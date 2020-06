SITA объявила о новых назначениях в составе руководства

курирующего ключевые портфели разработок компании

Международный поставщик ИТ-решений для авиаотрасли SITA объявил об изменениях в составе высшего руководства, контролирующего портфель разработок компании. Новые назначения ознаменовали решающий и трудный этап в рамках постепенного возобновления полетов после длительной приостановки авиасообщения в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Дэвид Лаворель (David Lavorel), ранее занимавший должность генерального директора SITA for Aircraft, был назначен главой SITA at Airports и SITA at Borders, в состав которых входит портфель разработок компании для аэропортов, а также для пограничного и таможенного контроля. Одним из ключевых направлений в 2020 г. станет поддержка авиакомпаний и аэропортов, которые сотрудничают с SITA, в реализации интеллектуальных решений и инновационных процессов в сфере пассажирских перевозок. Подобные решения необходимы для обеспечения здоровья и безопасности авиапутешественников и работников отрасли. Сегодня SITA располагает огромными техническими возможностями в сфере реинжиниринга системы пассажирских перевозок и управления быстро меняющимися требованиями к порядку осуществления пограничного контроля, предоставляя новые решения, в частности, такие, как открытая облачная API-платформа SITA – SITA Flex.

Дэвид Лаворель заменит Маттиса Серфонтейна (Matthys Serfontein), который уйдет на пенсию после 13 лет работы в компании SITA.

Себастьен Фабр (Sébastien Fabre), ранее занимавший пост вице-президента Airlines & Airports Portfolio, заменит Дэвида на посту главы компании SITA for Aircraft. Поскольку авиакомпании мира постепенно возобновляют полеты, они все чаще обращаются к услугам технического обслуживания воздушных судов компании SITA для повышения эффективности их эксплуатации, в том числе увеличения числа оборотов, извлекая максимум выгоды из работы с современными самолетами, подключенными к сети.

Барбара Далибар (Barbara Dalibard), генеральный директор SITA, сказала: «Обеспечение лидирующих позиций в ключевых областях авиабизнеса особенно важно для компании, поскольку мы стремимся поддержать отрасль в период ее восстановления после кризиса. Себастьен и Дэвид работают в компании более десяти лет, за это время они подтвердили свои компетенции в сфере инноваций и качественного обслуживания наших клиентов. Их кандидатуры прекрасно подходят для того, чтобы успешно справляться с новыми вызовами, с которыми сегодня сталкивается авиабизнес, и предлагать решения, помогающие поддерживать восстановление отрасли».

Новые назначения вступили в силу с 1 июня 2020 г.