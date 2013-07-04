NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход

Марсоход Opportunity движется сквозь россыпи «черники» Ставший уже легендой надежности марсоход Opportunity прошел половину пути к следующему пункту назначения своего маршрута, растянувшего

Марсоход нашел загадочные "пупырышки". ФОТО Рекордсмен-долгожитель марсоход НАСА Opportunity прислал на Землю снимок, который озадачил ученых. На снимке виден участок марсиан

Марсоход вышел из спячки С каждым днем марсианские дни становятся все солнечнее, и марсоход Opportunity впервые после зимней спячки подзарядил батареи и начал двигаться. Уникально надеж

Марсоход припарковали на зиму Марсоход НАСА Opportunity проведет свою пятую марсианскую зиму в районе, неофициально названном «Грили-Хейвен». Это обнажение скальной породы около северной оконечности Кейп-Йорк у западного края кратера Инд

Вести с Марса: вездеход наткнулся на гипс Марсоход Opportunity нашел в западной части кратера Индевор гидратированный сульфат кальция или по-про

Марсоход добрался до древнейшего кратера: неожиданные находки и «намотал» по поверхности Марса в общей сложности 33,5 км. «Кратер Индевор отличается от любой скалистой местности, которую мы до сих пор видели на Марсе, - восхищается главный исследователь проекта Opportunity из Корнельского университета Стив Скайрес. - То, что мы нашли, похоже на состав некоторых вулканических пород и содержит намного больше цинка и брома. То, что Opportunity доб

7 лет на Марсе: Opportunity приближается к древнейшему кратеру 17 июля Opportunity выполнил очередной переход длинной 124 метра и почти достиг края кратера Индевор

Opportunity исследует следы воды на Марсе Марсоход НАСА Opportunity завершил трехмесячное изучение кратера, неофициально названного Санта Мария, и го

Opportunity заснял солнечное затмение на Марсе очти то же самое. Затмения на Марсе устроены иначе. Хотя у него два спутника, они слишком малы, чтобы полностью закрыть от него светило, поэтому с Марса можно наблюдать транзиты (частичные затмения). Opportunity снимал затмение через специальные солнечные фильтры панорамными камерами со скоростью 10 кадров в секунду. Из-за фильтров изображение приобрело синий оттенок. Все затмение продлилос

До древних загадок Марса Opportunity осталось полпути Специалисты НАСА объявили о том, что марсоход Opportunity прошел половину заданного маршрута к "новому научному достижению в изучении Марса

Марсианский зонд готов к спуску в кратер Как сообщает лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) в Пасадене, Калифорния, зонд Opportunity должен начать спуск в кратер Виктория. Предполагается, что исследование геологии

16 мая пройдет конференция "The Russian Telecom Opportunity" ociates – организатор крупнейших телекоммуникационных выставок в мире и соорганизатор выставки «Связь-ЭкспоКомм», cовместно c Horizon House Publications проводят конференцию RTO - The Russian Telecom Opportunity . Конференция, посвященная перспективам развития в России сетей нового поколения, пройдет в 16 мая 2007 г. «Экспоцентре» (Павильон 1, Зал А). Руководящие лица и специалисты российск

16 мая состоится конференция The Russian Telecom Opportunity ociates, организатор крупнейших телекоммуникационных выставок в мире и со-организатор выставки «Связь-ЭкспоКомм», cовместно c Horizon House Publications проводят конференцию RTO — The Russian Telecom Opportunity. Конференция, посвященная перспективам развития в России сетей нового поколения, пройдет в 16 мая 2007 г. «Экспоцентре» (Павильон 1, Зал А). Руководящие лица и специалисты российски

Spirit и Opportunity: третий год на Марсе ся весна. Спустя несколько месяцев после зимнего солнцестояния два марсохода-близнеца NASA Spirit и Opportunity возвращаются к своему прежнему уровню активности вследствие увеличения количества

Марсоход Opportunity добрался до кульминационного пункта аться до уже различимых скалистых гряд, они смогут поведать нам много нового об условиях на в древнейшие времена». Кратер Виктория, по всей видимости, станет последним пунктом путешествия изношенного Opportunity по Марсу. Аппарат, время активного существования которого первоначально оценивалось в 90 суток, проработал свыше 2 лет. Ему удалось пройти по поверхности Марса 9 км – изначально ожи

Марсоход Opportunity добрался до кульминационного пункта аться до уже различимых скалистых гряд, они смогут поведать нам много нового об условиях на в древнейшие времена». Кратер Виктория, по всей видимости, станет последним пунктом путешествия изношенного Opportunity по Марсу. Аппарат, время активного существования которого первоначально оценивалось в 90 суток, проработал свыше 2 лет. Ему удалось пройти по поверхности Марса 9 км – изначально ожи

Spirit спускается со своей первой вершины того, как часто он будет останавливаться для обзора интересных мест. Тем временем, другой аппарат, Opportunity, переживший ряд неполадок, исследует местность Meridiani Planum к востоку от широ

Opportunity выбрался на свободу После нескольких недель заточения среди марсианских песчаных дюн марсоход Opportunity удалось освободить из плена, сообщает NewScientist. В песчаную западню Opportu

Opportunity выбрался на свободу После нескольких недель заточения среди марсианских песчаных дюн марсоход Opportunity удалось освободить из плена, сообщает NewScientist. В песчаную западню Opportu

Opportunity добрался до марсианской тундры? На одном из них, сделанном зондом Spirit на 454 сутки пребывания на Марсе, виден участок поверхности, очень напоминающий недавно замерзшую лужицу. На снимке, сделанном зондом Opportunity – нечто, очень похожее на молодой побег или ветку растения. Правда, качество изображений явно недостаточно для однозначной их интерпретации, однако в сочетании с уже полученными ран

Opportunity добрался до марсианской тундры? На одном из них, сделанном зондом Spirit на 454 сутки пребывания на Марсе, виден участок поверхности, очень напоминающий недавно замерзшую лужицу. На снимке, сделанном зондом Opportunity – нечто, очень похожее на молодой побег или ветку растения. Правда, качество изображений явно недостаточно для однозначной их интерпретации, однако в сочетании с уже полученными ран

Марсоход Opportunity поставил рекорд пробега Марсоход Opportunity за последний месяц прошел расстояние в 1 км, что является рекордом для этого вида

Марсоход Opportunity поставил рекорд пробега Марсоход Opportunity за последний месяц прошел расстояние в 1 км, что является рекордом для этого вида

В NASA перепутали марсоходы Исследователи обнаружили, что произошла путаница в инсталляции инструментария марсоходов NASA Opportunity и Spirit, которые работают в разных частях Красной планеты. Приборы и инструменты

Зонд Opportunity добрался до берега высохшего океана Зонд Opportunity обнаружил важные свидетельства наличия в прошлом не просто воды, а большого солен

Зонд Opportunity добрался до берега высохшего океана Зонд Opportunity обнаружил важные свидетельства наличия в прошлом не просто воды, а большого солен

Интернет помогает искать жизнь на Марсе огут ознакомиться со свежими данными, полученными американскими исследовательскими зондами Spirit и Opportunity, и самое главное – со снимками поверхности Красной планеты многочисленными камера

Интернет помогает искать жизнь на Марсе огут ознакомиться со свежими данными, полученными американскими исследовательскими зондами Spirit и Opportunity, и самое главное – со снимками поверхности Красной планеты многочисленными камера

Марсоход Opportunity начал путешествие по Марсу Американский робот-зонд Opportunity послал НАСА сообщение о том, что он выехал на поверхность Марса, чтобы попытаться

Марсоход Opportunity начал путешествие по Марсу Американский робот-зонд Opportunity послал НАСА сообщение о том, что он выехал на поверхность Марса, чтобы попытаться

Марсоход Opportunity впустую тратит энергию При этом пока неясно, насколько серьезными могут оказаться последствия такой неисправности. Во всем остальном все системы Opportunity работают безукоризненно. Что касается марсохода Spirit, то, по оценкам специалистов, его состояние постепенно улучшается. Эксперты надеются, что через несколько недель им удастся по

Марсоход Opportunity впустую тратит энергию При этом пока неясно, насколько серьезными могут оказаться последствия такой неисправности. Во всем остальном все системы Opportunity работают безукоризненно. Что касается марсохода Spirit, то, по оценкам специалистов, его состояние постепенно улучшается. Эксперты надеются, что через несколько недель им удастся по

Вторая миссия достигла Марса Второй американский марсоход - Opportunity - успешно приземлился на поверхность Красной планеты, на которой займется поисками воды. Приземление произошло в 05:05 по Гринвичу (08:05 московского времени) на обратной стороне Ма

Вторая миссия достигла Марса Второй американский марсоход - Opportunity - успешно приземлился на поверхность Красной планеты, на которой займется поисками воды. Приземление произошло в 05:05 по Гринвичу (08:05 московского времени) на обратной стороне Ма

В подготовке к колонизации Марса новый прорыв А, штат Флорида) осуществлен пуск ракеты-носителя Delta-2. Ракета-носитель доставит на Марс аппарат Opportunity – второй из двух шестиколесных американских марсоходов-близнецов, MER-2 (Mars Exp