Amadeus IT Group Amadeus Global Travel Distribution Amadeus Global Hotel Group Amadeus Leisure Group Амадеус Россия Амадеус-ИТ Амадеус – Информационные технологии

Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии

УПОМИНАНИЯ


05.08.2021 «Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus интегрировал предложения по размещению от Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования

«Аэроклуб» в партнерстве с Amadeus завершил проект по внедрению предложений по размещению от компании Booking.com в свою корпоративную платформу онлайн-бронирования Time. Клиенты «Аэроклуба» – свыше 1 тыс. корпораций в Р
22.07.2021 Amadeus интегрировала IBM Digital Health Pass в свою цифровую систему проверки здоровья пассажиров

IBM и Amadeus объявили о сотрудничестве, целью которого является решение одной из основных проблем, стоящих сегодня перед транспортными компаниями: проверка и валидация медицинских документов в части
23.04.2021 Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus

амках решения Traveler ID. Технология позволяет пассажирам подтвердить наличие у них необходимых медицинских документов при регистрации, не покидая веб-сайт или приложение авиакомпании. Новое решение Amadeus полностью интегрировано в IT-систему авиакомпании и направлено на укрепление доверия пассажиров к путешествиям. Возможность самостоятельной регистрации на рейс снижает необходимость лич
18.03.2021 Amadeus и Mastercard ускорят внедрение виртуальных платежей в индустрии путешествий

astercard объявили о продлении глобального сотрудничества на пять лет, которое позволит расширить доступ к виртуальным платежным картам для всей экосистемы путешествий. Благодаря этому сотрудничеству Amadeus и Mastercard будут продолжать предоставлять гибкие, безопасные и эффективные способы оплаты и получения платежей. Новые договоренности достигнуты на базе существующих стратегических отн
01.03.2021 Amadeus и Microsoft займутся развитием инноваций в индустрии путешествий

Amadeus и Microsoft объявили о планах по совместному развитию инноваций в индустрии путешествий. Amadeus и Microsoft будут целенаправленно вести совместную работу в трех областях. Усиление к
12.03.2020 Amadeus представила тренды цифровизации турбизнеса

Генеральный директор Amadeus в России Леонид Мармер принял участие в работе Первого Всероссийского Конгресса общественных объединений туризма, гостеприимства и спорта «Туризм. Нацпроекты 2020», который прошел в Общ
19.02.2020 Amadeus представит Lufthansa Group решения для цифровой трансформации

Lufthansa Group и Amadeus продлили и расширили долгосрочное технологическое сотрудничество. В рамках нового сог
30.01.2020 Amadeus развивает сеть партнерств на территории СНГ

олучила доступ к системе Altéa Departure Control и сможет воспользоваться преимуществами технологий Amadeus при расширении сотрудничества с авиакомпаниями и аэропортами. Ранее ABC GH использова
28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов

ATPCO и Amadeus объявили о подписании долгосрочного соглашения, которое позволяет Amadeus инте
10.05.2017 Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack

VMware объявила о том, что Amadeus IT Group, ведущий технологический партнер авиакомпаний и туроператоров по всему миру,
03.03.2016 Czech Airlines персонализирует обслуживание путешественников с Amadeus Fare Families

Авиакомпания Czech Airlines внедрила решение Amadeus Fare Families. Благодаря нему авиакомпания сможет персонализировать своё портфолио при продаже билетов и сервисов через непрямые каналы продаж, сообщили CNews в компании Amadeus.
27.01.2016 Amadeus завершает приобретение Navitaire

Компания Amadeus объявила о завершении сделки по приобретению компании Navitaire у Accenture за $830 м
26.01.2016 OneTwoTrip расширяет стратегическое партнерство с Amadeus для диверсификации бизнеса

Компания OneTwoTrip, игрок российского сегмента онлайн-рынка по продаже туристических услуг, и Amadeus, поставщик ИТ-решений для международной индустрии туризма, подписали глобальный догов
18.12.2015 Amadeus запустила приложение для автоматизированного перевода правил авиатарифов с английского на русский язык

Компания Amadeus, поставщик ИТ-решений для международной индустрии туризма, объявила о запуске нового

13.11.2015 E-Tickets Service автоматизировала обмен и возврат авиабилетов в рамках платформы ETM System

Компания E-Tickets Service (г. Нюрнберг, Германия), разработчик комплексных ИТ-решений в области туризма и сертифицированный поставщик компании Amadeus, представила новый функционал в рамках своего решения ETM System для трэвел-агентств. Как сообщили CNews в Amadeus, E-Tickets Service предлагает своим клиентам инструмент для авт
29.10.2015 Аналитическое решение Amadeus поможет авиакомпаниям справиться со сбоями в расписании рейсов

Компания Amadeus объявила о запуске нового решения для авиакомпаний Amadeus Schedule Recovery,

17.08.2015 Lufthansa и Austrian внедрили Amadeus Fare Families для дистрибуции новых тарифов во всех каналах продаж

Авиакомпании Lufthansa и Austrian завершили внедрение Amadeus Fare Families в рамках перехода к этому решению Lufthansa Group. В результате новые ф
05.08.2015 Amadeus приобрела Hotel SystemsPro — поставщика ИТ-решений для гостиничной отрасли

Компания Amadeus расширит свое предложение для гостиничной отрасли в сфере организации продаж и кейтер
27.07.2015 Amadeus покупает провайдера облачных систем управления гостиничными объектами Itesso BV

Компания Amadeus приобретает компанию Itesso BV — базирующегося в Нидерландах провайдера облачных сист
22.07.2015 E-Tickets Service стал первым сертифицированным поставщиком Amadeus в России

E-Tickets Service (г. Нюрнберг, Германия), разработчик комплексных ИТ-решений в области туризма, и Amadeus IT Group, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма
13.07.2015 Amadeus предложила трэвел-агентам аналитическую систему нового поколения

Компания Amadeus объявила о запуске нового решения по бизнес-аналитике туристического рынка для агенто
06.07.2015 Avinor переводит 46 аэропортов в Норвегии на облачную платформу Amadeus

Группа Avinor, в состав которой входят 46 аэропортов в Норвегии с пассажиропотоком более 50 млн человек, заключила соглашение с компанией Amadeus о внедрении облачной платформы Airport Common Use Service (ACUS). Как сообщили CNews в Amadeus, решение обеспечит рентабельный, кастомизированный и гибкий подход к обработке данн
19.06.2015 Авиакомпания SAS перешла на систему управления доходами от Amadeus

Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines System) полностью завершила переход на решение по управлению доходами Amadeus Altea Revenue Management Suite. Как сообщили CNews в компании Amadeus, переход авиакомпании на новую систему обеспечит точный, «умный» расчет стоимости продуктов и пакетных предл
30.04.2015 Amadeus представила экосистему решений для повышения доходности онлайн-трэвел агентств

Компания Amadeus, ИТ-партнер мировой туристической отрасли, представила единую экосистему высокотехнол
19.02.2015 Aviasales оптимизировал поиск предложений по авиабилетам с помощью Amadeus Extreme Search

Российский метапоисковик авиабилетов Aviasales внедрил инновационное решение Amadeus Extreme Search в рамках глобального договора о сотрудничестве с компанией Amadeus<
20.01.2015 Лондонский аэропорт Гатвик внедрил облачный портал Amadeus A-CDM

Компания Amadeus, технологический партнер мировой туристической отрасли, и аэропорт Лондона Гатвик (LG
26.12.2014 Amadeus запустила решение по организации трансфера для авиакомпаний

Компания Amadeus, поставщик передовых технологических решений для мировой индустрии туризма и перевозо
22.05.2014 Southwest Airlines внедрит единую систему бронирования билетов на базе Amadeus Altea

Авиакомпания Southwest Airlines и Amadeus IT Group объявили о заключении контракта на внедрение платформы Amadeus Altea

07.02.2014 Amadeus приобрела поставщика ИТ-решений для аэропортов UFIS Airport Solutions

Компания Amadeus, технологический партнер мировой туристической отрасли, приобрела компанию UFIS Airpo
24.12.2013 Amadeus покупает поставщика облачных решений для гостиничного бизнеса Newmarket International

Компания Amadeus, технологический партнер для мировой туристической отрасли, объявила о намерении прио
13.12.2013 «Уральские авиалинии» внедрили модуль онлайн-продаж Amadeus e-Retail

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о запуске модуля онлайн-продаж Amadeus e-Retail, который позволит пассажирам компании бронировать и покупать билеты на сайте авиакомпании, а также планировать сложные стыковочные маршруты с учетом всех действующих партнерски
10.09.2012 British Airways оптимизирует учет доходов с помощью Amadeus Passenger Revenue Accounting

Компания Amadeus, поставщик решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной ком
27.08.2012 Amadeus открыла в своем ЦОД новый энергоблок стоимостью 10 млн евро

Компания Amadeus, поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и элект
28.06.2012 Amadeus и Akamai заключили договор о глобальном сотрудничестве

Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе
22.06.2012 Amadeus и Kayak объявили о расширении международного сотрудничества

Компании Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе
22.05.2012 Amadeus и STA Travel развивают сотрудничество в сфере ИТ

Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе
01.03.2012 Amadeus совместно с Microsoft запускает в России решение по управлению деловыми поездками

Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе
22.09.2011 Решения Amadeus и SITA будут предоставлять авиапассажирам информацию о багаже в реальном времени

Компании Amadeus — технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиаперевозок — и SITA — эксперт в сфере информационных технологий для авиатранспортной отрасли — в рамка
11.04.2011 «Ванд Интернэшнл Тур» объединила возможности решений для электронной коммерции Amadeus E-Power и PayOnline

нее «Ванд Интернэшнл Тур» интегрировала со своим сайтом решение для онлайн-бронирования авиабилетов Amadeus E-Power. «Вы можете самостоятельно осуществлять поиск перелетов по нескольким критери
18.01.2011 В Amadeus – новый президент и CEO

Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиапе

Публикаций - 93, упоминаний - 161

Amadeus IT Group и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 16
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 127 12
SAP SE 5378 6
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 22 6
Microsoft Corporation 25031 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 5
NDC Technologies 41 4
IBM - International Business Machines Corp 9504 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 4
Sabre Airline Solutions 16 4
Deutsche Lufthansa Systems 24 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3279 4
8703 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 3
Promt - Промт 303 3
Siemens AG - Siemens Group 2611 3
Цифра ГК 2509 3
Travelport - Трэвелпорт 6 3
АйТи 1418 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5125 2
SAS Institute 1013 2
Рексофт - Reksoft 427 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 18 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 2
RESA Airport Data Systems 4 2
Infor - SoftBrands 5 2
SIS INC - СИС ИНК - СИС Инкорпорэйтед 4 2
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 29 2
Системы документооборота 502 2
Accenture plc 689 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9034 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Meta Platforms - Facebook 4498 1
Oracle Corporation 6801 1
Apple Inc 12404 1
Dell EMC 5059 1
Broadcom - VMware 2436 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3030 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 21
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 12
Deutsche Lufthansa AG 119 7
Air France–KLM - Air France - KLM 79 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 351 6
British Airways - British Midland International 127 6
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 5
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 5
Austrian Airlines - авиакомпания 20 4
РЖД - Российские железные дороги 1965 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 242 4
Expedia Group 135 4
United Airlines - авиакомпания 93 4
Трансаэро - авиакомпания 59 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 4
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 7 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 535 3
Ростех - Вертолеты России 172 3
American Airlines 87 3
SWISS International Air Lines 53 3
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 3
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 3
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1895 2
TripAdvisor 41 2
Visa International 1962 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
Assist - Ассист 212 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 75 2
Лента - Сеть розничной торговли 2210 2
Московские авиационные услуги ГУ 4 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 47 2
Expedia - Orbitz 28 2
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 218 2
Brussels Airlines - SN Brussels Airlines - Sabena 8 2
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 2
Khujand International Airoport - Международный аэропорт Худжанд 1 1
Air Dolomiti - Авиакомпания 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3420 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6186 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4697 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 135 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 104 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 158 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2786 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5143 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
Федеральное казначейство России 1838 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 307 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2086 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 119 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1315 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 192 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 812 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 7
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 73 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12686 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22345 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 13
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 536 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11887 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5072 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11657 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5533 10
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 69 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7792 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7313 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12029 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7120 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11051 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14220 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12654 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7063 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3072 7
Бронирование - Booking 751 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13081 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25209 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11051 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4420 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2340 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11883 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6102 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5262 5
Электронный билет - e-ticket 172 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 4
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 77 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25119 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16739 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12100 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6015 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 10
Amadeus Travel Platform - Amadeus Travel Intelligence Engine - Amadeus e-Travel Management - Amadeus Traveler ID for Safe Travel 8 8
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 6
Amadeus ATC - Amadeus Ancillary Services - Amadeus ATC Refund - Amadeus ATC Shopper - Amadeus Ticket Changer 6 6
Apple iOS 8102 3
Google Android 14457 3
Siemens Teamcenter 67 3
Amadeus Fare Families - Amadeus Fare Rules Translator 3 3
Dassault Systemes - BoostAerospace 3 3
Amadeus Selling Platform Connect 2 2
Amadeus API 2 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 2
Apple iPad 3898 2
Apple - App Store 2971 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2292 2
Opera Browser - Браузер 1029 2
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 16 2
Booking.com 116 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 975 2
Amadeus Web Services 2 2
Amadeus Meta Pricer 2 2
Amadeus e-Retail 2 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 2
Amadeus Airline Platform 1 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
IATA ONE Order - Стандарт обмена сообщениями системы бронирования авиабилетов 3 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
ATPCO Routehappy 3 1
Microsoft Azure 1438 1
Microsoft Office 365 965 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Oracle Java - язык программирования 3279 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Microsoft Outlook 1430 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 865 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 620 1
Microsoft Teams - MS Teams 592 1
Microsoft Dynamics 365 135 1
Богданов Кирилл 112 3
Кирюшин Сергей 90 3
Храбров Валерий 26 3
Белей Александр 8 3
Jarrell John - Джаррелл Джон 3 3
Maroto Luis - Марото Луис 3 3
Бойко Алексей 87 2
Hiscox Jeff - Хискокс Джефф 2 2
Шаромов Алексей 5 2
Clement Pascal - Клеман Паскаль 7 2
Раздьяконов Николай 2 2
Sattel Julia - Саттел Джулия 2 2
Мармер Леонид 1 1
Белякова Мария 1 1
Schütz Roland - Роланд Шульц 1 1
Давлатов Зарифбек 1 1
Albert Robert - Альберт Роберт 2 1
Valmorbida Decius - Вальморбида Десиус 1 1
Алексеев Алексей 12 1
Krips Wolfgang - Крипс Вольфганг 2 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 210 1
Аитов Тимур 197 1
Кудрин Алексей 124 1
Захаров Андрей 37 1
Будин Алексей 22 1
Шаблыков Никита 29 1
Коробов Александр 17 1
Хромов Алексей 17 1
Сидоров Алексей 19 1
Соколов Михаил 30 1
Кохан Владимир 11 1
Бейлезон Олег 32 1
Попов Геннадий 20 1
Бабинцев Василий 24 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Черемных Андрей 30 1
Лакруа Денис 1 1
Ласкин Иван 13 1
Riolobos Oscar - Риолобос Оскар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 23
Европа 24498 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 12
Испания - Королевство 3746 11
Германия - Федеративная Республика 12851 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2515 6
Ближний Восток 3009 5
Земля - планета Солнечной системы 10540 5
Украина 7725 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3173 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Европа Восточная 3114 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 3
Франция - Французская Республика 7939 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3572 3
Африка - Африканский регион 3541 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1653 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1203 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 968 3
Сингапур - Республика 1889 3
Япония 13430 2
Беларусь - Белоруссия 5940 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4178 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3288 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 2
Азия - Азиатский регион 5678 2
Италия - Итальянская Республика 4406 2
Финляндия - Финляндская Республика 3639 2
Израиль 2775 2
Армения - Республика 2352 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1803 2
Германия - Бавария - Мюнхен 472 2
Австрия - Австрийская Республика 1325 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 435 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6771 45
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 966 32
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1782 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5281 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5851 20
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2780 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2537 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6655 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 5
Английский язык 6813 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7752 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6210 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6966 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3298 3
Экономический эффект 1152 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3133 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6674 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5475 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2860 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2866 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1682 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3609 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6169 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5138 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4225 2
FT - Financial Times 1242 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11356 2
TAdviser - Центр выбора технологий 416 2
Авиатранспортное обозрение 4 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 1
Silicon 487 1
23ABC News 172 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Ведомости 1139 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1046 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 7
НМГ - Медиалогия 31 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 2
Gartner - Гартнер 3588 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 754 1
Juniper Research 539 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 261 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 564 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 252 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 382 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 208 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
Авиационный IT форум 7 2
День молодёжи - 27 июня 965 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

