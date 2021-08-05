Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|05.08.2021
|
«Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования
«Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus завершил проект по внедрению предложений по размещению от компании Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования Time. Клиенты «Аэроклуба» – свыше 1 тыс. корпораций в Р
|22.07.2021
|
Amadeus интегрировала IBM Digital Health Pass в свою цифровую систему проверки здоровья пассажиров
IBM и Amadeus объявили о сотрудничестве, целью которого является решение одной из основных проблем, стоящих сегодня перед транспортными компаниями: проверка и валидация медицинских документов в части
|23.04.2021
|
Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus
амках решения Traveler ID. Технология позволяет пассажирам подтвердить наличие у них необходимых медицинских документов при регистрации, не покидая веб-сайт или приложение авиакомпании. Новое решение Amadeus полностью интегрировано в IT-систему авиакомпании и направлено на укрепление доверия пассажиров к путешествиям. Возможность самостоятельной регистрации на рейс снижает необходимость лич
|18.03.2021
|
Amadeus и Mastercard ускорят внедрение виртуальных платежей в индустрии путешествий
astercard объявили о продлении глобального сотрудничества на пять лет, которое позволит расширить доступ к виртуальным платежным картам для всей экосистемы путешествий. Благодаря этому сотрудничеству Amadeus и Mastercard будут продолжать предоставлять гибкие, безопасные и эффективные способы оплаты и получения платежей. Новые договоренности достигнуты на базе существующих стратегических отн
|01.03.2021
|
Amadeus и Microsoft займутся развитием инноваций в индустрии путешествий
Amadeus и Microsoft объявили о планах по совместному развитию инноваций в индустрии путешествий. Amadeus и Microsoft будут целенаправленно вести совместную работу в трех областях. Усиление к
|12.03.2020
|
Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса
Генеральный директор Amadeus в России Леонид Мармер принял участие в работе Первого Всероссийского Конгресса общественных объединений туризма, гостеприимства и спорта «Туризм. Нацпроекты 2020», который прошел в Общ
|19.02.2020
|
Amadeus представит Lufthansa Group решения для цифровой трансформации
Lufthansa Group и Amadeus продлили и расширили долгосрочное технологическое сотрудничество. В рамках нового сог
|30.01.2020
|
Amadeus развивает сеть партнерств на территории СНГ
олучила доступ к системе Altéa Departure Control и сможет воспользоваться преимуществами технологий Amadeus при расширении сотрудничества с авиакомпаниями и аэропортами. Ранее ABC GH использова
|28.10.2019
|
Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов
ATPCO и Amadeus объявили о подписании долгосрочного соглашения, которое позволяет Amadeus инте
|10.05.2017
|
Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack
VMware объявила о том, что Amadeus IT Group, ведущий технологический партнер авиакомпаний и туроператоров по всему миру,
|03.03.2016
|
Czech Airlines персонализирует обслуживание путешественников с Amadeus Fare Families
Авиакомпания Czech Airlines внедрила решение Amadeus Fare Families. Благодаря нему авиакомпания сможет персонализировать своё портфолио при продаже билетов и сервисов через непрямые каналы продаж, сообщили CNews в компании Amadeus.
|27.01.2016
|
Amadeus завершает приобретение Navitaire
Компания Amadeus объявила о завершении сделки по приобретению компании Navitaire у Accenture за $830 м
|26.01.2016
|
OneTwoTrip расширяет стратегическое партнерство с Amadeus для диверсификации бизнеса
Компания OneTwoTrip, игрок российского сегмента онлайн-рынка по продаже туристических услуг, и Amadeus, поставщик ИТ-решений для международной индустрии туризма, подписали глобальный догов
|18.12.2015
|
Amadeus запустила приложение для автоматизированного перевода правил авиатарифов с английского на русский язык
Компания Amadeus, поставщик ИТ-решений для международной индустрии туризма, объявила о запуске нового
|13.11.2015
|
E-Tickets Service автоматизировала обмен и возврат авиабилетов в рамках платформы ETM System
Компания E-Tickets Service (г. Нюрнберг, Германия), разработчик комплексных ИТ-решений в области туризма и сертифицированный поставщик компании Amadeus, представила новый функционал в рамках своего решения ETM System для трэвел-агентств. Как сообщили CNews в Amadeus, E-Tickets Service предлагает своим клиентам инструмент для авт
|29.10.2015
|
Аналитическое решение Amadeus поможет авиакомпаниям справиться со сбоями в расписании рейсов
Компания Amadeus объявила о запуске нового решения для авиакомпаний Amadeus Schedule Recovery,
|17.08.2015
|
Lufthansa и Austrian внедрили Amadeus Fare Families для дистрибуции новых тарифов во всех каналах продаж
Авиакомпании Lufthansa и Austrian завершили внедрение Amadeus Fare Families в рамках перехода к этому решению Lufthansa Group. В результате новые ф
|05.08.2015
|
Amadeus приобрела Hotel SystemsPro — поставщика ИТ-решений для гостиничной отрасли
Компания Amadeus расширит свое предложение для гостиничной отрасли в сфере организации продаж и кейтер
|27.07.2015
|
Amadeus покупает провайдера облачных систем управления гостиничными объектами Itesso BV
Компания Amadeus приобретает компанию Itesso BV — базирующегося в Нидерландах провайдера облачных сист
|22.07.2015
|
E-Tickets Service стал первым сертифицированным поставщиком Amadeus в России
E-Tickets Service (г. Нюрнберг, Германия), разработчик комплексных ИТ-решений в области туризма, и Amadeus IT Group, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма
|13.07.2015
|
Amadeus предложила трэвел-агентам аналитическую систему нового поколения
Компания Amadeus объявила о запуске нового решения по бизнес-аналитике туристического рынка для агенто
|06.07.2015
|
Avinor переводит 46 аэропортов в Норвегии на облачную платформу Amadeus
Группа Avinor, в состав которой входят 46 аэропортов в Норвегии с пассажиропотоком более 50 млн человек, заключила соглашение с компанией Amadeus о внедрении облачной платформы Airport Common Use Service (ACUS). Как сообщили CNews в Amadeus, решение обеспечит рентабельный, кастомизированный и гибкий подход к обработке данн
|19.06.2015
|
Авиакомпания SAS перешла на систему управления доходами от Amadeus
Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines System) полностью завершила переход на решение по управлению доходами Amadeus Altea Revenue Management Suite. Как сообщили CNews в компании Amadeus, переход авиакомпании на новую систему обеспечит точный, «умный» расчет стоимости продуктов и пакетных предл
|30.04.2015
|
Amadeus представила экосистему решений для повышения доходности онлайн-трэвел агентств
Компания Amadeus, ИТ-партнер мировой туристической отрасли, представила единую экосистему высокотехнол
|19.02.2015
|
Aviasales оптимизировал поиск предложений по авиабилетам с помощью Amadeus Extreme Search
Российский метапоисковик авиабилетов Aviasales внедрил инновационное решение Amadeus Extreme Search в рамках глобального договора о сотрудничестве с компанией Amadeus<
|20.01.2015
|
Лондонский аэропорт Гатвик внедрил облачный портал Amadeus A-CDM
Компания Amadeus, технологический партнер мировой туристической отрасли, и аэропорт Лондона Гатвик (LG
|26.12.2014
|
Amadeus запустила решение по организации трансфера для авиакомпаний
Компания Amadeus, поставщик передовых технологических решений для мировой индустрии туризма и перевозо
|22.05.2014
|
Southwest Airlines внедрит единую систему бронирования билетов на базе Amadeus Altea
Авиакомпания Southwest Airlines и Amadeus IT Group объявили о заключении контракта на внедрение платформы Amadeus Altea
|07.02.2014
|
Amadeus приобрела поставщика ИТ-решений для аэропортов UFIS Airport Solutions
Компания Amadeus, технологический партнер мировой туристической отрасли, приобрела компанию UFIS Airpo
|24.12.2013
|
Amadeus покупает поставщика облачных решений для гостиничного бизнеса Newmarket International
Компания Amadeus, технологический партнер для мировой туристической отрасли, объявила о намерении прио
|13.12.2013
|
«Уральские авиалинии» внедрили модуль онлайн-продаж Amadeus e-Retail
Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о запуске модуля онлайн-продаж Amadeus e-Retail, который позволит пассажирам компании бронировать и покупать билеты на сайте авиакомпании, а также планировать сложные стыковочные маршруты с учетом всех действующих партнерски
|10.09.2012
|
British Airways оптимизирует учет доходов с помощью Amadeus Passenger Revenue Accounting
Компания Amadeus, поставщик решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной ком
|27.08.2012
|
Amadeus открыла в своем ЦОД новый энергоблок стоимостью 10 млн евро
Компания Amadeus, поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и элект
|28.06.2012
|
Amadeus и Akamai заключили договор о глобальном сотрудничестве
Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе
|22.06.2012
|
Amadeus и Kayak объявили о расширении международного сотрудничества
Компании Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе
|22.05.2012
|
Amadeus и STA Travel развивают сотрудничество в сфере ИТ
Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе
|01.03.2012
|
Amadeus совместно с Microsoft запускает в России решение по управлению деловыми поездками
Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе
|22.09.2011
|
Решения Amadeus и SITA будут предоставлять авиапассажирам информацию о багаже в реальном времени
Компании Amadeus — технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиаперевозок — и SITA — эксперт в сфере информационных технологий для авиатранспортной отрасли — в рамка
|11.04.2011
|
«Ванд Интернэшнл Тур» объединила возможности решений для электронной коммерции Amadeus E-Power и PayOnline
нее «Ванд Интернэшнл Тур» интегрировала со своим сайтом решение для онлайн-бронирования авиабилетов Amadeus E-Power. «Вы можете самостоятельно осуществлять поиск перелетов по нескольким критери
|18.01.2011
|
В Amadeus – новый президент и CEO
Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе
