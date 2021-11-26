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SITA Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques

SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques

Компания SITA – ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта, поставляющий решения для авиакомпаний, аэропортов, воздушных судов и правительств. Технологии SITA по осуществлению пограничного контроля и организации безопасных, комфортных и беспрепятственных поездок интегрированы и успешно используются более чем 40 государствами.

Коммуникационная сеть SITA соединяет все уголки земного шара и обеспечивает 60% обмена данными между участниками воздушного сообщения.  SITA входит в число международных компаний с наиболее обширным глобальным присутствием и предоставляет услуги в более чем 200 странах и регионах. Специалисты SITA обеспечивают поддержку авиаперевозок для более чем 1.000 аэропортов по всему миру, расширяя при этом возможности подключенных к сети самолетов и открывая новые перспективы для более чем 400 авиакомпаний и 18 000 воздушных судов по всему миру (данные 2022 года).

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26.11.2021 Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6

вила о масштабном внедрении технологий в аэропорту Франкфурта, позволяющих повысить качество обслуживания пассажиров и эффективность работы воздушной гавани. Проект подразумевает установку 87 киосков SITA TS6 с технологией считывания биометрических данных до конца 2021 г. Развертывание нового решения в аэропорту Франкфурта представляет собой крупнейшее внедрение технологий SITA в Евр
01.07.2021 SITA запускает обновленный портфель услуг, отвечающий актуальным запросам авиаотрасли

Документ «Your Runway to Success», опубликованный компанией SITA, определяет пять областей, критически важных для восстановления авиатранспортной отрасли в ближайшие 18 месяцев, и представляет новые технологии, направленные на решение проблем, с которым
23.03.2021 Hapag-Lloyd выбрал Contact Center от SITA основной платформой для взаимодействия с клиентами

ния Hapag-Lloyd планирует стать лидером по качеству обслуживания клиентов в секторе грузовых и морских перевозок в течение следующих пяти лет благодаря использованию платформы Contact Center компании SITA – IT-провайдера в сфере воздушного транспорта. Стратегическая программа Hapag-Lloyd направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и, как следствие, повышение продаж. Ключом к дост
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира

ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью пл
02.11.2020 SITA улучшает автоматизацию предполетных процедур для соответствия новой системе въезда в страны ЕС

то предъявления посадочного талона. Система EES направлена на защиту внешних границ всех государств, входящих в Шенгенскую зону. Джереми Спринголл (Jeremy Springall), вице-президент Border Management SITA, сказал: «Введение системы EES имеет значительные преимущества, но также требует оперативного решения важных аспектов со стороны государств-членов ЕС, чтобы пассажиры могли насладиться «бе
24.08.2020 В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path

ает их начальный этап более комфортным. Аэропорт Шоуду, самая загруженная в Китае воздушная гавань, занимающая второе место по данному показателю в мире, начал использовать автоматизированные решения SITA – от процедуры регистрации на рейс и сдачи багажа до прохождения паспортного контроля, досмотра и, наконец, посадки на борт. Пассажирам необходимо зарегистрироваться только один раз, все п
23.07.2020 NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах

NEC и SITA сообщили о глобальном партнерстве для разработки эффективных и доступных решений, позволяющих увеличить пропускную способность аэропортов и гарантировать безопасность путешествий при помощ
04.06.2020 SITA объявила о новых назначениях в составе руководства

курирующего ключевые портфели разработок компании Международный поставщик ИТ-решений для авиаотрасли SITA объявил об изменениях в составе высшего руководства, контролирующего портфель разработок компании. Новые назначения ознаменовали решающий и трудный этап в рамках постепенного возобновления
20.05.2020 SITA поддержит развитие единой системы цифровой самоидентификации для авиаперелетов

идентификацию в случае предоставления достоверных учетных данных. Эти учетные данные могут быть совершенно разными – от паспорта и авиабилетов до простого читательского билета. Расширение полномочий SITA – это шаг к ускорению разработки постоянной платформы цифровой самоидентификации личности, которая будет одобрена правительством, авиакомпаниями или аэропортами по всему миру. Использовани
11.03.2020 Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator

оциальной устойчивости. Подобные технологии были внедрены на борту самолета Boeing 777 в рамках недавних тестов. Кроме того, испытания прошли в общей сложности 50 различных проектов. Участие компании Sita в проекте подчеркивает значимость ее портфеля разработок Sita for Aircraft. Подобные технологии позволяют повысить потенциал подключенных к сети самолетов и обеспечить связь между в
04.02.2020 SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance

х уровнях: от производства деталей и ремонта до организации логистики и смарт-контрактов; а также компании, обеспечивающие текущий и капитальный ремонт (MRO). В настоящее время членами альянса, кроме SITA, являются компании Bolloré Logistics, Cathay Pacific, FLYdocs, HAECO Group, Ramco Systems и Willis Lease Finance Corporation при поддержке Clyde & Co. Впервые альянс был представлен в 2019
06.08.2019 GAP внедрила платформу SITA Airportconnect Open в аэропорту Mexicali International

Grupo Aeroportuario Del Pacífico (GAP), в управлении которой находятся аэропорты в тихоокеанском регионе Мексики, перевела свой 11 аэропорт на открытую платформу SITA Airportconnect Open. С помощью первоклассных технологий SITA, GAP планирует стимулировать рост, привлекая международных перевозчиков в Международный аэропорт имени генерала Родольфо
03.08.2018 «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates

Московский аэропорт «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates – автоматизированных турникетов для электронных посадочных талонов. Пассажиры аэропорта могли испытать новую технологию во время чемпионата мира по футболу:

06.04.2018 SITA внедрит «умные» сервисы в аэропортах Индии

леживаться на всех основных этапах воздушного путешествия. Все авиакомпании и аэропорты Индии как внутренних, так и международных направлений, будут оснащены технологиями биометрической идентификации SITA. Комплекс управления идентификацией SITA Smart PathTM представляет собой решение, которое интегрируется с общими системами авиакомпаний, аэропортов, а также с государственными базам
22.05.2017 SITA представила интеллектуальный киоск самообслуживания для аэропортов

Компания SITA Lab, исследующая будущее технологий для отрасли воздушных перевозок, представила KATE — интеллектуальный киоск самообслуживания, который способен самостоятельно перемещаться в наиболее заг
05.04.2017 Airbus и SITA будут информировать авиакомпании и аэропорты о киберугрозах для авиации

Airbus и SITA объявили о начале реализации новой программы обслуживания Security Operations Center Services, которая построена с учетом нужд авиационной отрасли. Как рассказали CNews в компании, цель пр
06.03.2017 SITA вложилась в разработчика технологий геолокации LocusLabs

Международная компания SITA, разработчик информационных решений для авиатранспортной отрасли, инвестировала средства в молодую фирму LocusLabs, которая специализируется на технологиях динамического определения местоп
06.02.2017 Новая технология SITA поможет авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее

Компания SITA, разработчик информационных технологий для воздушного транспорта, объявила о разработке технологии, призванной помочь авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее. Согласно отчету ком
10.12.2015 SITA приобрела Type22 — нидерландского разработчика решений для регистрации и сдачи багажа в аэропортах

Международная компания SITA, специализирующаяся на системах связи и информационных технологиях для воздушного трансп
17.07.2015 Систему мониторинга Aircom FlightTracker внедряют три авиакомпании

мпании — Singapore Airlines, Royal Brunei и Norwegian Air Shuttle — стали новыми заказчиками системы непрерывного мониторинга местоположения воздушных судов Aircom FlightTracker. Как сообщили CNews в SITA, с июня этого года они начали устанавливать ее на всех своих самолетах. Данная технология основана на использовании уже передаваемых самолетом аэронавигационных данных и поэтому не требует
19.01.2015 Решение «Астерос Контакт Авиа» сертифицировано по стандартам SITA

Группа «Астерос» сертифицировала специализированное решение для аэропортов «Астерос Контакт Авиа» по стандартам SITA — эксперта в сфере глобальных информационных и телекоммуникационных решений для авиатранспортной отрасли. Об этом CNews сообщили в «Астерос». Инновационное решение «Астерос Контакт Авиа»,

12.12.2013 Как ИТ меняет аэропорты

Компания SITA, международный поставщик услуг по ИТ и телекоммуникациям, составила обзор основных напра
20.11.2012 Air Malta переводит свою ИТ-инфраструктуру в «облако» SITA

Компания Air Malta сообщила о передаче компании SITA своих ИТ-процессов и перемещении своей инфраструктуры в облачную среду SITA Air Transport Industry (ATI). Проект происходит в рамках кардинальной реструктуризации информационных тех
29.06.2012 SITA Lab открыла тестирование новой платформы API для авиакомпаний

SITA Lab, исследовательское подразделение компании SITA, приглашает авиакомпании и разработчиков принять участие в тестировании портала developer.aero. Проект, созданный для разработчиков интерфейсов программирования приложений (application pro
03.04.2012 SITA расширяет функции своих региональных подразделений

Компания SITA, поставщик информационных и телекоммуникационных решений для авиатранспортной отрасли, объявила о структурных изменениях в компании, направленных на укрепление позиций SITA в регион
17.02.2012 NFC упрощает передвижение пассажиров в аэропортах

Компания SITA представила первый в авиатранспортной отрасли экспериментальный образец технологии NFC на основе встроенного в смартфон чипа. Концепция, в корне которой лежит обычная SIM-карта, наглядно д
11.11.2011 Аэропорт Кольцово автоматизирует системы наземного обслуживания с помощью решения SITA

Компания SITA сообщила о том, что международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) — крупный региональный воздушный порт России с пропускной способностью 8 млн пассажиров в год — внедряет решение SITA<
22.09.2011 Решения Amadeus и SITA будут предоставлять авиапассажирам информацию о багаже в реальном времени

Компании Amadeus — технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиаперевозок — и SITA — эксперт в сфере информационных технологий для авиатранспортной отрасли — в рамках сотрудничества обеспечат пользователям платформы Amadeus Altéa возможность предоставлять авиапассажирам

20.07.2011 SITA запускает облачный клиентский сервис для авиаиндустрии SITA DaaS

Компания SITA объявила о запуске SITA DaaS (компьютер как услуга) — первого сервиса на основе облачных технологий, предназначенного для авиаотрасли. Система DaaS от SITA обеспечит авиакомп
21.03.2011 Платформа SITA AirportConnect упростит обслуживание пассажиров в аэропорту Сочи

Компания SITA сообщила о том, что в рамках подготовки к проведению зимних Олимпийских игр международный аэропорт Сочи запускает 400-ую платформу общего доступа SITA (common-use passenger system).
23.11.2010 Российские аэропорты демонстрируют потенциал для развития услуг самостоятельной регистрации

В ходе глобального исследования использования авиапассажирами технологий самообслуживания, проведенного компанией SITA в семи крупнейших аэропортах мира, было установлено, что московский аэропорт «Домодедово» обладает большим потенциалом для расширения использования технологий самообслуживания и онлайн-бро
12.11.2010 ИТ – одно из приоритетных направлений инвестирования для аэропортов

Согласно результатам исследования «Обзор внедрения ИТ-технологий в аэропортах» (Airport IT Trends Survey) компании SITA, аэропорты продолжают инвестировать в ИТ во время кризиса, демонстрируя свою готовность к увеличению количества пассажиров. В 2009 г. размер инвестиций в ИТ вырос до 3,6% от прибыли, а в 2
23.09.2010 Аэропорт «Пулково» выбрал решения SITA для модернизации инфраструктуры

Аэропорт «Пулково», занимающий четвертое место среди аэропортов России по количеству перевезенных пассажиров, совершил переход на полностью интегрированную платформу SITA AirportConnect Open, которая обеспечит как традиционную, так и самостоятельную регистрацию пассажиров. Реализация пятилетнего контракта включает поставку 100 рабочих станций под платформу

30.06.2010 Авиакомпании вновь инвестируют в ИТ

Согласно очередному обзору внедрения информационных технологий в авиакомпаниях (Airline IT Trends Survey), проведённому компанией SITA и журналом Airline Business, наиболее тяжелый период для авиационной отрасли, пострадавшей от рекордных убытков за последние два года, остался позади. Из 129 авиакомпаний со всего мира, пр
11.05.2010 SITA заработала $1,5 млрд в 2009 г.

Компания SITA, эксперт в области информационных технологий для авиации, объявила об увеличении консолидированной выручки в 2009 г. на 1% до $1,49 млрд, что позволило компании вернуть акционерам более $6
28.04.2010 Air India внедрит платформу для управления перевозками пассажиров SITA Horizon

Национальная авиационная компания Индии (NACIL) объявила о выборе компании SITA, эксперта в области информационных технологий для авиации, в качестве поставщика пакета решений по обслуживанию пассажиров на платформе Horizon для авиакомпании Air India. Стоимость 10-лет
11.03.2010 SITA и LoyaltyPlus предложат адаптируемую систему управления программами для часто летающих пассажиров

Компания SITA, разработчик информационных и телекоммуникационных решений для авиаиндустрии, объявила о начале сотрудничества с компанией LoyaltyPlus, специалистом в области разработки решений по развити
25.11.2009 SITA построила ИТ-инфраструктуру для нового терминала «Шереметьево»

Компания SITA сообщила о запуске в эксплуатацию комплексных информационно-технологических решений для пассажирского аэровокзального комплекса «Шереметьево» – «Терминал D». ИТ-инфраструктура нового терми
16.11.2009 Аэропорты планируют внедрять безбумажные технологии и самообслуживание

По данным нового «Обзора тенденций применения ИТ в аэропортах» компании SITA (SITA Airport IT Trends survey), большинство ведущих аэропортов мира (80%) намереваются сделать самообслуживание основным способом прохождения регистрации. По мнению 52% респонденто
05.10.2009 SITA и Orange подписали соглашение стоимостью $2 млрд об оказании телеком-услуг авиакомпаниям

Компания SITA, специализирующаяся на телекоммуникационных и ИТ-решениях для отрасли авиаперевозок, и Orange Business Services, мировой интегрированный оператор на корпоративном рынке, объявили о заключе

Публикаций - 132, упоминаний - 141

SITA и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 20
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 12
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 11 11
SAP SE 5601 9
Microsoft Corporation 25775 9
Oracle Corporation 7074 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 7
AlterKnowledge 8 7
Jumio 13 7
MITEK Systems 7 7
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 7
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 6
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 6
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 6
SITA Lab 6 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Астерос Лабс 26 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
9594 5
Deutsche Telekom 954 4
SITA At Borders - SITA Border Management 4 4
МегаФон 10742 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 3
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 3
Google LLC 12690 3
RESA Airport Data Systems 5 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 28
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 20
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 15
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 10
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 10
British Airways - British Midland International 127 9
Airbus Group - Airbus Industries 249 8
Boeing 1031 7
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 7
Deutsche Lufthansa AG 121 7
Трансаэро - авиакомпания 59 7
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 6
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Ростех - Вертолеты России 180 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
American Airlines 90 4
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 4
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 3
Air France–KLM - Air France - KLM 81 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 3
Русагро Группа Компаний 379 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 2
Шоуду - Международный аэропорт Пекин - Beijing Capital International Airport - BJS ZBAA 2 2
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 2
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 2
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 2
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 2
O.R. Tambo International Airport - Международный аэропорт имени О. Р. Тамбо - ИАТА: JNB, ИКАО: FAOR 2 2
Malaysia Airlines - Малайские Авиалинии 6 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Альфа-Банк 1979 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 17
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 51
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
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Google Android 15244 9
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Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 7
Microsoft Windows 16882 7
Астерос Контакт Авиа 18 6
SITA Smart Path 6 5
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 5
Астерос Бизнес Контакт 29 5
SITA DCS - SITA Departure Control System 7 5
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Dassault Systemes - BoostAerospace 3 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
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ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Индия - Bharat 5870 7
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США - Джорджия - Атланта 265 5
Казахстан - Республика 6048 5
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Сингапур - Республика 1953 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 71
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