NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход

Ровер прибыл на Марс 25 января 2004 года. Тогда Opportunity и Spirit, два марсохода проекта Mars Exploration Rover, начали свои научные программы, рассчитанные на 90 дней и 1000 метров пути. Spirit проработал до 2010 года и погиб зимой, так и не выбравшись из песков с двумя сломанными колесами.