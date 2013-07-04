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NASA MER NASA Mars Exploration Rover NASA Opportunity Оппортьюнити NASA Spirit марсоход

NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход

Ровер прибыл на Марс 25 января 2004 года. Тогда Opportunity и Spirit, два марсохода проекта Mars Exploration Rover, начали свои научные программы, рассчитанные на 90 дней и 1000 метров пути. Spirit проработал до 2010 года и погиб зимой, так и не выбравшись из песков с двумя сломанными колесами. Ровер прибыл на Марс 25 января 2004 года. Тогда Opportunity и Spirit, два марсохода проекта Mars Exploration Rover, начали свои научные программы, рассчитанные на 90 дней и 1000 метров пути. Spirit проработал до 2010 года и погиб зимой, так и не выбравшись из песков с двумя сломанными колесами.
Размеры марсоходов наглядно. Слева направо: Sojurner, Spirit / Opportunity, Steve и Curiosity. Размеры марсоходов наглядно. Слева направо: Sojurner, Spirit / Opportunity, Steve и Curiosity.
Ровер прибыл на Марс 25 января 2004 года. Тогда Opportunity и Spirit, два марсохода проекта Mars Exploration Rover, начали свои научные программы, рассчитанные на 90 дней и 1000 метров пути. Spirit проработал до 2010 года и погиб зимой, так и не выбравшись из песков с двумя сломанными колесами.

СОБЫТИЯ

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04.07.2013 Марсоход Opportunity движется сквозь россыпи «черники»

Ставший уже легендой надежности марсоход Opportunity прошел половину пути к следующему пункту назначения своего маршрута, растянувшего
15.11.2012 Марсоход нашел загадочные "пупырышки". ФОТО

Рекордсмен-долгожитель марсоход НАСА Opportunity прислал на Землю снимок, который озадачил ученых. На снимке виден участок марсиан
14.05.2012 Марсоход вышел из спячки

С каждым днем марсианские дни становятся все солнечнее, и марсоход Opportunity впервые после зимней спячки подзарядил батареи и начал двигаться. Уникально надеж
12.01.2012 Марсоход припарковали на зиму

Марсоход НАСА Opportunity проведет свою пятую марсианскую зиму в районе, неофициально названном «Грили-Хейвен». Это обнажение скальной породы около северной оконечности Кейп-Йорк у западного края кратера Инд
12.12.2011 Вести с Марса: вездеход наткнулся на гипс

Марсоход Opportunity нашел в западной части кратера Индевор гидратированный сульфат кальция или по-про
06.09.2011 Марсоход добрался до древнейшего кратера: неожиданные находки

и «намотал» по поверхности Марса в общей сложности 33,5 км. «Кратер Индевор отличается от любой скалистой местности, которую мы до сих пор видели на Марсе, - восхищается главный исследователь проекта Opportunity из Корнельского университета Стив Скайрес. - То, что мы нашли, похоже на состав некоторых вулканических пород и содержит намного больше цинка и брома. То, что Opportunity доб
25.07.2011 7 лет на Марсе: Opportunity приближается к древнейшему кратеру

17 июля Opportunity выполнил очередной переход длинной 124 метра и почти достиг края кратера Индевор

15.03.2011 Opportunity исследует следы воды на Марсе

Марсоход НАСА Opportunity завершил трехмесячное изучение кратера, неофициально названного Санта Мария, и го
24.12.2010 Opportunity заснял солнечное затмение на Марсе

очти то же самое. Затмения на Марсе устроены иначе. Хотя у него два спутника, они слишком малы, чтобы полностью закрыть от него светило, поэтому с Марса можно наблюдать транзиты (частичные затмения). Opportunity снимал затмение через специальные солнечные фильтры панорамными камерами со скоростью 10 кадров в секунду. Из-за фильтров изображение приобрело синий оттенок. Все затмение продлилос
14.09.2010 До древних загадок Марса Opportunity осталось полпути

Специалисты НАСА объявили о том, что марсоход Opportunity прошел половину заданного маршрута к "новому научному достижению в изучении Марса
02.07.2007 Марсианский зонд готов к спуску в кратер

Как сообщает лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) в Пасадене, Калифорния, зонд Opportunity должен начать спуск в кратер Виктория. Предполагается, что исследование геологии

11.05.2007 16 мая пройдет конференция "The Russian Telecom Opportunity"

ociates – организатор крупнейших телекоммуникационных выставок в мире и соорганизатор выставки «Связь-ЭкспоКомм», cовместно c Horizon House Publications проводят конференцию RTO - The Russian Telecom Opportunity . Конференция, посвященная перспективам развития в России сетей нового поколения, пройдет в 16 мая 2007 г. «Экспоцентре» (Павильон 1, Зал А). Руководящие лица и специалисты российск
27.04.2007 16 мая состоится конференция The Russian Telecom Opportunity

ociates, организатор крупнейших телекоммуникационных выставок в мире и со-организатор выставки «Связь-ЭкспоКомм», cовместно c Horizon House Publications проводят конференцию RTO — The Russian Telecom Opportunity. Конференция, посвященная перспективам развития в России сетей нового поколения, пройдет в 16 мая 2007 г. «Экспоцентре» (Павильон 1, Зал А). Руководящие лица и специалисты российски
31.01.2007 Spirit и Opportunity: третий год на Марсе

ся весна. Спустя несколько месяцев после зимнего солнцестояния два марсохода-близнеца NASA Spirit и Opportunity возвращаются к своему прежнему уровню активности вследствие увеличения количества
28.09.2006 Марсоход Opportunity добрался до кульминационного пункта

аться до уже различимых скалистых гряд, они смогут поведать нам много нового об условиях на в древнейшие времена». Кратер Виктория, по всей видимости, станет последним пунктом путешествия изношенного Opportunity по Марсу. Аппарат, время активного существования которого первоначально оценивалось в 90 суток, проработал свыше 2 лет. Ему удалось пройти по поверхности Марса 9 км – изначально ожи
28.09.2006 Марсоход Opportunity добрался до кульминационного пункта

аться до уже различимых скалистых гряд, они смогут поведать нам много нового об условиях на в древнейшие времена». Кратер Виктория, по всей видимости, станет последним пунктом путешествия изношенного Opportunity по Марсу. Аппарат, время активного существования которого первоначально оценивалось в 90 суток, проработал свыше 2 лет. Ему удалось пройти по поверхности Марса 9 км – изначально ожи
21.10.2005 Spirit спускается со своей первой вершины

того, как часто он будет останавливаться для обзора интересных мест. Тем временем, другой аппарат, Opportunity, переживший ряд неполадок, исследует местность Meridiani Planum к востоку от широ
08.06.2005 Opportunity выбрался на свободу

После нескольких недель заточения среди марсианских песчаных дюн марсоход Opportunity удалось освободить из плена, сообщает NewScientist. В песчаную западню Opportu
08.06.2005 Opportunity выбрался на свободу

После нескольких недель заточения среди марсианских песчаных дюн марсоход Opportunity удалось освободить из плена, сообщает NewScientist. В песчаную западню Opportu
18.04.2005 Opportunity добрался до марсианской тундры?

На одном из них, сделанном зондом Spirit на 454 сутки пребывания на Марсе, виден участок поверхности, очень напоминающий недавно замерзшую лужицу. На снимке, сделанном зондом Opportunity – нечто, очень похожее на молодой побег или ветку растения. Правда, качество изображений явно недостаточно для однозначной их интерпретации, однако в сочетании с уже полученными ран
18.04.2005 Opportunity добрался до марсианской тундры?

На одном из них, сделанном зондом Spirit на 454 сутки пребывания на Марсе, виден участок поверхности, очень напоминающий недавно замерзшую лужицу. На снимке, сделанном зондом Opportunity – нечто, очень похожее на молодой побег или ветку растения. Правда, качество изображений явно недостаточно для однозначной их интерпретации, однако в сочетании с уже полученными ран
10.03.2005 Марсоход Opportunity поставил рекорд пробега

Марсоход Opportunity за последний месяц прошел расстояние в 1 км, что является рекордом для этого вида
10.03.2005 Марсоход Opportunity поставил рекорд пробега

Марсоход Opportunity за последний месяц прошел расстояние в 1 км, что является рекордом для этого вида
05.03.2005 В NASA перепутали марсоходы

Исследователи обнаружили, что произошла путаница в инсталляции инструментария марсоходов NASA Opportunity и Spirit, которые работают в разных частях Красной планеты. Приборы и инструменты
24.03.2004 Зонд Opportunity добрался до берега высохшего океана

Зонд Opportunity обнаружил важные свидетельства наличия в прошлом не просто воды, а большого солен
24.03.2004 Зонд Opportunity добрался до берега высохшего океана

Зонд Opportunity обнаружил важные свидетельства наличия в прошлом не просто воды, а большого солен
12.02.2004 Интернет помогает искать жизнь на Марсе

огут ознакомиться со свежими данными, полученными американскими исследовательскими зондами Spirit и Opportunity, и самое главное – со снимками поверхности Красной планеты многочисленными камера
12.02.2004 Интернет помогает искать жизнь на Марсе

огут ознакомиться со свежими данными, полученными американскими исследовательскими зондами Spirit и Opportunity, и самое главное – со снимками поверхности Красной планеты многочисленными камера
02.02.2004 Марсоход Opportunity начал путешествие по Марсу

Американский робот-зонд Opportunity послал НАСА сообщение о том, что он выехал на поверхность Марса, чтобы попытаться
02.02.2004 Марсоход Opportunity начал путешествие по Марсу

Американский робот-зонд Opportunity послал НАСА сообщение о том, что он выехал на поверхность Марса, чтобы попытаться
28.01.2004 Марсоход Opportunity впустую тратит энергию

При этом пока неясно, насколько серьезными могут оказаться последствия такой неисправности. Во всем остальном все системы Opportunity работают безукоризненно. Что касается марсохода Spirit, то, по оценкам специалистов, его состояние постепенно улучшается. Эксперты надеются, что через несколько недель им удастся по
28.01.2004 Марсоход Opportunity впустую тратит энергию

При этом пока неясно, насколько серьезными могут оказаться последствия такой неисправности. Во всем остальном все системы Opportunity работают безукоризненно. Что касается марсохода Spirit, то, по оценкам специалистов, его состояние постепенно улучшается. Эксперты надеются, что через несколько недель им удастся по
26.01.2004 Вторая миссия достигла Марса

Второй американский марсоход - Opportunity - успешно приземлился на поверхность Красной планеты, на которой займется поисками воды. Приземление произошло в 05:05 по Гринвичу (08:05 московского времени) на обратной стороне Ма
26.01.2004 Вторая миссия достигла Марса

Второй американский марсоход - Opportunity - успешно приземлился на поверхность Красной планеты, на которой займется поисками воды. Приземление произошло в 05:05 по Гринвичу (08:05 московского времени) на обратной стороне Ма
09.07.2003 В подготовке к колонизации Марса новый прорыв

А, штат Флорида) осуществлен пуск ракеты-носителя Delta-2. Ракета-носитель доставит на Марс аппарат Opportunity – второй из двух шестиколесных американских марсоходов-близнецов, MER-2 (Mars Exp
09.07.2003 В подготовке к колонизации Марса новый прорыв

А, штат Флорида) осуществлен пуск ракеты-носителя Delta-2. Ракета-носитель доставит на Марс аппарат Opportunity – второй из двух шестиколесных американских марсоходов-близнецов, MER-2 (Mars Exp

Публикаций - 172, упоминаний - 227

NASA MER и организации, системы, технологии, персоны:

Spirit DSP - Спирит Корп 482 90
Microsoft Corporation 25788 5
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 5
Oi - Brasil Telecom - Brasil Telecom Participacoes - Tele Centro Sul 20 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 4
Rover - RoverComputers 423 4
СКАУТ 81 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
МТС - Система Телеком 239 2
Nexter Systems - Giat Industries 6 2
Next Media Group - Некст Медиа 39 2
Intel Corporation 12821 2
ZTE Corporation 800 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 954 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Google LLC 12715 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
Интелком 22 1
Oracle - Textura - Latista Technologies - Текстура Восток 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5666 1
SAP SE 5604 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5371 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Huawei 4677 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
HP Inc. 5885 1
9609 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 1
Oracle Corporation 7082 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 125 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1693 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 952 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 14
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 229 8
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 4
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 4
ЕКА Топливная компания 148 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ВНИИТрансмаш - ВНИИ-100 - Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения 5 2
Связной ГК 1401 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Microsoft - LinkedIn 701 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 2
Евросеть 1421 2
Walt Disney Company 647 2
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 2
Гранит 57 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Tenor Opportunity Associates 6 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Space Transport 9 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
eBay Inc 1641 1
Альфа-Банк 1980 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 116 1
Expedia Group 151 1
American Airlines 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 94
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1414 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 553 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1896 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Судебная власть - Judicial power 2507 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1693 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5437 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
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NASA Mars Odyssey orbiter 59 11
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 11
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 8
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 8
Nuvia Phoenix 147 6
NASA Phoenix Mars lander 23 5
Космодром Байконур 1072 5
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 5
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ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 4
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 4
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 4
NASA Viking Orbiter 14 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 4
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NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
NASA - Hubble Robot Repair Mission 4 2
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 2
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 2
ULA - Boeing Delta - Дельта (ракета-носитель) 15 2
NASA MSR - NASA Mars Sample Return 7 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 2
Amazon Scout 39 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 459 1
NASA Deep Space Network 26 1
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 1
Addreality WiFi 2 1
NASA Deep Space Transport 1 1
U.S. Department of Defense - DARPA - 100 Year Starship 4 1
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
NASA Mars Polar Lander 23 1
Dassault Systemes - BoostAerospace 3 1
IBM Aspera 12 1
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 11
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 6
Рахманов Максим 47 5
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 4
Bush George - Буш Джордж 336 3
Baumgartner Eric - Бомгартнер Эрик 2 2
Christensen Philip - Кристенсен Филип 8 2
Гусев Матвей 2 2
Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен 4 2
Landeau Jocelyne - Ландо Жоселин 2 2
Gellert Ralf - Геллерт Ральф 2 2
Gartman Frank - Гартман Франк 2 2
Farrend William - Фарренд Уильям 2 2
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 2
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 2
Landis Greg - Ландис Грэг 2 2
Landis Geoffrey - Лэндис Джеффри 8 2
Venkatapaty Etiray - Венкатапати Етирай 2 2
Walker Robert - Уокер Роберт 4 2
Bolden Charles - Болден Чарльз 9 2
Bell Jim - Белл Джим 3 2
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 2
McEwen Alfred - Макэвен Альфред 4 2
Castano Rebecca - Кастано Ребекка 2 2
Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 2
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 2
Sharma Mukul - Шарма Мукул 4 2
Klingelhoefer Goestar - Клингельхофер Гестар 2 2
Boston Penelope - Бостон Пенелопа 4 2
Ракишев Кенес 43 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Шалманов Сергей 202 2
Schmidt Rudolf - Шмидт Рудольф 2 2
Перминов Анатолий 131 1
Граванова Юлия 20 1
Зарипов Константин 11 1
Абдуов Нурлан 6 1
Navarro-Gonzalez Rafael - Наварро-Гонзалез Рафаэль 3 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Красноперов Константин 2 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 139
Земля - планета Солнечной системы 10875 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54794 60
Солнце - звезда Солнечной системы 5498 31
Европа 24980 27
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1548 26
Россия - РФ - Российская федерация 166568 22
Солнечная система - Solar system 2570 17
Япония 13812 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 11
США - Калифорния 4831 10
Колумбия - Республика 551 10
США - Пасадина 169 8
Бразилия - Федеративная Республика 2522 8
Испания - Королевство 3841 8
Арктика - Северный полюс 186 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19179 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47668 7
Германия - Федеративная Республика 13224 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3139 6
Франция - Французская Республика 8180 6
Венера - планета Солнечной системы 298 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 784 6
США - Нью-Йорк 3183 5
США - Флорида 787 5
США - Аризона 549 5
США - Нью-Мексико 249 5
Сатурн - планета Солнечной системы 136 4
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 470 4
США - Миссури - Сент-Луис 77 4
США - Колорадо 385 4
США - Луизиана 110 4
США - Миссури 129 4
США - Нью-Йорк штат 254 3
Казахстан - Республика 6064 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3662 3
Италия - Итальянская Республика 4510 3
США - Колумбия - Вашингтон 1489 3
Земля - Южное полушарие 160 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3817 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33825 37
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 19
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7556 16
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 487 14
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1376 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53582 11
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3033 9
Газы - Метан - methanum - болотный газ 372 9
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 495 9
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21720 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18195 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6185 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57807 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2284 6
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 6
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 834 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12330 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9119 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1719 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6700 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9029 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1292 4
Экватор - Equator 206 4
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Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 481 4
Физика - Physics - область естествознания 2946 3
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Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 3
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Ботаника - Растения - Plantae 1170 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16111 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1327 2
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 2
New Scientist 1448 19
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 10
SpaceDaily - Space Daily 187 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 9
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
Phys.org 972 4
Future - Space.com 200 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
The Register - The Register Hardware 1786 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 3
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
Universe Today 34 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6100 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 2
Nature 833 2
ComNews - Медиа-бизнес 143 2
Telegraph 200 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Economic Times 43 1
Tom’s Hardware 604 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1312 1
IDG - International Data Group 117 1
AP - Associated Press 2007 1
ComputerWorld 144 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Total Telecom 613 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
ScienceDaily 399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 15
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3973 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 21
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 12
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 107 4
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ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 2
New Mexico Tech - New Mexico Institute of Mining and Technology - Горно-технологический институт Нью-Мексико - Magdalena Ridge Observatory - Обсерватория Магдалена-Ридж 4 2
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
РАН - Российская академия наук 2126 2
University of Oxford - Оксфордский университет 212 2
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 1
SETI Institute 23 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 1
Justus Liebig University Giessen, JLU - University of Giessen - Гиссенский университет имени Юстуса Либиха - Университет Гиссена 4 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Связь-Экспокомм 276 2
День молодёжи - 27 июня 1092 2
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