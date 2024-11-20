Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минтранс РФ Ространснадзор РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Ространсинспекция Госавтодорнадзор
СОБЫТИЯ
|20.11.2024
|
Ространснадзор и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут развивать отечественные технологии мониторинга гражданской беспилотной авиации, речных и морских судов
ные о параметрах движения таких категорий перевозок в рамках единых федеральных правил передаются в Ространснадзор. При этом АО «ГЛОНАСС» ретранслирует информацию в более чем 1000 муниципальных
|29.08.2024
|
Составлен рейтинг регионов России по подключению общественного транспорта к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС»
т на транспортные средства аппаратуру спутниковой навигации и в режиме реального времени передают в Ространснадзор через «ЭРА-ГЛОНАСС» данные о параметрах движения. При этом АО «ГЛОНАСС» ретран
|27.10.2021
|
«Ред софт» продолжит развивать информационно-аналитическую систему Ространснадзора
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) и «Ред софт» заключили государственный контракт по развитию информационной с
|09.10.2019
|
Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО
офт для Ространснадзора Как выяснил CNews, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России (Ространснадзор) запустила перевод своей ИТ-инфраструктуры с зарубежного софта на преимуществе
|25.09.2017
|
«РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора»
и. - Рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу с таким стратегическим федеральным органом как «Ространснадзор», обеспечивающем эффективную работу в сфере транспорта и дорожного хозяйства Р
|06.02.2017
|
«Бюджет-21» модернизировал информационно-учетную систему планирования ФХД Ространснадзора
ершила модернизацию информационно-учетной системы планирования финансово-хозяйственной деятельности Ространснадзора, результатом которой стало образование единого информационного пространства д
|25.11.2014
|
«Астерос» создал единую защищенную инфокоммуникационную среду Ространснадзора
рмационно-телекоммуникационную инфраструктуру для Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), охватившую центральный аппарат и все подразделения ведомства. Об этом CNews
|26.08.2013
|
ФАС России возбудила дело по признакам нарушений на рынке информационно-навигационных услуг Ставропольского края
еральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу (Управление Ространснадзора по СКФО) по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». К
|07.02.2013
|
В Москве и Московской области начинает работу региональный навигационно-информационный центр
Группа компаний «М2М телематика» определена Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) региональным навигационно-информационным центром (РНИЦ) по Москве и Московско
|06.12.2012
|
«НИС» разработал для Ространснадзора систему дистанционного контроля и надзора за перевозкой опасных грузов
контроля транспорта, перевозящего опасные грузы (СДКН-ОГ), в рамках конкурса, который ранее объявил Ространснадзор. Для автоматизированного контроля и надзора за перевозкой опасных грузов созда
|24.02.2012
|
В России создано единое ГЛОНАСС пространство для мониторинга опасных грузов
я обеспечения транспортной безопасности выступила Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта Российской Федерации в рамках реализации мероприятий
|24.12.2008
|
ТТК создала модуль подсистемы «Лицензирование» для ЕИАС Ространснадзора
еской системы (ЕИАС), которая создается по заказу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). В декабре 2008 г. на заседании Научно-технического совета Ространснадзора «Т
|18.06.2008
|
«ТТК-Бизнес» завершил работы по первой очереди ЕИАС Ространснадзора
еской системы (ЕИАС), которая создается по заказу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Создание единой информационно-аналитической системы позволит автоматизироват
|21.11.2007
|
Ространснадзору требуются услуги связи
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) объявила открытый конкурс по выбору поставщиков услуг связи. На конкурс предс
