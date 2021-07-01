Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SITA
Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques
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Публикаций - 93, упоминаний - 206
SITA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 3
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
|CNews Analytics 1990 7
|Gartner 2192 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763193, в очереди разбора - 666881.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763193, в очереди разбора - 666881.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru