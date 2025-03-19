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Индексная книга (каталог) CNews*
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Globaltrans Глобалтранс


19.03.2025 Николаев Константин Юрьевич: от логистики к виноделию 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 2
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 2
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства 1
21.04.2016 Россияне построили единственную 4G-сеть в Белоруссии 1
30.08.2013 Россияне станут LTE-монополистом в Белоруссии 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Globaltrans и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 3
beCloud - Белорусские облачные технологии 12 3
Huawei 3976 2
МегаФон 9082 2
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 2
Ростелеком 9819 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
ZTE Corporation 751 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 110 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 60 1
Казахтелеком 337 1
Fintur 56 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
ТрансКонтейнер 38 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 3
Траско - Trasko 32 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
РЖД Логистика 21 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Мостотрест ГУП 14 3
Global Ports - Глобал Портс УК 7 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 725 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Мать и дитя 24 1
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 1
Петропавловск Финанс 2 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3381 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 109 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8423 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3123 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1085 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1032 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12627 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9270 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2209 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 374 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6477 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4638 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1195 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 864 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3045 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3336 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 99 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1738 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6361 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 331 1
BeCloud LTE-сеть 2 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 949 1
Microsoft Exchange 1748 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 281 1
Николаев Константин 14 4
Зотов Алексей 44 3
Урьяс Вадим 98 3
Малахов Дмитрий 7 3
Рыстенко Михаил 62 3
Головатый Артём 8 3
Захаров Максим 12 3
Головин Леонид 25 3
Веселов Роман 5 3
Лукашенко Александр 98 1
Либин Сергей 24 1
Кучеров Кирилл 25 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Николаенко Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 7
Беларусь - Белоруссия 5761 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 4
Казахстан - Республика 5594 4
Финляндия - Финляндская Республика 3618 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 3
Германия - Федеративная Республика 12739 3
Эстония - Эстонская Республика 752 3
Латвия - Латвийская Республика 819 3
Литва - Литовская Республика 655 3
Беларусь - Минск 641 2
Швеция - Королевство 3634 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Турция - Турецкая республика 2393 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 393 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 113 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6214 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1800 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1979 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1161 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2520 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2431 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 871 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 344 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 142 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1009 1
Интерфакс Казахстан 6 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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