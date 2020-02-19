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Amadeus представит Lufthansa Group решения для цифровой трансформации

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Lufthansa Group и Amadeus продлили и расширили долгосрочное технологическое сотрудничество. В рамках нового соглашения Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines и Air Dolomiti будут продолжать использовать платформу обслуживания пассажиров Altéa PSS — ИТ-систему Amadeus для авиакомпаний — для выполнения задач по хранению ресурсов, управлению бронированием и оформлением авиабилетов, урегулирования сбоев в аэропорту и контроля вылетов. Тем самым будет обеспечена максимально бесперебойная доставка пассажиров до места назначения.

Также в рамках партнерства обозначен запуск новых сервисов, призванных изменить способ обслуживания клиентов Группы как в Интернете, так и в аэропорту. Расширенное сотрудничество с Amadeus направлено на развитие таких сфер, как операционная работа Lufthansa Group, управление сбоями в расписании, а также продажи дополнительных услуг, поисковые сервисы и обслуживание в аэропорту.

«Благодаря этому соглашению мы не только укрепляем наше сотрудничество и обеспечиваем операционную стабильность, но и закладываем основу для стимулирования инноваций и ускорения внедрения цифровых технологий в различных сферах нашей деятельности», — отметил доктор Роланд Шульц (Dr. Roland Schütz), исполнительный вице-президент и директор по информационным технологиям Lufthansa Group.

Сотрудничество подкрепляется стратегией Amadeus по развитию платформенной модели.

Amadeus Airline Platform предоставляет авиакомпаниям большую гибкость и широкие возможности сотрудничества со стартапами и партнерами для реализации инноваций, проведения экспериментов и сокращения циклов внедрения.

«Это расширенное соглашение — доказательство нашего долгосрочного партнерства с Lufthansa Group», — сказала Джулиа Саттел (Julia Sattel), президент Amadeus. «Наши технологии, находящиеся в авангарде индустрии, будут помогать Lufthansa Group достигать целей своего бизнеса – от поисковых сервисов до операционной работы. При этом обеспечивая одинаково высокий уровень качества продаж и обслуживания пассажиров в разных авиакомпаниях-участниках группы».

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