к колонизации Марса новый прорыв
09.07.2003 В подготовке к колонизации Марса новый прорыв

Публикаций - 149, упоминаний - 245

NASA MER упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Spirit DSP - Спирит Корп 425 89
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 48
Telecom Italia 312 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 4
Microsoft Corporation 22497 4
СКАУТ 71 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 3
МТС - Система Телеком 223 2
Nexter Systems - Giat Industries 5 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 95 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 49 2
Telefonica - Telefónica España 501 2
Rover - RoverComputers 397 2
ZTE Corporation 685 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 2
Amadeus IT Group 84 1
АйТи 1179 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 1
NCsoft 101 1
Addreality 40 1
Comindware - Колловэар 73 1
Астерос - Asteros 624 1
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 463 1
TOT Money - агрегатор мобильного контента 37 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
Nortel Networks 1287 1
HP Inc. 5313 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 11 1
CSC - Corporation 62 1
ФОРС - Центр разработки 390 1
General Robotics 2 1
Cisco Systems 4720 1
Siemens AG - Siemens Group 2311 1
Citrix Systems 744 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
SAP SE 4595 1
Oracle - Sun Microsystems 2176 1
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 12
Виктория - Сеть супермаркетов 145 8
Точка 1820 5
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 0 4
ЕКА Топливная компания 137 4
Самолёт ГК 216 4
Открытие ФК 2713 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Tenor Opportunity Associates 6 2
Net Element - NETE 61 2
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Walt Disney Company 556 2
Евросеть 1393 2
Викинг 34 2
Lockheed Martin 730 1
Askona Life Group - Аскона 75 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 22 1
Opportunity Network 1 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 27 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 24 1
Металлург КБ 12 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 7 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 14 1
Silver Lake Partners 75 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
American Airlines 79 1
UBS AG 295 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
Ростех - Вертолеты России 149 1
Альфа-Банк 1476 1
LinkedIn 558 1
eBay Inc 1576 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 89
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Президент Российской Федерации 3770 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 2
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Администрация Президента РФ 904 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 6
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels 0 6
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Phys.org 972 4
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ABI Research 230 1
500 Startups 4742 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 17
Cornell University - Корнеллский университет 135 10
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 7
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 2
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 0 2
New Mexico Tech - New Mexico Institute of Mining and Technology - Горно-технологический институт Нью-Мексико - Magdalena Ridge Observatory - Обсерватория Магдалена-Ридж 0 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 78 1
FMI - Finnish Meteorological Institute 3 1
МТС Телеком Идея 52 2
Связь-Экспокомм 48 2
RTO - Russian Telecom Opportunity 0 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Gartner Symposium ITxpo 0 1
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