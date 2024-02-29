Транспорт Аэропорт Цифровая трансформация аэропортов Системы управления аэропортами Airport management systems аэрологистика aerologistics

«МегаФон» улучшили связ в аэропорту Тамбова и еще на 40 объектах региона егаФона» модернизировали телеком-оборудование в авиахабе, а также еще более чем на 40 объектах в 15 районах Тамбовской области. В ряде небольших населенных пунктах региона связь 4G появилась впервые. В аэропорту Тамбова запустили дополнительный слой LTE, что позволило усовершенствовать передачу данных для пассажиров. Теперь средняя скорость мобильного интернета составляет 60 Мбит/с. Этого д

Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически включать средства отпугивания, установленные на аэродроме. Тестирование комплекса ORNI в аэропорту Пулково проходило более года. За время эксплуатации система с высокой точностью обнаруживала птиц при любых метеоусловиях, локатор функционировал в установленном диапазоне дальносте

«Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы ратора. Только за последний месяц улетающие и прилетающие пассажиры использовали порядка 3 ТБ данных. Такого объема хватило бы, чтобы 1,5 тыс. раз посмотреть фильм «Экипаж» в HD-качестве. Кроме того, в аэропорту любят общаться по телефону — более 20 тыс. минут проговорили абоненты «Мегафона» с 16 декабря по 16 января. Чаще всех в онлайн выходили туристы и командированные из Санкт-Петербурга

Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту этом CNews сообщили представители компании «Промобот». Аэропорт им. Сабихи Гекчен получил специальный сертификат Управления Гражданской Авиации Турции, дающий право на работу во время пандемии. Робот в аэропорту оборудован сканером билетов: он помогает найти выход на посадку или сориентироваться в терминале, рассказывает о правилах поведения и безопасности, помогает вызвать такси. Российски

МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин» ий бесперебойную работу всех служб аэропорта «Гагарин», использует фиксированную сеть МТС для выполнения всех повседневных рабочих задач, что напрямую влияет на качество и скорость обслуживания людей в аэропорту.

«Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево а также повысить прозрачность и эффективность управления компанией. Ранее в компании данные, необходимые для планирования затрат, фиксировались в файлах Excel, что осложняло процесс сведения бюджета. В аэропорту назрела потребность в усовершенствовании процессов консолидации бюджета и упорядочивания его согласования. Бюджетная модель на базе «1С: Управление холдингом» построена на методолог

Леонид Сергеев - Российский авиарынок должен «перепрыгнуть» в цифровую эру

Нам нужен современный цифровой аэропорт CNews: Вы недавно на этом посту. Какие ключевые задачи перед вами стоят? Ка

«Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь» счет заработной платы в программе «1С:ЗУП» версии 2.5, техническую поддержку которой фирма «1С» прекратила в апреле 2018 г. Для предприятия это стало одним из поводов, чтобы перейти на новое решение. В аэропорту «1С:ЗУП» версии 2.5 обменивалась данными с решениями «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:ЗУП» версии 3.1, которая размещена в облаке. Такая система не позволяла учесть все потребности отдела к

«Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов» ет LTE-Advanced на скоростях до 300 Мбит/с. Средние скорости передачи данных составляют порядка 70 Мбит/с, – сказал Алексей Барков, директор Ростовского отделения компании «Мегафон». – Инфраструктура в аэропорту настроена на высокую пропускную способность и сможет ежедневно обслуживать многотысячный трафик. Аналогичные работы по улучшению качества связи и интернета для наших клиентов мы вед

В аэропорту «Уфа» будет внедрена отечественная система контроля доступа пассажиров в «чистую» зону с июня 2015 г. входит в «Атринити») в 2013 г. в целях обеспечения высокого уровня безопасности российских аэропортов, в частности, для контроля доступа пассажиров в стерильную зону. Проект «Атринити» в аэропорту «Уфа» станет первым примером практической реализации подобной системы на отечественных продуктах, заявили в компании. Архитектура подсистемы PAC включает базу данных с актуальной ин

«Техносерв» внедрил в аэропорту Череповца систему тепловизионного кругового обзора Компания «Техносерв» – российский системный интегратор, осуществила внедрение системы видеонаблюдения с применением технологии тепловизионного кругового обзора в аэропорту города Череповец. Заказчиком системы выступил оператор аэропорта «Череповец» – компания «Авиапредприятие «Северсталь». «Эффективность традиционных систем видеонаблюдения и тепловиде

Американцы скупили все iPhone 6 Plus в аэропорту «Пулково» Двое граждан США во вторник, 16 декабря, приобрели все имеющиеся в наличии в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге смартфоны Apple iPhone 6 Plus. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Игорь Павловский. «Пришли два американца, поменяли деньги в банке

«Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово пользована для трансляции сигналов нескольких операторов мобильной связи, что позволит этим операторам оптимально использовать свои сетевые ресурсы в условиях непрерывно растущей абонентской нагрузки в аэропорту «Домодедово». «Мы были рады помочь одному из крупнейших мобильных операторов в России в оптимизации работы сети и обеспечении высококачественными современными услугами связи посетит

«Билайн» запустил LTE в аэропорту Домодедово запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения (LTE) в Московском аэропорту Домодедово. Пассажиры Домодедово могут воспользоваться LTE-сервисами во всех зонах пассажирского терминала. В аэропорту организована продажа LTE USB-модемов и sim-карт «Билайн». Технический директор Московского региона «ВымпелКома» Сергей Бауман отметил: «Мы рады предоставить пассажирам Домодедово ка

ММПО в аэропорту Новосибирска обработало первую экспресс-почту EMS из-за рубежа равлений EMS, поступивших из-за рубежа. Первое отправление зарегистрировано для получателя из Амурской области. 23 сентября совместным приказом Федеральной таможенной службы и Минкомсвязи России ММПО в аэропорту Толмачёво включено в перечень объектов почтовой связи на территории РФ. Открывшееся ММПО в новосибирском аэропорту стало четвертым в стране, построенным непосредственно при аэропорт

В аэропорту Владивостока открылась мобильная библиотека МТС МТС объявила о запуске мобильной библиотеки в аэропорту Владивостока. Виртуальные библиотечные стенды располагаются на территории кофеен Coffee-City на 1-м этаже аэропорта и в зале ожидания вылета внутренних авиалиний. Скачать книгу на с

«Билайн» запустил Wi-Fi в аэропорту «Толмачёво» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Новосибирске объявила о запуске бесплатной зоны Wi-Fi в аэропорту «Толмачево». Wi-Fi зона организована в терминале «А». Все пассажиры и сопровождающие их посетители аэропорта могут воспользоваться бесплатным интернетом по технологии Wi-Fi от «Била

Boeing при посадке разрушил светотехнику в аэропорту Катовице Польские официальные органы приступили к расследованию обстоятельств инцидента, произошедшего в аэропорту Катовице, сообщает Flight Global. Испанский Boeing 737, зашедший на посадку намного раньше, чем предписывается инструкциями, снес светотехнику ВПП - посадочные и дирекционные огни,

IBM будет модернизировать зону приема-отправки багажа в аэропорту Schiphol nde Industries подписали соглашение с компанией-оператором Амстердамского аэропорта Schiphol, направленное на значительное повышение пропускной способности новой служебной зоны приема-отправки багажа в аэропорту. По условиям соглашения, IBM предоставит автоматизированную систему управления багажом, которая будет контролировать каждый чемодан и сумку в процессе их погрузки, разгрузки и транс

В аэропорту Внуково внедряется система оповещения о кризисных ситуациях Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ приступило к внедрению в аэропорту Внуково комплексной системы оповещения пассажиров об угрозе возникновения кризисных ситуаций, сообщает РБК. Мероприятия реализуются в рамках государственного проекта по созданию Общ

В аэропорту Парижа пассажиров идентифицируют по отпечаткам пальцев Французская авиакомпания Air France в аэропорту "Шарль де Голль" на рейсах Париж-Тель-Авив приступила к тестированию системы биометрической идентификации: отпечатки пальцев пассажиров берутся при входе в самолет и сравниваются с

В аэропорту Парижа пассажиров идентифицируют по отпечаткам пальцев Французская авиакомпания Air France в аэропорту "Шарль де Голль" на рейсах Париж-Тель-Авив приступила к тестированию системы биометрической идентификации: отпечатки пальцев пассажиров берутся при входе в самолет и сравниваются с