SITA at Airports SITA AMS SITA Airport Management Solution SITA ATI SITA Air Transport Industry
|17.01.2023
|
«Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы
ратора. Только за последний месяц улетающие и прилетающие пассажиры использовали порядка 3 ТБ данных. Такого объема хватило бы, чтобы 1,5 тыс. раз посмотреть фильм «Экипаж» в HD-качестве. Кроме того, в аэропорту любят общаться по телефону — более 20 тыс. минут проговорили абоненты «Мегафона» с 16 декабря по 16 января. Чаще всех в онлайн выходили туристы и командированные из Санкт-Петербурга
|16.09.2022
|
Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту
этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Аэропорт им. Сабихи Гекчен получил специальный сертификат Управления Гражданской Авиации Турции, дающий право на работу во время пандемии. Робот в аэропорту оборудован сканером билетов: он помогает найти выход на посадку или сориентироваться в терминале, рассказывает о правилах поведения и безопасности, помогает вызвать такси. Российски
|13.09.2021
|
МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин»
ий бесперебойную работу всех служб аэропорта «Гагарин», использует фиксированную сеть МТС для выполнения всех повседневных рабочих задач, что напрямую влияет на качество и скорость обслуживания людей в аэропорту.
|19.02.2020
|
«Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево
а также повысить прозрачность и эффективность управления компанией. Ранее в компании данные, необходимые для планирования затрат, фиксировались в файлах Excel, что осложняло процесс сведения бюджета. В аэропорту назрела потребность в усовершенствовании процессов консолидации бюджета и упорядочивания его согласования. Бюджетная модель на базе «1С: Управление холдингом» построена на методолог
|25.07.2019
|
Леонид Сергеев -
Российский авиарынок должен «перепрыгнуть» в цифровую эру
Нам нужен современный цифровой аэропорт CNews: Вы недавно на этом посту. Какие ключевые задачи перед вами стоят? Ка
|01.08.2018
|
«Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь»
счет заработной платы в программе «1С:ЗУП» версии 2.5, техническую поддержку которой фирма «1С» прекратила в апреле 2018 г. Для предприятия это стало одним из поводов, чтобы перейти на новое решение. В аэропорту «1С:ЗУП» версии 2.5 обменивалась данными с решениями «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:ЗУП» версии 3.1, которая размещена в облаке. Такая система не позволяла учесть все потребности отдела к
|21.11.2017
|
«Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов»
ет LTE-Advanced на скоростях до 300 Мбит/с. Средние скорости передачи данных составляют порядка 70 Мбит/с, – сказал Алексей Барков, директор Ростовского отделения компании «Мегафон». – Инфраструктура в аэропорту настроена на высокую пропускную способность и сможет ежедневно обслуживать многотысячный трафик. Аналогичные работы по улучшению качества связи и интернета для наших клиентов мы вед
|21.01.2016
|
В аэропорту «Уфа» будет внедрена отечественная система контроля доступа пассажиров в «чистую» зону
с июня 2015 г. входит в «Атринити») в 2013 г. в целях обеспечения высокого уровня безопасности российских аэропортов, в частности, для контроля доступа пассажиров в стерильную зону. Проект «Атринити» в аэропорту «Уфа» станет первым примером практической реализации подобной системы на отечественных продуктах, заявили в компании. Архитектура подсистемы PAC включает базу данных с актуальной ин
|09.04.2015
|
«Техносерв» внедрил в аэропорту Череповца систему тепловизионного кругового обзора
Компания «Техносерв» – российский системный интегратор, осуществила внедрение системы видеонаблюдения с применением технологии тепловизионного кругового обзора в аэропорту города Череповец. Заказчиком системы выступил оператор аэропорта «Череповец» – компания «Авиапредприятие «Северсталь». «Эффективность традиционных систем видеонаблюдения и тепловиде
|17.12.2014
|
Американцы скупили все iPhone 6 Plus в аэропорту «Пулково»
Двое граждан США во вторник, 16 декабря, приобрели все имеющиеся в наличии в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге смартфоны Apple iPhone 6 Plus. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Игорь Павловский. «Пришли два американца, поменяли деньги в банке
|08.04.2014
|
«Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово
пользована для трансляции сигналов нескольких операторов мобильной связи, что позволит этим операторам оптимально использовать свои сетевые ресурсы в условиях непрерывно растущей абонентской нагрузки в аэропорту «Домодедово». «Мы были рады помочь одному из крупнейших мобильных операторов в России в оптимизации работы сети и обеспечении высококачественными современными услугами связи посетит
|29.11.2013
|
«Билайн» запустил LTE в аэропорту Домодедово
запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения (LTE) в Московском аэропорту Домодедово. Пассажиры Домодедово могут воспользоваться LTE-сервисами во всех зонах пассажирского терминала. В аэропорту организована продажа LTE USB-модемов и sim-карт «Билайн». Технический директор Московского региона «ВымпелКома» Сергей Бауман отметил: «Мы рады предоставить пассажирам Домодедово ка
|29.10.2013
|
ММПО в аэропорту Новосибирска обработало первую экспресс-почту EMS из-за рубежа
равлений EMS, поступивших из-за рубежа. Первое отправление зарегистрировано для получателя из Амурской области. 23 сентября совместным приказом Федеральной таможенной службы и Минкомсвязи России ММПО в аэропорту Толмачёво включено в перечень объектов почтовой связи на территории РФ. Открывшееся ММПО в новосибирском аэропорту стало четвертым в стране, построенным непосредственно при аэропорт
|18.10.2013
|
В аэропорту Владивостока открылась мобильная библиотека МТС
МТС объявила о запуске мобильной библиотеки в аэропорту Владивостока. Виртуальные библиотечные стенды располагаются на территории кофеен Coffee-City на 1-м этаже аэропорта и в зале ожидания вылета внутренних авиалиний. Скачать книгу на с
|21.05.2013
|
«Билайн» запустил Wi-Fi в аэропорту «Толмачёво»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Новосибирске объявила о запуске бесплатной зоны Wi-Fi в аэропорту «Толмачево». Wi-Fi зона организована в терминале «А». Все пассажиры и сопровождающие их посетители аэропорта могут воспользоваться бесплатным интернетом по технологии Wi-Fi от «Била
|29.10.2007
|
Boeing при посадке разрушил светотехнику в аэропорту Катовице
Польские официальные органы приступили к расследованию обстоятельств инцидента, произошедшего в аэропорту Катовице, сообщает Flight Global. Испанский Boeing 737, зашедший на посадку намного раньше, чем предписывается инструкциями, снес светотехнику ВПП - посадочные и дирекционные огни,
|12.10.2007
|
IBM будет модернизировать зону приема-отправки багажа в аэропорту Schiphol
nde Industries подписали соглашение с компанией-оператором Амстердамского аэропорта Schiphol, направленное на значительное повышение пропускной способности новой служебной зоны приема-отправки багажа в аэропорту. По условиям соглашения, IBM предоставит автоматизированную систему управления багажом, которая будет контролировать каждый чемодан и сумку в процессе их погрузки, разгрузки и транс
|13.02.2007
|В аэропорту Новосибирска установлена новая система экспресс-досмотра
|31.08.2006
|
В аэропорту Внуково внедряется система оповещения о кризисных ситуациях
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ приступило к внедрению в аэропорту Внуково комплексной системы оповещения пассажиров об угрозе возникновения кризисных ситуаций, сообщает РБК. Мероприятия реализуются в рамках государственного проекта по созданию Общ
|17.12.2002
|
В аэропорту Парижа пассажиров идентифицируют по отпечаткам пальцев
Французская авиакомпания Air France в аэропорту "Шарль де Голль" на рейсах Париж-Тель-Авив приступила к тестированию системы биометрической идентификации: отпечатки пальцев пассажиров берутся при входе в самолет и сравниваются с
|17.12.2002
|
В аэропорту Парижа пассажиров идентифицируют по отпечаткам пальцев
Французская авиакомпания Air France в аэропорту "Шарль де Голль" на рейсах Париж-Тель-Авив приступила к тестированию системы биометрической идентификации: отпечатки пальцев пассажиров берутся при входе в самолет и сравниваются с
|10.07.2002
|
В аэропорту Торонто запрещено пользоваться сотовой связью
е, обеспечивающее сотовую телефонную связь. Власти аэропорта предприняли эту меру после того, как канадская ассоциация беспроводной cвязи отказалась провести модернизацию оборудования, установленного в аэропорту, и увеличить на 500% ежегодную плату за аренду технических площадей. В аэропорту установлены 800 таксофонов, с которых пассажирам сейчас разрешено бесплатно делать местные зв
SITA at Airports упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Черемных Андрей 29 8
|Богданов Кирилл 112 7
|Лемешева Татьяна 7 5
|Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 4
|Путин Владимир 2832 4
|Врублевский Павел 94 4
|Енгибарян Ваге 12 4
|Фридман Михаил 113 4
|Kennedy John - Кеннеди Джон 35 4
|Wakkie Peter - Вакки Петер 6 4
|Grinda José - Гринда Хосе 4 3
|Кудряшев Антон 28 3
|Корнеев Сергей 83 3
|Сергеев Леонид 9 3
|Пономаренко Виктор 4 3
|Белей Александр 7 3
|Кутинский Владимир 3 3
|Янкилевич Евгений 4 3
|Хохлов Игорь 25 3
|Lavorel David - Лаворель Дэвид 3 3
|Колесников Александр 21 3
|Гусев Игорь 19 3
|Шелепов Владимир 24 3
|Кабилов Зафар 5 3
|Артимович Игорь 29 3
|Соколов Максим 25 3
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Трофимов Дмитрий 37 2
|Кивокурцев Олег 75 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
|Лукацкий Алексей 102 2
|Дегтев Геннадий 196 2
|Лацанич Василь 105 2
|Соловенчук Александр 76 2
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 2
|Раевский Алексей 76 2
|McAfee John - МакАфи Джон 31 2
|Звягина Наталья 64 2
|Прохоров Александр 102 2
|Егоров Владимир 67 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1243608, в очереди разбора - 844907.
Создано именных указателей - 124217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.