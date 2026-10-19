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АЭВТ Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта

АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта

СОБЫТИЯ


19.10.2026 Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов 4
22.02.2024 Вводятся беспрецедентные нормы слежки за россиянами-путешественниками. Гигабайты персональных данных будут храниться семь лет, доступ дадут силовикам 1
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц» 1
22.04.2014 Опубликована обновленная программа Авиационного ИТ-форума 2
12.12.2013 Как ИТ меняет аэропорты 3
15.04.2013 30 мая в Москве пройдет «Авиационный ИТ-Форум» 3
28.04.2010 Открыта регистрация на третий международный «Авиационный IT форум» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 15

АЭВТ и организации, системы, технологии, персоны:

SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 133 3
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 105 2
Sabre Airline Solutions 16 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 27 2
Stream Telecom - Инфосвязь СЗК - Инфосвязь Северо-Западная Компания 3 1
Аэронавигатор 7 1
Google - ITA Software 6 1
МегаФон 10999 1
IBM - International Business Machines Corp 9720 1
9738 1
NDC Technologies 43 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 550 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
Deutsche Lufthansa Systems 26 1
Google LLC 12824 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 74 1
Смарт Телеком - ГлобалТелеФорт - Плаза-Телеком - VMB-Сервис 11 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 517 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 215 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 374 2
РЖД - Российские железные дороги 2111 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 152 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 267 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 113 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 122 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 66 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 61 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
Резонанс НПП 409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3098 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 777 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 128 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 155 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6029 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 149 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 153 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9742 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13835 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9416 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 2
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Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2882 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13845 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 226 1
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3272 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24858 1
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3247 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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