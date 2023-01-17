Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 124217
ИКТ 10193
Организации 7866
Ведомства 1377
Ассоциации 771
Технологии 3116
Системы 20713
Персоны 49047
География 1974
Статьи 1361
Пресса 1001
ИАА 613
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1964
Мероприятия 817

SITA at Airports SITA AMS SITA Airport Management Solution SITA ATI SITA Air Transport Industry



17.01.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы

ратора. Только за последний месяц улетающие и прилетающие пассажиры использовали порядка 3 ТБ данных. Такого объема хватило бы, чтобы 1,5 тыс. раз посмотреть фильм «Экипаж» в HD-качестве. Кроме того, в аэропорту любят общаться по телефону — более 20 тыс. минут проговорили абоненты «Мегафона» с 16 декабря по 16 января. Чаще всех в онлайн выходили туристы и командированные из Санкт-Петербурга
16.09.2022 Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту

этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Аэропорт им. Сабихи Гекчен получил специальный сертификат Управления Гражданской Авиации Турции, дающий право на работу во время пандемии. Робот в аэропорту оборудован сканером билетов: он помогает найти выход на посадку или сориентироваться в терминале, рассказывает о правилах поведения и безопасности, помогает вызвать такси. Российски
13.09.2021 МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин»

ий бесперебойную работу всех служб аэропорта «Гагарин», использует фиксированную сеть МТС для выполнения всех повседневных рабочих задач, что напрямую влияет на качество и скорость обслуживания людей в аэропорту.
19.02.2020 «Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево

а также повысить прозрачность и эффективность управления компанией. Ранее в компании данные, необходимые для планирования затрат, фиксировались в файлах Excel, что осложняло процесс сведения бюджета. В аэропорту назрела потребность в усовершенствовании процессов консолидации бюджета и упорядочивания его согласования. Бюджетная модель на базе «1С: Управление холдингом» построена на методолог
25.07.2019 Леонид Сергеев -

Российский авиарынок должен «перепрыгнуть» в цифровую эру

Нам нужен современный цифровой аэропорт CNews: Вы недавно на этом посту. Какие ключевые задачи перед вами стоят? Ка
01.08.2018 «Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь»

счет заработной платы в программе «1С:ЗУП» версии 2.5, техническую поддержку которой фирма «1С» прекратила в апреле 2018 г. Для предприятия это стало одним из поводов, чтобы перейти на новое решение. В аэропорту «1С:ЗУП» версии 2.5 обменивалась данными с решениями «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:ЗУП» версии 3.1, которая размещена в облаке. Такая система не позволяла учесть все потребности отдела к
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов»

ет LTE-Advanced на скоростях до 300 Мбит/с. Средние скорости передачи данных составляют порядка 70 Мбит/с, – сказал Алексей Барков, директор Ростовского отделения компании «Мегафон». – Инфраструктура в аэропорту настроена на высокую пропускную способность и сможет ежедневно обслуживать многотысячный трафик. Аналогичные работы по улучшению качества связи и интернета для наших клиентов мы вед
21.01.2016 В аэропорту «Уфа» будет внедрена отечественная система контроля доступа пассажиров в «чистую» зону

с июня 2015 г. входит в «Атринити») в 2013 г. в целях обеспечения высокого уровня безопасности российских аэропортов, в частности, для контроля доступа пассажиров в стерильную зону. Проект «Атринити» в аэропорту «Уфа» станет первым примером практической реализации подобной системы на отечественных продуктах, заявили в компании. Архитектура подсистемы PAC включает базу данных с актуальной ин
09.04.2015 «Техносерв» внедрил в аэропорту Череповца систему тепловизионного кругового обзора

Компания «Техносерв» – российский системный интегратор, осуществила внедрение системы видеонаблюдения с применением технологии тепловизионного кругового обзора в аэропорту города Череповец. Заказчиком системы выступил оператор аэропорта «Череповец» – компания «Авиапредприятие «Северсталь». «Эффективность традиционных систем видеонаблюдения и тепловиде
17.12.2014 Американцы скупили все iPhone 6 Plus в аэропорту «Пулково»

Двое граждан США во вторник, 16 декабря, приобрели все имеющиеся в наличии в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге смартфоны Apple iPhone 6 Plus. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Игорь Павловский. «Пришли два американца, поменяли деньги в банке

08.04.2014 «Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово

пользована для трансляции сигналов нескольких операторов мобильной связи, что позволит этим операторам оптимально использовать свои сетевые ресурсы в условиях непрерывно растущей абонентской нагрузки в аэропорту «Домодедово». «Мы были рады помочь одному из крупнейших мобильных операторов в России в оптимизации работы сети и обеспечении высококачественными современными услугами связи посетит
29.11.2013 «Билайн» запустил LTE в аэропорту Домодедово

запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения (LTE) в Московском аэропорту Домодедово. Пассажиры Домодедово могут воспользоваться LTE-сервисами во всех зонах пассажирского терминала. В аэропорту организована продажа LTE USB-модемов и sim-карт «Билайн». Технический директор Московского региона «ВымпелКома» Сергей Бауман отметил: «Мы рады предоставить пассажирам Домодедово ка
29.10.2013 ММПО в аэропорту Новосибирска обработало первую экспресс-почту EMS из-за рубежа

равлений EMS, поступивших из-за рубежа. Первое отправление зарегистрировано для получателя из Амурской области. 23 сентября совместным приказом Федеральной таможенной службы и Минкомсвязи России ММПО в аэропорту Толмачёво включено в перечень объектов почтовой связи на территории РФ. Открывшееся ММПО в новосибирском аэропорту стало четвертым в стране, построенным непосредственно при аэропорт
18.10.2013 В аэропорту Владивостока открылась мобильная библиотека МТС

МТС объявила о запуске мобильной библиотеки в аэропорту Владивостока. Виртуальные библиотечные стенды располагаются на территории кофеен Coffee-City на 1-м этаже аэропорта и в зале ожидания вылета внутренних авиалиний. Скачать книгу на с
21.05.2013 «Билайн» запустил Wi-Fi в аэропорту «Толмачёво»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Новосибирске объявила о запуске бесплатной зоны Wi-Fi в аэропорту «Толмачево». Wi-Fi зона организована в терминале «А». Все пассажиры и сопровождающие их посетители аэропорта могут воспользоваться бесплатным интернетом по технологии Wi-Fi от «Била
29.10.2007 Boeing при посадке разрушил светотехнику в аэропорту Катовице

Польские официальные органы приступили к расследованию обстоятельств инцидента, произошедшего в аэропорту Катовице, сообщает Flight Global. Испанский Boeing 737, зашедший на посадку намного раньше, чем предписывается инструкциями, снес светотехнику ВПП - посадочные и дирекционные огни,

12.10.2007 IBM будет модернизировать зону приема-отправки багажа в аэропорту Schiphol

nde Industries подписали соглашение с компанией-оператором Амстердамского аэропорта Schiphol, направленное на значительное повышение пропускной способности новой служебной зоны приема-отправки багажа в аэропорту. По условиям соглашения, IBM предоставит автоматизированную систему управления багажом, которая будет контролировать каждый чемодан и сумку в процессе их погрузки, разгрузки и транс
13.02.2007 В аэропорту Новосибирска установлена новая система экспресс-досмотра

31.08.2006 В аэропорту Внуково внедряется система оповещения о кризисных ситуациях

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ приступило к внедрению в аэропорту Внуково комплексной системы оповещения пассажиров об угрозе возникновения кризисных ситуаций, сообщает РБК. Мероприятия реализуются в рамках государственного проекта по созданию Общ
17.12.2002 В аэропорту Парижа пассажиров идентифицируют по отпечаткам пальцев

Французская авиакомпания Air France в аэропорту "Шарль де Голль" на рейсах Париж-Тель-Авив приступила к тестированию системы биометрической идентификации: отпечатки пальцев пассажиров берутся при входе в самолет и сравниваются с

17.12.2002 В аэропорту Парижа пассажиров идентифицируют по отпечаткам пальцев

Французская авиакомпания Air France в аэропорту "Шарль де Голль" на рейсах Париж-Тель-Авив приступила к тестированию системы биометрической идентификации: отпечатки пальцев пассажиров берутся при входе в самолет и сравниваются с

10.07.2002 В аэропорту Торонто запрещено пользоваться сотовой связью

е, обеспечивающее сотовую телефонную связь. Власти аэропорта предприняли эту меру после того, как канадская ассоциация беспроводной cвязи отказалась провести модернизацию оборудования, установленного в аэропорту, и увеличить на 500% ежегодную плату за аренду технических площадей. В аэропорту установлены 800 таксофонов, с которых пассажирам сейчас разрешено бесплатно делать местные зв

Публикаций - 455, упоминаний - 468

SITA at Airports упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 122 29
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9995 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7307 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 21
IBM - International Business Machines Corp 9273 20
Apple Inc 11427 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10372 17
SAP SE 4997 15
Microsoft Corporation 23819 15
Samsung Electronics 9856 14
Sabre Corporation - Sabre Holdings 163 13
7312 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6460 12
Intel Corporation 11772 11
Cisco Systems 4945 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1379 11
Amadeus IT Group 86 10
Астерос Лабс 25 9
Yandex - Яндекс 6044 9
Крок - Croc 1735 8
Oracle Corporation 6412 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4341 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 450 7
Цифра ГК 2202 7
Google LLC 11172 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1552 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 6
Dell EMC 4957 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 718 6
Siemens AG - Siemens Group 2557 6
X Corp - Twitter 2764 5
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 12 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1068 5
Webmoney 524 5
VK - Mail.ru Group 3249 5
HP Inc. 5591 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 624 5
InfoWatch - Инфовотч 954 5
Sony 6497 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 313 56
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 374 54
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 728 37
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 180 31
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 174 24
Трансаэро - авиакомпания 58 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 14
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 44 13
Deutsche Lufthansa AG 115 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6345 11
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 38 11
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 112 11
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 10
Аэродинамика - Базэл Аэро 30 9
Почта России ПАО 2056 9
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 72 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 9
Альфа-Банк 1634 9
British Airways - British Midland International 125 8
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 8
РЖД - Российские железные дороги 1689 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1793 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 619 6
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 6
ВТБ - ВТБ24 661 6
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 33 6
American Airlines 83 5
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 58 5
Air France 52 5
Альфа-Групп 671 5
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 13 5
Assist - Ассист 205 5
Ростех - Вертолеты России 161 5
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 10 4
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 96 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2556 4
Austrian Airlines - авиакомпания 20 4
Газпром ПАО 1192 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 4
Лента - Сеть розничной торговли 1796 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18564 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4705 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2570 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 843 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2819 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 549 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9718 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1360 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 911 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1644 6
Судебная власть - Judicial power 2153 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 510 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 695 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 255 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 587 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 155 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1237 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 4
Президент Российской Федерации 3857 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2452 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1575 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2922 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2064 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2004 3
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 10
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 2
ЛДПР 100 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 5 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55894 131
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41404 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27008 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11763 58
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22056 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25970 55
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22803 52
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13805 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21206 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11511 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26695 40
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10550 37
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5864 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13491 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9381 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12978 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13553 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9552 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18480 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9563 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13792 32
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11893 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7076 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18212 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8804 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17798 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10423 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9559 28
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2709 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15328 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8039 27
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3533 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11322 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8370 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7716 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8846 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22723 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6451 24
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5604 24
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12788 24
Google Android 12975 23
Microsoft Windows 2000 12867 20
Apple iOS 7073 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6745 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4406 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 347 12
Microsoft Windows 14753 12
Apple iPad 3772 10
Астерос Контакт Авиа 18 10
Астерос Бизнес Контакт 28 9
Google Play - Google Store - Android Market 3055 8
Apple iPhone 6 6312 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 7
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 558 7
Samsung Galaxy Note 686 7
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4333 6
Samsung Galaxy 1070 6
Microsoft Office 3525 6
Microsoft Skype 2000 5
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2555 5
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 82 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 4
Age of Kings 3460 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2027 4
Apple iPad mini 402 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 446 4
SITA DCS - SITA Departure Control System 7 4
Inform GroundStar 5 4
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 124 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 478 4
Apple - App Store 2689 4
Apple Siri - Голосовой помощник 364 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 3
Microsoft Windows 10 1569 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 3
Google Chrome - браузер 1442 3
Черемных Андрей 29 8
Богданов Кирилл 112 7
Лемешева Татьяна 7 5
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 4
Путин Владимир 2832 4
Врублевский Павел 94 4
Енгибарян Ваге 12 4
Фридман Михаил 113 4
Kennedy John - Кеннеди Джон 35 4
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 4
Grinda José - Гринда Хосе 4 3
Кудряшев Антон 28 3
Корнеев Сергей 83 3
Сергеев Леонид 9 3
Пономаренко Виктор 4 3
Белей Александр 7 3
Кутинский Владимир 3 3
Янкилевич Евгений 4 3
Хохлов Игорь 25 3
Lavorel David - Лаворель Дэвид 3 3
Колесников Александр 21 3
Гусев Игорь 19 3
Шелепов Владимир 24 3
Кабилов Зафар 5 3
Артимович Игорь 29 3
Соколов Максим 25 3
Страшнов Дмитрий 111 2
Трофимов Дмитрий 37 2
Кивокурцев Олег 75 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
Лукацкий Алексей 102 2
Дегтев Геннадий 196 2
Лацанич Василь 105 2
Соловенчук Александр 76 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 2
Раевский Алексей 76 2
McAfee John - МакАфи Джон 31 2
Звягина Наталья 64 2
Прохоров Александр 102 2
Егоров Владимир 67 2
Россия - РФ - Российская федерация 127559 246
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40427 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50794 89
Европа 21551 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13857 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15687 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15546 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13448 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13107 29
Германия - Федеративная Республика 12218 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1320 20
Россия - СФО - Новосибирск 3837 19
Великобритания - Лондон 2388 18
Франция - Французская Республика 7635 17
Украина 7400 16
Земля - планета Солнечной системы 10004 16
Испания - Королевство 3629 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2464 15
Япония 13047 15
Италия - Итальянская Республика 4254 14
Канада 4748 13
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1001 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2395 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3445 12
Нидерланды - Амстердам 602 12
Солнце - звезда Солнечной системы 4959 12
Россия - Сибирь 2181 12
Нидерланды 3349 11
Азия - Азиатский регион 5189 11
Израиль 2634 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3454 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1605 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2715 10
Сингапур - Республика 1791 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1465 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2621 10
США - Нью-Йорк 3106 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2408 9
Китай - Пекин - Beijing 932 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1219 9
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1469 204
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2347 112
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5134 112
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15774 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43354 72
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43427 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21433 53
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4796 51
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие 500 49
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4262 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14496 31
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1948 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25204 26
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5020 23
Паспорт - Паспортные данные 2171 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5130 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11287 23
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4210 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5719 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8131 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2554 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4069 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4818 20
Английский язык 6262 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6663 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5599 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7231 17
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4728 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11258 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2804 15
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1425 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5687 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8651 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5907 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10222 14
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1531 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3957 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9061 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3347 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5323 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11048 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5805 9
AP - Associated Press 1994 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 4
РИА Новости 827 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1391 3
New Scientist 1447 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 849 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 715 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1256 2
The Independent 30 2
WikiLeaks 115 2
CNews - ZOOM.CNews 1764 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
The Guardian - Британская газета 348 2
Казахстан Сегодня 308 2
FT - Financial Times 1180 2
Bloomberg 1153 2
TAdviser - Центр выбора технологий 323 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 175 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 2
Independent 115 1
Flight Global 78 1
Аэромар - Skyshop 2 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
Apps4All 26 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
ABC News 51 1
Silicon 511 1
Silicon.com 364 1
Telecom.paper 197 1
Newsbytes News Network 379 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Cellular News 234 1
USA Today 125 1
San Francisco Chronicle 29 1
Открытые системы ИД 173 1
ScienceDaily 400 1
Kyodo 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7597 19
IDC - International Data Corporation 4872 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 4
Forrester Research 815 3
Gartner - Гартнер 3501 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2466 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 357 2
Strategy Analytics 283 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
Frost & Sullivan 202 1
CNews Fast рейтинг 44 1
Медиалогия 51 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 12 1
Moody's Investors Service 135 1
Datamonitor 83 1
Allied Business Intelligence 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 618 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 754 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
JSS - Japan Space Systems - USEF - Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer - Институт непилотируемых космических экспериментов 4 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 111 1
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 16 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 19 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 63 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 84 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 17 1
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 19 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
University of Chicago - Чикагский университет 97 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 499 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 134 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 318 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 250 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 275 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 45 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 36 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 117 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 1
РГБ - Российская государственная библиотека 88 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11916 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 688 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2152 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1836 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 921 3
Авиационный IT форум 7 3
Intel Developer Forum - IDF 274 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
День молодёжи - 27 июня 708 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 1
Best Office Awards 3 1
Международный женский день - 8 марта 284 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
Электрические сети - международный форум 96 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Web Summit 3 1
Robotics Expo 5 1
Robotics Conference 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 481 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 237 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 360 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
Microsoft Ignite 39 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Defcon 42 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 113 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1243608, в очереди разбора - 844907.
Создано именных указателей - 124217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Показать еще

Наука

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы
Показать еще