SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques

Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6 вила о масштабном внедрении технологий в аэропорту Франкфурта, позволяющих повысить качество обслуживания пассажиров и эффективность работы воздушной гавани. Проект подразумевает установку 87 киосков SITA TS6 с технологией считывания биометрических данных до конца 2021 г. Развертывание нового решения в аэропорту Франкфурта представляет собой крупнейшее внедрение технологий SITA в Евр

SITA запускает обновленный портфель услуг, отвечающий актуальным запросам авиаотрасли Документ «Your Runway to Success», опубликованный компанией SITA, определяет пять областей, критически важных для восстановления авиатранспортной отрасли в ближайшие 18 месяцев, и представляет новые технологии, направленные на решение проблем, с которым

Hapag-Lloyd выбрал Contact Center от SITA основной платформой для взаимодействия с клиентами ния Hapag-Lloyd планирует стать лидером по качеству обслуживания клиентов в секторе грузовых и морских перевозок в течение следующих пяти лет благодаря использованию платформы Contact Center компании SITA – IT-провайдера в сфере воздушного транспорта. Стратегическая программа Hapag-Lloyd направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и, как следствие, повышение продаж. Ключом к дост

SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью пл

SITA улучшает автоматизацию предполетных процедур для соответствия новой системе въезда в страны ЕС то предъявления посадочного талона. Система EES направлена на защиту внешних границ всех государств, входящих в Шенгенскую зону. Джереми Спринголл (Jeremy Springall), вице-президент Border Management SITA, сказал: «Введение системы EES имеет значительные преимущества, но также требует оперативного решения важных аспектов со стороны государств-членов ЕС, чтобы пассажиры могли насладиться «бе

В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path ает их начальный этап более комфортным. Аэропорт Шоуду, самая загруженная в Китае воздушная гавань, занимающая второе место по данному показателю в мире, начал использовать автоматизированные решения SITA – от процедуры регистрации на рейс и сдачи багажа до прохождения паспортного контроля, досмотра и, наконец, посадки на борт. Пассажирам необходимо зарегистрироваться только один раз, все п

NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах NEC и SITA сообщили о глобальном партнерстве для разработки эффективных и доступных решений, позволяющих увеличить пропускную способность аэропортов и гарантировать безопасность путешествий при помощ

SITA объявила о новых назначениях в составе руководства курирующего ключевые портфели разработок компании Международный поставщик ИТ-решений для авиаотрасли SITA объявил об изменениях в составе высшего руководства, контролирующего портфель разработок компании. Новые назначения ознаменовали решающий и трудный этап в рамках постепенного возобновления

SITA поддержит развитие единой системы цифровой самоидентификации для авиаперелетов идентификацию в случае предоставления достоверных учетных данных. Эти учетные данные могут быть совершенно разными – от паспорта и авиабилетов до простого читательского билета. Расширение полномочий SITA – это шаг к ускорению разработки постоянной платформы цифровой самоидентификации личности, которая будет одобрена правительством, авиакомпаниями или аэропортами по всему миру. Использовани

Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator оциальной устойчивости. Подобные технологии были внедрены на борту самолета Boeing 777 в рамках недавних тестов. Кроме того, испытания прошли в общей сложности 50 различных проектов. Участие компании Sita в проекте подчеркивает значимость ее портфеля разработок Sita for Aircraft. Подобные технологии позволяют повысить потенциал подключенных к сети самолетов и обеспечить связь между в

SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance х уровнях: от производства деталей и ремонта до организации логистики и смарт-контрактов; а также компании, обеспечивающие текущий и капитальный ремонт (MRO). В настоящее время членами альянса, кроме SITA, являются компании Bolloré Logistics, Cathay Pacific, FLYdocs, HAECO Group, Ramco Systems и Willis Lease Finance Corporation при поддержке Clyde & Co. Впервые альянс был представлен в 2019

GAP внедрила платформу SITA Airportconnect Open в аэропорту Mexicali International Grupo Aeroportuario Del Pacífico (GAP), в управлении которой находятся аэропорты в тихоокеанском регионе Мексики, перевела свой 11 аэропорт на открытую платформу SITA Airportconnect Open. С помощью первоклассных технологий SITA, GAP планирует стимулировать рост, привлекая международных перевозчиков в Международный аэропорт имени генерала Родольфо

«Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates Московский аэропорт «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates – автоматизированных турникетов для электронных посадочных талонов. Пассажиры аэропорта могли испытать новую технологию во время чемпионата мира по футболу:

SITA внедрит «умные» сервисы в аэропортах Индии леживаться на всех основных этапах воздушного путешествия. Все авиакомпании и аэропорты Индии как внутренних, так и международных направлений, будут оснащены технологиями биометрической идентификации SITA. Комплекс управления идентификацией SITA Smart PathTM представляет собой решение, которое интегрируется с общими системами авиакомпаний, аэропортов, а также с государственными базам

SITA представила интеллектуальный киоск самообслуживания для аэропортов Компания SITA Lab, исследующая будущее технологий для отрасли воздушных перевозок, представила KATE — интеллектуальный киоск самообслуживания, который способен самостоятельно перемещаться в наиболее заг

Airbus и SITA будут информировать авиакомпании и аэропорты о киберугрозах для авиации Airbus и SITA объявили о начале реализации новой программы обслуживания Security Operations Center Services, которая построена с учетом нужд авиационной отрасли. Как рассказали CNews в компании, цель пр

SITA вложилась в разработчика технологий геолокации LocusLabs Международная компания SITA, разработчик информационных решений для авиатранспортной отрасли, инвестировала средства в молодую фирму LocusLabs, которая специализируется на технологиях динамического определения местоп

Новая технология SITA поможет авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее Компания SITA, разработчик информационных технологий для воздушного транспорта, объявила о разработке технологии, призванной помочь авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее. Согласно отчету ком

SITA приобрела Type22 — нидерландского разработчика решений для регистрации и сдачи багажа в аэропортах Международная компания SITA, специализирующаяся на системах связи и информационных технологиях для воздушного трансп

Систему мониторинга Aircom FlightTracker внедряют три авиакомпании мпании — Singapore Airlines, Royal Brunei и Norwegian Air Shuttle — стали новыми заказчиками системы непрерывного мониторинга местоположения воздушных судов Aircom FlightTracker. Как сообщили CNews в SITA, с июня этого года они начали устанавливать ее на всех своих самолетах. Данная технология основана на использовании уже передаваемых самолетом аэронавигационных данных и поэтому не требует

Решение «Астерос Контакт Авиа» сертифицировано по стандартам SITA Группа «Астерос» сертифицировала специализированное решение для аэропортов «Астерос Контакт Авиа» по стандартам SITA — эксперта в сфере глобальных информационных и телекоммуникационных решений для авиатранспортной отрасли. Об этом CNews сообщили в «Астерос». Инновационное решение «Астерос Контакт Авиа»,

Как ИТ меняет аэропорты Компания SITA, международный поставщик услуг по ИТ и телекоммуникациям, составила обзор основных напра

Air Malta переводит свою ИТ-инфраструктуру в «облако» SITA Компания Air Malta сообщила о передаче компании SITA своих ИТ-процессов и перемещении своей инфраструктуры в облачную среду SITA Air Transport Industry (ATI). Проект происходит в рамках кардинальной реструктуризации информационных тех

SITA Lab открыла тестирование новой платформы API для авиакомпаний SITA Lab, исследовательское подразделение компании SITA, приглашает авиакомпании и разработчиков принять участие в тестировании портала developer.aero. Проект, созданный для разработчиков интерфейсов программирования приложений (application pro

SITA расширяет функции своих региональных подразделений Компания SITA, поставщик информационных и телекоммуникационных решений для авиатранспортной отрасли, объявила о структурных изменениях в компании, направленных на укрепление позиций SITA в регион

NFC упрощает передвижение пассажиров в аэропортах Компания SITA представила первый в авиатранспортной отрасли экспериментальный образец технологии NFC на основе встроенного в смартфон чипа. Концепция, в корне которой лежит обычная SIM-карта, наглядно д

Аэропорт Кольцово автоматизирует системы наземного обслуживания с помощью решения SITA Компания SITA сообщила о том, что международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) — крупный региональный воздушный порт России с пропускной способностью 8 млн пассажиров в год — внедряет решение SITA<

Решения Amadeus и SITA будут предоставлять авиапассажирам информацию о багаже в реальном времени Компании Amadeus — технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиаперевозок — и SITA — эксперт в сфере информационных технологий для авиатранспортной отрасли — в рамках сотрудничества обеспечат пользователям платформы Amadeus Altéa возможность предоставлять авиапассажирам

SITA запускает облачный клиентский сервис для авиаиндустрии SITA DaaS Компания SITA объявила о запуске SITA DaaS (компьютер как услуга) — первого сервиса на основе облачных технологий, предназначенного для авиаотрасли. Система DaaS от SITA обеспечит авиакомп

Платформа SITA AirportConnect упростит обслуживание пассажиров в аэропорту Сочи Компания SITA сообщила о том, что в рамках подготовки к проведению зимних Олимпийских игр международный аэропорт Сочи запускает 400-ую платформу общего доступа SITA (common-use passenger system).

Российские аэропорты демонстрируют потенциал для развития услуг самостоятельной регистрации В ходе глобального исследования использования авиапассажирами технологий самообслуживания, проведенного компанией SITA в семи крупнейших аэропортах мира, было установлено, что московский аэропорт «Домодедово» обладает большим потенциалом для расширения использования технологий самообслуживания и онлайн-бро

ИТ – одно из приоритетных направлений инвестирования для аэропортов Согласно результатам исследования «Обзор внедрения ИТ-технологий в аэропортах» (Airport IT Trends Survey) компании SITA, аэропорты продолжают инвестировать в ИТ во время кризиса, демонстрируя свою готовность к увеличению количества пассажиров. В 2009 г. размер инвестиций в ИТ вырос до 3,6% от прибыли, а в 2

Аэропорт «Пулково» выбрал решения SITA для модернизации инфраструктуры Аэропорт «Пулково», занимающий четвертое место среди аэропортов России по количеству перевезенных пассажиров, совершил переход на полностью интегрированную платформу SITA AirportConnect Open, которая обеспечит как традиционную, так и самостоятельную регистрацию пассажиров. Реализация пятилетнего контракта включает поставку 100 рабочих станций под платформу

Авиакомпании вновь инвестируют в ИТ Согласно очередному обзору внедрения информационных технологий в авиакомпаниях (Airline IT Trends Survey), проведённому компанией SITA и журналом Airline Business, наиболее тяжелый период для авиационной отрасли, пострадавшей от рекордных убытков за последние два года, остался позади. Из 129 авиакомпаний со всего мира, пр

SITA заработала $1,5 млрд в 2009 г. Компания SITA, эксперт в области информационных технологий для авиации, объявила об увеличении консолидированной выручки в 2009 г. на 1% до $1,49 млрд, что позволило компании вернуть акционерам более $6

Air India внедрит платформу для управления перевозками пассажиров SITA Horizon Национальная авиационная компания Индии (NACIL) объявила о выборе компании SITA, эксперта в области информационных технологий для авиации, в качестве поставщика пакета решений по обслуживанию пассажиров на платформе Horizon для авиакомпании Air India. Стоимость 10-лет

SITA и LoyaltyPlus предложат адаптируемую систему управления программами для часто летающих пассажиров Компания SITA, разработчик информационных и телекоммуникационных решений для авиаиндустрии, объявила о начале сотрудничества с компанией LoyaltyPlus, специалистом в области разработки решений по развити

SITA построила ИТ-инфраструктуру для нового терминала «Шереметьево» Компания SITA сообщила о запуске в эксплуатацию комплексных информационно-технологических решений для пассажирского аэровокзального комплекса «Шереметьево» – «Терминал D». ИТ-инфраструктура нового терми

Аэропорты планируют внедрять безбумажные технологии и самообслуживание По данным нового «Обзора тенденций применения ИТ в аэропортах» компании SITA (SITA Airport IT Trends survey), большинство ведущих аэропортов мира (80%) намереваются сделать самообслуживание основным способом прохождения регистрации. По мнению 52% респонденто