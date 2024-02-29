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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Аэропорт Цифровая трансформация аэропортов Системы управления аэропортами Airport management systems аэрологистика aerologistics

Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics

Аэропорты – предприятия с высокой долей ручного рутинного труда, который вполне способен выполнять робот. Современные технологии позволяют создавать автономные роботизированные системы, которые могут выполнять различные задачи в сфере авиации.


29.02.2024 «МегаФон» улучшили связ в аэропорту Тамбова и еще на 40 объектах региона

егаФона» модернизировали телеком-оборудование в авиахабе, а также еще более чем на 40 объектах в 15 районах Тамбовской области. В ряде небольших населенных пунктах региона связь 4G появилась впервые. В аэропорту Тамбова запустили дополнительный слой LTE, что позволило усовершенствовать передачу данных для пассажиров. Теперь средняя скорость мобильного интернета составляет 60 Мбит/с. Этого д
06.04.2023 Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково

полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически включать средства отпугивания, установленные на аэродроме. Тестирование комплекса ORNI в аэропорту Пулково проходило более года. За время эксплуатации система с высокой точностью обнаруживала птиц при любых метеоусловиях, локатор функционировал в установленном диапазоне дальносте
17.01.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы

ратора. Только за последний месяц улетающие и прилетающие пассажиры использовали порядка 3 ТБ данных. Такого объема хватило бы, чтобы 1,5 тыс. раз посмотреть фильм «Экипаж» в HD-качестве. Кроме того, в аэропорту любят общаться по телефону — более 20 тыс. минут проговорили абоненты «Мегафона» с 16 декабря по 16 января. Чаще всех в онлайн выходили туристы и командированные из Санкт-Петербурга
16.09.2022 Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту

этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Аэропорт им. Сабихи Гекчен получил специальный сертификат Управления Гражданской Авиации Турции, дающий право на работу во время пандемии. Робот в аэропорту оборудован сканером билетов: он помогает найти выход на посадку или сориентироваться в терминале, рассказывает о правилах поведения и безопасности, помогает вызвать такси. Российски
13.09.2021 МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин»

ий бесперебойную работу всех служб аэропорта «Гагарин», использует фиксированную сеть МТС для выполнения всех повседневных рабочих задач, что напрямую влияет на качество и скорость обслуживания людей в аэропорту.
19.02.2020 «Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево

а также повысить прозрачность и эффективность управления компанией. Ранее в компании данные, необходимые для планирования затрат, фиксировались в файлах Excel, что осложняло процесс сведения бюджета. В аэропорту назрела потребность в усовершенствовании процессов консолидации бюджета и упорядочивания его согласования. Бюджетная модель на базе «1С: Управление холдингом» построена на методолог
25.07.2019 Леонид Сергеев -

Российский авиарынок должен «перепрыгнуть» в цифровую эру

Нам нужен современный цифровой аэропорт CNews: Вы недавно на этом посту. Какие ключевые задачи перед вами стоят? Ка
01.08.2018 «Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь»

счет заработной платы в программе «1С:ЗУП» версии 2.5, техническую поддержку которой фирма «1С» прекратила в апреле 2018 г. Для предприятия это стало одним из поводов, чтобы перейти на новое решение. В аэропорту «1С:ЗУП» версии 2.5 обменивалась данными с решениями «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:ЗУП» версии 3.1, которая размещена в облаке. Такая система не позволяла учесть все потребности отдела к
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов»

ет LTE-Advanced на скоростях до 300 Мбит/с. Средние скорости передачи данных составляют порядка 70 Мбит/с, – сказал Алексей Барков, директор Ростовского отделения компании «Мегафон». – Инфраструктура в аэропорту настроена на высокую пропускную способность и сможет ежедневно обслуживать многотысячный трафик. Аналогичные работы по улучшению качества связи и интернета для наших клиентов мы вед
21.01.2016 В аэропорту «Уфа» будет внедрена отечественная система контроля доступа пассажиров в «чистую» зону

с июня 2015 г. входит в «Атринити») в 2013 г. в целях обеспечения высокого уровня безопасности российских аэропортов, в частности, для контроля доступа пассажиров в стерильную зону. Проект «Атринити» в аэропорту «Уфа» станет первым примером практической реализации подобной системы на отечественных продуктах, заявили в компании. Архитектура подсистемы PAC включает базу данных с актуальной ин
09.04.2015 «Техносерв» внедрил в аэропорту Череповца систему тепловизионного кругового обзора

Компания «Техносерв» – российский системный интегратор, осуществила внедрение системы видеонаблюдения с применением технологии тепловизионного кругового обзора в аэропорту города Череповец. Заказчиком системы выступил оператор аэропорта «Череповец» – компания «Авиапредприятие «Северсталь». «Эффективность традиционных систем видеонаблюдения и тепловиде
17.12.2014 Американцы скупили все iPhone 6 Plus в аэропорту «Пулково»

Двое граждан США во вторник, 16 декабря, приобрели все имеющиеся в наличии в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге смартфоны Apple iPhone 6 Plus. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Игорь Павловский. «Пришли два американца, поменяли деньги в банке

08.04.2014 «Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово

пользована для трансляции сигналов нескольких операторов мобильной связи, что позволит этим операторам оптимально использовать свои сетевые ресурсы в условиях непрерывно растущей абонентской нагрузки в аэропорту «Домодедово». «Мы были рады помочь одному из крупнейших мобильных операторов в России в оптимизации работы сети и обеспечении высококачественными современными услугами связи посетит
29.11.2013 «Билайн» запустил LTE в аэропорту Домодедово

запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения (LTE) в Московском аэропорту Домодедово. Пассажиры Домодедово могут воспользоваться LTE-сервисами во всех зонах пассажирского терминала. В аэропорту организована продажа LTE USB-модемов и sim-карт «Билайн». Технический директор Московского региона «ВымпелКома» Сергей Бауман отметил: «Мы рады предоставить пассажирам Домодедово ка
29.10.2013 ММПО в аэропорту Новосибирска обработало первую экспресс-почту EMS из-за рубежа

равлений EMS, поступивших из-за рубежа. Первое отправление зарегистрировано для получателя из Амурской области. 23 сентября совместным приказом Федеральной таможенной службы и Минкомсвязи России ММПО в аэропорту Толмачёво включено в перечень объектов почтовой связи на территории РФ. Открывшееся ММПО в новосибирском аэропорту стало четвертым в стране, построенным непосредственно при аэропорт
18.10.2013 В аэропорту Владивостока открылась мобильная библиотека МТС

МТС объявила о запуске мобильной библиотеки в аэропорту Владивостока. Виртуальные библиотечные стенды располагаются на территории кофеен Coffee-City на 1-м этаже аэропорта и в зале ожидания вылета внутренних авиалиний. Скачать книгу на с
21.05.2013 «Билайн» запустил Wi-Fi в аэропорту «Толмачёво»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Новосибирске объявила о запуске бесплатной зоны Wi-Fi в аэропорту «Толмачево». Wi-Fi зона организована в терминале «А». Все пассажиры и сопровождающие их посетители аэропорта могут воспользоваться бесплатным интернетом по технологии Wi-Fi от «Била
29.10.2007 Boeing при посадке разрушил светотехнику в аэропорту Катовице

Польские официальные органы приступили к расследованию обстоятельств инцидента, произошедшего в аэропорту Катовице, сообщает Flight Global. Испанский Boeing 737, зашедший на посадку намного раньше, чем предписывается инструкциями, снес светотехнику ВПП - посадочные и дирекционные огни,

12.10.2007 IBM будет модернизировать зону приема-отправки багажа в аэропорту Schiphol

nde Industries подписали соглашение с компанией-оператором Амстердамского аэропорта Schiphol, направленное на значительное повышение пропускной способности новой служебной зоны приема-отправки багажа в аэропорту. По условиям соглашения, IBM предоставит автоматизированную систему управления багажом, которая будет контролировать каждый чемодан и сумку в процессе их погрузки, разгрузки и транс
13.02.2007 В аэропорту Новосибирска установлена новая система экспресс-досмотра

31.08.2006 В аэропорту Внуково внедряется система оповещения о кризисных ситуациях

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ приступило к внедрению в аэропорту Внуково комплексной системы оповещения пассажиров об угрозе возникновения кризисных ситуаций, сообщает РБК. Мероприятия реализуются в рамках государственного проекта по созданию Общ
17.12.2002 В аэропорту Парижа пассажиров идентифицируют по отпечаткам пальцев

Французская авиакомпания Air France в аэропорту "Шарль де Голль" на рейсах Париж-Тель-Авив приступила к тестированию системы биометрической идентификации: отпечатки пальцев пассажиров берутся при входе в самолет и сравниваются с

17.12.2002 В аэропорту Парижа пассажиров идентифицируют по отпечаткам пальцев

Французская авиакомпания Air France в аэропорту "Шарль де Голль" на рейсах Париж-Тель-Авив приступила к тестированию системы биометрической идентификации: отпечатки пальцев пассажиров берутся при входе в самолет и сравниваются с

10.07.2002 В аэропорту Торонто запрещено пользоваться сотовой связью

е, обеспечивающее сотовую телефонную связь. Власти аэропорта предприняли эту меру после того, как канадская ассоциация беспроводной cвязи отказалась провести модернизацию оборудования, установленного в аэропорту, и увеличить на 500% ежегодную плату за аренду технических площадей. В аэропорту установлены 800 таксофонов, с которых пассажирам сейчас разрешено бесплатно делать местные зв

Публикаций - 476, упоминаний - 492

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 31
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 31
МегаФон 7807 31
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 123 28
IBM - International Business Machines Corp 9346 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 21
SAP SE 5108 18
Ростелеком 10705 18
Apple Inc 11663 17
7642 15
Microsoft Corporation 24053 15
Sabre Corporation - Sabre Holdings 165 14
Samsung Electronics 9975 14
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 90 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1415 11
Intel Corporation 11904 11
Cisco Systems 5007 11
Yandex - Яндекс 6463 10
Oracle Corporation 6508 9
Астерос Лабс 25 9
Цифра ГК 2274 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 7
Siemens AG - Siemens Group 2557 7
Google LLC 11384 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1573 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 460 7
Крок - Croc 1763 7
InfoWatch - Инфовотч 965 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 738 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1154 6
Dell EMC 4977 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1269 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 666 5
Webmoney 526 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3044 5
VK - Mail.ru Group 3280 5
Ростех - Автоматика Концерн 1557 5
HP Inc. 5625 5
Sony 6486 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 320 58
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 410 58
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 754 40
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 192 35
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 181 26
Трансаэро - авиакомпания 58 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 14
Deutsche Lufthansa AG 115 13
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 45 13
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 119 12
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 39 12
Почта России ПАО 1997 11
Аэродинамика - Базэл Аэро 36 10
Альфа-Банк 1677 9
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 9
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 9
British Airways - British Midland International 125 9
РЖД - Российские железные дороги 1782 8
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 137 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1852 7
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 23 7
Air France–KLM - Air France - KLM 77 6
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 59 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 6
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 35 6
Ростех - Вертолеты России 163 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 629 5
Assist - Ассист 206 5
Лента - Сеть розничной торговли 1906 5
ВТБ - ВТБ24 662 5
American Airlines 83 5
Альфа-Групп 681 5
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 97 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 5
Встреча ООО 6 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 204 4
Austrian Airlines - авиакомпания 20 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 460 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 867 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 590 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2919 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1016 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3154 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1099 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1391 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 932 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1778 7
Судебная власть - Judicial power 2213 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4697 6
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 260 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4045 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 516 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2560 4
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 107 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 625 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2842 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2586 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 739 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5456 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 3
Федеральное казначейство России 1647 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1776 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 160 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1739 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 3
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 3
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 552 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 10
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 5
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 2
ЛДПР 100 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 34 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 271 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 140
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 59
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12007 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 52
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 46
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6483 43
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 41
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 37
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2270 28
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 25
Google Android 13393 23
Apple iOS 7344 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 14
Microsoft Windows 15013 13
Microsoft Windows 2000 8660 13
Apple iPad 3801 10
Астерос Контакт Авиа 18 10
Астерос Бизнес Контакт 28 9
Google Play - Google Store - Android Market 3151 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 7
Samsung Galaxy Note 688 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 580 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2385 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 838 6
Microsoft Office 3557 6
Samsung Galaxy 919 6
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 5
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 84 5
Microsoft Skype 2010 5
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 4
Apple iPhone 6 4861 4
Inform GroundStar 5 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 720 4
Apple iPad mini 407 4
Apple - App Store 2770 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 466 4
SITA DCS - SITA Departure Control System 7 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 138 4
Amadeus Altea - Amadeus Altea Inventory and Reservation - Amadeus Altea Departure Control - Amadeus Altea Revenue Management - Amadeus Passenger Revenue Accounting 9 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1061 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 3
Linux OS 9085 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 733 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 3
Черемных Андрей 29 8
Богданов Кирилл 112 8
Лемешева Татьяна 7 6
Путин Владимир 2948 5
Врублевский Павел 95 4
Енгибарян Ваге 12 4
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 4
Kennedy John - Кеннеди Джон 34 4
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 4
Фридман Михаил 124 4
Кутинский Владимир 3 3
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Кабилов Зафар 5 3
Корнеев Сергей 84 3
Белей Александр 7 3
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Соколов Максим 26 3
Артимович Игорь 29 3
Кудряшев Антон 28 3
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Ковалев Александр 158 2
Мишустин Михаил 581 2
Никифоров Николай 1134 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Чаркин Евгений 274 2
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Чернышенко Дмитрий 529 2
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Лагода Георгий 59 2
Трофимов Дмитрий 38 2
Рушайло Владимир 4 2
Туровецкий Владимир 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 132985 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 89
Европа 21389 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13118 29
Германия - Федеративная Республика 12395 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1408 22
Великобритания - Лондон 2367 19
Россия - СФО - Новосибирск 3960 19
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Испания - Королевство 3660 17
Украина 7442 17
Франция - Французская Республика 7683 16
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Россия - УФО - Екатеринбург 3616 14
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Азия - Азиатский регион 5287 11
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 28
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 9
AP - Associated Press 1995 5
РИА Новости 850 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1554 3
New Scientist 1447 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 908 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
The Independent 30 2
CNews - ZOOM.CNews 1816 2
The Guardian - Британская газета 353 2
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Казахстан Сегодня 308 2
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Bloomberg 1188 2
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FT - Financial Times 1188 2
WikiLeaks 117 2
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 1
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
NBC News 180 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 152 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 356 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1389 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 296 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 301 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 57 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 43 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 138 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 1
РГБ - Российская государственная библиотека 91 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 91 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 933 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2255 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 4
Авиационный IT форум 7 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1894 3
День молодёжи - 27 июня 735 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 262 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 72 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 1
Robotics Conference 2 1
Robotics Expo 5 1
Web Summit 4 1
CNews FORUM Кейсы 167 1
Best Office Awards 3 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 19 1
CNews AWARDS - награда 451 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Defcon 44 1
Международный женский день - 8 марта 296 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 912 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 24 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Microsoft Ignite 40 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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