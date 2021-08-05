Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии

«Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования «Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus завершил проект по внедрению предложений по размещению от компании Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования Time. Клиенты «Аэроклуба» – свыше 1 тыс. корпораций в Р

Amadeus интегрировала IBM Digital Health Pass в свою цифровую систему проверки здоровья пассажиров IBM и Amadeus объявили о сотрудничестве, целью которого является решение одной из основных проблем, стоящих сегодня перед транспортными компаниями: проверка и валидация медицинских документов в части

Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus амках решения Traveler ID. Технология позволяет пассажирам подтвердить наличие у них необходимых медицинских документов при регистрации, не покидая веб-сайт или приложение авиакомпании. Новое решение Amadeus полностью интегрировано в IT-систему авиакомпании и направлено на укрепление доверия пассажиров к путешествиям. Возможность самостоятельной регистрации на рейс снижает необходимость лич

Amadeus и Mastercard ускорят внедрение виртуальных платежей в индустрии путешествий astercard объявили о продлении глобального сотрудничества на пять лет, которое позволит расширить доступ к виртуальным платежным картам для всей экосистемы путешествий. Благодаря этому сотрудничеству Amadeus и Mastercard будут продолжать предоставлять гибкие, безопасные и эффективные способы оплаты и получения платежей. Новые договоренности достигнуты на базе существующих стратегических отн

Amadeus и Microsoft займутся развитием инноваций в индустрии путешествий Amadeus и Microsoft объявили о планах по совместному развитию инноваций в индустрии путешествий. Amadeus и Microsoft будут целенаправленно вести совместную работу в трех областях. Усиление к

Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса Генеральный директор Amadeus в России Леонид Мармер принял участие в работе Первого Всероссийского Конгресса общественных объединений туризма, гостеприимства и спорта «Туризм. Нацпроекты 2020», который прошел в Общ

Amadeus представит Lufthansa Group решения для цифровой трансформации Lufthansa Group и Amadeus продлили и расширили долгосрочное технологическое сотрудничество. В рамках нового сог

Amadeus развивает сеть партнерств на территории СНГ олучила доступ к системе Altéa Departure Control и сможет воспользоваться преимуществами технологий Amadeus при расширении сотрудничества с авиакомпаниями и аэропортами. Ранее ABC GH использова

Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов ATPCO и Amadeus объявили о подписании долгосрочного соглашения, которое позволяет Amadeus инте

Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack VMware объявила о том, что Amadeus IT Group, ведущий технологический партнер авиакомпаний и туроператоров по всему миру,

Czech Airlines персонализирует обслуживание путешественников с Amadeus Fare Families Авиакомпания Czech Airlines внедрила решение Amadeus Fare Families. Благодаря нему авиакомпания сможет персонализировать своё портфолио при продаже билетов и сервисов через непрямые каналы продаж, сообщили CNews в компании Amadeus.

Amadeus завершает приобретение Navitaire Компания Amadeus объявила о завершении сделки по приобретению компании Navitaire у Accenture за $830 м

OneTwoTrip расширяет стратегическое партнерство с Amadeus для диверсификации бизнеса Компания OneTwoTrip, игрок российского сегмента онлайн-рынка по продаже туристических услуг, и Amadeus, поставщик ИТ-решений для международной индустрии туризма, подписали глобальный догов

Amadeus запустила приложение для автоматизированного перевода правил авиатарифов с английского на русский язык Компания Amadeus, поставщик ИТ-решений для международной индустрии туризма, объявила о запуске нового

E-Tickets Service автоматизировала обмен и возврат авиабилетов в рамках платформы ETM System Компания E-Tickets Service (г. Нюрнберг, Германия), разработчик комплексных ИТ-решений в области туризма и сертифицированный поставщик компании Amadeus, представила новый функционал в рамках своего решения ETM System для трэвел-агентств. Как сообщили CNews в Amadeus, E-Tickets Service предлагает своим клиентам инструмент для авт

Аналитическое решение Amadeus поможет авиакомпаниям справиться со сбоями в расписании рейсов Компания Amadeus объявила о запуске нового решения для авиакомпаний Amadeus Schedule Recovery,

Lufthansa и Austrian внедрили Amadeus Fare Families для дистрибуции новых тарифов во всех каналах продаж Авиакомпании Lufthansa и Austrian завершили внедрение Amadeus Fare Families в рамках перехода к этому решению Lufthansa Group. В результате новые ф

Amadeus приобрела Hotel SystemsPro — поставщика ИТ-решений для гостиничной отрасли Компания Amadeus расширит свое предложение для гостиничной отрасли в сфере организации продаж и кейтер

Amadeus покупает провайдера облачных систем управления гостиничными объектами Itesso BV Компания Amadeus приобретает компанию Itesso BV — базирующегося в Нидерландах провайдера облачных сист

E-Tickets Service стал первым сертифицированным поставщиком Amadeus в России E-Tickets Service (г. Нюрнберг, Германия), разработчик комплексных ИТ-решений в области туризма, и Amadeus IT Group, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма

Amadeus предложила трэвел-агентам аналитическую систему нового поколения Компания Amadeus объявила о запуске нового решения по бизнес-аналитике туристического рынка для агенто

Avinor переводит 46 аэропортов в Норвегии на облачную платформу Amadeus Группа Avinor, в состав которой входят 46 аэропортов в Норвегии с пассажиропотоком более 50 млн человек, заключила соглашение с компанией Amadeus о внедрении облачной платформы Airport Common Use Service (ACUS). Как сообщили CNews в Amadeus, решение обеспечит рентабельный, кастомизированный и гибкий подход к обработке данн

Авиакомпания SAS перешла на систему управления доходами от Amadeus Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines System) полностью завершила переход на решение по управлению доходами Amadeus Altea Revenue Management Suite. Как сообщили CNews в компании Amadeus, переход авиакомпании на новую систему обеспечит точный, «умный» расчет стоимости продуктов и пакетных предл

Amadeus представила экосистему решений для повышения доходности онлайн-трэвел агентств Компания Amadeus, ИТ-партнер мировой туристической отрасли, представила единую экосистему высокотехнол

Aviasales оптимизировал поиск предложений по авиабилетам с помощью Amadeus Extreme Search Российский метапоисковик авиабилетов Aviasales внедрил инновационное решение Amadeus Extreme Search в рамках глобального договора о сотрудничестве с компанией Amadeus<

Лондонский аэропорт Гатвик внедрил облачный портал Amadeus A-CDM Компания Amadeus, технологический партнер мировой туристической отрасли, и аэропорт Лондона Гатвик (LG

Amadeus запустила решение по организации трансфера для авиакомпаний Компания Amadeus, поставщик передовых технологических решений для мировой индустрии туризма и перевозо

Southwest Airlines внедрит единую систему бронирования билетов на базе Amadeus Altea Авиакомпания Southwest Airlines и Amadeus IT Group объявили о заключении контракта на внедрение платформы Amadeus Altea

Amadeus приобрела поставщика ИТ-решений для аэропортов UFIS Airport Solutions Компания Amadeus, технологический партнер мировой туристической отрасли, приобрела компанию UFIS Airpo

Amadeus покупает поставщика облачных решений для гостиничного бизнеса Newmarket International Компания Amadeus, технологический партнер для мировой туристической отрасли, объявила о намерении прио

«Уральские авиалинии» внедрили модуль онлайн-продаж Amadeus e-Retail Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о запуске модуля онлайн-продаж Amadeus e-Retail, который позволит пассажирам компании бронировать и покупать билеты на сайте авиакомпании, а также планировать сложные стыковочные маршруты с учетом всех действующих партнерски

British Airways оптимизирует учет доходов с помощью Amadeus Passenger Revenue Accounting Компания Amadeus, поставщик решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной ком

Amadeus открыла в своем ЦОД новый энергоблок стоимостью 10 млн евро Компания Amadeus, поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и элект

Amadeus и Akamai заключили договор о глобальном сотрудничестве Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе

Amadeus и Kayak объявили о расширении международного сотрудничества Компании Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе

Amadeus и STA Travel развивают сотрудничество в сфере ИТ Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе

Amadeus совместно с Microsoft запускает в России решение по управлению деловыми поездками Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе

Решения Amadeus и SITA будут предоставлять авиапассажирам информацию о багаже в реальном времени Компании Amadeus — технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиаперевозок — и SITA — эксперт в сфере информационных технологий для авиатранспортной отрасли — в рамка

«Ванд Интернэшнл Тур» объединила возможности решений для электронной коммерции Amadeus E-Power и PayOnline нее «Ванд Интернэшнл Тур» интегрировала со своим сайтом решение для онлайн-бронирования авиабилетов Amadeus E-Power. «Вы можете самостоятельно осуществлять поиск перелетов по нескольким критери