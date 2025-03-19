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Globaltrans Глобалтранс
Globaltrans и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
|Николаев Константин 14 4
|Зотов Алексей 44 3
|Урьяс Вадим 98 3
|Малахов Дмитрий 7 3
|Рыстенко Михаил 62 3
|Головатый Артём 8 3
|Захаров Максим 12 3
|Головин Леонид 25 3
|Веселов Роман 5 3
|Лукашенко Александр 98 1
|Либин Сергей 24 1
|Кучеров Кирилл 25 1
|Ничипоренко Алексей 30 1
|Николаенко Константин 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1009 1
|Интерфакс Казахстан 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
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