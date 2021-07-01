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SITA
Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques


01.07.2021 SITA запускает обновленный портфель услуг, отвечающий актуальным запросам авиаотрасли 6
23.03.2021 Hapag-Lloyd выбрал Contact Center от SITA основной платформой для взаимодействия с клиентами 3
24.11.2020 SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира 2
02.11.2020 SITA улучшает автоматизацию предполетных процедур для соответствия новой системе въезда в страны ЕС 1
24.08.2020 В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path 1
23.07.2020 NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах 1
04.06.2020 SITA объявила о новых назначениях в составе руководства 2
20.05.2020 SITA поддержит развитие единой системы цифровой самоидентификации для авиаперелетов 1
11.03.2020 Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator 7
04.02.2020 SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance 5
22.10.2019 Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента 1
06.08.2019 GAP внедрила платформу SITA Airportconnect Open в аэропорту Mexicali International 2
01.04.2019 Россияне научили «Эльбрусы» и «Байкалы» распознавать вражеские танки. Видео 1
15.02.2019 Аэропорт Майами внедрил систему распознавания лиц для пассажиров авиалиний Lufthansa 5
20.08.2018 Вытеснение человека. Искусственный интеллект в бизнесе будущего 1
03.08.2018 «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates 2
26.06.2018 Коллапс в аэропортах: к чему привела зарубежная ИТ-зависимость 4
06.04.2018 SITA внедрит «умные» сервисы в аэропортах Индии 1
16.03.2018 Российские технологии «детекции» лиц и автомобилей перенесли на «Эльбрусы» для нужд МВД 1
14.03.2018 First Line Software разработала сервис для мобильного приложения S7 Airlines 1
14.03.2018 Россияне создали систему, способную распознавать паспорта со всего мира 1
10.11.2017 «Домодедово» автоматизирует проход от гейта на борт воздушного судна 1
24.10.2017 Мобильное приложение ускорит возврат багажа в аэропорту Франкфурта-на-Майне 2
07.07.2017 В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи 1
22.05.2017 SITA представила интеллектуальный киоск самообслуживания для аэропортов 2
25.04.2017 Тинькофф банк поменял свободный движок распознавания банковских карт на платный российский 1
05.04.2017 Airbus и SITA будут информировать авиакомпании и аэропорты о киберугрозах для авиации 10
06.03.2017 SITA вложилась в разработчика технологий геолокации LocusLabs 2
06.02.2017 Новая технология SITA поможет авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее 4
04.10.2016 Клиенты Тинькофф Банк смогут заполнять паспортные данные, наведя на паспорт камеру смартфона 1
26.09.2016 Разработки «Астерос Лабс» вошли в Единый реестр отечественного ПО 1
17.12.2015 «Алан-ИТ» реализовала масштабный SAM-проект в московском аэропорту «Домодедово» 1
10.12.2015 SITA приобрела Type22 — нидерландского разработчика решений для регистрации и сдачи багажа в аэропортах 1
23.10.2015 Стартовала первая в истории встреча ИКТ-министров стран БРИКС 1
17.07.2015 Систему мониторинга Aircom FlightTracker внедряют три авиакомпании 1
24.03.2015 CommuniGate Pro 6.1: телефония в вашем браузере 1
11.02.2015 «Астерос» представит свои продукты и решения для авиационной индустрии 1
19.01.2015 Решение «Астерос Контакт Авиа» сертифицировано по стандартам SITA 5
14.11.2014 В аэропорту Нью-Йорка расширена система автоматического прохождения границы 1
10.11.2014 Zamar AG: ИТ реанимируют местные аэропорты 2

Публикаций - 93, упоминаний - 206

SITA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 4
AlterKnowledge 4 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
Jumio 12 4
MITEK Systems 7 4
SAP SE 3215 4
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 4
SITA At Borders 3 3
Астерос - Asteros 531 3
SITA at Airports 3 3
СКБ Контур 416 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Google LLC 7154 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
HAECO Group 1 1
Neuralink 4 1
Sipnet 42 1
Sovrin Foundation 1 1
Астерос Лабс 21 1
Астерос Консалтинг 63 1
Алан-ИТ 27 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
First Line Software 28 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Комдив 20 1
Acronis - Акронис 364 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Facebook 3766 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Инфосистемы Джет 675 1
Naumen - Наумен 342 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
АФК Система ПАО 995 1
АйТи 752 1
Cisco Systems 2040 1
Samsung Electronics 5677 1
Honeywell 138 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Аэрофлот 493 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Deutsche Lufthansa AG 44 2
Ренессанс Страхование 51 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1125 2
Почта Банк 289 2
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 5 1
S7 Airlines 80 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Croatia Airlines - Национальная авиакомпания Хорватии - Хорватские авиалинии 1 1
American Airlines 20 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
MIA - Miami International Airport - Международный аэропорт Майами 1 1
Шоуду - Международный аэропорт Пекин - Beijing Capital International Airport - BJS ZBAA 1 1
British Airways - British Midland International 39 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Газпром нефть 382 1
Boeing 98 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Почта России ПАО 1574 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
GIPS - Global IP Solutions 16 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
eGate 4 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Apple iOS 5742 9
Google Android 10751 8
Linux OS 4260 4
Microsoft Windows 10 6645 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 4
SITA Smart Path 4 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 2
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 2
SITA Flex 2 2
SITA for Aircraft 3 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Apple macOS 926 2
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
Boeing ecoDemonstrator 1 1
SITA Connect SDN 1 1
Авибус 2 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 16 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Photomath 3 1
Астерос Контакт Авиа 14 1
Астерос Бизнес Контакт 10 1
Астерос Securix 8 1
GNU Compiler Collection - GCC 28 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Opera - Браузер 635 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft SQL Server 795 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Арлазаров Владимир 118 7
Демидов Алексей 16 2
Serfontein Matthys - Серфонтейн Маттис 2 2
Lavorel David - Лаворель Дэвид 3 2
Краснов Дмитрий 4 2
Грищенков Алексей 4 1
Путин Владимир 1826 1
Quadros Elbson - Куадрос Эльбсон 1 1
Windley Phil - Уиндли Фил 1 1
Sinnet Mike - Синнет Майк 1 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 6 1
Mira Juan Francisco Martinez - Мира Хуан Франциско Мартинес 1 1
Gimenez Carlos A. - Хименес Карлос А. 1 1
Pina Gustavo - Пина Густаво 1 1
Christopher Maston - Мастон Кристофер 1 1
Кулюкина Светлана 2 1
Евдокимов Игорь 6 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Айнтерц Диана 1 1
Литошенко Владимир 6 1
Горшенин Максим 15 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Никифоров Николай 1126 1
Ханин Александр 42 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Германия - Федеративная Республика 3643 7
Европа 3759 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Индия - Республика 2173 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Европа Центральная 106 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Казахстан - Республика 2632 3
Бразилия - Федеративная Республика 1127 2
Япония 2788 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Украина 3372 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Хорватия - Республика 118 1
Китай - Пекин 319 1
США - Майами 73 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Европа Западная 614 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Германия - Мюнхен 168 1
Испания - Барселона 536 1
Латинская Америка 724 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Испания - Королевство 1255 1
Америка 460 1
Израиль 721 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
CNews Analytics 1990 7
Gartner 2192 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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