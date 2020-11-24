SITA и Orange Business Services внедрили SD-WAN в более чем 60 аэропортах мира

ИТ-провайдер в сфере воздушного транспорта SITA и французская телекоммуникационная компания Orange Business Services внедрили мультиконтроллерную программно-определяемую услугу SD-WAN в более чем 60 аэропортах по всему миру с помощью платформы SITA AirportHub. Благодаря контроллеру SD-WAN несколько соединений совмещаются в единую виртуальную сеть, что в результате снижает затраты авиаотрасли, значительно повышает эффективность работы с данными и пропускную способность сети.

При использовании портфеля разработок Flexible SD-WAN компании Orange Business Services и развертывании сети SITA Connect SDN авиперевозчики, специалисты наземного обслуживания и другие арендаторы получают доступ к одной и той же виртуальной облачной инфраструктуре с более масштабируемым и гибким подключением. Такая инновация повышает эффективность затрат и способствует миграции приложений в облако среди представителей авиационной отрасли.

Решение SITA Connect SDN использует платформу SITA AirportHub, развернутую почти в 600 аэропортах по всему миру и доступную для множества авиакомпаний. Международный аэропорт Сиднея, Международный аэропорт Тайваня Таоюань и аэропорт Цюриха входят в число 60 воздушных гаваней, где внедрена сверхбыстрая сеть SD-WAN, которая на сегодняшний день интегрируется для максимального покрытия подавляющего большинства направлений всех авиакомпаний.

Функциональное решение также помогает реагировать на стихийные потоки пассажиров в условиях пандемии COVID-19 экономически эффективным и более «маневренным» способом. С помощью SITA Connect SDN ИТ-провайдер может обеспечить воздушным гаваням IP-подключение следующего поколения, гарантировать необходимую пропускную способность наряду с оптимизацией затрат, доступностью облачной инфраструктуры, возможностью дистанционного мониторинга трафика сети. Также технология позволяет в режиме реального времени распознавать все приложения и отдавать приоритет важнейшим из них.

Дэвид Лаворель (David Lavorel), глава SITA At Airports и SITA At Borders, отметил: «SITA Connect SDN – это технологическая инновация, в которой применяются самые современные, перспективные решения для удовлетворения потребностей авиаотрасли. Помимо оптимизации затрат и масштабируемости подключения, что сегодня играет большую роль в деятельности авиакомпаний, мы ожидаем автоматизацию процессов для сокращения времени на администрирование и техническую поддержку. Также в наших прогнозах – массовый переход приложений аэропортов в облако с помощью SITA Connect SDN».

Экономическая выгода сервисной модели SITA Connect SDN заключается в том, что данная технология минимизирует затраты на создание глобальной сети, устраняя необходимость в наличии специальных аппаратных платформ при прямом доступе к интернету. Капитальные затраты сокращаются, так как сеть не требует кардинальной дорогостоящей смены оборудования, нужно лишь своевременное обновление старого программного обеспечения на такое же новое.

Энн-Мари Тиолле (Anne-Marie Thiollet), вице-президент Orange Business Services по коммуникационным решениям, сказала: «В рамках длительного сотрудничества с SITA мы с 2001 г. разрабатываем инновационные технологии для отрасли воздушного транспорта. В конце 2019 г., когда проект находился на стадии запуска, у команды не было представления, насколько важным показателем окажется гибкость при подключении к приложениям облака и к ресурсам, а также, насколько значимую роль сыграет качественное соединение. Мы уверены, что использование мощного потенциала SDN-технологии – это настоящий прорыв, который совершен в максимально подходящее время».