Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191045
ИКТ 14738
Организации 11414
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26629
Персоны 83080
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Минтранс РФ Ространснадзор РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Ространсинспекция Госавтодорнадзор

Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор

СОБЫТИЯ


20.11.2024 Ространснадзор и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут развивать отечественные технологии мониторинга гражданской беспилотной авиации, речных и морских судов

ные о параметрах движения таких категорий перевозок в рамках единых федеральных правил передаются в Ространснадзор. При этом АО «ГЛОНАСС» ретранслирует информацию в более чем 1000 муниципальных
29.08.2024 Составлен рейтинг регионов России по подключению общественного транспорта к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС»

т на транспортные средства аппаратуру спутниковой навигации и в режиме реального времени передают в Ространснадзор через «ЭРА-ГЛОНАСС» данные о параметрах движения. При этом АО «ГЛОНАСС» ретран
27.10.2021 «Ред софт» продолжит развивать информационно-аналитическую систему Ространснадзора

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) и «Ред софт» заключили государственный контракт по развитию информационной с
09.10.2019 Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО

офт для Ространснадзора Как выяснил CNews, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России (Ространснадзор) запустила перевод своей ИТ-инфраструктуры с зарубежного софта на преимуществе
25.09.2017 «РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора»

и. - Рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу с таким стратегическим федеральным органом как «Ространснадзор», обеспечивающем эффективную работу в сфере транспорта и дорожного хозяйства Р
06.02.2017 «Бюджет-21» модернизировал информационно-учетную систему планирования ФХД Ространснадзора

ершила модернизацию информационно-учетной системы планирования финансово-хозяйственной деятельности Ространснадзора, результатом которой стало образование единого информационного пространства д
25.11.2014 «Астерос» создал единую защищенную инфокоммуникационную среду Ространснадзора

рмационно-телекоммуникационную инфраструктуру для Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), охватившую центральный аппарат и все подразделения ведомства. Об этом CNews

26.08.2013 ФАС России возбудила дело по признакам нарушений на рынке информационно-навигационных услуг Ставропольского края

еральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу (Управление Ространснадзора по СКФО) по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». К
07.02.2013 В Москве и Московской области начинает работу региональный навигационно-информационный центр

Группа компаний «М2М телематика» определена Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) региональным навигационно-информационным центром (РНИЦ) по Москве и Московско
06.12.2012 «НИС» разработал для Ространснадзора систему дистанционного контроля и надзора за перевозкой опасных грузов

контроля транспорта, перевозящего опасные грузы (СДКН-ОГ), в рамках конкурса, который ранее объявил Ространснадзор. Для автоматизированного контроля и надзора за перевозкой опасных грузов созда
24.02.2012 В России создано единое ГЛОНАСС пространство для мониторинга опасных грузов

я обеспечения транспортной безопасности выступила Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта Российской Федерации в рамках реализации мероприятий

24.12.2008 ТТК создала модуль подсистемы «Лицензирование» для ЕИАС Ространснадзора

еской системы (ЕИАС), которая создается по заказу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). В декабре 2008 г. на заседании Научно-технического совета Ространснадзора «Т
18.06.2008 «ТТК-Бизнес» завершил работы по первой очереди ЕИАС Ространснадзора

еской системы (ЕИАС), которая создается по заказу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Создание единой информационно-аналитической системы позволит автоматизироват
21.11.2007 Ространснадзору требуются услуги связи

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) объявила открытый конкурс по выбору поставщиков услуг связи. На конкурс предс

Публикаций - 116, упоминаний - 177

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 252 14
Ростелеком 10455 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 8
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 8
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 7
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 253 7
Ред Софт - Red Soft 1067 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2264 5
М2М телематика - НИС М2М 232 5
МегаФон 10153 5
Yandex - Яндекс 8664 4
Microsoft Corporation 25361 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 4
9126 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 391 4
Softline - Софтлайн 3356 3
Oracle Corporation 6911 3
Крок - Croc 1822 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9260 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 3
Ростех - РТ-Информ 144 3
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 3
InfoWatch - Инфовотч 1116 2
БАРС Груп 563 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 397 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4637 2
1С-Рарус 941 2
ФОРС - Центр разработки 683 2
Ramax - Рамакс 122 2
Ланит Интеграция 214 2
МФИ Софт 124 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 2
Polymedia - Полимедиа 156 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 2
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 2
ТТК Бизнес - ТрансТелеКом Бизнес 5 2
Телематические системы 56 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 510 2
РЖД - Российские железные дороги 2022 7
Связной ГК 1385 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 6
ТрансКонтейнер 40 4
Восток-Запад - EWS Holding 46 4
РЖД Логистика 21 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Траско - Trasko 32 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Globaltrans - Глобалтранс 8 3
Почта России ПАО 2271 2
Газпром ПАО 1429 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 94 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Uber 342 2
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 674 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2752 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1101 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 75 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 161 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 1
Альфа-Банк 1894 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 1
Hyundai Motor Company 423 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 299 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 353 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 12
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1464 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 11
Федеральное казначейство России 1880 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3131 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2765 9
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 8
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 230 7
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 6
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 92 6
Мосгортранс ГУП 132 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 307 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 5
ГосИнформСистемы 155 8
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 52 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
АСРТ РФ - Ассоциация связистов речного транспорта Российской Федерации 1 1
Российская палата судоходства - АСК - Ассоциация судоходных компаний - СОРОСС - Союз российских судовладельцев 3 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
РАС - Российский автотранспортный союз 2 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
Международная Академия транспорта 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13429 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2541 18
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2979 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4170 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12343 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12457 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1431 11
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1472 11
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4722 11
Оцифровка - Digitization 4953 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3391 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17263 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12143 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7488 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2058 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 961 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8849 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22081 8
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 663 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 7
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 414 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3583 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7210 6
Оповещение и уведомление - Notification 5422 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6304 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9837 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8246 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4640 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 41
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 531 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5953 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 8
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3451 7
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1546 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 5
Microsoft Windows 16467 4
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 4
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 224 4
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 13 4
Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 19 4
Linux OS 11067 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 128 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2113 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1577 3
Новые облачные технологии - МойОфис 911 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1250 2
Apple iPhone 6 4862 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1277 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 346 2
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 12 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 589 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Диспетчеризация ЭРА 3 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 1
Apple iOS 8341 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 16 1
Райкевич Алексей 120 13
Путин Владимир 3397 8
Ликсутов Максим 210 6
Собянин Сергей 503 5
Гурко Александр 136 4
Шадаев Максут 1163 3
Урьяс Вадим 98 3
Старовойт Роман 22 3
Шпак Василий 266 3
Малахов Дмитрий 7 3
Зотов Алексей 63 3
Рыстенко Михаил 62 3
Головатый Артём 8 3
Захаров Максим 13 3
Головин Леонид 26 3
Веселов Роман 5 3
Тарасов Виталий 49 3
Спиренков Вячеслав 37 3
Чернышенко Дмитрий 576 2
Никифоров Николай 1137 2
Рубанов Владимир 75 2
Аксельрод Илья 17 2
Попов Алексей 338 2
Григоренко Дмитрий 210 2
Трофимов Дмитрий 43 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Газизов Камиль 67 2
Парахин Виктор 10 2
Басаргин Виктор 9 2
Астахов Игорь 3 2
Щелгачев Дмитрий 29 2
Касперская Наталья 305 1
Щеголев Игорь 698 1
Рустамов Рустам 527 1
Орловский Виктор 402 1
Натрусов Артем 312 1
Мишустин Михаил 756 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 314 1
Абакумов Евгений 224 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 9
Россия - СЗФО - Архангельская область 781 9
Европа 24708 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 8
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 7
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1419 6
Россия - ДФО - Амурская область 868 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 6
Казахстан - Республика 5858 6
Финляндия - Финляндская Республика 3661 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1935 5
Россия - СФО - Омская область 751 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1580 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 530 5
Беларусь - Белоруссия 6094 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1721 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 1015 4
Эстония - Эстонская Республика 758 4
Россия - УФО - Курганская область 597 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3255 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1702 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 4
Земля - планета Солнечной системы 10707 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 3
Германия - Федеративная Республика 12977 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2128 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1684 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 92
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 79
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8219 35
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2969 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5758 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6715 14
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 359 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4437 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2992 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3816 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2276 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4278 9
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 914 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 8
Паспорт - Паспортные данные 2745 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10804 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6313 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3419 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2398 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2818 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 949 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 2
TAdviser - Центр выбора технологий 436 2
Госрасходы - портал 70 2
Forbes - Форбс 936 1
Ведомости 1313 1
23ABC News 176 1
The Guardian - Британская газета 387 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2227 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 308 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3777 3
CNews Tenders 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
РАН - Российская академия наук 2043 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 65 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 557 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще